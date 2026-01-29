Менее трёх суток до «дня Х» - переговоров о выводе войск Украины с Донбасса

Менее трёх суток остаётся до «дня Х» - 1 февраля, когда в Абу-Даби будет обсуждаться тот самый вопрос, который Вашингтон назвал «пока единственным нерешённым в рамках мирного урегулирования между Россией и Украиной». Речь идёт о пункте договора, согласно которому украинские войска должны будут покинуть территорию Донбасса, а именно оккупированные ими на данный момент территории, включая Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, Красный Лиман, Доброполье и др.О том, какими именно являются все остальные, «принципиально решённые», пункты мирного соглашения, не сообщается.Напомним, что ранее в качестве ключевых пунктов обсуждались вопросы статуса русского языка на Украине, отказ от преследования русскоязычного населения, канонической православной церкви. Но все прекрасно понимают, что Киев в этом плане может пообещать что угодно, изначально не собираясь выполнять ничего из обещанного. Как уже много раз бывало. Включая языковой вопрос.Другое дело – то, что «осязаемо»: тот самый вывод украинских войск с территории Донбасса. Киевскому режиму тут придётся «продавать» доморощенным радикалам идею о том, что «это тоже победа». Но режим прекрасно понимает, что последствия для него в этом случае непрогнозируемые.Для России, с одной стороны, добиться получения оставшейся части Донбасса невоенным путём – отличное достижение. С другой стороны, если условия мирного договора будут жёсткими, это же будет означать, что на оккупированные ВСУ части Запорожской и Херсонской областей вместе с областными центрами, уже не претендуем «физически». Не говоря уже о других русских землях, включая Харьков, Одессу, Николаев. А при сохранении этой версии киевского режима, получается, не претендуем и на самое главное - на то, чтобы Украина перестала быть анти-Россией.На этом фоне появились сообщения о том, что сегодня с официальным визитом в Россию прибывает глава ОАЭ Мохаммед аль Нахайян, тот самый, который на днях принимал у себя три переговорные группы. Пресс-служба Кремля достаточно сухо комментирует цели визита, сообщая, что они будут касаться развития двустороннего сотрудничества, а также ситуации на Ближнем Востоке и в других регионах.Сам этот визит, совершаемый главой ОАЭ перед новым раундом российско-американско-украинских переговоров, может говорить о том, что России планируют «много обещать». А уж как в итоге будет с выполнением этих обещаний, вопрос традиционно открытый, особенно при учёте того, что на «обещаниях» наше государство обжигалось неоднократно.