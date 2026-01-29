Politico: Эстония добивается запрета на въезд в ЕС для российских ветеранов СВО
1 48622
Эстония добивается запрета на въезд в страны ЕС российским ветеранам СВО. Таллин предложил рассмотреть свою инициативу в ходе сегодняшнего саммита глав МИД европейских стран в Брюсселе.
Об этом сообщает издание Politico.
Опасения эстонских властей связаны с тем, что после завершения боевых действий на Украине высвободятся тысячи их участников с боевым опытом, которые захотят перебраться в страны Европы.
Неназванный журналистами эстонский дипломат так высказался по этому поводу:
Один из способов снизить риск – внести как можно больше таких лиц, доказанно участвовавших в военном конфликте, в шенгенский черный список.
Перед заседанием министров глава эстонского МИД Маргус Цахкна предложил рассмотреть на мероприятии инициативу Таллина.
Politico отмечает, что существующие на данный момент способы идентификации и получения запрета на въезд действуют слишком медленно. Помимо этого, правила пересечения границ в каждой из стран Евросоюза существенно отличаются друг от друга.
Дипломат одного из государств ЕС заявил журналистам на условиях анонимности, что многие из его коллег готовы «морально» поддержать эстонскую инициативу. Но вместе с тем они понимают, что воплотить ее в реальность будет крайне сложно. Не у каждой страны получится ввести коллективные ограничения. А вносить участников СВО в черный список поименно на основании собранных доказательств их участия в боевых действиях будет непросто.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация