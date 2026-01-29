Ближневосточные союзники США пытаются отговорить Трампа от атаки на Иран
Ближневосточные союзники США пытаются отговорить американского президента Дональда Трампа от новой атаки на Иран. На деле их не столько волнует судьба иранского руководства и народа республики, сколько то, что Тегеран четко дал понять: в случае новой американо-израильской агрессии последуют ответные удары по военным объектам США на территории государств региона.
Иранское руководство официально предупредило, что как в июне прошлого года не будет. Полномасштабная война на этот раз может охватить весь Ближний Восток, в первую очередь региональных союзников США.
Газета «Нью-Йорк таймс» (The New York Times) сообщает со ссылкой на свои источники, что союзники США на Ближнем Востоке настаивают на предотвращении военного удара по Тегерану, который мог бы ввергнуть регион в более масштабный конфликт. Переговоры с Белым домом по этому поводу идут уже несколько недель.
В частности, министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти провел отдельные переговоры со своим иранским коллегой и спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Глава МИД Египта призвал стороны к деэскалации и дипломатии для сохранения стабильности в ближневосточном регионе.
В свою очередь, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и призвал к «урегулированию споров путем диалога таким образом, чтобы это способствовало безопасности и стабильности в регионе». Откровенно говоря, смысл этих переговоров не совсем понятен. Иран точно не намеревается первым развязывать военный конфликт, а лишь предупреждает об ответе на агрессию.
Под иранским ответным ударом может оказаться и Катар, на территории которого всего в 30 километрах от столицы размещена крупнейшая на Ближнем Востоке военно-воздушная база «Аль-Удейд» (аэропорт Абу Наклах) ВС США. Однако пока информации о том, какие усилия Доха предпринимает для предотвращения новой эскалации в регионе, нет. Опасения по поводу безопасности своей страны высказывают и Объединенные Арабские Эмираты.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что армада американских кораблей движется к Ирану, однако подчеркнул, что Вашингтон надеется в итоге достичь договоренности с Тегераном. Речь идет в первую очередь о так называемой иранской ядерной программе. По мнению аналитиков, Белый дом, скорее всего, будет добиваться от Ирана значительных уступок, включая прекращение обогащения урана и ограничения на производство баллистических ракет.
Однако Тегеран не готов идти на уступки. Американская деловая газета The Wall Street Journal сообщает, что Иран отклонил предложенную администрацией Трампа сделку и продолжит обогащение урана. Состоявшиеся накануне за закрытыми дверями ирано-американские переговоры зашли в полный тупик, Тегеран не принимает ни одного из требований Вашингтона.
Между тем, «Голос Израиля» со ссылкой на обновленную систему безопасности еврейского государства сообщает, что Иран с большой вероятностью предпочтет ответить по Израилю, а не по американским базам. Логика оценки проста: если не пострадают американские солдаты, у Тегерана остаются более высокие шансы договориться с Трампом и попытаться закрыть инцидент дипломатически. Израиль без прямой поддержки США не сможет вести долгую войну на истощение.
Информация