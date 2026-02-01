Подводный меч страны Чучхе
Подводный флот Народной Кореи родился в 1961 году, когда из состава советского Тихоокеанского флота КНДР была передана построенная в 1953 году ПЛ С-75 проекта 613 (по классификации НАТО – «Whiskey»). Затем, в 1962-1966 годах передали еще три лодки того же проекта (С-90, С-325, С-326), все они передавались безвозмездно. Подготовка корейских подводников велась их китайскими коллегами. Все эти лодки благополучно прослужили до начала 2000-х годов.
С 31 августа 1959 года в состав советского ВМФ начали поступать более совершенные средние подводные лодки проекта 633 (у НАТО – «Romeo»). А еще в августе 1956 года, практически одновременно с утверждением технического проекта этих лодок, началась подготовка рабоче-конструкторской и технологической документации для передачи Китайской Народной Республике. Одновременно с помощью советских специалистов велась подготовка к постройке 633-х на судостроительных предприятиях Китая.
На верфях в Шанхае и Ухане в 1962-1987 годах было построено 12 ПЛ проекта 633 и 72 проекта 033 (улучшенная китайская модификация базового проекта). В первой половине 70-х годов китайцы пошли еще дальше – началось производство лодок проекта 035 (по классификации НАТО – тип «Ming»), еще более кардинальной модификации советских подлодок проекта 633. Лодки проектов 033 поставлялись также в КНДР, Египет, а в Бангладеш – 035.
В 1973-1975 годах семь лодок проекта 033 были переданы КНДР. Еще ранее, 6 сентября 1971 года, в Пекине было подписано соглашение о безвозмездной передаче Северной Корее полной технической документации для постройки таких лодок, строительстве необходимой судоверфи полного цикла, поставке частей корпусов и оборудования для последующей их сборки с помощью китайских специалистов.
ПЛ проекта 033 флота КНДР
На построенной в Синпо судоверфи в 1976-1979 годах из поставленных из КНР частей было собрано и передано флоту 11 лодок, а в дальнейшем их строительство полностью перешло в руки корейских судостроителей. Всего в 1976-1995 годах в КНДР было построено 20 лодок проекта 033. Одна из них в феврале 1985 года погибла в Жёлтом море со всем экипажем по неизвестным причинам – не исключается, что была потоплена южнокорейскими или американскими кораблями. В спасательной операции принимали участие корабли ВМФ СССР.
Какая-либо информация о действиях корейских ПЛ проектов 613 и 033 является тайной за семью печатями, и найти ее практически невозможно. Неизвестно также, сколько 033-х все еще остается в строю.
При рассмотрении ситуации на Корейском полуострове следует принимать во внимание то обстоятельство, что де-юре КНДР и Южная Корея все еще находятся в состоянии войны. Хотя 27 июля 1953 года в Пханмунджоме было подписано соглашение о перемирии, подписи под ним поставили только представители Корейской народной армии, Китайских народных добровольцев и сил ООН (в основном американских). Представитель Южной Кореи генерал Чхве Доксин поставить свою подпись отказался.
Попытки властей КНДР начать переговоры о заключении мирного договора поддержки со стороны противной стороны не нашли. В ответ на вооруженные провокации американо-южнокорейской стороны Северная Корея 8 марта 2013 года аннулировала соглашение 1991 года о ненападении с Южной Кореей, а 13 марта 2013 года заявила о выходе из перемирия.
После получения флотом КНДР лодок проектов 613 и 033, северокорейские специалисты перешли на проектирование и строительство субмарин собственными силами, хотя ряд зарубежных экспертов и усматривают в ряде проектов «югославский след». Создание новых лодок осложнялось фактической экономической блокадой социалистической республики и отсутствием доступа к современным зарубежным технологиям. Серьезную роль сыграл развал СССР и прекращение сотрудничества с этим важнейшим союзником. При этом новая «демократическая» Россия даже присоединилась к санкциям против КНДР.
Хотя Корейская народная армия и располагает широкими возможностями для укрытия пусковых установок своих баллистических и крылатых ракет (подземные шахты и туннели, а также мобильные установки – железнодорожные, на колесных и гусеничных шасси), малые размеры территории страны увеличивают вероятность перехвата стартующих ракет на участке разгона, когда те крайне уязвимы для противоракетных систем наземного и морского базирования США, Южной Кореи и Японии. Поэтому подводным лодкам власти Северной Кореи выделили важнейшую роль в осуществлении своей ракетно-ядерной программы.
Самой крупной ПЛ, спроектированной и построенной в КНДР, а также первой лодкой, вооруженной баллистическими ракетами, стала «8.24 Yongung» («Герой 24 августа», по иностранной классификации «Sinpo» или «Gorae»). Широкой общественности о ее существовании стало известно из снимка спутниковой системы «Google Earth» (октябрь 2014 года), на котором лодка показана у причала судостроительного завода в Синпо в процессе достройки рядом с плавучим стендом для испытания БРПЛ, очень напоминающим погружаемые стенды, использовавшиеся для испытательных пусков советских ракет.
«8.24 Yongung»
ПЛ «8.24 Yongung» и плавучий ракетный стенд у причала судостроительного завода
В настоящее время в строю находится как минимум вышеупомянутая лодка, хотя некоторые источники считают, что численность «Sinpo» может достигать шести единиц, но, скорее всего, «8.24 Yongung» используется в единственном экземпляре как опытная ПЛБР. По своей конструкции эта лодка являются крупным шагом вперед по сравнению с их предшественницами советских проектов. Она имеет обтекаемую форму корпуса, по своим гидродинамическим качествам близкую к оптимальной, одновальную главную силовую установку, крестообразное расположение кормовых вертикальных и горизонтальных рулей. Силовая установка дизель-электрическая, некоторые источники указывают и на возможное наличие воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ). О такой возможности свидетельствуют и сообщения в ряде СМИ о предложениях КНДР поставлять ВНЭУ на экспорт.
