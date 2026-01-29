Зарубежные активы компании «Лукойл» перейдут в собственность американцам

3 916 32
Зарубежные активы компании «Лукойл» перейдут в собственность американцам

В соответствии с соглашением с инвесткомпанией Carlyle из США зарубежные активы российской компании «Лукойл» перейдут в собственность американцам. Речь идет о продаже дочернего предприятия LUKOIL International GmbH.

Об этом сообщили в пресс-службе «Лукойл».



В соглашении есть оговорка, что под сделку не попадают активы компании, расположенные в Казахстане. Они остаются в собственности «Лукойл». Информация о сумме контракта не раскрывается.

Данная сделка не является окончательной, так как ее реализация зависит от выполнения ряда условий. Главным из них считается получение разрешения на передачу активов от американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое подчиняется министерству финансов США.

Так как стопроцентной гарантии одобрения сделки нет, российская компания не прекращает переговоров с другими вероятными покупателями. Ранее осенью прошлого года не удалась попытка продать активы кипрской Gunvor Group Ltd. Американский Минфин запретил сделку на том основании, что зарегистрированная на Кипре компания принадлежит Геннадию Тимченко. Американцы утверждают, что президент поддерживает хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным, что, по их мнению, недопустимо

Причиной продажи нефтяным гигантом из России своих зарубежных активов является введение санкционных ограничений против «Лукойла» и его дочерних структур Соединенными Штатами и Великобританией.
32 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +5
    Сегодня, 11:51
    "Лукойлу" американцы руки выкручивают, собственность отжимают...
    Ай, ай, ай... crying crying crying
    Давайте пожалеем их, приголубим и бюджетом пригреем... Как же - их обидели, а мы из бюджета им триллионов несколько. Лишь не плакали...
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +2
      Сегодня, 11:54
      Бизнес не должен страдать, а народ - вторая нефть.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 12:03
        Главный ресурс капитализма - как известно лох, который всё это терпит...
    2. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 11:55
      Давайте пожалеем их, приголубим и бюджетом пригреем... Как же - их обидели, а мы из бюджета им триллионов несколько.
      Есть предложение получше, вместо бюджетных денег подарить им АвтоВАЗ.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +5
        Сегодня, 11:57
        Цитата: Gomunkul
        Давайте пожалеем их, приголубим и бюджетом пригреем... Как же - их обидели, а мы из бюджета им триллионов несколько.
        Есть предложение получше, вместо бюджетных денег подарить им АвтоВАЗ.

        И "Почту России" в нагрузку...
        1. Gomunkul Звание
          Gomunkul
          -1
          Сегодня, 12:02
          И "Почту России" в нагрузку...
          Гулять так гулять, и РЖД тоже. laughing
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            -1
            Сегодня, 12:05
            Цитата: Gomunkul
            И "Почту России" в нагрузку...
            Гулять так гулять, и РЖД тоже. laughing

            РЖД нельзя - они из воздуха деньги умеют делать, сами у себя вагоны в аренду берут.
            А вот "Уральские авиалинии" я б им добавил...
            1. Gomunkul Звание
              Gomunkul
              +1
              Сегодня, 12:13
              РЖД нельзя - они из воздуха деньги умеют делать
              Пока у них только убытки, вот пусть Лукойл и наведёт у них порядок с отчётностью.
              По данным отчёта по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ), за период с января по сентябрь 2025 года чистый убыток РЖД составил 4,2 миллиарда рублей.
              Основной причиной убытка назвали рост расходов по заимствованиям на фоне высокой ключевой ставки ЦБ России, что увеличило стоимость обслуживания долга.
            2. Игорь Половодов Звание
              Игорь Половодов
              0
              Сегодня, 12:44
              Не путать с уральскими пельменями...
    3. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -1
      Сегодня, 12:40
      Таки не понял как зарубежные активы российской компании «Лукойл» перейдут в собственность американцам.
      Если это частная компания каким боком здесь Россия, что нам тогда переживать?
  2. g_ae Звание
    g_ae
    +3
    Сегодня, 11:53
    Что там про глотание пыли один государственный деятель говорил? Золотые слова, только отношение как к "майским указам".
  3. Правдодел Звание
    Правдодел
    +4
    Сегодня, 11:53
    Зарубежные активы компании «Лукойл» перейдут в собственность американцам

    При И.В. Сталине все бабки вкладывали в развитие СССР, поэтому после распада союза все, что не уничтожили в лихие 90-е эффективные менагеры, а, по-простецки, помойная шайка западных прихлебателей, осталось в России и сейчас Россия на этом развивается.
    После распада СССР новые буржуи вместо вкладывания в Россию, стали выводить бабло за бугор и вкладывать туда. Теперь пришел этим всем сладким сказкам конец. Грабят, не стесняясь.
    И вот только один вопрос: сколько Россия потеряла из-за этих заморских вложений наших новых нуворишей!?
    1. Дмитрий Смирнов_2
      Дмитрий Смирнов_2
      +2
      Сегодня, 12:09
      Дык 30 лет уже капитализьма , а вы великого Сталина вспомнили, такое невозможно ибо даже идеологии нету в стране
  4. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Сегодня, 11:56
    активы российской компании «Лукойл» перейдут в собственность американцам.


    А почему не простому народу России? В виде акций
    1. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      0
      Сегодня, 12:08
      Цитата: gribanow.c
      активы российской компании «Лукойл» перейдут в собственность американцам.


      А почему не простому народу России? В виде акций

      Хотите очередной ваучер на две "Волги" получить? wink
      Так "Лукойл" уже давно частная контора.
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        Сегодня, 12:20
        Хотите очередной ваучер на две "Волги" получить?

        Нет, небольшой пакет акций, с дивидендами.
        Так "Лукойл" уже давно частная контора.

