НОАК осваивает систему управления «роями» БПЛА
Группа БПЛА готовится к самостоятельному взлёту
Народно-освободительная армия Китая давно оценила потенциал беспилотной авиации и стремится развивать эту сферу. Разрабатываются и поступают на вооружение летательные аппараты разных классов и разного назначения, а также появляются необходимые вспомогательные системы. Так, недавно стало известно, что в войсках появился новый комплекс управления, позволяющий одному оператору контролировать большое количество БПЛА в воздухе одновременно.
Беспилотники в кадре
20 января китайский телеканал CCTV7 показал новую программу, посвящённую последним успехам в области беспилотной и безэкипажной техники. За 21 минуту продемонстрировали целый ряд современных БПЛА и наземных робототехнических комплексов. Также в кадр попали актуальные системы управления с особыми возможностями, средства противодействия и т. д.
В программе затронули тему массового применения беспилотников для решения различных задач. В этом контексте показали несколько современных образцов техники и вспомогательных систем. Так, в кадр попал групповой взлёт и маневрирование БПЛА одной из серийных моделей. Также показали две уже известные самоходные пусковые установки, способные перевозить и поднимать в воздух десятки БПЛА малого класса.
Демонстрировалось совместное маневрирование БПЛА и имитация выполнения задач. Кроме того, впервые публика увидела систему управления подобным «роем». В кадр попал интерфейс операторской станции с картой и служебной информацией. По понятным причинам, часть картинки заретушировали.
Самоходная пусковая установка для лёгких БПЛА
CCTV7 показало, как оператор выдаёт беспилотной системе задачи для выполнения. Также показали процесс отслеживания действий «роя». На условной карте района отображалось большое количество меток беспилотников, их маршруты и прочая информация.
В комментарии к такой съёмке прозвучали любопытные факты. Сообщается, что система управления «роями» построена на основе современного аппаратного и программного обеспечения. В частности, используются элементы искусственного интеллекта, за счёт которых осуществляется обработка данных.
Наличие подобного ПО значительно снижает нагрузку на оператора и/или позволяет ему решать более сложные задачи. Так, один человек на станции управления может контролировать до 200 беспилотников. Он должен только выдавать основные приказы и ставить задачи, тогда как все прочие вопросы решаются автоматически.
Техника и системы
По понятным причинам, в репортаже CCTV7 не раскрываются все технические подробности. В частности, не уточняются типы БПЛА и наземной техники, задействованной в показанных учебных мероприятиях. Также не стали демонстрировать станцию управления, ограничившись только интерфейсом операторского пульта. Тем не менее, показано достаточно много любопытных кадров, которые позволяют сделать первые выводы.
Операторы за работой
В качестве одного из средств для запуска БПЛА была показана самоходная пусковая установка типа Swarm. По известным данным, это изделие было разработано Китайской академией электроники и информационных технологий (CAEIT). Первый показ готового изделия состоялся в 2020 г. на одной из китайских выставок. Предполагалось, что в ближайшее время такая техника появится в армии.
Изделие Swarm построено на трёхосном автомобильном шасси и имеет закрытый отсек для пусковой установки. БПЛА стартуют из трубчатых пусковых направляющих, собранных в подвижный пакет. «Боекомплект» пусковой установки состоит из 48 беспилотников.
В 2020 г. сообщалось, что установка Swarm сможет запускать лёгкие БПЛА типа CH-901. Такие изделия планировалось использовать для разведки или ударов. Также упоминалась принципиальная возможность старта малоразмерных коптеров, но, вероятно, эта идея не получила развития.
Вторая машина из репортажа CCTV7 была разработана группой компаний China Ordnance Equipment Group (COEG) и впервые показана в 2022 г. Это был прямой аналог изделия Swarm от CAEIT, однако он отличался компоновкой ключевых агрегатов, основными характеристиками и т.д.
