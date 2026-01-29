На случай нападения России военные Латвии готовятся быстро разрушить свои дороги

На случай нападения России военные Латвии готовятся быстро разрушить свои дороги

Власти прибалтийских государств продолжают нагнетать тревожные настроения у своих граждан по поводу «российской угрозы». Так, на случай нападения России военные Латвии даже готовятся быстро разрушить свои дороги вблизи границы.

Об этом в интервью местной телерадиокомпании LSM сообщил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс.



Он рассказал, что командованием подготовлен детальный план, согласно которому предполагается в кратчайшие сроки перекрыть илипривести в негодность автотрассы и железнодорожные магистрали.


Для этого нескольким ведомствам этой прибалтийской республики было поручено к концу прошлого года экстренно подготовить исследование о последствиях такого шага. Свои отчеты уже представили Военный совет при латвийском президенте, а также министерство транспорта и связи страны.

Спрудс заявил, что власти не исключают, что такой сценарий придется реализовывать:

При усилении угрозы, мы не исключаем демонтажа автомобильных и железных дорог.

Побеседовав с министром и изучив данный вопрос, латвийские журналисты пришли к следующему выводу:

Существование железнодорожного сообщения с РФ, по мнению латвийских и иностранных военных аналитиков, является большим риском для безопасности балтийской страны.

Ранее вопрос полного демонтажа железнодорожных путей, соединяющих Латвию с Россией, был поднят латвийскими властями осенью прошлого года. Многие эксперты считают, что такое решение негативно отразится на экономике этой прибалтийской страны.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +9
    Сегодня, 10:41
    Так, на случай нападения России военные Латвии даже готовятся быстро разрушить свои дороги вблизи границы

    Зачем дело стало? Начинайте прям счас....
    Будь готов! wassat
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +4
      Сегодня, 10:49
      hi
      Цитата: Mouse
      Зачем дело стало? Начинайте прям счас....
      Они уже начали, притом за долго до ‘14го года. Достаточно посмотреть на ‘успехи’ ЛЖД и какие ‘подарки’ они делали своим работникам последние годы к празднованию Нового года почему то.
      считают, что такое решение негативно отразится на экономике этой прибалтийской страны
      Справедливости ради руководство ЛЖД понимает происходящее и последствия, но в ‘цивилизованном’ мире рулят персонажи с пониженной ответственностью от политики.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 10:54
        Бродяга, hi наше, Вам, с кисточкой!
        Ну хотят сходить с ума... Пусть идут... У нас этот самый, как его? recourse
        Плюрализм.... wassat
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 11:23
          Цитата: Mouse
          Ну хотят сходить с ума..

          Так там уже давно правят те, кого после закрытия "психушек", выпустили на волю. Но ещё много таких, которые ждут своего назначения на высокие должности. Чем страшнее диагноз, тем выше должность, Урсула не даст совраить.
      2. eugen_caro Звание
        eugen_caro
        0
        Сегодня, 11:36
        ншёл тут интересную статейку...- профессор ЛУ Леон Тайванс утверждает, что коренное (латышское)население Латвии вымрет через 20 лет, если такими темпами как сейчас продолжится депопуляция населения- массовый выезд молодёжи в более комфортные страны ,на 100 умерших- только 55 родившихся...-т.е. латыши так довольны демократическими достижениями своей родины,что по достижении совершненнолетия,бегут из латвии ка тараканы,и как не странно- под "оккупационным сапогом " в "мордоре"они плодились вдвое активнее,чем при "дерьмократии"...и кстати,в свете последних веяний- латыши вновь обьявили новый "обязательный" призыв в армию,и из необходимых в этом году 1000 новобранцев -в военкоматы по повесткам явились только 400 чел.... остальные- как-то внезапно оказались за границами латвии... laughing ... вот теперь МО ЛР ломает голову - как восполнить недостачу- родина-то в опасности !!!
        1. Inженегр Звание
          Inженегр
          +2
          Сегодня, 11:57
          на 100 умерших- только 55 родившихся

