ВС РФ подошли к последнему рубежу обороны Орехова на юго-западе
5 6839
В Запорожской области российские Вооружённые силы продолжают продвижение на Ореховском направлении. В результате значительного огневого воздействия были уничтожены позиции противника на участке между населёнными пунктами Нестерянка и Новоандреевка.
Это позволило российской армии перевести под свой контроль территорию площадью порядка 6,5 квадратных километров и подойти к упомянутой Новоандреевке с юга.
По большому счёту, это село является последним рубежом обороны ВСУ к западу и юго-западу от Орехова. И как только оборона в Новоандреевке падёт, ВС РФ смогут войти в городскую черту и с этого направления.
Напомним, что северо-западнее Орехова российские штурмовые группы подошли к населённому пункту Запасное, что в 8 км от автомобильной дороги Орехов-Запорожье. Такое расстояние позволяет создать значительные проблемы для противника, использующего эту дорогу (Н-08) для снабжения Ореховского гарнизона.
Новоандреевка находится в 4 км от Орехова. Противник создал там несколько оборонительных линий, в том числе полосы минирования. Для того чтобы они не стали препятствие для штурмовиков, их «разбирают» с помощью систем дистанционного разминирования и роботизированных платформ. ВСУ пытаются противостоять этой технике с применением FPV-дронов.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация