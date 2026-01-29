Ещё одна российская электростанция получит новую турбину ГТД-110М
Одна из крупнейших электростанций Юга России получит новейшую отечественную турбину большой мощности ГТД-110М. В настоящее время изделие уже поступило на объект для монтажа и дальнейшей эксплуатации в составе мощной парогазовой установки.
В «Ростехе» отмечают, что новая турбина значительно повысит надежность энергоснабжения потребителей южных регионов России, что, помимо прочего, будет способствовать развитию экономики края. В настоящее время производитель вышел на ритмичные поставки ГТД-110М: четвертую серийную турбину этого типа планируется поставить уже до конца текущего года. При этом продолжается работа, направленная на увеличение ресурсных показателей оборудования. ГТД-110М представляет собой первую произведенную в России турбину в классе мощности 90-130 МВт. Она предназначена для привода генераторов в составе газотурбинных и парогазовых установок мощностью до 500 МВт.
ГТД-110М серийно производится на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» и предназначена для привода электрогенераторов в составе высокомощных газотурбинных и парогазовых установок. Турбина создана с использованием передовых технологий и материалов, а также обладает рядом преимуществ по сравнению с зарубежными аналогами: меньший вес, компактные размеры и высокие показатели топливной эффективности. При этом КПД изделия соответствует лучшим мировым аналогам.
Первый серийный двигатель в составе энергоблока ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае суммарно отработал уже более восьми тысяч часов. Вторая серийная турбина ГТД-110М в сентябре прошлого года была установлена на ГРЭС «Новочеркасская» (ОГК-2) в Ростовской области.
Российская разработка ГТД-110М отличается от зарубежных аналогов меньшим весом и габаритами, а также высокими показателями топливной эффективности. Как известно, после развала СССР Россия была вынуждена закупать турбины за рубежом.
