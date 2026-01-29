От России снова добиваются «энергетического перемирия» и «гуманитарных шагов»

От России снова добиваются «энергетического перемирия» и «гуманитарных шагов»

Западная пресса пишет о том, что одной из тем, переговоры по которой ведутся в течение последнего времени, является тема «энергетического перемирия» в ходе украинского конфликта. Посыл примерно такой: «если 1 февраля не удастся договориться по всему кругу вопросов в рамках мирной сделки, то нужно начать хотя бы с такого шага как взаимный отказ от ударов по энергетической системе».

При этом на Западе осознают, что если посыл на «энергетическое перемирие» будет исходить исключительно от Киева, Брюсселя и Вашингтона, то Москва это вряд ли примет. Соответственно, в дело могут вступить те, с кем у России «тёплые отношения» - кто-либо из лидеров так называемых дружественных стран.



Эксперты считают, что визит главы Объединённых Арабских Эмиратов в Москву – в том числе «об этом». Высказываются предположения, что именно Мохаммед аль Нахайян поднимет вопрос «важного шага на пути к урегулированию конфликта».

Официально этот момент, по понятным причинам, на данный момент не подтверждается. Но если это действительно так, то ситуация напоминает очередное «понуждение к доброй воле». Мол, даже если Украина сейчас не согласится на отвод своих войск с территории Донбасса, можно «пойти на принятия важных гуманитарных решений».

С этим стыкуются периодические репортажи в зарубежных СМИ о том, как «из-за российских ударов страдают жители Киева, в домах которых нет ни света, ни тепла». Причём это те же самые СМИ, которые в своё время цитировали натовских функционеров, заявлявших, что бомбардировки Белграда нацелены на достижение военных целей, а то, что под них попадают гражданские объекты, «есть вина Милошевича, который не принял выдвинутых требований». И это те же самые СМИ, которые годами ничего не писали о том, как без электроснабжения и воды оставались жители Донецка и Луганска после обстрелов войсками киевского режима.

Соответственно, 1 февраля превращается в лакмусовую бумажку всего переговорного процесса. Если удастся добиться вывода ВСУ из Донбасса, значит – результат есть. Если переговорщики будут дольше собираться и вышагивать в кулуарах, чем вести прямые переговоры, после которых опять не будет никакой конкретики, то цель Киева и его спонсоров уже окончательно выплывет наружу – затянуть процесс, заболтать российскую переговорную группу под масляные обещания «дружественных стран» относительно того, как заживёт Россия, если пойдёт по пути «временных перемирий», «энергетических умиротворений» и «гуманитарных шагов навстречу».

Если удары по энергетике врага, без принятия им российских условий, прекратятся, это будет означать, что на «энергетическое перемирие» нас продавили. Хочется верить, что такой маневр окажется для оппонентов неудачным.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +10
    Сегодня, 09:08
    Послать лесом и продолжать начатое....
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 09:39
      уже отправили в пешее путешествие " на хутор бабочек ловить"
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +4
        Сегодня, 09:50
        Надеюсь, что на ошибках учимся и не начнём скакать по старым граблям опять и снова.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +3
          Сегодня, 10:01
          Да, конечно учатся , сначала был Минск-1, потом Минск-2 , потом Стамбул -1( оставленные Киевская , Черниговская,Сумская области ), потом Стамбул-2 и "зерновая сделка" ( оставленные части Харьковской и Херсонской обл. ), потом "энергетическое перемирие" во время которого не прекращались удары по портам Новороссийска , Туапсе и Крыма и по энергосетям России. Думаю, конечно пора бы уже научиться.
          1. faterdom Звание
            faterdom
            +3
            Сегодня, 10:14
            Все вами перечисленное ставит неприятный вопрос: а пророссийская ли у нас вертикаль?
            И получить еще один шар в эту лузу - это может стать критической массой. И улететь на "джетах" успеют не только лишь все.
        2. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 10:09
          Цитата: rocket757
          Надеюсь, что на ошибках учимся и не начнём скакать по старым граблям опять и снова.

