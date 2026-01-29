Песков отказался комментировать публикации об «энергетическом перемирии»

524 6
Песков отказался комментировать публикации об «энергетическом перемирии»

Руководству РФ неизвестно, о каких гарантиях безопасности договаривались представители США и Украины. Оно будет ориентироваться на реальные подписанные договоренности, а не на игры на публику.

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Помимо этого, в ходе пресс-конференции официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать публикации об «энергетическом перемирии».


Новость дополняется.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +2
    Сегодня, 14:56
    Неужели РФ реально пойдёт на "энергетическое перемирие"? Всё же хорошо шло, зачем соглашаться на неудобные договорённости?
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 14:57
    А чего отказался то??? Такие недосказанности благодатная почва для слухов и кривотолков
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 15:01
      Песков отказался комментировать публикации об «энергетическом перемирии».
      Вечно юлит, юлит....
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 15:03
        Uncle Lee hi ,казалось бы чего проще,вышел и сказал,-"Что это всё ложь,свистешь,и провокация". И никаких бы волнений у народа нет,никаких тревог и прочих метаний и сомнений,зачем вот эта недосказанности?!
  3. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 15:01
    Перемирие невыгодно россии. Выгодно продолжать относительно успешные удары и даже наращивать их. Трудно представить, чем можно это перевесить.
  4. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Сегодня, 15:02
    Когда есть что сказать, говорят. Не должны соглашаться по логике, но если сели с Будановым* (признан террористом в РФ), то окно Овертона можно и дальше двигать. Сейчас нельзя ,а что будет дальше, никому из нас неизвестно.