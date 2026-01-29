США передали Венесуэле захваченный в январе нефтяной танкер, пустой

Соединенные Штаты вернули Венесуэле один из танкеров, захваченных американскими военными в январе этого года. Об этом со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщает агентство «Рейтер», отмечая, что это первый известный случай, когда администрация Трампа возвращает арестованное и экспроприированное судно.

Речь идет о танкере M/T Sophia под панамским флагом. Это один из семи танкеров, захваченных американскими военными с декабря прошлого года. Первым был крупнотоннажный Skipper, захваченный 10 декабря 2025 года. В санкционный список США он был внесен еще в 2022 году, как утверждалось, за участие в контрабанде иранской нефти.



Шесть танкеров были взяты на абордаж в Карибском бассейне. Один, тот самый, который в ходе преследования американскими военными сменил название с Bella 1 на Marinera и поднял российский флаг, — в Северной Атлантике. Изначально он шел в Венесуэлу под флагом Гайны.

Все захваченные американскими военными танкеры включены в санкционные списки США за принадлежность к так называемому теневому флоту Венесуэлы, Китая или Ирана. Трамп объявил, что находящаяся в них нефть и сами танкеры после арестов перейдут в собственность США. Причем в ряде СМИ утверждается, что танки Marinera на момент захвата были пустыми. Однако есть и те источники, которые заявляют, что нефть на борту была.

Крупнотоннажный танкер M/T Sophia 2004 года постройки был захвачен силами береговой охраны и американских военных 7 января в международных водах Карибского моря. Власти США утверждали, что судно относится к «теневому флоту» и «не имеет государственной принадлежности». Причины, по которым Вашингтон вдруг решил передать танкер Каракасу, не уточняются. Один из неназванных американских чиновников не смог ответить на вопрос Reuters, была ли все-таки до захвата на судне нефть. В любом случае, теперь её точно нет.
  1. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +5
    Сегодня, 11:53
    Выгрузили, продали, загружайте еще!
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +2
      Сегодня, 11:57
      Цитата: Сергей Викторович Королев
      США передали Венесуэле захваченный в январе нефтяной танкер, пустой

      Совершенно верно!
      На это у американских колонизаторов Трампа и расчёт, чтобы снова в очередной раз из-под полы венесуэльской нефтью опять поживиться!

      Нет предела цинизму Трампа, как психически помешенному!
      1. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        0
        Сегодня, 12:37
        И никто ему ничего не сделает. Вот такая понимаешь загогулина.
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 12:49
        Надо загрузить нефтью и взорвать в момент выгрузки. В знак уважения к законам.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 12:03
      Цитата: Сергей Викторович Королев
      Выгрузили, продали, загружайте еще!

      Вот бы в Венесуэле все выгребные ямы опорожнить в тот танкер и в море его выгнать. Захватывайте!
      Вот бы для Америка сюрпрайз был бы!
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 12:44
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: Сергей Викторович Королев
        Выгрузили, продали, загружайте еще!

        Вот бы в Венесуэле все выгребные ямы опорожнить в тот танкер и в море его выгнать. Захватывайте!
        Вот бы для Америка сюрпрайз был бы!

        Лучше тогда загрузить танкер аммиачной селитрой, что бы она у матрасов на терминале разгрузки шарахнула. Нефиг брать чужое и тащить в дом всё что ни попадя.
  2. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 11:55
    Наполняйте..мол..еще..рабы..гегемончику понравилось.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 11:57
    Выпотрошили всю наркоту и вернули. Привозите еще. Демократичненько.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:00
    Когда вот так на одном из маринтрафиков обозначаются танкера - это мировой морской теневой флот .Именно с этим танкером взгрустнулось китайцам. laughing
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 12:11
      А вот пример танкера Премьер ,в Венесуэле от получил Российский флаг и регистрацию с полном соблюдением Конвенции по Морскому праву ( до запятой ) ООН от 1982 г ,крайне нагло вёл себя в Карибском море - пошёл на север ,развернулся и ушёл в Бразилию .А от туда " чёрт его знает куда " Всё надо делать по закону ,а не по правилам .И не попадёте в западные СМИ. laughing
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 12:21
      Злые языки говорят ,что китайские нефтяники из Венесуэлы ни куда не ушли .ДобываютТрамповскую нефть .А по 45 $ они её покупать будут.Да и забудьте о добрых китайцам. До переворота в Нигере - нигерцы получали за свой уран 10% и усё! Остальное делили между собой Франция и КНР .Потом КНР сказало - Макрон нам не нужен.Кттайцы имеют колониальные замашки ,они хорошо помнят как быть " под кайфом " у англичан.
  5. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 12:06
    [quote]США передали Венесуэле захваченный в январе нефтяной танкер, пустой[/quote]
    Международное право в действии - право сильного. Им абсолютно пофиг, что где то, какой то престарелый полу либеральный руководитель пытается воплотить свои утопии в под названием многополярный мир.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:07
    Полосатики делают только то, что считают выгодным для себя.
    Так было, есть и будет.
  7. Мамука Петрович Звание
    Мамука Петрович
    0
    Сегодня, 12:18
    Хорошая схема, вы нам полный, а мы вам пустой. И так пока танкер не утилизируют
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      0
      Сегодня, 12:40
      Бизнес по американски. Покупайте наших слонов.
  8. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    0
    Сегодня, 12:39
    Сдаётся мне джентльмены, что в каком-то государстве урежут стимулирующие выплаты врачам...