        Думаю что справедливо будет, чтобы весь крупный бизнес в России вёлся в форме АО, и в каждом таком АО 50% акций принадлежало гражданам России, не более 0.01% акций в одни руки. И пусть почти каждый россиянин будет иметь в собственности небольшой пакет акций от каждой крупной компании понемногу, и чтобы в форме таких АО работали все - банки, торговые сети, маркетплейсы, добыча и переработка ресурсов, транспорт, связь. В каждой крупной компании-АО - доля простого народа была бы 50%, не более 0.01% акций одной компании в одни руки. В обязательном порядке, в силу закона.
        И пусть будет политическая партия, которая провозгласит своей целью такую политику- проведение такой коренной абсолютной и полной ре-приватизации всей экономики России на таких принципах. И весь народ за такую партию проголосует! bully laughing ("Они" не дадут, знаю)
        1. Sovetskiy Звание
          Sovetskiy
          0
          Сегодня, 12:31
          Цитата: gribanow.c
          И пусть будет политическая партия, которая провозгласит своей целью такую политику- проведение такой коренной абсолютной и полной ре-приватизации всей экономики России на таких принципах.

          Да что ж такое то!
          Сколько раз объяснять устами Гаранта что ни полной, ни частичной ре-приватизации не будет. stop
          И весь народ за такую партию проголосует!

          Он и так голосует. wink Почитайте опросы ВЦИОМ. lol
          1. gribanow.c Звание
            gribanow.c
            0
            Сегодня, 12:33
            объяснять устами Гаранта

            У нас же не монархия, а республика (res publica "общее дело"). Должно быть так, как хочет народ, граждане , большинство, а это у нас 70-80% населения. Народ- единственный источник власти, демократия- власть большинства bully
  5. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Сегодня, 11:56
    Причиной продажи нефтяным гигантом из России своих зарубежных активов является введение санкционных ограничений против «Лукойла» и его дочерних структур Соединенными Штатами и Великобританией.

    И что ? нужно вырабатывать новые структуры работы в мире с партнерами, чтобы ни какие твари полосатые не могли влиять на компании ни каким образом
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:57
    Полосатики умеют, могут, ободрать кого угодно...
    "наши" местные жирные караси, для настоящих хищников из полосатии так, закуска на один зубок...
  7. Melior Звание
    Melior
    +2
    Сегодня, 11:58
    Вот так, всё, нажитое непосильным трудом, взяли и отжали! laughing
  8. Добрый злыдень Звание
    Добрый злыдень
    +2
    Сегодня, 11:59
    Причиной продажи нефтяным гигантом из России своих зарубежных активов является введение санкционных ограничений против «Лукойла» и его дочерних структур Соединенными Штатами и Великобританией.
    Это называется - отжали бизнес.
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 12:03
    Американцы утверждают, что президент поддерживает хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным, что, по их мнению, недопустимо

    Демократическая формулировка.
  10. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 12:04
    Уверен что лукойл не обеднеет
    1. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      0
      Сегодня, 12:51
      Цитата: Ivan№One
      Уверен что лукойл не обеднеет

      За то потребители продукции "Лукойла" в РФ точно обеднеют. Надо же кому то потери компенсировать. wink
      У нас и так "Лукойловкое" топливо самое дорогое по ценникам на АЗС.
  11. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    0
    Сегодня, 12:06
    А какие там могут быть активы то ,офис и секретарша чтоли
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 12:12
      Цитата: Дмитрий Смирнов_2
      А какие там могут быть активы то ,офис и секретарша чтоли

      200 АЗС, которые оцениваются в 150 млн.
    2. Ua3qhp Звание
      Ua3qhp
      +1
      Сегодня, 12:28
      А какие там могут быть активы то ,офис и секретарша чтоли

      1. Нефтедобыча:
      -азербайджан
      -Ирак
      -Узбекистан
      -Египет
      -Камерун
      -Нигерия
      -Гана
      -Мексика
      -ОАЭ
      - Республика Конго
      2. НПЗ:
      -Румыния
      -Болгария
      - Нидерланды
      3. Производство масел:
      -Австрия
      -Финляндия
      -Румыния
      -Турция.
      4. Сети АЗС
      - США
      -Турция
      -Италия.
      В общем Лукойл не только нефть из России качает. За рубежом тоже есть чем поживиться.
      167 место в мире среди крупнейших компаний (58 место по выручке).
  12. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +4
    Сегодня, 12:08
    Нащупали "кнопку" у элиты РФ. Небожителей, их пропагандистов-адвокатов не жалко... Всё идёт к тому, что Джулани не последний террорист с которым будут здороваться за руку и "сотрудничать".
  13. jetfors_84 Звание
    jetfors_84
    +1
    Сегодня, 12:23
    У лукойла самые высокие цены на бензин и еще требуют разрешение на продажу его за бугор.Затоварились им. Замучились цену кажные две недели повышать на него. А снизить здесь никак?
  14. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 12:47
    Лукойл принадлежит выходцу из азербайджанской диаспоры. И он сразу ориентировался на зарубежный бизнес. Тем более там труднее его контролировать. Передача зарубежных активов американцам через третьи руки. Через дочернее зарубежное предприятие Лукойла. Введение санкционных ограничений против Лукойла это подыгрывание олигарху. В принципе Лукойл нужно национализировать. bully
    Алекперов ничего не теряет, все финансы, ну или почти все, легализованы на западе. Если его прижмут он отбудет или на Запад или к себе на родину. Он не лох как некоторые думают. Он умный продуманный бизнесмен, олигарх.
  15. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 12:49
    активы компании «Лукойл» перейдут в собственность американцам

    Вор у вора дубинку украл
    (Народная мудрость)
    good lol