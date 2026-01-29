Новое продвижение в Шосткинском районе Сумской области, освобождена Белая Берёза

Российские войска добились нового успеха на территории Сумской области. Подразделения группировки «Север» перевели под свой контроль село Белая Берёза Шосткинского района. До административно-территориальной реформы 2020 года населённый пункт входил в Глуховской район, ныне упразднённый.

Одновременно с переходом под контроль ВС РФ Белой Берёзы силы противника выбиты с большей части территории находящегося рядом с этим селом Михалевского урочища (оно же урочище Михаль) на берегу реки Клевень.





Белая Берёза расположена рядом с ранее освобождённым селом Комаровка. Этот участок наряду с упомянутым выше урочищем противник использовал как позиционный район для обстрелов российской территории - в первую очередь населённых пунктов Рыльского района Курской области. Оттуда же нередко запускались дроны и ракеты на Курск. Теперь противник с потерями отходит севернее - в направлении Уланово, за которым находится участок автомобильной дороги Москва-Киев (на украинской территории - Е391).



Одновременно с этим российские войска расширяют зону контроля южнее харьковского Волчанска. Попытки противника контратаковать на этом направлении закончились для него потерей новых территорий вдоль русла Северского Донца, в районе Верхней Писаревки.