          Ну все познается в сравнении. Вот в Беларуси на 100 - 50, а в РФ получше - на 100 - 67 (но правда текущая статистика у нас под секретом). Какие выводы можно сделать, кроме того, что мы тут гонки на лафетах устроили?
          А профессор ваш хайпажор. Никто из народов, конечно, за 20 лет не вымрет, но вот количество сократится это да. Но только не просто коренных народов, а вообще.
        2. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 12:27
          eugen_caro
          латыши так довольны демократическими достижениями своей родины...бегут из латвии ка тараканы,

          Совершенно верно. Такая тенденция во всей прибалтике, украине, молдавии. Молодежь после учебы стремится уехать в Европу. У меня есть такие знакомые.
          1. Konnick Звание
            Konnick
            +1
            Сегодня, 12:35
            Цитата: frruc
            eugen_caro
            латыши так довольны демократическими достижениями своей родины...бегут из латвии ка тараканы,

            Совершенно верно. Такая тенденция во всей прибалтике, украине, молдавии. Молодежь после учебы стремится уехать в Европу. У меня есть такие знакомые.

            А кто-то думал евроинтеграция это прогресс...Нет, это возможность уехать в страны с более высоким уровнем жизни. Украине обломили это в декабре 2013 и они очень расстроились. Надеюсь, что Евросоюзу скоро муслимский кирдык будет, если не найдется очередной герой про которого сложат песню , похожую на песнь о Роланде, погибшем в сражении с сарацинами.
      3. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 12:22
        При усилении угрозы, мы не исключаем демонтажа автомобильных и железных дорог.

        Зачем ждать. Можно приступать уже сейчас к демонтажу, в первую очередь ЖД-дорог.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 11:17
      Цитата: Mouse
      Зачем дело стало? Начинайте прям счас....
      Будь готов!

      Всё нужно делать заблаговременно, а не ждать судного дня. Мосты, дороги они вам не нужны, вы и так забыты всеми, как Россией, так и Европой. Потомки скажут вам спасибо.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +4
    Сегодня, 10:42
    При усилении угрозы, мы не исключаем демонтажа автомобильных и железных дорог.
    Про аэродромы не забудьте ! wink
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 10:47
      Самосамолетом, летом, летом, летом...
      Сверху бомбочку и аэродром не нужен... wink
    2. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +4
      Сегодня, 10:53
      Цитата: Uncle Lee
      Про аэродромы не забудьте ! wink
      Аэродромов то всего аж три… два цивильных и один военный. Жаль с военного все плиты спереть не успели lol
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 10:56
        Цитата: Pete Mitchell
        с военного все плиты спереть не успели

        Можно приступать ! winked
        1. Pete Mitchell Звание
          Pete Mitchell
          0
          Сегодня, 12:51
          Цитата: Uncle Lee
          Цитата: Pete Mitchell
          с военного все плиты спереть не успели
          Можно приступать ! winked
          С военного аэродрома Вайнодэ плиты вывезли так быстро, что никто чихнуть не успел. Послужили фундаментом красивому приморскому променаду…
          А вот в Лиелварде успели только северную зону рассредоточения разобрать… МиГ-27 базировались, всё было прилично сделано.
    3. Zhan Звание
      Zhan
      +3
      Сегодня, 10:55
      hi
      Про аэродромы не забудьте ! wink