Другие данные о «8.24 Yongung», опубликованные в иностранных источниках, весьма противоречивы и в большинстве своем «высосаны из пальца». Более-менее уверенно можно говорить только о наибольшей длине (67-70 метров), ширине (6,5-7 метров), надводном/подводном водоизмещении (около 1500/1700 тонн). Предположительно, рабочая глубина погружения составляет 180 метров.
Лодка оснащена одной или двумя вертикальными пусковыми установками баллистических ракет семейства «Pukguksong» и двумя или четырьмя носовыми торпедными аппаратами калибра 533 мм.
Многие эксперты считают, что при создании лодки северокорейские специалисты использовали информацию, полученную при исследовании закупленных в России для разделки на металлолом списанных из состава Тихоокеанского флота ракетных лодок проекта 629А.
О первом пуске баллистической ракеты «Pukguksong-1» из подводного положения ПЛ Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) объявило в 2015 году. Ранее испытания проводились с погружаемых испытательных стендов, расположенных в одном из озер или водохранилищ, а также в прибрежных морских водах КНДР.
Погрузка баллистической ракеты на «8.24 Yongung» в присутствии Ким Чен Ына
Старт ракеты «Pukguksong-1» с подводной лодки
К настоящему времени сообщалось о существовании БРПЛ типов «Pukguksong-1» – «Pukguksong-6», часть этих ракет демонстрировались на парадах в Пхеньяне. Естественно, что власти Народной Кореи не публикуют подробных ТТХ этих изделий, да они и никогда не запускались на полную дальность из-за ограниченных размеров прилегающих морей и близости иностранных территорий. Поэтому дальность приблизительно оценивается по максимальной высоте полета по баллистической траектории и достигнутой при этом дистанции до точки падения.
Ракеты «Pukguksong-5» на параде в Пхеньяне
Последовательность подводного старта ракеты «Pukguksong-3»
Все вышеупомянутые ракеты твердотопливные, двухступенчатые, с холодным подводным стартом, могущие нести как обычный, так и ядерный заряд (по различным оценкам, от 10 до 25 Кт). Ниже приводятся доступные автору данные о БРПЛ КНДР, которые, по его мнению, далеки от истинных, а товарищ Ким Чен Ын строго хранит гостайну.
Основные ТТХ ракет семейства «Pukguksong»
Хотя ракеты «Pukguksong-4» – «Pukguksong-6» демонстрировались на военных парадах в Пхеньяне, информации об их испытаниях в СМИ нет. Многие специалисты считают, что «Pukguksong-5» и «Pukguksong-6» будут оснащены ядерными боевыми частями с разделяющимися боеголовками.
Ракеты семейства «Pukguksong»
19 октября 2021 с находившейся подводном положении «8.24 Yongung» была запущена твердотопливная тактическая баллистическая ракета «Hwasong-11Ga» (KN-23) – аналог российского «Искандера», но с более мощной боеголовкой (до 1500 кг, может быть обычной или ядерной). Длина ракеты – 9,8 м, диаметр – 1,1 м, взлетный вес – 3,4 т. Дальность полета составляет около 900 км, особенностью ракеты является возможность полета на малой высоте и маневрирования в полете для уклонения от средств ПРО.
Тактическая баллистическая ракета «Hwasong-11Ga» (KN-23)
Подводники КНДР получили на вооружение и крылатую ракету с подводным стартом «Hwasal-2». Согласно данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), ее успешные испытания были проведены в 2021 году. Длина этой КР составляет около 6 м, диаметр со сложенными крыльями – 0,54-0,60 м, дальность полета – 2000 км. Боеголовка обычная или ядерная.
Ракеты семейства «Hwasal»
По сообщению ЦТАК, 28 января 2024 г. в акватории Желтого моря был проведен успешный запуск двух новых крылатых ракет «Pulhwasal-3-31» с подводной лодки. Испытаниями руководил лично Ким Чен Ын. Ракеты находились в полете более двух часов, после чего поразили условные цели.
Запуск крылатой ракеты «Pulhwasal-3-31» с подводной лодки
6 сентября 2023 года на судостроительном заводе в Синпо прошла церемония спуска на воду ракетной подводной лодки «Kim Gun Ok young woong ho» (Герой Ким Гун Ок) с тактическим номером 841. О строительстве этой лодки, получившей за границей обозначение тип «Sinpo-C», впервые стало известно в июле 2019 года во время посещения судоверфи главой КНДР Ким Чен Ыном. В репортаже об этом событии лодка называлась «вновь построенной субмариной», хотя зарубежные специалисты считают ее модифицированной ПЛ типа 033.
Крышки ракетных шахт «Kim Gun Ok young woong ho»
Вероятное общее расположение ПЛ «Kim Gun Ok young woong ho»
В выступлении Ким Чен Ына на церемонии спуска «Kim Gun Ok young woong ho» сказано, что в стране есть планы перестроить все подводные лодки проекта 033 в такие подводные ракетоносцы. Кроме того, он заявил следующее:
Из этих слов с большой вероятностью можно было заключить, что на 841-й применена главная энергетическая установка совершенно нового типа, а не старая установка 633-го проекта. А также следует в ближайшем будущем ожидать появления в составе флота КНДР ПЛ с ядерными силовыми установками.
Продолжение следует...