          Да столетиями Запад Россию обманывает, а у при развале Союза чего только не наобещали, но всё обернулось "я обещал на тебе женится".
          Ну а тем более выполнять должна Украина, то мы все прекрасно знаем, эти как всегда обманут ( где какл прошёл, иудею делать нечего).
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 09:44
      rocket757
      Сегодня, 09:08
      Послать лесом и продолжать начатое....

      hi Такой гуманный шаг от России не оценят, а почему бы спонсорам куевской хунты не организовать зелёный коридор по эвакуации всех жителей и желающих с бандерштата переселить в свои страны до окончания боевых действий?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +4
        Сегодня, 09:53
        Что забугорным надо от России... все давно уже поняли.
        Нам этого не просто не надо, НЕЛЬЗЯ, ИСКЛЮЧЕНО!
        Задачи ясны, будем на том стоять, делать все правильно, как надо, тогда обязательно победим! soldier
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 10:00
          rocket757
          Сегодня, 09:53
          Что забугорным надо от России... все давно уже поняли

          hi Главное, чтобы понимали те, кто принимает решения, чтобы в очередной раз не подставиться, как с Минском-1, 2 Стамбулами и прочими сделками.
  2. kromer Звание
    kromer
    +10
    Сегодня, 09:08
    Значит до "энергетического" перемирия на Украине нужно энергетику раздолбать так, чтоб после перемирия восстановить её было невозможно.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 09:53
      Цитата: kromer
      Значит до "энергетического" перемирия на Украине нужно энергетику раздолбать

      Плюс портовое хозяйство и прочие пути снабжения, идущие из ЕС. Возможность подпитки боеспособности ВСУ спонсорами Киева сокращать по максимуму.
      1. kromer Звание
        kromer
        +4
        Сегодня, 09:54
        Цитата: Монтесума
        Плюс портовое хозяйство и прочие пути снабжения, идущие из ЕС. Возможность подпитки боеспособности ВСУ сокращать по максимуму.


        Да, нужно по максимуму, вплоть до жилфонда. Пускай в схронах живут, им не привыкать ...
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          +2
          Сегодня, 10:08
          Цитата: kromer
          Да, нужно по максимуму, вплоть до жилфонда. Пускай в схронах живут, им не привыкать ..

          Жилфонд замерзает, трубы лопаются, канализация не работает. В Куеве начинают котлованы копать под уличные сортиры. Народ потянулся в частный жилой сектор. Всё как мечтали - Украина це Сомали.
          1. kromer Звание
            kromer
            +1
            Сегодня, 10:15
            Цитата: Ныробский
            В Куеве начинают котлованы копать под уличные сортиры.


            Это не выход для них. В Канаду ломится надо пока не поздно.
            1. Ныробский Звание
              Ныробский
              +1
              Сегодня, 10:17
              Цитата: kromer
              Цитата: Ныробский
              В Куеве начинают котлованы копать под уличные сортиры.


              Это не выход для них. В Канаду ломится надо пока не поздно.

              Дык нерабов то за кордон не выпускают. Это же "свободная страна" с безвизом! laughing
              1. kromer Звание
                kromer
                +1
                Сегодня, 10:21
                Цитата: Ныробский
                Дык нерабов то за кордон не выпускают. Это же "свободная страна" с безвизом!


                Безнадёжных ситуаций не бывает, бывают безнадёжные идиoты. Вплавь через Тису и они транзитом в Румынии. wink
  3. Eug Звание
    Eug
    +14
    Сегодня, 09:09
    А воду Донбассу дать "из гуманитарных побуждений"?
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +9
    Сегодня, 09:11
    Все это настолько стремно и неуклюже..Надеюсь,что никакого сговора не будет
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 09:38
      уже отказали им в "перемирии" , этот вопрос в повестке следующей встречи 1 февраля не стоит.
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    +6
    Сегодня, 09:11
    Да не будет никакого энергетического перемирия. Укропью уже предлагали, и даже сами не били какое-то время, те - отказались. И вот теперь, когда они заскулили от проблем, никто уже не будет ничего останавливать. Они сами указали на свою болевую точку.
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 09:33
      Цитата: Уарабей
      Да не будет никакого энергетического перемирия.


      Да если и будет, то оно не продержится и суток.Укропы обязательного его нарушат и наши продолжат с новой силой выносить энергетику Украины.
      1. Aleksandr21 Звание
        Aleksandr21
        +3
        Сегодня, 09:42
        Цитата: kromer
        Да если и будет, то оно не продержится и суток.Укропы обязательного его нарушат и наши продолжат с новой силой выносить энергетику Украины.


        Что-то такое уже было, если не ошибаюсь... как то мы по просьбе США прекращали удары по энергетическим объектам Украины (причём в одностороннем порядке) - Украинцы говорили что они обязательств на себя не брали... а когда потом брали, то заявляли о нарушение России договоренностей и сами продолжали наносить удары. т.е. только Россия соблюдала все договоренности и даже после нарушении, мы выполняли свои обещания до установленных сроков.

