Украинские ресурсы показали масштабные разрушения на ключевой киевской ТЭЦ

Украинские ресурсы показали масштабные разрушения на ключевой киевской ТЭЦ

Ряд украинских медиаресурсов опубликовал видео, снятое, по всей видимости, на полностью прекратившей работу после очередной серии ударов киевской ТЭЦ-6.

Как можно увидеть на снятых одним из сотрудников поврежденного объекта энергетической инфраструктуры кадрах, вследствие ракетных ударов оборудование ТЭЦ фактически полностью уничтожено и вряд ли подлежит восстановлению. При этом автор видео сетует, что один из ударов пришелся точно в турбину.



По словам украинского министра энергетики Дениса Шмыгаля, генерацию поврежденных ТЭЦ в ближайшее время планируется заменить распределенными источниками. В частности, киевский режим рассчитывает установить по всему Киеву многочисленные когенерационные установки и блочно-модульные котельные, поставленные западными «союзниками». По словам Шмыгаля, в общей сложности Украиной было получено от стран ЕС 31 тонну грузов − генераторов, трансформаторов и другого оборудования. Значительную часть этого оборудования поставила Литва.

Между тем в настоящее время можно с уверенностью утверждать, что Киев успешно «декоммунизирован» и стремительно возвращается в состояние XVII века: на фоне отсутствия электроэнергии, отопления и водоснабжения власти украинской столицы собираются рыть ямы, чтобы обеспечить оставшихся в городе жителей временными туалетами. В то же время украинские эксперты по энергетике предполагают, что дефицит электроэнергии на оставшихся под контролем Киева территориях сохранится еще по меньшей мере несколько лет после завершения вооруженного конфликта.


  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 15:30
    А вот статья внизу даёт им надежду,на востоновление и нормализацию.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 15:37
      Цитата: Ропот 55
      А вот статья внизу даёт им надежду,на востоновление и нормализацию.

      Весьма относительное восстановление и нормализация, на сегодняшний день уже изрядно порушили возможности украинской электроэнергетики. Инфа из Киева.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +5
        Сегодня, 15:39
        Монтесума,востоновят если получать передышку,и гораздо быстрее чем нам хочется,там тоже рукастых хватает, причём во всех сферах жизнеобеспечения.
        1. kromer Звание
          kromer
          +2
          Сегодня, 15:42
          Цитата: Ропот 55
          ,востоновят если получать передышку,


          Вы верите, что будет у скакуасов передышка? wink
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +2
            Сегодня, 15:45
            kromer hi ,я не писал верю или нет,я писал что ЕСЛИ они получат передышку по ударам по энергетики то востоновят ВСЕ свое ЖКХ быстрее чем нам хотелось бы. Не надо думать что там нет спецов и мастеров с руками из нужного места,а ныть они ноют каждый отопительный сезон.
            1. kromer Звание
              kromer
              +6
              Сегодня, 15:48
              Хорошо, давайте отталкиваться от того что есть. Ремонтировать ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 уже бессмысленно. Дешевле построить новые. Сколько надо рукастых и времени, чтоб построить новые?
              1. BrTurin Звание
                BrTurin
                +1
                Сегодня, 15:59
                Цитата: kromer
                Дешевле построить новые.

                Дешевле - под советское оборудование современное как-то не очень... Вопрос не в рукастых, вопрос в финансировании ЕС, там трансформатор, тут генератор, сумма набегает.... а в ЕС очень хочется чтобы средства шли на войну....
                1. kromer Звание
                  kromer
                  0
                  Сегодня, 16:10
                  Не вопрос не только в финансировании, но и в рукастых и сроках и в лени чиновников тоже. Да много в чем. Даже в погоде.
                  Будет ли финансирование? Вы последним предложением в Вашей цитате сами на него ответили. wink
              2. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                +2
                Сегодня, 16:21
                kromer,а им не надо строить ТЭЦ,им надо пройти отопительный сезон 2026 года, им необходимо минимизировать количество домов без электроэнергии и подлатать канализацию.
                1. kromer Звание
                  kromer
                  +1
                  Сегодня, 16:29
                  Цитата: Ропот 55
                  kromer,а им не надо строить ТЭЦ,им надо пройти отопительный сезон 2026 года, им необходимо минимизировать количество домов без электроэнергии и подлатать канализацию.


