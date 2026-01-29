На случай нападения России военные Латвии готовятся быстро разрушить свои дороги
Власти прибалтийских государств продолжают нагнетать тревожные настроения у своих граждан по поводу «российской угрозы». Так, на случай нападения России военные Латвии даже готовятся быстро разрушить свои дороги вблизи границы.
Об этом в интервью местной телерадиокомпании LSM сообщил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс.
Он рассказал, что командованием подготовлен детальный план, согласно которому предполагается в кратчайшие сроки перекрыть илипривести в негодность автотрассы и железнодорожные магистрали.
Для этого нескольким ведомствам этой прибалтийской республики было поручено к концу прошлого года экстренно подготовить исследование о последствиях такого шага. Свои отчеты уже представили Военный совет при латвийском президенте, а также министерство транспорта и связи страны.
Спрудс заявил, что власти не исключают, что такой сценарий придется реализовывать:
Побеседовав с министром и изучив данный вопрос, латвийские журналисты пришли к следующему выводу:
Ранее вопрос полного демонтажа железнодорожных путей, соединяющих Латвию с Россией, был поднят латвийскими властями осенью прошлого года. Многие эксперты считают, что такое решение негативно отразится на экономике этой прибалтийской страны.