        Так что лучше вообще не брать каких то обязательств по мораторию на удары по Украинской энергетики... нас обманут, а мы будем рассказывать всем нашим партнёрам какие мы хорошие, что исполняем все договоренности.
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 09:52
          Цитата: Aleksandr21
          Что-то такое уже было, если не ошибаюсь...


          Были с нашей стороны подобные нежности в начале СВО ..... не к чему не привили. Часа не проходила как бандеровцы их нарушали.
  6. михаил3 Звание
    михаил3
    +6
    Сегодня, 09:15
    Болтовня дешева. Западные ребята рассуждают просто - почешем языком, а вдруг получится? А не получится, так расходы только на еду и гостиницы. Пока что не очень то видны никакие реальные результаты переговоров. И их не будет видно до тех пор, пока продвижение будет вялым.
    Мы уничтожаем, будем говорить честно, воюющих украинцев и украинский экономический потенциал. Нашим РЕАЛЬНЫМ врагам абсолютно наплевать и на то, и на другое. А если ущербом можно пренебречь, то и проблем нет. Будут продолжать чесать языками, дожидаясь каких то сдвигов. В первую очередь в надежде что мы поддадимся болтовне, или наша экономика засбоит. В общем о мире, на самом деле, речь не идет.
    1. alovrov Звание
      alovrov
      +2
      Сегодня, 09:31
      Если говорить честно, то уничтожается русское население левобережной украины. Для бандеровцев оно враждебно потому что русское, а для России враждебно потому что предало Россию. И если честно, то ЛБС две и между ними никому не нужное русское мясо с левого берега Днепра, которое уничтожается с обоих сторон.
      1. михаил3 Звание
        михаил3
        +4
        Сегодня, 09:33
        Цитата: alovrov
        Если говорить честно, то уничтожается русское население левобережной украины.

        Если говорить честно, туда им и дорога. Есть немало способов не участвовать в войне, и они, эти способы, подробно освещаются. Те, кто стреляет в русских, ХОТЯТ в нас стрелять. Ну и земля им стекловатой.
        1. alovrov Звание
          alovrov
          +1
          Сегодня, 09:39
          В целом согласен, но ситуация сложнее. С тоталитарной машиной готовы/способны бороться отнюдь не все, там человека ломают очень жестко, это трудно понять из мирной жизни. И нет проблемы довезти мясо до ближнего тыла, обработать боевой химией и послать в один конец. Этим как раз идейные бандеровцы и занимаются.
          1. михаил3 Звание
            михаил3
            +2
            Сегодня, 09:42
            Никто не призывает бороться) Уже давно понятно - без толку. Нужно просто убежать. Это возможно при любой "машине". Но если человеку проще стрелять в нас, чем бежать, то вот ему земельное владение 2х0,5 метра, и плюнем на могилу.
    2. Arifon Звание
      Arifon
      0
      Сегодня, 09:43
      Точно! Все эти переговоры, обещания, приезды к нам западных посланцев - всё это попытка замазать медведю глаза тёплым...
      Пока мы с ними ведём беседы - амеры разбираются по-одиночке с нашими союзниками (Венесуэла, Иран, Куба и т.п.) и со своими (Европа-Дания-Гренландия-Канада...), и замасливают курдючным жиром наших бывших братьев (страны СНГ, типа Армении, Азейрбаджана, Узбекистана, Казахстана...). Потом дойдёт очередь и до нас и, позже, до Сев.Кореи с Китаем. А может и с них начнут, а потом уже мы...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 09:17
    Мы согласимся на энергетическое перемирие ,если нам Украина и Европа предложит что то ,что нам будет интересно .Вот что ? Ваши предположения ? bully
    1. Наган Звание
      Наган
      +4
      Сегодня, 09:36
      Цитата: tralflot1832
      Мы согласимся на энергетическое перемирие ,если нам Украина и Европа предложит что то ,что нам будет интересно .Вот что ? Ваши предположения ? bully
      России могут быть интересны, как абсолютный минимум, конституционные территории и полное и немедленное снятие санкций. На меньшее соглашаться - себя и свою конституцию не уважать. А я бы еще добавил Николаев и Одессу. Раз они в положении просящих, значит содрать с них по максимуму возможного.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 09:36
      просто на добавить еще пару массированными ударами , чтобы больше ничего не просили и подписались под требованиями России о мирном урегулировании.
  8. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 09:23
    Я, как гуманитарий, ответственно заявляю, никаких гуманитарных перемирий с это сворой!!
    Вот после капитуляции украины можно будет и поговорить..".гуманитарно".
    1. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 09:35
      Цитата: Егоза
      Вот после капитуляции украины можно будет и поговорить..".гуманитарно".