                  А за зиму 2026/2027 и последующие зимы думать им уже не надо? СВО ведь не завтра закончится. wink
                  1. Ропот 55 Звание
                    Ропот 55
                    +3
                    Сегодня, 16:34
                    kromer,а много они думали о будущем на своём майдане? когда начали своё А.Т.О. когда начали бить по нашей энергетике? Сейчас если проскочат эту зиму будут опять орать о своих "победах" и прочую чушь нести,а слеющей осень их мало беспокоит,как и предыдущая
                    1. kromer Звание
                      kromer
                      0
                      Сегодня, 16:36
                      Да Бог с ними убогими, пускай орут. Нам от этого не холодно и не жарко. wink
                      1. Ропот 55 Звание
                        Ропот 55
                        +2
                        Сегодня, 16:41
                        kromer, не скажите,если общество сплоченно и есть единая цель то с таким противником сражаться сложнее,а если морально подавить тыл то и фронт не устаит, сейчас если они проскочат этот сезон,запоют о "единстве" украинского народа да морально волевой "победе" в таких условиях и глядишь ещё на год боевых действий народонаселения хватит, а их руководство лишние мильены в кармашек загребут.
                      2. kromer Звание
                        kromer
                        0
                        Сегодня, 16:54
                        СВО не закончится ни в этом году, ни в следующем, ни в позаследующем ... если наши конечно их фронт не обрушат, а это реально.
                        Украинцы едины только в одном: свалить в Европу. Только кого то не выпускают из страны, кто то слишком стар для переездов, у кого то банальный страх (в Европе на первое время деньги нужны). Те кому хорошо сейчас на Украине их не много и они все при власти, но свалят как только Ахтунг будет.
                      3. kromer Звание
                        kromer
                        0
                        Сегодня, 16:59
                        А ведь есть и такие, которые сейчас за Украину орут, а думают: придут русские и стану россиянином.
                        Есть конечно упоротые вхлам, но таких мало. Таких потом по схронам лет 10 ловить.
                      4. Комментарий был удален.
                2. Joker62 Звание
                  Joker62
                  0
                  Сегодня, 16:50
                  Цитата: Ропот 55
                  и подлатать канализацию.

                  Ближе у весне, вся дерь_ма выплывет наружу под давлением от высотных домов.
                  Считай, весь город будет под "ароматными" от кала и мочи... wassat
              3. Андрей Николаевич Звание
                Андрей Николаевич
                +1
                Сегодня, 16:23
                Я конечно извиняюсь... Но на момент подписания Переславской рады, у Украины, не было никаких ТЭЦ, АЭС и прочей "коммунистической ерунды" - всяких там железных дорог, которые засоряют окружающую среду, портов-(засоряют выкопанное море). Ничего не было. Назад, в "свободное" прошлое! Только так народ Украины будет свободен и независим.
                1. kromer Звание
                  kromer
                  +1
                  Сегодня, 16:27
                  Цитата: Андрей Николаевич
                  Но на момент подписания Переславской рады, у Украины, не было никаких ТЭЦ, АЭС


                  Андрей Николаевич, на момент Переславской рады и Украины не было. Как минимум как государства. wink
                  1. Андрей Николаевич Звание
                    Андрей Николаевич
                    +1
                    Сегодня, 16:29
                    Валерий, я с Вами согласен. Но я говорю об экономике. Именно экономика не позволяла украинству чувствовать, "дух свободы".
                    1. kromer Звание
                      kromer
                      0
                      Сегодня, 16:31
                      Цитата: Андрей Николаевич
                      Именно экономика не позволяла украинству чувствовать, "дух свободы".


                      Ну сейчас у них с экономикой такой швах, что даже без СВО они без посторонней помощи ещё долго не выживут.
                2. Schneeberg Звание
                  Schneeberg
                  0
                  Сегодня, 16:58
                  Цитата: Андрей Николаевич
                  Но на момент подписания Переславской рады, у Украины, не было никаких ТЭЦ, АЭС и прочей "коммунистической ерунды" - всяких там железных дорог
                  Вы это очень точно подметили! Мы всего лишь помогаем украинцам вернуться в славные времена их предков, когда они жили без мocкалей, без канализации и электричества. Пусть за это нам скажут спасибо
        2. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +8
          Сегодня, 15:46
          Сейчас дать им передышку будет стратегической ошибкой. Это конечно мое личное мнение. Но как раз следующая неделя будет для Украины в частности для Киевской области критической и если не уничтожить в ноль ПС 750 под Киевом . то это снова дать им восстановиться и пройти пик более или менее нормально. Нельзя им верить ,совсем нельзя. Только уничтожать в ноль.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +2
            Сегодня, 15:47
            oleg-nekrasov-19 hi , скоро мы все узнаем и увидим и я ОЧЕНЬ хочу чтоб я ошибся в своих предположениях. Прям вот песец как хочу ошибиться.
            1. oleg-nekrasov-19 Звание
              oleg-nekrasov-19
              +1
              Сегодня, 15:49
              да время покажет , скоро действительно все встанет на свои места
          2. Ivan№One Звание
            Ivan№One
            -1
            Сегодня, 16:01
            В тг-каналах как раз и пишут про температуру у них на следующей неделе, и что именно в такую температуру и надо добивать энергетику.

