Американские военные выкрали из Шотландии капитана захваченного танкера Marinera

Береговая охрана США, не дожидаясь решения суда об экстрадиции, выкрала из Шотландии капитана захваченного ранее танкера Marinera и его первого помощника.После захвата судна в Северной Атлантике танкер привели к побережью Шотландии в порт Инвернесс. Часть моряков, в том числе капитана судна, гражданина Грузии Автандила Каландадзе, временно разместили в отеле под охраной сотрудников иммиграционной службы. Впоследствии США запросили экстрадицию Каландадзе и его помощника, гражданство которого не уточняется.После того как адвокат Каландадзе указал на то, что капитан захваченного танкера должен быть защищен согласно нормам европейского законодательства о правах человека, шотландский суд распорядился приостановить какие-либо действия в отношении капитана судна и его первого помощника до рассмотрения дела по существу.Однако, военнослужащие Береговой охраны США высадились на шотландский берег и просто забрали из отеля Каландадзе и его помощника. После этого Минюст США прислал в местную прокуратуру письмо, в котором в откровенно издевательской форме сообщалось, что в экстрадиции моряков необходимости больше нет. Таким образом, своими действиями США фактически создали еще один прецедент, продемонстрировав возможность не только захвата судов в нейтральных водах, но и самого настоящего похищения их капитанов.Ранее сообщалось, что американские власти освободили двух российских граждан, являвшихся членами экипажа захваченного танкера Marinera.

