Показаны кадры поражения FPV-дроном истребителя F-16 ВС ВСУ
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент поражения FPV-дроном одного из поставленных западными «союзниками» ВС ВСУ американского истребителя F-16.
Как можно увидеть на показанных кадрах, российский беспилотник ударил точно в стоявший на аэродроме «Канатово» в районе Кировограда американский истребитель. При этом очевидно, что пораженный истребитель не является макетом, как утверждают некоторые украинские ресурсы. При этом не исключено, что пораженный ударом FPV-дрона F-16 — нелетный образец. Вероятнее всего, показанный на кадрах истребитель предназначался для проведения учебных занятий по обслуживанию самолетов для наземных служб. Примечательно, что ближайшие к «Канатово» позиции ВС РФ находятся на расстоянии, превышающем 180 километров.
Несмотря на то, что пораженный истребитель, вероятнее всего, не является боевой машиной, показанный на видео удар наглядно демонстрирует тенденцию, при которой российские дроны-камикадзе уже постепенно подбираются к украинской реактивной авиации на аэродромах.
Ранее ВС РФ впервые за довольно продолжительное время нанесли удар по крупнейшему логистическому пути транзита военной техники на Украину из Румынии в Черновцах. На аэродроме в этом городе базируются истребители F-16 и вертолеты противника.
Анализируя применение противником F-16, можно отметить, что к линии фронта они стараются не приближаться: вероятность попасть под удар истребителя или дальнобойной ПВО весьма высока. Однако американские истребители регулярно уничтожаются в результате ударов по аэродромам.
