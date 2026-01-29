Председатель КНР: Китай никогда не станет угрозой для других стран

1 200 8
Председатель КНР: Китай никогда не станет угрозой для других стран

В то время как США под руководством Трампа демонстрируют все более агрессивную политику, даже по отношению к союзникам, китайское руководство придерживается стратегии «мягкой силы». Это не проявление слабости, а скорее выдержка и дальновидность.

Пекин продолжает наращивание военного потенциала НОАК. В частности, по расчетам экспертов, к 2030 году запасы ядерных боеголовок в арсенале КНР превысят 1000 единиц. Ускоренно разрабатываются и принимаются на вооружение новейшие средства доставки БЧ, включая гиперзвуковые.



В Пекине прошли переговоры премьер-министра Британии Кира Стармера и председателя КНР Си Цзиньпина. Это первый за последние восемь лет визит действующего главы британского кабмина в Китай. На фоне все более ухудшающихся отношений с Вашингтоном, европейские лидеры один за другим стараются расширить сотрудничество с Пекином. Вместе со Стармером в КНР прибыла представительная делегация из представителей почти 60 британских компаний и культурных организаций.

В ходе совместной с британским премьером пресс-конференции китайский лидер, в частности, вновь повторил, что Китай никогда не станет угрозой для других стран. Слова председателя КНР цитирует Центральное телевидение Китая.

Китай не будет представлять угрозу для других стран вне зависимости от того, каким бы развитым и сильным он ни становился.

Говоря о сотрудничестве с Британией, председатель КНР отметил, что для его развития существует значительный потенциал, в первую очередь в торгово-экономической сфере. В частности, Си Цзиньпин сообщил, что его страна может в одностороннем порядке пойти на введение безвизового режима для британцев. Из Пекина британская делегация направится в Шанхай.

В то время как Трамп сильно ругает своего предшественника Байдена практически за все решения, которые принимались предыдущей администрацией, сам он не просто повторяет, но приумножает ошибки 46-го президента США. Инициированные в 2022 году США и подхваченные его сателлитами антироссийские санкции привели к стремительному стратегическому сближению России и Китая. Теперь Трамп своим конфликтом с европейцами буквально заставляет их восстанавливать и развивать торгово-экономические, а это база и для политического сближения, связи с КНР.

Кстати, возвращаясь к «миролюбивой» политике Трампа, которую он вроде как проводил до недавнего времени. Вторая администрация 47-го президента США за год его правления санкционировала около 600 ударов по трем континентам, следует из данных мониторинговой группы ACLED. Тот редкий случай, когда прав был Нобелевский комитет, не ставший в прошлом году присуждать Трампу премию мира.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. russ71 Звание
    russ71
    0
    Сегодня, 12:01
    Китай никогда не воевал... все время сидит и ждет трупов врагов, которые проплывут мимо...
    И Тайваня ему НИКОГДА не видать!!!
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +2
      Сегодня, 12:15
      Ну тайвань для них не "другая страна".

      "Современный" Китай все же воевал - вторгался в просоветский Вьетнам, имея численное превосходно регулярная армия как-то не очень себя показала против вьетнамских ополченцев
  2. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    0
    Сегодня, 12:02
    Цель какова этого приезда ?
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 12:16
      Дмитрий Смирнов_2
      Цель какова этого приезда ?

      Если учесть, что англичанка всегда гадит, вывод напрашивается сам собой.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:05
    Бесполезно, бессмысленно оправдываться, пытатся кому то там доказать свое миролюбие...
    Виновных, они, назначили и все будет продолжатся в том же духе...
    "мудрая обезьяна" не о сидится на своей пальме... пальму срубят, а с обезьяны попробуют шкуру содрать, потому что это "бремя белого человека"!!! soldier
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:25
    Это не проявление слабости, а скорее выдержка и дальновидность.


    Если долго сидеть у реки и ждать, пока по ней проплывёт труп врага, то можно и самому помереть.А если не помереть, то геморрой нажить от долгого сидения - запросто.

    Лучшего случая решить тайваньский вопрос скорее всего не будет.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:29
    В частности, Си Цзиньпин сообщил, что его страна может в одностороннем порядке пойти на введение безвизового режима для британцев.

    Давайте - живее шустрите...Забыли историю?
    Первая опиумная война — военный конфликт между Британской империей и империей Цин в 1840–1842 годах. Целью английских войск была защита торговых интересов Великобритании в Китае и расширение торговли, в первую очередь опиумом (отсюда название), которой препятствовала цинская политика запрета морской торговли.
    Причины
    Стремление западных стран проникнуть на китайский рынок. К началу XIX века Китай придерживался политики изоляции, ограничивая торговлю с иностранцами. Единственным портом, где разрешалось вести внешнюю торговлю, был Гуанчжоу.
    Распространение опиума в Китае. Британцы начали поставлять в страну опиум, произведённый в Индии, и зависимость быстро распространялась среди населения, вызвав серьёзные социальные и экономические проблемы. Китайское правительство попыталось запретить торговлю опиумом.
    Деятельность китайского императорского чрезвычайного уполномоченного Линь Цзэсюя. В марте 1839 года он потребовал от англичан и американцев в Гуанчжоу сдачи всего опиума, а когда те отказались подчиниться, блокировал войсками территорию иностранных факторий и отозвал с них китайский персонал.
  6. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 12:49
    Истоки угрозы лежат в экономике, доходах и власти владельцев монополистических объединений, а экономическая экспансия КНР идёт по всему миру, тянет за собой наращивание военного потенциала бы обеспечить экономические интересы, имеет все предпосылки нарастания, что поздно или рано предопределяет и военную угрозу. Примером могут служить отношения США и КНР - того и гляди экономические противоречия обернутся войной.