Показано видео аварийной посадки самолёта NASA WB-57F

27 января этого года самолёт NASA WB-57F совершил аварийную посадку на аэродроме Эллингтон-Филд в Хьюстоне. Космическое агентство США сообщило, что причиной инцидента стала неисправность шасси.

Машина приземлилась на ВПП на «брюхо». На видео, показанном в сети, отчётливо видно, как из-под фюзеляжа летят искры, а за самолётом тянется шлейф огня и дыма. На борту находились два человека (пилот и оператор оборудования). Они не пострадали и смогли самостоятельно покинуть кабину после остановки машины. Ведётся расследование для установления причин отказа систем шасси.



Потерпевший аварию WB-57F был восстановлен и передан NASA в 2013 году после почти 40 лет хранения на «кладбище самолётов» в Аризоне.



WB-57F – это уникальный высотный исследовательский самолёт, созданный на базе модифицированного бомбардировщика Martin B-57 Canberra 1950-х годов. У NASA оставалось всего три действующих борта. Эти машины, способные подняться на высоту до 21,3 тыс. м, часто используются для съёмки запусков ракет, калибровки спутников (проверяют точность данных, делая собственные замеры) и гиперспектральных камер, проведения атмосферных исследований, наблюдения за солнечными затмениями, анализа космического излучения.

Первый полёт обновлённого высотного разведчика (тогда ещё под индексом RB-57F) состоялся в 1963 году. Всего в версию WB-57F переделали 21 машину. Несмотря на свой почтенный возраст, WB-57F остаются важной частью исследовательской базы NASA.

  VOENOBOZ
    VOENOBOZ
    0
    Сегодня, 16:30
    Почему не бахнул ? Взлетка мокрая была наверное, а может старик крепкий.
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:32
    Ничто не вечно и уж тем более, такая возрастная летная техника.
    Хотя именно за такими редкими, нужными экземплярами уход ведётся получше, чем за прочими.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 16:35
    Такие ситуации регулярно происходят с шасси самолетов...хоть и надёжная конструкция, но все равно где то да отказывают.
    Полагаю на симуляторах летчики отрабатывают посадки с отказами шасси.
    В данном случае самолёт небольшой и повреждения минимальны, хуже когда самолёт весом за сотню тонн...тут как повезёт.
    Fachmann
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 16:41
      Алексей hi,
      а ведь ераплан немаленький.
      Максимальный взлётный вес (Gross Take-Off Weight): ~72 000 фунтов (≈ 32 600 кг).
  faridg7
    faridg7
    0
    Сегодня, 16:48
    поглядел что пишут о характеристиках, скорость сваливания 200км/ч, я думал при его размахе и площади крыла меньше будет. Хотя, может при посадке ещё экран надо учитывать, наверное 170-180 посадочная будет- это конечно не 300км\ч
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:52
    совершил аварийную посадку на аэродроме Эллингтон-Филд в Хьюстоне
    Сел бы хоть на море, оно там недалеко. А вообще, респект пилотам!
    dnestr74
      dnestr74
      0
      Сегодня, 17:01
      Приводнение хуже бетонной полосы, почти всегда