      И каналью, водопроводы....это для того, чтоб отхожих мест не было и замыться нам интервентам нечем было... laughing
    4. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 10:59
      Ну вообще-то в качестве аэродромов на случай ТМВ предполагается использовать прямые участки трасс! Более того! серьёзные шоссе строили и проектировали с учётом удобства устройства таких аэродромов.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 11:33
        Кукурузное поле нас устроит...... winked
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:42
    Вот и переживай теперь за латвийцев ,вдруг им что померещится.Но у норгов веселее - померещилось ,бздынь и нет мостов вокруг Киркинеса. laughing
  4. fuffi Звание
    fuffi
    +5
    Сегодня, 10:43
    надо назначить дату нападения на прибалтийские вымираты, они начинают крушить дороги. в день Д план нападения отменяется. вымираты в удивлении от такого тролинга.
  5. Melior Звание
    Melior
    +1
    Сегодня, 10:44
    Можно еще заранее все объекты и технику взорвать, чтобы русским не досталась, и самоубиться, чтобы к ним в плен не попасть! laughing
  6. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 10:45
    Лучше избавиться от всех дорог тогда заранее. Пешком можно ходить.
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 10:46
    А, чего ждать то? Надо прямо сейчас разрушать и эвакуироваться. Чего время то терять, ведь потом могут и не успеть. Да, и потом, там наверное забыли, что нам дороги то особо и не нужны(сарказм).
  8. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 10:48
    на случай нападения России военные Латвии даже готовятся быстро разрушить свои дороги вблизи границы.
    К чему такие полумеры? Разрушать нужно системно, не ограничиваясь только дорогами. Если разрушить всё в том числе и города, а всем оставшимся (после такого) населением уйти в леса, то есть большая вероятность того, что на вас вообще ни кто не нападёт, потому как такая территория с психически неуравновешенным населением вообще ни кому будет не нужна.
  9. дядя влад Звание
    дядя влад
    0
    Сегодня, 10:48
    Тут всякие диваны стонали - зачем нам гусеницы, всё на колёса. Армия должна иметь возможность воевать не только летом на Украине , но т а песках Туркмении или в снегах Заполярного края. В том числе и плавать. Солдат не должен ждать чего то, он должен воевать.
    А наши соседи, пускай себе причиндалы отрежут себе, назло русским и очко зальют. А то могут и раком поставить, а там зашито. Готовится надо, заранее.
  10. Aleksandral
    Aleksandral
    0
    Сегодня, 10:50
    Наивные латыши! Вам это не поможет! Расслабьтесь и получайте удовольствие!
  11. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 10:51
    На случай нападения России военные Латвии готовятся быстро разрушить свои дороги

    Да можете уже начинать разрушать. Только ответьте нах рена России нападать на Латвию? Типа мы обиделись, что нас на курорт в Юрмале не пускают, тем более, что его при коммунистах строили? Типа зажали, а мы обиделись?
    У нас Калиниград есть, под боком у вас, так что на Балтийском взморье и без вас можем отдохнуть. lol
    Де билы!!! fool
  12. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    0
    Сегодня, 10:52
    …Существование железнодорожного сообщения с РФ … является большим риском…
    Они думают, русские приедут на бронепоездах?

    военные Латвии даже готовятся быстро разрушить свои дороги…
    Немедленно начинайте учения, обезьяны, - русские уже едут!!
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:53
    Так то, каждый сходит с ума по своему, но там флюиды сумасшествия распространяются вообще по всякому, неудержимо...
    Нафиг, нафиг, отключить, вычеркнуть, о го родится и забыть про них, вообще.
  14. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:57
    ❝ Так, на случай нападения России военные Латвии даже готовятся быстро разрушить свои дороги вблизи границы ❞ —

    — А чего только вблизи, рушьте по всей Прибалтике. Разрушите, переходите в Польшу, помогите соседу-союзнику защититься от «русской угрозы» ...
  15. Ныробский Звание
    Ныробский
    +2
    Сегодня, 11:01
    Латыши всё надеются отделаться какими-то полумерами, то заборы строят, то дороги разбирают. Надо кардинально противостоять! Хитрость военную проявлять! Построились на плацу и дружно застрелились! Русские пришли, а воевать то и не с кем, вздохнули и ушли обратно.
  16. mgb250 Звание
    mgb250
    +1
    Сегодня, 11:07
    Пусть перекапывают что хотят, но только у себя.
  17. Цензор Звание
    Цензор
    +1
    Сегодня, 11:12
    В рамках комплексного подхода, можно предложить латвийской клике в случае "нападения" РФ сжечь все свои города. Причем лучше заранее, иначе можно не успеть. laughing
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 11:12
    Цитата: Uncle Lee
    Про аэродромы не забудьте !

