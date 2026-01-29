Американское СМИ: без ядерного оружия РФ уже подверглась бы нападению НАТО

Американское онлайн-издание военной тематики Military Watch Magazine (MWM) отреагировало на одно из интервью заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Недавно в беседе с российскими СМИ политик подчеркнул важность ядерного сдерживания для обеспечения дальнейшего существования России в условиях растущих угроз со стороны западного мира.

Медведев предсказал дальнейшую эскалацию гонки ядерных вооружений между РФ и странами западной коалиции. Его заявление последовало за многочисленными даже не намеками, а откровенными высказываниями западных аналитиков и официальных лиц, что, если бы у России не было эффективного ядерного сдерживания, она, скорее всего, подверглась бы нападению со стороны всех членов НАТО.





Автор публикации в MWM не только согласен с этим заявлением зампреда Совбеза РФ, но и сделал целую подборку недавних высказываний некоторых высокопоставленных западных политиков и военных по данной теме.

В ноябре 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр подчеркнул, что ядерный арсенал России является главным фактором, отличающим страну от, например, Афганистана под управлением талибов в плане способности противостоять силам НАТО. Почему именно Афганистан привел в пример натовский военачальник, понять сложно. Талибы и без ядерного оружия сумели выгнать американских военных и их союзников из страны.

Однако Бауэру неймётся. Он заявил, что не будь у России ядерного оружия, «мы бы уже были на Украине и выгнали бы их оттуда». Год спустя, в ноябре 2025 года, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что неприемлемый риск открытого конфликта с Россией, обладающей ядерным оружием, был основным фактором, препятствующим прямому вмешательству стран западного блока в конфликт на стороне Украины.



Столтенберг рассказал, что весной 2022 года президент США Джо Байден заявил, что «мы не будем рисковать третьей мировой войной ради Украины». Тогда было принято решение оказывать Киеву военную помощь, но без прямого участия НАТО в конфликте.

При этом страны Запада не оставляют планов усилить противостояние с Россией, в том числе в части ядерного сдерживания. В апреле 2025 года кандидат на пост председателя Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил, что США готовы рассмотреть возможность заключения соглашений о совместном использовании ядерного оружия с большим количеством союзников по НАТО.

Американское издание отмечает, что уже заключены соглашения о совместном использовании ядерного оружия, которые позволяют британским, немецким, голландским, турецким, бельгийским и итальянским истребительным подразделениям наносить удары американскими ядерными бомбами B61 по российским объектам.

Одновременно некоторые европейские члены НАТО продолжают дискуссию и даже сыплют обещаниями по поводу введения своих войск под тем или иным предлогом на Украину. Среди них президент Франции Макрон, провозгласивший цель «сделать всё необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну». Его поддерживают в Польше, Эстонии, Финляндии, Британии и ряде других европейских стран НАТО. Ожидается, что такие призывы будут звучать всё чаще, поскольку украинские войска продолжают нести невосполнимые потери на передовой, заключает MWM.

Впрочем, одно дело — рассуждать и угрожать на словах, совсем другое — рискнуть от поддержки конфликта с РФ, ведущегося силами ВСУ, вступить в прямое противостояние с крупнейшей ядерной державой. В этом плане очень наглядным является пример Ирана и Северной Кореи.



В своё время КНДР не повелась на шантаж Запада и даже санкции ООН в части требования остановить программу по разработке ядерного оружия. Теперь Северная Корея, официально объявившая о наличии собственного ядерного оружия в 2005 году, чувствует себя в безопасности, чего не скажешь об Иране.

В свое время Тегеран поддался внешнему давлению, остановил ядерную программу ради отмены санкций. Запад его привычно обманул. И санкции остались, и США вместе с Израилем (неофициальным ядерным государством) вновь угрожают Ирану военной агрессией.

Вести себя подобным образом в отношении КНДР Штаты и их региональные союзники опасаются. Особенно сейчас, когда Пхеньян и Москва заключили соглашение о стратегическом партнерстве, включая совместную военную защиту от вражеской агрессии со стороны любого государства.

