ВС РФ подошли к последнему рубежу обороны Орехова на юго-западе

В Запорожской области российские Вооружённые силы продолжают продвижение на Ореховском направлении. В результате значительного огневого воздействия были уничтожены позиции противника на участке между населёнными пунктами Нестерянка и Новоандреевка.

Это позволило российской армии перевести под свой контроль территорию площадью порядка 6,5 квадратных километров и подойти к упомянутой Новоандреевке с юга.



По большому счёту, это село является последним рубежом обороны ВСУ к западу и юго-западу от Орехова. И как только оборона в Новоандреевке падёт, ВС РФ смогут войти в городскую черту и с этого направления.

Напомним, что северо-западнее Орехова российские штурмовые группы подошли к населённому пункту Запасное, что в 8 км от автомобильной дороги Орехов-Запорожье. Такое расстояние позволяет создать значительные проблемы для противника, использующего эту дорогу (Н-08) для снабжения Ореховского гарнизона.



Новоандреевка находится в 4 км от Орехова. Противник создал там несколько оборонительных линий, в том числе полосы минирования. Для того чтобы они не стали препятствие для штурмовиков, их «разбирают» с помощью систем дистанционного разминирования и роботизированных платформ. ВСУ пытаются противостоять этой технике с применением FPV-дронов.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +7
    Сегодня, 13:42
    Завершился очередной обмен телами погибших военных между РФ и Украиной.

    В Россию вернули 38 тел, на Украину - 1000 тел.

    Цифры не соответствуют соотношению действительных потерь, но из них можно сделать вывод, что ВС РФ наступают, и трупы ВСУ достаются нам на поле боя в товарном количестве.
  2. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +2
    Сегодня, 13:43
    Вот возьмём г. Орехов, наладим там массовое производство Орешников и обеспечим ими всю Западную Окраину, а если Мерцы, Туски, Макроны и прочие будут себя плохо вести то и их тоже. laughing
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 13:52
      Тут два крайне отрицательных момента. Во-первых, Украина оставляет города почти исключительно в руинах, превосходя в этом даже немецких нацистов. Во-вторых, на территории бывшей Украины, на 100 лет вперед не следует размещать оборонных предприятий. Советского наследия, вроде оборонной промышленности в Харькове, Киеве и прочих городах востока, кажется хлебнули досыта. Пора прислушаться к чувству самосохранения.
      1. Виктор Чужой Звание
        Виктор Чужой
        +2
        Сегодня, 14:34
        Тут проблема то в другом - строили заводы с расчетом близости доставки сырья в основном. А так все верно - вблизи границ должны быть аграрные районы. Главная суть - в составе нашей страны не должно быть республик и автономных округов или областей в принципе. То бишь есть регионы единой страны без права выхода из государства. Хоть поняли в стране не должно быть более 1 президента остальные только губернаторы. Надо переходить в добавок на постройку или расширение авто и жд дорог что бы встречные полосы были разделены расстоянием метров 10. И пересечений автодорог с жд должно быть НЕ в одной плоскости. И заканчивать надо с расширением застройки в городах более 100.000 человек - у нас мало людей которые могут управлять большим количеством народу. Это разрастание проблем, а не развитие городов получается. Москва это все уже доказала - проблем там притягивается больше чем успевают решить.
  3. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 13:56
    Ну по крайней мере ВС РФ почти подобрались к Орехову за этот месяц. Думаю в следующем месяце они смогут дойти до Запорожья на расстоянии артилерийского выстрела.
    1. Володин Звание
      Володин
      +2
      Сегодня, 13:59
      Цитата: Артур Грудинин
      до Запорожья на расстоянии артилерийского выстрела.

      От освобождённого Приморского до южной окраины Запорожья, 15 км. Соответственно, к Запорожью на расстояние артиллерийского выстрела уже подошли.
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        +1
        Сегодня, 14:12
        Теперь будем полгода (если не больше) штурмовать этот Орехов, после чего нам достанутся одни руины. А дальше - Запорожье, который по площади почти не уступает Харькову и всего в два раза меньше по численности населения.
        1. Володин Звание
          Володин
          +1
          Сегодня, 14:17
          Цитата: invisible_man
          Теперь будем полгода (если не больше) штурмовать этот Орехов, после чего нам достанутся одни руины.

          Я не предсказатель, чтобы точно знать, сколько будем штурмовать Орехов. Скажу только, что по Гуляйполю тоже так говорили, а город штурманули за несколько суток, причём большинство его зданий остались целыми. Кстати, население города Запорожья сейчас на превышает 150 тыс. человек. Это в три раза меньше численности населения Мариуполя на момент начала операции по его освобождению.
  4. Victor19 Звание
    Victor19
    +2
    Сегодня, 14:18
    Цитата: СергейАлександрович
    100 лет вперед не следует размещать оборонных предприятий

    Оборонные предприятия и у нас в европейской части не следует размещать. Все должно быть как в ВОВ - на Урал и в Сибирь. И целей будут и регионы будут развиваться.