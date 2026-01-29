Укрепрайон на десятки километров: Генштаб Польши показал «Восточный щит»

608 7
Генштаб Польши подвёл итоги реализации программы «Восточный щит» в 2025 году. В прошлом году на неё было выделено около $250 млн (без учёта средств ЕС). Планы на 2026 год предполагают расходы в размере примерно $140 млн и привлечение финансирования для 26 проектов через механизм оборонных инвестиций ЕС SAFE.

В прошлом году завершены работы по инженерному оборудованию границы на участке общей протяжённостью 60 км. Как можно понять из отчёта Генштаба, из них зона сплошной фортификации заняла 10 км. Это наиболее укреплённые секторы (укрепрайоны, по польской терминологии «узлы сопротивления»). Здесь (по плану) должны быть возведены капитальные бетонные сооружения, в том числе ДОТы, устроены скрытые позиции для техники, подземные коммуникации и заглублённые склады.



Остальные 50 км – это полоса инженерных заграждений («линейные элементы»), в которую (по плану) должны входить: сплошные противотанковые рвы, надолбы («зубья дракона») и колючая проволока, земляные валы и насыпи, контрэскарпы, гидротехнические замки. При этом на видео, показанном Генштабом, видны только надолбы и железобетонные «коробки», возможно, для ДОТов.



Минные поля в мирное время не создаются. Вместо этого предполагаются минные «колодцы» и склады, чтобы инженерная техника могла поставить заграждения на этих участках в течение нескольких часов после получения приказа.

Ожидается, что в 2026 году инженерные работы будут масштабированы, охватив новые территории на десятки километров. В планах довести протяжённость оборудованной границы до 260 км, в частности, развернуть укрепрайоны на 20 км и создать инженерные заграждения на 180 км. Предполагается, что к концу этого года будет оборудовано более чем 38% границы, охватываемой программой «Восточный щит».

  1. Melior Звание
    Melior
    +1
    Сегодня, 14:49
    На линию Маннергейма это явно не тянет, не говоря уже про линию Мажино.
  2. kromer Звание
    kromer
    +2
    Сегодня, 14:50
    Здесь (по плану) должны быть возведены капитальные бетонные сооружения, в том числе ДОТы, устроены скрытые позиции для техники, подземные коммуникации и заглублённые склады
    .

    По плану. А планам суждено сбыться?

    В прошлом году завершены работы по инженерному оборудованию границы на участке общей протяжённостью 60 км.


    Протяженность не главное. Глубина сколько?
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 14:58
      Красиво смотрится. Необходимо еще заминировать мосты, дороги и свинарники.
      1. kromer Звание
        kromer
        +1
        Сегодня, 15:01
        Цитата: frruc
        Красиво смотрится. Необходимо еще заминировать мосты, дороги и свинарники.


        Вообще этот бетон на фото должен быть густо обвязан колючей проволокой и неплохо заминирован ... чтоб сапёрам служба мёдом не казалась. А так, почистить проходы в этом бетоне - сапёрам работы на 15 минут.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:59
      должны быть возведены капитальные бетонные сооружения, в том числе ДОТы, устроены скрытые позиции для техники, подземные коммуникации и заглублённые склады.
      Искандерам и Калибрам пофигу.... laughing
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Сегодня, 15:04
        Цитата: Uncle Lee
        Искандерам и Калибрам пофигу....


        Ну если будут строить хотя бы подобие линии Маннергейма, то никакие Калибры и Искандеры не помогут. wink
  3. Artunis Звание
    Artunis
    0
    Сегодня, 15:01
    Орешник не задержит, просто бабло пилят пшеки. Как будто кто то собирается с ними пехотой воевать!