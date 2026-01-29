США передали Венесуэле захваченный в январе нефтяной танкер, пустой
Соединенные Штаты вернули Венесуэле один из танкеров, захваченных американскими военными в январе этого года. Об этом со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщает агентство «Рейтер», отмечая, что это первый известный случай, когда администрация Трампа возвращает арестованное и экспроприированное судно.
Речь идет о танкере M/T Sophia под панамским флагом. Это один из семи танкеров, захваченных американскими военными с декабря прошлого года. Первым был крупнотоннажный Skipper, захваченный 10 декабря 2025 года. В санкционный список США он был внесен еще в 2022 году, как утверждалось, за участие в контрабанде иранской нефти.
Шесть танкеров были взяты на абордаж в Карибском бассейне. Один, тот самый, который в ходе преследования американскими военными сменил название с Bella 1 на Marinera и поднял российский флаг, — в Северной Атлантике. Изначально он шел в Венесуэлу под флагом Гайны.
Все захваченные американскими военными танкеры включены в санкционные списки США за принадлежность к так называемому теневому флоту Венесуэлы, Китая или Ирана. Трамп объявил, что находящаяся в них нефть и сами танкеры после арестов перейдут в собственность США. Причем в ряде СМИ утверждается, что танки Marinera на момент захвата были пустыми. Однако есть и те источники, которые заявляют, что нефть на борту была.
Крупнотоннажный танкер M/T Sophia 2004 года постройки был захвачен силами береговой охраны и американских военных 7 января в международных водах Карибского моря. Власти США утверждали, что судно относится к «теневому флоту» и «не имеет государственной принадлежности». Причины, по которым Вашингтон вдруг решил передать танкер Каракасу, не уточняются. Один из неназванных американских чиновников не смог ответить на вопрос Reuters, была ли все-таки до захвата на судне нефть. В любом случае, теперь её точно нет.
Информация