            Правда потом пишут крамольное (наверняка ошибаются... ошибаются ведь?)
        3. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 15:49
          Цитата: Ропот 55
          востоновят если получать передышку,и гораздо быстрее чем нам хочется

          Быстро никак не получится, после всех произошедших аварий, к тому же, передышка (если будет таковая) явно будет увязана с сегодняшним визитом президента ОАЭ и продолжением переговоров 1-го февраля в Абу-Даби - нет гарантии, что продлится достаточно долго. Рукастых на Украине действительно много, но понадобится много нового дефицитного оборудования, а откуда оно быстро возьмётся? В общем, посмотрим. как оно будет в реальности.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            -1
            Сегодня, 15:51
            Монтесума,найдется и оборудование и денег дадут,и расходников подкинут,если уже всё указанное не в пути.
        4. corrado Звание
          corrado
          +1
          Сегодня, 16:33
          Как знаток турбин, которые там стоят, могу констатировать: восстановить их уже невозможно.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 15:31
    Ширится информация от наших знаковых каналов и вражеских ресурсов о якобы достигнутой договорённости не бить по энергетической инфраструктуре, а Киев якобы перестанет взамен бить по нашей нефтянке.

    Будет оно или нет сейчас обсуждать бессмысленно, это станет понятно в ближайшие дни по наличию/отсутствию ударов по соответствующим целям.

    Мы с вами уже несколько раз наблюдали, к каким результатам приводят жесты доброй воли. Уверены, это и наверху лучше нас понимают, а значит, когда и этот трек сорвётся, Армия России вновь будет исправлять дипломатические ошибки людей в красивых костюмах.
    1. russ71 Звание
      russ71
      -3
      Сегодня, 15:43
      По энергетическому перемирию:

      Кремль не стал комментировать утверждения о том, что оно было достигнуто.

      Ну, в общем, понятно.
    2. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 15:44
      Цитата: alexboguslavski
      Армия России вновь будет исправлять дипломатические ошибки


      Армия исправит. Тут даже не сомневаюсь.
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        -3
        Сегодня, 15:46
        Цитата: kromer
        Армия исправит. Тут даже не сомневаюсь.


        Вопрос -какой ценой?
        1. kromer Звание
          kromer
          +2
          Сегодня, 15:54
          Цитата: alexboguslavski
          Вопрос -какой ценой?


          А какой ценой ВОВ была выиграна? Может сразу надо было сдаться? Нет.
          А цена проведения СВО не слишком большая? Может не нужно было СВО? Нужно.
          Поэтому ставить вопросы "какой ценой?" не совсем корректно.
          1. alexboguslavski Звание
            alexboguslavski
            0
            Сегодня, 16:13
            На войне, как нигде, цена бывает оправданной, или неоправданной. Не так уж и много нас, россиян, что бы кровью платить за чью-то глупость.

            Совсем свежий пример - генерал-катастрофа Сухраб Ахмедов, отправленный в отставку за неоправданные потери личного состава и техники.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:57
      Цитата: alexboguslavski
      а Киев якобы перестанет взамен бить по нашей нефтянке.

      Зарекалась ворона, гуано не клевать, так и Киев.
      Разве можно верить Киеву ? Это просто нонсенс, Подписав соглашение, они на следующий же день начнут бомбить.
  3. Кулл90 Звание
    Кулл90
    +1
    Сегодня, 15:31
    а помню сдесь писали что тэц чуть повреждена, нужно только покрасить и побелить и все наши удары какая-то фигня
    1. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 15:46
      Цитата: Кулл90
      а помню сдесь писали что тэц чуть повреждена, нужно только покрасить и побелить


      Этого мало. Без синей изоленты это вообще не ремонт. laughing
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 15:59
      Цитата: Кулл90
      нужно только покрасить и побелить

