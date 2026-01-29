Американские военные выкрали из Шотландии капитана захваченного танкера Marinera

Береговая охрана США, не дожидаясь решения суда об экстрадиции, выкрала из Шотландии капитана захваченного ранее танкера Marinera и его первого помощника.

После захвата судна в Северной Атлантике танкер привели к побережью Шотландии в порт Инвернесс. Часть моряков, в том числе капитана судна, гражданина Грузии Автандила Каландадзе, временно разместили в отеле под охраной сотрудников иммиграционной службы. Впоследствии США запросили экстрадицию Каландадзе и его помощника, гражданство которого не уточняется.

После того как адвокат Каландадзе указал на то, что капитан захваченного танкера должен быть защищен согласно нормам европейского законодательства о правах человека, шотландский суд распорядился приостановить какие-либо действия в отношении капитана судна и его первого помощника до рассмотрения дела по существу.

Однако, военнослужащие Береговой охраны США высадились на шотландский берег и просто забрали из отеля Каландадзе и его помощника. После этого Минюст США прислал в местную прокуратуру письмо, в котором в откровенно издевательской форме сообщалось, что в экстрадиции моряков необходимости больше нет. Таким образом, своими действиями США фактически создали еще один прецедент, продемонстрировав возможность не только захвата судов в нейтральных водах, но и самого настоящего похищения их капитанов.

Ранее сообщалось, что американские власти освободили двух российских граждан, являвшихся членами экипажа захваченного танкера Marinera.
  1. алек Звание
    алек
    +1
    Сегодня, 14:11
    Что возьмëшь с пиратов и работорговцев?
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      +4
      Сегодня, 14:17
      Цитата: алек
      Что возьмëшь с пиратов и работорговцев?

      Что ж вы так безнадёжно!
      Даже с пиратов и работорговцев есть что взять - их паршивую душонку, предварительно вздёрнув на рее.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +3
        Сегодня, 14:20
        Так американцы показали что они думают о судебной системме всей ЕС, и о псевдо правах человека.
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +1
          Сегодня, 14:22
          А то мы раньше не видели этот фрукт....
          По другому и не было.... smile
        2. kromer Звание
          kromer
          +1
          Сегодня, 14:23
          Цитата: Mitos
          Так американцы показали что они думают о судебной системме всей ЕС, и о псевдо правах человека.


          Они уже давно показали. Американские военные вне юрисдикции страны где они дислоцированы. Законы в этих странах специальные издаются и действуют.
          Т.е. если американский солдат в Эстонии износиловал эстонскую девушку, то его нельзя судить по законам Эстонии. Только Трибунал армии США.
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +1
            Сегодня, 14:26
            При неудобности отменяются.....
            Ну или переписываются под себя....
      2. BSD-Fan Звание
        BSD-Fan
        +1
        Сегодня, 14:40
        Кожу! Вполне сгодится кожа! Их предшественники очень любили её в качестве материала для плащей!
      3. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 14:55
        Если они исправно платят налоги, никто их вешать не будет.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 14:41
      hi В этой неоконченной истории очень много мутняка, о котором не расскажут всей правды, не исключена связь с наркобизнесом и большими деньгами.
      Подбирают базу и материалы для суда над Мадуро.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:19
    Что говорить.... Беспредельщики........
  3. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 14:19
    Ну молодцы! Право сильного никто не отменял. Кто-то продолжительное время креп экономически, демографически, научно-технологически, а кто-то растрачивал ресурсы непойми на что, всё проефукал и вырождался, результат на лицо.
  4. Светлан Звание
    Светлан
    -1
    Сегодня, 14:20
    И эти люди боятся России? Гы)))
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:24
    Цитата: Mitos
    американцы показали что они думают о судебной системме всей ЕС, и о псевдо правах человека
    Они об этом не думают ничего! wink
  6. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    0
    Сегодня, 14:25
    Американские военные выкрали из Шотландии капитана захваченного танкера Marinera

    О как! laughing
    После захвата судна в Северной Атлантике танкер привели к побережью Шотландии в порт Инвернесс.

    Когда захваченное береговой охраной США судно, американцы приволокли в шотландский порт, шотландцев тоже не спросили? laughing
  7. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 14:27
    Американские военные выкрали из Шотландии капитана захваченного танкера Marinera

    Лихо, очень лихо. Это после Венесуэллы. Теперь будут красть всех кого не попадя в разных уголках Земного шара...
    Вопрос только один: что будет, если попробуют кого-то украсть у нас или в Китае!?
    1. Melior Звание
      Melior
      +2
      Сегодня, 14:32
      Получат очередную красную линию и последнее китайское предупреждение! laughing
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 14:29
    Извиняюсь а каким боком это нас касается ?То что у нас кто то " ошибся " в Минтрансе и МИДе ,они уже подзатыльников получили.По международной классификации захвачен танкер " неизвестной национальности ",Вэнс так сказал . laughing
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:58
      Вот это интересней .independent 11 01 по Гринвичу.Российское грузовое судно встало на якорь над трансатлантическами кабелями в Бристольском заливе.,"Синегорск" простоял на якорь в Майнхенде 14 часов ,по сообщениям " под наблюдением береговой охраны короля Чарлика
      Короче лысый хилли сглотнул и побежал за красными фломастеры.Это просто наглость туда запереть,следующий что Лондон . good drinks
  9. Tommy Gun Звание
    Tommy Gun
    +1
    Сегодня, 14:37
    Они президента выкрали, а тут какой то капитан корабля
  10. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    0
    Сегодня, 14:38
    Береговая охрана США попутала берега свой с чужим? А заодно и Трамп берегов не видит: спецоперации на британской территории без согласования с бритами - это обидная оплеуха закадычному другу, может и аукнуться. Ещё и немцы путают квадратное с мягким: в их публикациях на эту тему капитан - исключительно «русский». Дурдом «Солнышко»…

    А капитан, часом, не родственник генералу Георгию Каландадзе, бывшему начальнику грузинского ГШ и советнику командования украинской Нацгвардии, которому в Грузии присудили 17 (кажется) лет и которого в конце 2021-го задержали в Германии с залогом в 20.000€, а с началом СВО отпустили на Украину и дали денег на «дорожку»? Если родственник, можно пофилософствовать о скрытых мотивах этого «киднеппинга»…
  11. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 14:42
    И что теперь Шотландия или Англия предъявят полосатым? Ответ и так ясен - ни-че-го! Интересно какой дурень еще считает, что какое-то право существует? Матрасники явно показали что это все фигня, когда у тебя сильная армия, банки под твоим управлением и на всех руководителей в мире есть железный компромат.
  12. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 14:42
    ну, все правильно, и че вы сделаете?
  13. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 14:45
    Просто, четко и со вкусом. Просто бесподобно! Ну теперь все очевидно, кто кого кем считает.
  14. akropin Звание
    akropin
    0
    Сегодня, 14:48
    Высадка на берег чужого государства и захват "языка" явно не функционал береговой охраны. Операция SEAL на территории союзного государства тоже так себе история. Предположу, что капитана брали одни ребята, а потом грузили на судно тайным образом, где ждала вторая бригада.