      Ну да. Нужно же будет обсудить их переезд в Канаду. Вплавь кролем и брассом. wink
  9. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +1
    Сегодня, 09:24
    1 февраля превращается в лакмусовую бумажку всего

    Согласен.
    И если через время, мы опять услышим:
    Нас обманули!
    То это окончательно говорит о том, что Акелла промахнулся, больше не тянет совсем и стае нужен новый вожак. Последний шанс.
  10. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +2
    Сегодня, 09:25
    Вывод ВСУ из Донбаса вперед. А там посмотрим.
  11. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 09:26
    Нахаян у себя в песках сидит и постоянно "переживает" "О как же они там, без меня, эти пожирающие свинину копатели морей"? Слишком много "заботы".... Когда 10 лет обстреливали Донбасс, всех все устраивало. Киев, почувствуй себя, Донецком.
  12. Равик Звание
    Равик
    +1
    Сегодня, 09:27
    Зачем крайности с отказами. Есть примеры!
    Согласится, а потом договор в корзину выкинуть. Дурной пример заразителен.
  13. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 09:28
    От России снова добиваются «энергетического перемирия» и «гуманитарных шагов»

    о каких шагах может идти речь?
    о том, что Крым отрезали от воды и электричества?
    о том что в Донбасс не подавали воду по каналу?
    о чем еще?
    как там было сказано в Библии: "око -за око, зуб - за зуб"....
  14. sgrabik Звание
    sgrabik
    +2
    Сегодня, 09:30
    Не должно быть больше никаких сепаратных переговоров и перемирий с нашими врагами, или что, нам Минсков и Стамбулов до сих пор всё ещё мало???
  15. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 09:30
    Нужно провести несколько циклов последовательного уничтожения укро верхушек, включая зеленск и весь состав правительства, силовых структур, после назначения новых также и их, в полном составе опять, и так несколько раз. Тогда наконец найдётся кто-то посговорчивее
  16. nobody75 Звание
    nobody75
    -1
    Сегодня, 09:33
    Соответственно, в дело могут вступить те, с кем у России «тёплые отношения»

    Я неоднократно писал о том, что очередная провокация со стороны ВСУ возможна с заходом на нашу территорию со стороны Белоруссии. Не даром Зеленский с Тихановской встречался, а "Батька" такой многовекторный, что в совете мира заседает...
    С Уважением
  18. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 09:34
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    От России снова добиваются «энергетического перемирия» и «гуманитарных шагов»

    это значит , что МО РФ надо добавить.
  19. Asper_Daffy Звание
    Asper_Daffy
    +1
    Сегодня, 09:38
    Хохлам предлагали энергетическое перемирие, когда они начали бить по НПЗ. Тогда оно было с пафосом и смехуёчками отвергнуто. А теперь сами клянчат? Что изменилось? Неужели ППО больше не сбивает 112% наших ракет?
  20. Лорен Звание
    Лорен
    +4
    Сегодня, 09:45
    Только добивать. Ни каких перемирий. И потому, петух там клюнул в укроине. Значит все делаем правильно.
  21. пылесос Звание
    пылесос
    +1
    Сегодня, 09:50
    Какое энергетическое перемирие от Запала, Скорее всего от Запада нужна не поставка военного снаряжения, тогда и не нужно будет энергетического перемирия, а полностью война.
  22. Кирилл76
    Кирилл76
    0
    Сегодня, 10:11
    Продолжать, продолжать и еще раз продолжать удары по украинской энергетике..Без вариантов..
  23. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:15
    на Западе осознают, что если посыл на «энергетическое перемирие» будет исходить исключительно от Киева, Брюсселя и Вашингтона

    Надеюсь, будет "посыл" на север и в горы...
  24. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    0
    Сегодня, 10:17
    Не удивлюсь если кремлёвские сидельцы согласятся на такое "перемирие".
  25. kriten Звание
    kriten
    0
    Сегодня, 10:20
    Толкают Кремль к очередному предательству армии, ради сохранения тех, кто будет убивать русских.
  26. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 10:27
    Что-то сильно запахло хасавюртом. (не путать с Хасавюртом, городом в Дагестане).