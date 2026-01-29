От России снова добиваются «энергетического перемирия» и «гуманитарных шагов»

Западная пресса пишет о том, что одной из тем, переговоры по которой ведутся в течение последнего времени, является тема «энергетического перемирия» в ходе украинского конфликта. Посыл примерно такой: «если 1 февраля не удастся договориться по всему кругу вопросов в рамках мирной сделки, то нужно начать хотя бы с такого шага как взаимный отказ от ударов по энергетической системе».При этом на Западе осознают, что если посыл на «энергетическое перемирие» будет исходить исключительно от Киева, Брюсселя и Вашингтона, то Москва это вряд ли примет. Соответственно, в дело могут вступить те, с кем у России «тёплые отношения» - кто-либо из лидеров так называемых дружественных стран.Эксперты считают, что визит главы Объединённых Арабских Эмиратов в Москву – в том числе «об этом». Высказываются предположения, что именно Мохаммед аль Нахайян поднимет вопрос «важного шага на пути к урегулированию конфликта».Официально этот момент, по понятным причинам, на данный момент не подтверждается. Но если это действительно так, то ситуация напоминает очередное «понуждение к доброй воле». Мол, даже если Украина сейчас не согласится на отвод своих войск с территории Донбасса, можно «пойти на принятия важных гуманитарных решений».С этим стыкуются периодические репортажи в зарубежных СМИ о том, как «из-за российских ударов страдают жители Киева, в домах которых нет ни света, ни тепла». Причём это те же самые СМИ, которые в своё время цитировали натовских функционеров, заявлявших, что бомбардировки Белграда нацелены на достижение военных целей, а то, что под них попадают гражданские объекты, «есть вина Милошевича, который не принял выдвинутых требований». И это те же самые СМИ, которые годами ничего не писали о том, как без электроснабжения и воды оставались жители Донецка и Луганска после обстрелов войсками киевского режима.Соответственно, 1 февраля превращается в лакмусовую бумажку всего переговорного процесса. Если удастся добиться вывода ВСУ из Донбасса, значит – результат есть. Если переговорщики будут дольше собираться и вышагивать в кулуарах, чем вести прямые переговоры, после которых опять не будет никакой конкретики, то цель Киева и его спонсоров уже окончательно выплывет наружу – затянуть процесс, заболтать российскую переговорную группу под масляные обещания «дружественных стран» относительно того, как заживёт Россия, если пойдёт по пути «временных перемирий», «энергетических умиротворений» и «гуманитарных шагов навстречу».Если удары по энергетике врага, без принятия им российских условий, прекратятся, это будет означать, что на «энергетическое перемирие» нас продавили. Хочется верить, что такой маневр окажется для оппонентов неудачным.