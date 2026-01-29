«Для сдерживания соседа»: Норвегия закупит РСЗО Chunmoo, «превзошедшую HIMARS»

Парламент Норвегии одобрил проект приобретения 16 «дальнобойных артсистем» (РСЗО) стоимостью $2 млрд. При этом местные политики указали, против кого будут направлены новые «стволы»:

Программа предусматривает укрепление национальной обороны и усиление потенциала сдерживания НАТО в Арктическом регионе, где нашим соседом является Россия.

По части антироссийской стратегии в местном политикуме царит полное согласие. Так, в оппозиционной Консервативной партии заявили:



Это оружие, способное поражать цели далеко за линией фронта, что имеет решающее значение в современной войне.

Некоторые депутаты выступили за разработку Европой собственной РСЗО, но в правительстве отклонили этот вариант, назвав его слишком дорогим и трудоёмким.

На днях в местном издании Aftenposten сообщалось о том, что власти выбрали закупку РСЗО Chunmoo от компании Hanwha Aerospace (Южная Корея), так как она «превзошла другие предложения, включая американскую систему HIMARS». Данное решение, как указывается, было основано на таких факторах, как дальность действия, огневая мощь, более короткие сроки поставки и более низкая стоимость.



Chunmoo выигрывает за счёт возможности использовать более широкий ряд боеприпасов, включая те, которые США пока не готовы поставлять Норвегии. Это 239-мм стандартные ракеты с дальностью около 80 км, тактические ракеты CTM-290 с дистанцией до 290 км и, вероятно, новые оперативно-тактические CTM-500, поражающие цели на расстоянии до 500 км. Хотя HIMARS теоретически может стрелять ракетами PrSM на 500 км, США на данный момент не дали согласия на их поставку Норвегии.

Chunmoo обходят HIMARS и по боевой мощи, так как одна ПУ несёт 12 ракет (два контейнера по 6), в то время как HIMARS – всего 6.

ПУ Chunmoo оценивается примерно в $2–3 млн (без боекомплекта), что составляет около 60% от стоимости аналогичной установки HIMARS, которая обходится примерно в $5 млн. В целом американское предложение на 16 единиц HIMARS со вспомогательным оборудованием оценивалось в $580 млн долларов, что норвежские эксперты сочли слишком дорогим.



Кроме того, Южная Корея предложила значительно более быстрые сроки поставки, тогда как мощности производства HIMARS в США перегружены заказами для ВСУ и стран НАТО. К тому же сотрудничество с Hanwha Aerospace предусматривает партнёрство по производству ракет и обслуживанию систем в Европе.

Осло уверенно встал на путь милитаризации, поддерживая общеевропейский тренд. Анализ от GlobalData прогнозирует, что оборонный бюджет Норвегии вырастет с $7,6 млрд в 2023 году до $9,2 млрд долларов к 2028 году.

  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:50
    усиление потенциала сдерживания НАТО в Арктическом регионе, где нашим соседом является Россия.
    правильно рассуждают, все так, в духе и по сути политики линии партии... Вашингтон кой, гейропейской, натовской, один фиг. soldier
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 11:56
      Мы, как кость в горле... Пусть перхаются...
      Назло врагам, на радость людям .... Были, есть и будем!
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 11:59
        Все, что нас не убивает, делает нас сильнее!
        А убить нас не может никто, ответим так, что враг костей своих не соберёт.
        Так было, есть и будет! soldier
  2. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 11:54
    Осло уверенно встал на путь милитаризации, поддерживая общеевропейский тренд.

    Одна из предсказуемых побочек СВО :((...
    1. Oldi Звание
      Oldi
      0
      Сегодня, 12:21
      Это с самого начала не было секретом для человека разумного - демилитаризация возможна только при условии ликвидации государства Украина и то остатки накачают и их милитаризуют т.е. малодостижима. Денацификация - нереальна априори, не тот случай, не тот пациент и слабое лекарство, история показала, Украина, бандеризм и нацизм, как часть хохлизма, неискоренимы smile
      1. solar Звание
        solar
        +1
        Сегодня, 12:22
        Речь идет не об Украине. В Европе начались процессы милитаризации.
        1. Oldi Звание
          Oldi
          0
          Сегодня, 12:29
          Звенья одной цепи, что и было ясно изначально, с демилитаризацией эффект только обратный, как и в случае с идеологией - нацизм поднимает голову всё выше и не только на Украине. Это не значит, что СВО не имеет смысла, напротив - установится чёткое понимание наконец, где кто по духу и ментальности, меньше размытости, наши люди и территории входят к нам, отсеивается чужеродная, чуждая масса. Важно не иметь иллюзий, ну типа "братский народ" и т.д. глупости.
          1. solar Звание
            solar
            0
            Сегодня, 12:41
            Это не значит, что СВО не имеет смысла

            Имеет смысл или нет- нужно смотреть по задачам, которые ставились. Если была задача нерасширения НАТО и демилитаризация, то ситуация получилась строго наоборот- и НАТО на 2 государства расширилось, и милитаризация набирает обороты :((
  3. wedmed5 Звание
    wedmed5
    +2
    Сегодня, 12:12
    Всё стратегически важное производство должно быть перенесено в географический центр России, на максимальное удаление от границ. А хранилища ГСМ и БП вблизи границ должны располагаться глубоко под землёй.
  4. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    -4
    Сегодня, 12:12
    Два - три удара ЯО по территории и вопрос с норгами будет закрыт. Как и у нас население чухни расположено очень неравномерно по территории страны.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:20
    Это оружие, способное поражать цели далеко за линией фронта, что имеет решающее значение в современной войне.

    Норвегию и Россию соединяет одна трасса!!!
    Возможно, имелась в виду федеральная автодорога Р-21 «Кола», которая проходит по направлению Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — Борисоглебский (граница с Норвегией).
    Трасса входит в европейский маршрут E105, который идёт из Киркенеса (Норвегия) через Россию и Украину в Ялту (Крым).

    131 мсд и 61-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты в состоянии перекрыть этот маршрут, а КСФ прикроет с моря...
    Не осилит Норвегия борьбу с Россией - это не ВМВ...
  6. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 12:31
    Сейчас Иран выбьют и займутся Китаем и нами. Нужно быть готовым. Они то уже готовятся.
    И хорошо бы любым способом не дать выбить Иран.
  7. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 12:40
    Цитата: wedmed5
    Всё стратегически важное производство должно быть перенесено в географический центр России, на максимальное удаление от границ. А хранилища ГСМ и БП вблизи границ должны располагаться глубоко под землёй.

    Поддерживаю.
    Нужно срочно развивать сообщение с запада на восток. Жд, авто, аэродромы. Нужно переносить производство в центр. Нужно подстанции, трансформаторы и все энергетическое тоже заглублять. Вокруг нпз и гэс и аэс возводить эшелонированную пво. Нпз вообще дробить на мелкие производства. Склады, убежища.
    Люди 4 года живут зная что рядом война. Нужно им дать что-то делать, чтобы не додумывали разное. Пора проводить уроки по обж и для взрослых - напомнить. Сооружать убежища на территории городов. А то наплодили муравейников.