      Ну так пусть и красят, нам до этого дела нет. А если вы читаете укросайты, то просто тратите время и ещё нам пытаетесь эти фейки.
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        +1
        Сегодня, 16:00
        нет, это не украинские сайты это на топваре статья про тэц-6, и в комментариях говорили что все работает
  4. Алексей Зоммер Звание
    Алексей Зоммер
    -5
    Сегодня, 15:32
    почему несколько дней не наносятся удары по куеву?
    1. Poruchik77 Звание
      Poruchik77
      -4
      Сегодня, 15:39
      Приказ пришел прекратить. в Абу-Даби вроде как договорились мораторий ввести.
      1. Алексей Зоммер Звание
        Алексей Зоммер
        -5
        Сегодня, 15:41
        Выглядит позорно и не надежно. Но кремлевскому терпиле скажем так плевать.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 16:04
        Цитата: Poruchik77
        в Абу-Даби вроде как договорились мораторий ввести.

        Договорились волк и поросёнок о мирном сосуществовании. Что вышло читайте в книжке "Три поросёнка".
        1. Poruchik77 Звание
          Poruchik77
          0
          Сегодня, 17:03
          Да это понятно что там недоговороспособная сторона в принципе
    2. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      -5
      Сегодня, 15:41
      песков что то блеет про энергетическое перемирие, вернее, молчит
      1. Алексей Зоммер Звание
        Алексей Зоммер
        -4
        Сегодня, 15:44
        песков это ярчайший пример человека без совести
      2. Алексей Зоммер Звание
        Алексей Зоммер
        -4
        Сегодня, 15:46
        россия обречена с такими людьми
        1. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          +1
          Сегодня, 16:05
          Вы это всерьез?
          Верите, что г-н Песков самостоятельная фигура и говорит то, что хочет?
          А не он ли является наемным работником на должности пресс секретаря? И согласно должностным обязанностям, должен озвучивать то, что шеф прикажет?
          1. Алексей Зоммер Звание
            Алексей Зоммер
            -1
            Сегодня, 16:06
            Но ведь его же могут казнить.
            1. Neo-9947 Звание
              Neo-9947
              0
              Сегодня, 16:07
              "Его" - это кого, простите?
              И кто именно?
              1. Алексей Зоммер Звание
                Алексей Зоммер
                -1
                Сегодня, 16:08
                ну не будьте дураком, всем же понятно.
    3. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +3
      Сегодня, 15:47
      вчера только была статья о ударах по киевской области
      *Поступают сообщения о прилётах по подстанциям и хранилищам топлива в Буче, Гостомеле. Это привело к новым аварийным отключениям, в том числе в Киеве*
    4. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      -3
      Сегодня, 15:49
      прибежали крысы мрази, такие ничтожные
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        +1
        Сегодня, 16:09
        вы всегда пишите загадками: какие еще крысы мрази прибежали?
        1. Алексей Зоммер Звание
          Алексей Зоммер
          -3
          Сегодня, 16:10
          не реагируйте . проще помереть будет.
  5. Тури_ст Звание
    Тури_ст
    -6
    Сегодня, 15:35
    Финно-угорский гроссмейстер в ауте?
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      -4
      Сегодня, 15:47
      финоугоские племена это племена рабов, не ждите от него чего то особенного.
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        +2
        Сегодня, 15:53
        тушите, а то сгорите или в космос улетите.
        а тэц хорошо растрепали
        1. Алексей Зоммер Звание
          Алексей Зоммер
          -2
          Сегодня, 15:55
          что все горщок без нас поднимают?
          1. Кулл90 Звание
            Кулл90
            +2
            Сегодня, 15:56
            честно сказать не понятно, как-то вы написали
            горщок это какое-то украинское слово что-ли
            1. Алексей Зоммер Звание
              Алексей Зоммер
              -2
              Сегодня, 15:57
              А Вы суть поняли или нет?
              1. Кулл90 Звание
                Кулл90
                +1
                Сегодня, 15:59
                я не знаю слово горщок, и не понимаю что поднимают и поэтому непонятна суть
                1. Алексей Зоммер Звание
                  Алексей Зоммер
                  -3
                  Сегодня, 16:00
                  Если Вы обо мне то это ошибка
                2. Алексей Зоммер Звание
                  Алексей Зоммер
                  -2
                  Сегодня, 16:03
                  Вы что принципиальны во второстепенных вопросах,?
                  1. Кулл90 Звание
                    Кулл90
                    0
                    Сегодня, 16:07
                    я бы может и ответил бы вам, но я не понимаю про что вы пишите: какие ошибки и второстепенные вопросы
                    и что такое *горщок*
  6. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +7
    Сегодня, 15:36
    установить по всему Киеву многочисленные когенерационные установки и блочно-модульные котельные
    Представляю какой смрад будет стоять в Киеве. А киевляне будут по прежнему делать КУ.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      -1
      Сегодня, 15:58
      Когенерационные установки (КГУ) — это системы, которые одновременно производят электричество и полезное тепло из одного источника топлива. По-английски — CHP (Combined Heat and Power).
      Простыми словами
      Обычная электростанция:
      ⚡ делает электричество
      🔥 лишнее тепло выбрасывает в воздух
      Когенерация:
      ⚡ вырабатывает электричество
      ♨️ утилизирует это же тепло для отопления, горячей воды или технологических нужд
      👉 Поэтому КПД намного выше.
      🔧 Из чего состоит КГУ
      Обычно включает:
      двигатель (газовый ДВС, дизель) или
      газовую турбину
      генератор (производит электроэнергию)
      теплообменники (забирают тепло от выхлопа и системы охлаждения)
      ⚙️ Топливо
      природный газ (самое распространённое)
      биогаз
      дизель
      сжиженный газ
      водород (перспектива)
      📈 КПД
      обычная электростанция: 35–45 %
      когенерационная установка: 80–95 %
      Подобные агрегаты наверняка из Европы приволокут, а там к очистке выхлопов высочайшие требования, так что не думаю, что Киев покроется смрадом. А вот когда свежеотстроенные уличные туалеты (типа очко) по весне оттают, вот это и приукрасит украинскую столицу своеобразным запашком. laughing
  7. Дедок Звание
    Дедок
    -7
    Сегодня, 15:39
    Между тем в настоящее время можно с уверенностью утверждать, что Киев успешно «декоммунизирован» и стремительно возвращается в состояние XVII века

