Китай не будет представлять угрозу для других стран вне зависимости от того, каким бы развитым и сильным он ни становился.

В то время как США под руководством Трампа демонстрируют все более агрессивную политику, даже по отношению к союзникам, китайское руководство придерживается стратегии «мягкой силы». Это не проявление слабости, а скорее выдержка и дальновидность.Пекин продолжает наращивание военного потенциала НОАК. В частности, по расчетам экспертов, к 2030 году запасы ядерных боеголовок в арсенале КНР превысят 1000 единиц. Ускоренно разрабатываются и принимаются на вооружение новейшие средства доставки БЧ, включая гиперзвуковые.В Пекине прошли переговоры премьер-министра Британии Кира Стармера и председателя КНР Си Цзиньпина. Это первый за последние восемь лет визит действующего главы британского кабмина в Китай. На фоне все более ухудшающихся отношений с Вашингтоном, европейские лидеры один за другим стараются расширить сотрудничество с Пекином. Вместе со Стармером в КНР прибыла представительная делегация из представителей почти 60 британских компаний и культурных организаций.В ходе совместной с британским премьером пресс-конференции китайский лидер, в частности, вновь повторил, что Китай никогда не станет угрозой для других стран. Слова председателя КНР цитирует Центральное телевидение Китая.Говоря о сотрудничестве с Британией, председатель КНР отметил, что для его развития существует значительный потенциал, в первую очередь в торгово-экономической сфере. В частности, Си Цзиньпин сообщил, что его страна может в одностороннем порядке пойти на введение безвизового режима для британцев. Из Пекина британская делегация направится в Шанхай.В то время как Трамп сильно ругает своего предшественника Байдена практически за все решения, которые принимались предыдущей администрацией, сам он не просто повторяет, но приумножает ошибки 46-го президента США. Инициированные в 2022 году США и подхваченные его сателлитами антироссийские санкции привели к стремительному стратегическому сближению России и Китая. Теперь Трамп своим конфликтом с европейцами буквально заставляет их восстанавливать и развивать торгово-экономические, а это база и для политического сближения, связи с КНР.Кстати, возвращаясь к «миролюбивой» политике Трампа, которую он вроде как проводил до недавнего времени. Вторая администрация 47-го президента США за год его правления санкционировала около 600 ударов по трем континентам, следует из данных мониторинговой группы ACLED. Тот редкий случай, когда прав был Нобелевский комитет, не ставший в прошлом году присуждать Трампу премию мира.