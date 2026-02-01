Подводный меч страны Чучхе



ПЛ проекта 033 флота КНДР



«8.24 Yongung»



ПЛ «8.24 Yongung» и плавучий ракетный стенд у причала судостроительного завода



Погрузка баллистической ракеты на «8.24 Yongung» в присутствии Ким Чен Ына



Старт ракеты «Pukguksong-1» с подводной лодки



Ракеты «Pukguksong-5» на параде в Пхеньяне



Последовательность подводного старта ракеты «Pukguksong-3»



Основные ТТХ ракет семейства «Pukguksong»



Ракеты семейства «Pukguksong»



Тактическая баллистическая ракета «Hwasong-11Ga» (KN-23)



Ракеты семейства «Hwasal»



Запуск крылатой ракеты «Pulhwasal-3-31» с подводной лодки



Крышки ракетных шахт «Kim Gun Ok young woong ho»



Вероятное общее расположение ПЛ «Kim Gun Ok young woong ho»

Уже прошло четыре года с той поры, как я здесь дал задания – не только в подлодки новейшей модели, предусмотренные к дальней постройке, в частности ПЛ с атомным двигателем, но и в имеющиеся ПЛ среднего размера внедрить развитые энергетические системы (ВНЭУ? – прим. автора), повысить всеобщую способность к ведению подводных боевых операций...

Вместе с тем следует придать более мощный импульс строительству подлодок с атомным двигателем, чтобы укреплять и развивать наш ВМФ как группу вида вооруженных сил мировой морской державы, способную надежно сохранять не только спокойствие нашей Родины и народа, но и мир и безопасность в регионе и на Земле.