    до этого еще далеко: мы - только в начале этого пути...
    повреждено здание, в одном месте - проломлен пол 1 этажа, но даже агрегат не имеет серьезных повреждений, также как и генератор стоящий за ним...
    поэтому, надо продолжать, продолжать чем то серьезным а Геранями советское наследие - не истребить...
    только поцарапать...
  8. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +3
    Сегодня, 15:40
    красивое зрелище, сердце радуется
    но могут прекратить бить из за энергетического перемирия
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 15:45
      Да нас не остановишь... В раж вошли....
    2. frruc Звание
      frruc
      -1
      Сегодня, 15:47
      один из ударов пришелся точно в турбину.

      Что здесь сказать, безобразие, еще стены стоят.
  9. Oldi Звание
    Oldi
    +2
    Сегодня, 15:44
    Киев успешно «декоммунизирован» и стремительно возвращается в состояние XVII века
    Вот это называется "Мы, наконец, начали". И не хотелось бы остановки, они не смотря на все лишения, своих убеждений не меняют, та же нацистская сволота, тупая бандеровщина, ну а москали у них по любому виноваты были, есть и будут! Обходить грабли стороной, не вестись на нытьё и добивать всё, что можно. Нам ещё с танкерами проблему решать и очень неприятную. Пора быть жёсче.
  10. Горизонт Звание
    Горизонт
    +1
    Сегодня, 15:46
    Душа поет, когда читаю подобные новости👍👍👍
  11. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    -3
    Сегодня, 15:53
    …видео, снятое, по всей видимости…
    Позвольте усомниться, что оно снято «на полностью прекратившей работу после очередной серии ударов киевской ТЭЦ-6». Когда были нанесены крайние удары? На видео - ни огонька, ни дымка, а ведь горючих жидкостей в оборудовании ТЭЦ много. Небо над крышей - такое синее-синее и чистое-чистое, а киевляне пишут, что такой серой и мутной зимы давно не помнят. Да и человека, без разрешения ведущего такую съёмку, при нынешних тамошних предписаниях там же на месте быстро б заломали, а за слив видео в сеть - грохнули б, пожалуй, ведь это видео, по сути, объективный контроль… «Сомневаюсь я, однако…» (к/ф «Вечный зов»)
  12. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 16:06
    Состояние ТЭЦ, после прилёта, в ролике, удовлетворён! good
    Надо как-то сию информацию довести до жителей Запада, чтобы показать им, что будет, если вести себя плохо по отношению к России и русским. yes
  13. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 16:14
    в общей сложности Украиной было получено от стран ЕС 31 тонну грузов − генераторов, трансформаторов и другого оборудования.

    31 тонна оборудования на всу Украину. Это ни о чём