Ещё одна российская электростанция получит новую турбину ГТД-110М


Одна из крупнейших электростанций Юга России получит новейшую отечественную турбину большой мощности ГТД-110М. В настоящее время изделие уже поступило на объект для монтажа и дальнейшей эксплуатации в составе мощной парогазовой установки.



В «Ростехе» отмечают, что новая турбина значительно повысит надежность энергоснабжения потребителей южных регионов России, что, помимо прочего, будет способствовать развитию экономики края. В настоящее время производитель вышел на ритмичные поставки ГТД-110М: четвертую серийную турбину этого типа планируется поставить уже до конца текущего года. При этом продолжается работа, направленная на увеличение ресурсных показателей оборудования. ГТД-110М представляет собой первую произведенную в России турбину в классе мощности 90-130 МВт. Она предназначена для привода генераторов в составе газотурбинных и парогазовых установок мощностью до 500 МВт.

ГТД-110М серийно производится на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» и предназначена для привода электрогенераторов в составе высокомощных газотурбинных и парогазовых установок. Турбина создана с использованием передовых технологий и материалов, а также обладает рядом преимуществ по сравнению с зарубежными аналогами: меньший вес, компактные размеры и высокие показатели топливной эффективности. При этом КПД изделия соответствует лучшим мировым аналогам.

Первый серийный двигатель в составе энергоблока ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае суммарно отработал уже более восьми тысяч часов. Вторая серийная турбина ГТД-110М в сентябре прошлого года была установлена на ГРЭС «Новочеркасская» (ОГК-2) в Ростовской области.

Российская разработка ГТД-110М отличается от зарубежных аналогов меньшим весом и габаритами, а также высокими показателями топливной эффективности. Как известно, после развала СССР Россия была вынуждена закупать турбины за рубежом.
  1. Романенко Звание
    Романенко
    +4
    Сегодня, 13:19
    Давно пора уже было послать всех "партнеров" лесом, сколько лет потеряли. большой стране нужно иметь все свое, а импорт для любителей экзотики оставить
  2. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 13:27
    ..после развала СССР Россия была вынуждена закупать турбины за рубежом.

    Вопрос интересный и требует изучения. ЕМНИП, немецкая Сименс поставляла турбины ещё Союзу. Причем до второй мировой. Кроме того, после развала оного, Сименс скупила (или скупил, не знаю как правильно) мощности питерских Силовых Машин и производила (л) турбины уже в Питере, на питерских мощностях где работали питерцы.
    У кого покупала (если покупала) турбины Россия, если они были произведены на Питерском Сименсе?
    ..
    Вопрос конечно интересный (с)
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 13:41
      после ухода Siemens «Силовые машины» продолжили производство газовых турбин. В частности, компания создала энергетические газовые турбины ГТЭ-170 и ГТЭ-65. В декабре 2022 года был изготовлен головной образец газовой турбины большой мощности ГТЭ-170
      1. Светлан Звание
        Светлан
        +1
        Сегодня, 13:45
        Таки да. Завод и люди продолжают работать. Меняется только собственник и управление
  3. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 13:28
    Чубатые не отстают, почти такой же агрегат:
  4. bar Звание
    bar
    0
    Сегодня, 13:30
    ГТД-110М представляет собой первую произведенную в России турбину в классе мощности 90-130 МВт. Она предназначена для привода генераторов в составе газотурбинных и парогазовых установок мощностью до 500 МВт.

    Мне одному показалось, что кто-то путается в показаниях?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 13:56
      Цитата: bar
      Мне одному показалось, что кто-то путается в показаниях?

      Всё нормально,потому и парогазовая, горящим газом крутят турбину, а потом раскалёнными газами получают пар, и крутят ещё одну турбину.
    2. Евгений_Свириденко Звание
      Евгений_Свириденко
      0
      Сегодня, 14:00
      Как бы газотурбинная или парогазовая установка может включать в себя несколько турбин. Плюс котёл - утилизатор. Так что никто не путается.
  5. БМС Звание
    БМС
    +2
    Сегодня, 13:41
    В Сименсе догрызают свои локти
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:58
    Цитата: БМС
    В Сименсе догрызают свои локти

    Рынок ГТД в России до 2030 ( до Крыма )года оценивался в более 1000.штук изделий разной мощности.Сименсу немного взгрустнулось .Все зависит от КНР - степень грусти Сименса .Те тоже могут на пятки наступить.
  7. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 14:06
    Молодцы , конечно. Но зачем писать об этом.?? Врагу давать цели для удара.??!!
  8. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    Сегодня, 14:08
    Цитата: Светлан
    немецкая Сименс поставляла турбины ещё Союзу.

    Сименс начал свою деятельность ещё в царской России. Товарищество "Сименс Шукерть"
  9. Bad_gr Звание
    Bad_gr
    0
    Сегодня, 14:22
    На современных электростанциях применяются газовые турбины в связке с паровыми (раскалённые газы из газовой турбины поступают в котёл, который производит пар отдающий свою энергию уже паровой турбине), а тепло отдают городу, в качестве горячей воды и отопления. То есть, газ сожгли один раз, а поимели с него трижды. В сумме - очень высокий КПД.
    На кораблях проекта 1164 «Атлант» (Крейсер) энергоустановка корабля была с таким же принципом (газовая турбина + паровая турбина)
    Вопрос: применяется ли подобный подход (газовая турбина + паровая турбина) на наших современных кораблях, в том числе и военных ?
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:36
    Цитата: Светлан
    У кого покупала (если покупала) турбины Россия, если они были произведены на Питерском Сименсе?

    Все это производилось по немецким технологиям. "Фольксвагены" у нас тоже собирались и 'Рено" тоже, но это никак не немецкие и не французские авто
  11. SovAr238A Звание
    SovAr238A
    0
    Сегодня, 14:58
    ГРЭС «Новочеркасская» - еще живая?
    Ей уж несколько раз прилетало от врагов