Задачи и показатели
COEG тоже построила свою машину на трёхосном шасси и оснастила подъёмной пусковой установкой. Однако используется установка другой конструкции, предназначенная для монтажа транспортно-пусковых контейнеров с БПЛА. Сообщалось о возможности использования беспилотников разных типов. Пуск осуществляется вперёд через кабину.
По известным данным, две самоходные пусковые установки способны использовать БПЛА нескольких типов. Во всех случаях речь идёт об аппаратах самолётного типа, имеющих ограниченные габариты и складную конструкцию. Такие беспилотники могут нести видеокамеру и/или тепловизор для ведения разведки. Также не исключается установка боевой части для нанесения ударов.
Впрочем, «рои» могут составляться не только из лёгких БПЛА. В таких группах могут работать и более крупные изделия. Однако в этом случае взлёт и посадка осуществляются с имеющихся площадок достаточного размера. При этом принципы взаимодействия и решаемые задачи остаются примерно теми же.
Средства управления
Недавняя программа от CCTV7 в целом позволяет понять, как устроена новая система управления беспилотными «роями». Она включает несколько компонентов разного рода, причём они распределяются между станцией управления и контролируемыми беспилотниками.
Групповое маневрирование и выполнение задач
Станция управления с рабочим местом оператора или операторов выполнена на основе компьютера с требуемыми характеристиками быстродействия. Также она имеет средства радиосвязи, позволяющие одновременно обмениваться кодированной информацией с большим числом БПЛА.
ПО станции управления получает информацию от БПЛА, а также принимает команды оператора. Затем алгоритмы ИИ выполняют их обработку для формирования заданий для конкретных беспилотников. В зависимости от типа и комплектации летательных аппаратов, между ними распределяются задачи по разведке, ударам и т.д.
Используемые в такой системе БПЛА должны иметь бортовые компьютеры со специальным ПО и иные необходимые средства. Программное обеспечение для беспилотников тоже использует элементы искусственного интеллекта. С их помощью аппарат самостоятельно определяет способы выполнения поставленной задачи. Он может учитывать разные факторы и уточнять маршрут, взаимодействовать с другими БПЛА и т.д.
Из раскрытых данных неясно, с каким кругом беспилотников может работать новая система управления. Возможно, она может контролировать практически любые БПЛА, построенные по стандартам НОАК. Однако полный набор функций и возможностей, вероятно, будет доступен только при наличии соответствующего ПО.
«Рой» в самостоятельном полёте
Новые возможности
Следует напомнить, что НОАК и китайский оборонно-промышленный комплекс предпочитают не раскрывать свои новые образцы раньше времени. Обычно о новых разработках становится известно публике только когда они, как минимум, выходят на испытания. Другие изделия хранят в секрете до самого принятия на вооружение или дольше.
В недавней программе по CCTV7 показали целый ряд беспилотных и безэкипажных систем, а также вспомогательные разработки. Часть таких изделий уже известна специалистам и публике, тогда как другие демонстрируются впервые — в т.ч. новая система управления «роями».
Можно предполагать, что такая система уже принята на вооружение НОАК или, как минимум, проходит опытно-войсковую эксплуатацию. Так или иначе, она продвинулась достаточно далеко, чтобы её можно было показывать публике в телепередаче.
Вместе с такой системой управления НОАК получает ряд новых возможностей в контексте эксплуатации и применения беспилотной авиационной техники. Значительно упрощается групповое применение БПЛА, в т.ч. крупных «роёв». Наличие ИИ снижает нагрузку на оператора, а также повышает быстродействие в расчётах и улучшает устойчивость к противодействию со стороны противника.
По всей видимости, сейчас отдельные части НОАК осваивают новую технику и средства управления. Затем их положительный опыт будет распространён на другие подразделения. Благодаря этому в средней перспективе армия получит новые возможности разного рода. Можно ожидать, что на этом НОАК не остановится, и в будущем на вооружении появятся аналогичные системы следующего поколения с более широкими возможностями.
