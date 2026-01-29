Politico: Эстония добивается запрета на въезд в ЕС для российских ветеранов СВО

1 486 22
Politico: Эстония добивается запрета на въезд в ЕС для российских ветеранов СВО

Эстония добивается запрета на въезд в страны ЕС российским ветеранам СВО. Таллин предложил рассмотреть свою инициативу в ходе сегодняшнего саммита глав МИД европейских стран в Брюсселе.

Об этом сообщает издание Politico.



Опасения эстонских властей связаны с тем, что после завершения боевых действий на Украине высвободятся тысячи их участников с боевым опытом, которые захотят перебраться в страны Европы.

Неназванный журналистами эстонский дипломат так высказался по этому поводу:

Один из способов снизить риск – внести как можно больше таких лиц, доказанно участвовавших в военном конфликте, в шенгенский черный список.

Перед заседанием министров глава эстонского МИД Маргус Цахкна предложил рассмотреть на мероприятии инициативу Таллина.

Politico отмечает, что существующие на данный момент способы идентификации и получения запрета на въезд действуют слишком медленно. Помимо этого, правила пересечения границ в каждой из стран Евросоюза существенно отличаются друг от друга.

Дипломат одного из государств ЕС заявил журналистам на условиях анонимности, что многие из его коллег готовы «морально» поддержать эстонскую инициативу. Но вместе с тем они понимают, что воплотить ее в реальность будет крайне сложно. Не у каждой страны получится ввести коллективные ограничения. А вносить участников СВО в черный список поименно на основании собранных доказательств их участия в боевых действиях будет непросто.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 13:34
    ❝ Эстония добивается запрета на въезд в страны ЕС российским ветеранам СВО ❞ —

    — «Въезд запрещён! Только пешком – в пехоте» ...
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      0
      Сегодня, 13:50
      Эстония добивается запрета на въезд в страны ЕС российским ветеранам СВО.

      Эстонские заторможенные инициаторы будут сильно удивлены,
      что после завершения боевых действий на Украине высвободятся тысячи их участников с боевым опытом, которые захотят перебраться в страны Европы.

      что ими окажутся свинорылые переможники, которым вся гейропа будет должна laughing
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:55
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 13:34
      «Въезд запрещён! Только пешком – в пехоте»

      hi Пришла пора добавить к великодушию тов. Сталина поход до Лиссабона! am
  2. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +3
    Сегодня, 13:35
    Да и нечего ехать ветеранам сво во вражеские страны Гейропы!!!!
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 13:45
      Очевидное... а что там делать, в гейропах, "увидеть Париж и умереть?"....
      На счёт посмотреть, все не просто, а вот умереть, запросто.
      Идолопоклоннечество перед Западом это не для тех, кто готов идти защищать нашу страну, рискую жизнью! soldier
      1. Пензяк Звание
        Пензяк
        0
        Сегодня, 14:03
        Этот вопрос надо адресовать TRALFLOTу. Что-то он не отсвечивает сегодня. Париж посмотрел?
  3. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 13:39
    Один из способов снизить риск – внести как можно больше таких лиц, доказано участвовавших в военном конфликте, в шенгенский черный список.


    А откуда данные по участникам возьмут? В загранпаспорте прочитают? Тормоза эстонские ...
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 13:42
    Боимся..... Значит уважают! yes
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 13:44
      Цитата: Mouse
      Боимся..... Значит уважают! yes


      Правильно боятся. А то наши туристы в их Европе начнут всех воевать )))
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 13:46
        Ну так.... Не даром из окон сигают
        .... wink
        Туту вообще эстонопад случится... wassat
        1. kromer Звание
          kromer
          +1
          Сегодня, 13:57
          Цитата: Mouse
          Не даром из окон сигают


          Если мне память не изменяет из окна не эстонцы, а первый министр обороны США сиганул, с криком "Русские идут!" laughing
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +1
            Сегодня, 14:14
            Это заразно.... Одним гуаном мазаны... wink
  5. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 13:47
    And what if they regret all these one day...
  6. KCA Звание
    KCA
    +1
    Сегодня, 13:54
    Ну запретят въезд, въедем на танках, чай не первый раз, особенно в странные, или т и одна н тут лишние? Страны гейсоюза
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 14:48
      На танчиках очень удобно заезжать. И на визе можно сэкономить.
  7. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 13:59
    Ага! А наши ветераны СВО прямо в очередь выстроились на въезд в ЕС? Хотя, если будет надо, и будет соответствующий приказ - войдут и не спросят!
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 14:12
    А у них есть списки участников СВО?
    Или они знают, у кого их взять?
    Вот такие у меня зародились вопросы к нашей системе "защиты данных" и Д"Артаньяну -младшему лично.
  9. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 14:22
    Вообще не представляю, что там делать кому взбредёт в голову. Полная пустота и мерзость.
  10. Melior Звание
    Melior
    +1
    Сегодня, 14:28
    Интересно, а в Эстонию из России метеозонды с сигаретами еще не летают? Классный бизнес же! laughing
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 14:31
    Опять завоняло из Прибалтики!
  12. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 14:44
    а как они поймут кто ветеран СВО, а кто не ветеран СВО?
  13. likana Звание
    likana
    0
    Сегодня, 14:56
    Эстония! Страны не знаю круче:
    Мала фекалька, но вонюча!