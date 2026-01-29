Американское медиа называет цели для нанесения ударов в Иране

Президент США Дональд Трамп планирует атаковать иранскую территорию. Он изучает различные варианты.

Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.



Американское СМИ называет цели для нанесения ударов в Иране. Среди них – ядерные объекты и высокопоставленные руководители. Журналисты предполагают, что в основном это будут чиновники и силовики, имеющие отношение к подавлению протестных выступлений. Помимо этого, утверждает СМИ, атаке будут подвергнуты государственные учреждения Ирана. Как и в прошлый раз, ключевую роль в проведении атаки должна сыграть авиация.


Впрочем, добавляют журналисты, эти планы еще не утверждены – американский лидер пока не принял окончательного решения и не отдал соответствующих распоряжений. Пока что все это больше похоже на попытки давления на иранское руководство, чтобы оно стало более сговорчивым на переговорах. Вашингтон уже выдвинул Тегерану предварительные условия. Он требует от иранцев закрыть программу обогащения урана, ограничить дальность баллистических ракет и прекратить поддерживать проиранские вооруженные формирования в ближневосточном регионе. Наибольшее сопротивление Ирана в этом перечне вызвал пункт, касающийся ракетного вооружения.

Ранее президент США Дональд Трамп выложил на своей странице в соцсети Truth Social пост, где потребовал от Ирана сесть за стол переговоров и заключить соглашение, которое исключит вероятность создания ядерного оружия. Странно, что глава Белого дома акцентирует внимание именно на этом вопросе, ведь, по его словам, иранская ядерная программа была якобы полностью уничтожена предыдущими американскими ударами.

Тем временем The New York Times со ссылкой на источники в администрации Трампа пишет, что удар по Ирану может быть нанесён в течение ближайших 48 часов.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 09:14
    ❝ Трамп выложил на своей странице в соцсети Truth Social пост, где потребовал от Ирана сесть за стол переговоров ❞ —

    — Прошлый раз Иран бомбили «не выходя из переговорного процесса» ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:12
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 09:14
      Прошлый раз Иран бомбили «не выходя из переговорного процесса»

      hi Подаренная медалька Нобеля уже в кармане, поэтому ничто теперь не ограничивает устремления миротворца в достижении любых целей.
      А вес мир поймёт и простит. what
  2. Ольгович Звание
    Ольгович
    +3
    Сегодня, 09:20
    Среди них – ядерные объекты и высокопоставленные руководители.

    чисто террористические цели государства-террориста
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 10:06
      Какое государство- таковы и цели.....
  3. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    +2
    Сегодня, 09:23
    СМИ назначают цели laughing
    Впрочем...
    Впрочем, добавляют журналисты, эти планы еще не утверждены
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 09:45
      Ну, если заикнулись.... Так тому и быть....
  4. СерегаБосс Звание
    СерегаБосс
    +1
    Сегодня, 09:42
    Трамп не принял еще решение? ничего, друг Беня поможет, сегодня-завтра прокси Ирана совершат жесткий теракт на территории Израиля и все, повод есть, Дональд не отмажется.
    1. Русь Звание
      Русь
      +1
      Сегодня, 10:02
      В вариантах блуждает, не знает где туз.....
  5. Лорен Звание
    Лорен
    +1
    Сегодня, 09:42
    трамп все равно будет бомбить Иран. В прошлую воен кампанию он начал во время переговоров.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:11
    Да у них весело ,англичане предлагают цели для иранцев wassat !Английский эксперд рисовавший карту ,зачем-то уменьшил дальность иранских ракет.Да и насчёт вчерашнего вброса про Азербайджан ,у Баку хорошее ПВО ? У Алиева бункер есть ?
  7. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 10:18
    Ирану никто не мешает озвучить свои цели. Инфо война на то и дана, что бы добавлять супостату забот и бессоницу. Логика любой бюрократии такова, что есть угроза - надо принять меры. Подготовились, но пронесло хорошо. А если не подготовились и прилетело, то СМИ припомнят и закидают нечистотами.
  8. Soveticos Звание
    Soveticos
    +1
    Сегодня, 10:18
    Не секрет, что трампа президентом сделали евреи и сионисты-евангелисты. Его долго готовили, нужен был карманный президент. Единственная цель-Большой Израиль. В первом президентстве оно "не шмогло", но подготовило почву, и вот второе президентство и всё идёт по их плану. Марионетка, делает то, что ему прикажут и набрали ему соответствующую комманду. Уничтожить Иран, последнее препятствие на пути The Greater Israel, вот их цель. А потом трампа скинут, как использованный... эээ... актив. На нём клейма негде ставить, компроматов на него уйма, вот и делает, что биби скажет.