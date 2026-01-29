Politico: Эстония добивается запрета на въезд в ЕС для российских ветеранов СВО

Один из способов снизить риск – внести как можно больше таких лиц, доказанно участвовавших в военном конфликте, в шенгенский черный список.

Эстония добивается запрета на въезд в страны ЕС российским ветеранам СВО. Таллин предложил рассмотреть свою инициативу в ходе сегодняшнего саммита глав МИД европейских стран в Брюсселе.Об этом сообщает издание Politico.Опасения эстонских властей связаны с тем, что после завершения боевых действий на Украине высвободятся тысячи их участников с боевым опытом, которые захотят перебраться в страны Европы.Неназванный журналистами эстонский дипломат так высказался по этому поводу:Перед заседанием министров глава эстонского МИД Маргус Цахкна предложил рассмотреть на мероприятии инициативу Таллина.Politico отмечает, что существующие на данный момент способы идентификации и получения запрета на въезд действуют слишком медленно. Помимо этого, правила пересечения границ в каждой из стран Евросоюза существенно отличаются друг от друга.Дипломат одного из государств ЕС заявил журналистам на условиях анонимности, что многие из его коллег готовы «морально» поддержать эстонскую инициативу. Но вместе с тем они понимают, что воплотить ее в реальность будет крайне сложно. Не у каждой страны получится ввести коллективные ограничения. А вносить участников СВО в черный список поименно на основании собранных доказательств их участия в боевых действиях будет непросто.