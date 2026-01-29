Дания и Гренландия просят «ядерной защиты» у Макрона во Франции

Миропорядок, каким мы его знали и за какой боролись около 80 лет, теперь закончился. И я не считаю, что он вернётся. Мы должны на это реагировать совместно.

Глава датского правительства Метте Фредриксен объявила о том, что «послевоенного мирового порядка больше нет». Такое заявление она сделала в ходе своего визита в Париж, где её сопровождал гренландский «премьер» Нильсен.Фредриксен:Интересно то, что Фредриксен говорит об этом сегодня – лишь после того, как возглавляемая ею страна получила болезненный укол от США в плане возможной утраты контролируемой территории. Почему-то никто из глав стран Запада ничего не говорил о «конце эпохи послевоенного миропорядка», когда они всей, простите, сворой набрасывались на Югославию, отторгая Косово от Сербии. Не было никакой рефлексии по поводу «закончившегося послевоенного миропорядка», когда Британия отбирала у Аргентины Мальвинские острова (Фолкленды), когда бомбили до состояния каменного века Ливию.Что-то щёлкнуло в голове лишь после того, когда вдруг стало понятно, что нечто подобное рано или поздно может коснуться их самих.Фредриксен и Нильсен прилетели в Париж для встречи с Эммануэлем Макроном. Местные медиа пишут о том, что Дания и Гренландия «хотят получить от ядерной державы гарантии безопасности в качестве партнёра по ЕС и НАТО». То есть, хотят ядерной защиты от Трампа. Смело.Для справки: Франция является единственным обладателем ЯО в Евросоюзе после выхода из него Британии. Гренландия, являясь, по сути, оккупированной Данией территорией, входит в НАТО (без собственных вооружённых сил), но не входит в ЕС.