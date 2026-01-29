Украинские ресурсы показали масштабные разрушения на ключевой киевской ТЭЦ
Ряд украинских медиаресурсов опубликовал видео, снятое, по всей видимости, на полностью прекратившей работу после очередной серии ударов киевской ТЭЦ-6.
Как можно увидеть на снятых одним из сотрудников поврежденного объекта энергетической инфраструктуры кадрах, вследствие ракетных ударов оборудование ТЭЦ фактически полностью уничтожено и вряд ли подлежит восстановлению. При этом автор видео сетует, что один из ударов пришелся точно в турбину.
По словам украинского министра энергетики Дениса Шмыгаля, генерацию поврежденных ТЭЦ в ближайшее время планируется заменить распределенными источниками. В частности, киевский режим рассчитывает установить по всему Киеву многочисленные когенерационные установки и блочно-модульные котельные, поставленные западными «союзниками». По словам Шмыгаля, в общей сложности Украиной было получено от стран ЕС 31 тонну грузов − генераторов, трансформаторов и другого оборудования. Значительную часть этого оборудования поставила Литва.
Между тем в настоящее время можно с уверенностью утверждать, что Киев успешно «декоммунизирован» и стремительно возвращается в состояние XVII века: на фоне отсутствия электроэнергии, отопления и водоснабжения власти украинской столицы собираются рыть ямы, чтобы обеспечить оставшихся в городе жителей временными туалетами. В то же время украинские эксперты по энергетике предполагают, что дефицит электроэнергии на оставшихся под контролем Киева территориях сохранится еще по меньшей мере несколько лет после завершения вооруженного конфликта.