    Да вообще все надо разрушить и перепахать. Чтобы мocкалям ничего не досталось. И себе ещё харакири сделать wink
  19. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 11:14
    После тактического подарка все будет выполнено. Не торопитсь ки.
  20. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 11:18
    Латыши! Сломайте лучше ваши телевизоры и интернет и живите спокойно, катаясь по своим дорогам! laughing
  21. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 11:18
    Читал ещё в старые советские времена статью в "Зарубежном военном обозрении", что при строительстве мостов тогда в Европе оставляли в основании опор обязательно специальные камеры- помещения, для того чтобы при угрозе войны можно было быстро заложить взрывчатку. Аналогичные места оставляли и под шоссе, чтобы затруднить продвижение советских войск.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 11:29
      Цитата: solar
      при строительстве мостов тогда в Европе оставляли в основании опор

      Не только в Европе. И у нас тоже . Общепринятая практика.
  22. multicaat Звание
    multicaat
    +1
    Сегодня, 11:19
    было бы забавно увидеть, когда они всё сломают, а РФ не придет
    наверное объявят, что русские виноваты в этом
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 11:26
      Цитата: multicaat
      а РФ не придет
      наверное объявят, что русские виноваты в этом

      Да. И компенсации-репарации требовать будут...request
  23. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 11:20
    Вот это правильно. Ничем не занятое население займётся делом. Дополнительный сухарь в кармане лишним не будет.
  24. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:25
    При усилении угрозы, мы не исключаем демонтажа автомобильных и железных дорог.

    Причём, достаточно простого "усиления"(!) угрозы...
    Ук'ры тоже мечтали о демонтаже "советского наследия"...
  25. Вадим Топал-Паша Звание
    Вадим Топал-Паша
    +1
    Сегодня, 11:26
    Я так понял, трибалты -енто очередные скакуасы, мечтающие о каменном веке!
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 11:42
      Латышский язык вполне годится для общения на уровне каменного века.
  26. Вадим Топал-Паша Звание
    Вадим Топал-Паша
    +1
    Сегодня, 11:27
    Цитата: Васян1971
    Ук'ры тоже мечтали о демонтаже "советского наследия"...

    ... но самостоятельно не могут справится. приходится "геранями" помогать!
  27. Приходимец_СЭМ Звание
    Приходимец_СЭМ
    0
    Сегодня, 11:27
    Спрудс заявил, что власти не исключают, что такой сценарий придется реализовывать:

    При усилении угрозы, мы не исключаем демонтажа автомобильных и железных дорог.

    Песня бременских музыкантов на латвийский лад:
    Мы своё призванье не забудем:смех и радость мы приносим людям
    "Все войска поднимем по тревоге и разрушим к чёрту все дороги
    Ла-ла-ла-ла
    Е-е-е Еэс
  28. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 11:31
    В Латвии уже все поразрушено. Только дороги остались. Молодцы.
  29. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 11:35
    Чего де би лам ждать нападения, могут не успеть в срок - пусть сейчас начинают разрушать свои дороги... чтобы наверняка.
  30. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 11:38
    На случай нападения России военные Латвии готовятся быстро разрушить свои дороги
    Стоит ли ждать? Если всё разрушить превентивно, то Россия и вовсе не нападет: для ракет и беспилотников разрушенные дороги станут непреодолимым препятствием.
  31. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 11:41
    Ну есть еще вариант - разрушить их заранее, а точнее, СЕЙЧАС! Вот тогда уж точно враг не пройдет ))))))
  32. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 11:48
    военные Латвии готовятся быстро разрушить свои дороги

    Промышленность разрушили, грохнули. Население убывает, уничтожается. Теперь очередь дошла до дорог. Что после дорог разрушать будут!?
  33. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    Сегодня, 11:59
    Получается если создать иллюзию нападения то они сами ликвидируют свои дороги?))