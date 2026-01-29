Укрепрайон на десятки километров: Генштаб Польши показал «Восточный щит»

Генштаб Польши подвёл итоги реализации программы «Восточный щит» в 2025 году. В прошлом году на неё было выделено около $250 млн (без учёта средств ЕС). Планы на 2026 год предполагают расходы в размере примерно $140 млн и привлечение финансирования для 26 проектов через механизм оборонных инвестиций ЕС SAFE.В прошлом году завершены работы по инженерному оборудованию границы на участке общей протяжённостью 60 км. Как можно понять из отчёта Генштаба, из них зона сплошной фортификации заняла 10 км. Это наиболее укреплённые секторы (укрепрайоны, по польской терминологии «узлы сопротивления»). Здесь (по плану) должны быть возведены капитальные бетонные сооружения, в том числе ДОТы, устроены скрытые позиции для техники, подземные коммуникации и заглублённые склады.Остальные 50 км – это полоса инженерных заграждений («линейные элементы»), в которую (по плану) должны входить: сплошные противотанковые рвы, надолбы («зубья дракона») и колючая проволока, земляные валы и насыпи, контрэскарпы, гидротехнические замки. При этом на видео, показанном Генштабом, видны только надолбы и железобетонные «коробки», возможно, для ДОТов.Минные поля в мирное время не создаются. Вместо этого предполагаются минные «колодцы» и склады, чтобы инженерная техника могла поставить заграждения на этих участках в течение нескольких часов после получения приказа.Ожидается, что в 2026 году инженерные работы будут масштабированы, охватив новые территории на десятки километров. В планах довести протяжённость оборудованной границы до 260 км, в частности, развернуть укрепрайоны на 20 км и создать инженерные заграждения на 180 км. Предполагается, что к концу этого года будет оборудовано более чем 38% границы, охватываемой программой «Восточный щит».

