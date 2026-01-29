Показаны кадры поражения FPV-дроном истребителя F-16 ВС ВСУ

3 944 9
Показаны кадры поражения FPV-дроном истребителя F-16 ВС ВСУ

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент поражения FPV-дроном одного из поставленных западными «союзниками» ВС ВСУ американского истребителя F-16.

Как можно увидеть на показанных кадрах, российский беспилотник ударил точно в стоявший на аэродроме «Канатово» в районе Кировограда американский истребитель. При этом очевидно, что пораженный истребитель не является макетом, как утверждают некоторые украинские ресурсы. При этом не исключено, что пораженный ударом FPV-дрона F-16 — нелетный образец. Вероятнее всего, показанный на кадрах истребитель предназначался для проведения учебных занятий по обслуживанию самолетов для наземных служб. Примечательно, что ближайшие к «Канатово» позиции ВС РФ находятся на расстоянии, превышающем 180 километров.

Несмотря на то, что пораженный истребитель, вероятнее всего, не является боевой машиной, показанный на видео удар наглядно демонстрирует тенденцию, при которой российские дроны-камикадзе уже постепенно подбираются к украинской реактивной авиации на аэродромах.

Ранее ВС РФ впервые за довольно продолжительное время нанесли удар по крупнейшему логистическому пути транзита военной техники на Украину из Румынии в Черновцах. На аэродроме в этом городе базируются истребители F-16 и вертолеты противника.

Анализируя применение противником F-16, можно отметить, что к линии фронта они стараются не приближаться: вероятность попасть под удар истребителя или дальнобойной ПВО весьма высока. Однако американские истребители регулярно уничтожаются в результате ударов по аэродромам.

9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -2
    Сегодня, 12:32


    Скорее всего истребитель настоящий. А за макет - это антикриз.
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +2
    Сегодня, 12:35
    Воевода, в "Телеграм" пишет:
    "Рубикон выкатил кадры, и отчитался о поражении макета истребителя F-16ADV ВСК на аэродроме Канатово ударом российского дрона-камикадзе БМ-35."
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 12:43
      Да, макет. Даже не укрыли маск. сеткой для пущей заметности.
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        0
        Сегодня, 12:47
        В любом случае, дронщикам плюс!
        Дальность продемонстрирована, пусть теперь противник оглядывается, да и макет, денег и времени на изготовление стоит.
        Одним словом, "Рубикон" рулит! hi
  3. futurohunter Звание
    futurohunter
    +1
    Сегодня, 12:35
    180 км - это уже интересно... Как? FPV донесли авиаматкой? Или наши "там" работают?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 12:51
      Цитата: futurohunter
      Как? FPV донесли авиаматкой?

      Судя по кадрам, там дальнобойный дрон самолётного типа, на Орлан-10 или Молния -2 похожий.
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 12:37
    Даже если это и был самолет для обучения, польза от его уничтожения однозначно есть.
  5. Рязанец87 Звание
    Рязанец87
    +1
    Сегодня, 12:52
    При этом очевидно, что пораженный истребитель не является макетом, как утверждают некоторые украинские ресурсы.

    Очевидно, "Рубикон" не украинский ресурс.
  6. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 12:53
    если честно..не очень, после кадров FB о поражении нашей авиации в Крыму и Паутины. Единственный плюс - дальность ФПВ, но это настораживает ибо они так тоже смогут