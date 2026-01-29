ВСУ получат новую бронемашину PMMC G5

ВСУ получат новые для своей матчасти гусеничные бронемашины PMMC G5 производства немецкой компании FFG. Как указывается на портале Shepard, Германия профинансировала закупку как минимум 8 экземпляров.

Как полагают западные обозреватели, они могут быть переданы не в качестве БТР, а как платформы, на которые установят ЗРК NOMADS или ЗРПК Skyranger 30 – оба комплекса на такой базе были закуплены Нидерландами.



Также было заявлено, что ФРГ оплатит поставку для ВСУ большого количества инженерных машин на шасси Leopard 1 (WiSENT 1 MC), оснащённых сплошным минным тралом от компании Pearson Engineering. Однако неясно, является ли это новым заказом или закупкой в соответствии с прежними обещаниями.



PMMC G5 был разработан в первую очередь как БТР, призванный прийти на замену устаревшему американскому M113. Экипаж машины состоит из 2 чел., а десантная группа может включать до 12 солдат. Техника оснащена дизельным двигателем MTU 6V199 TE21 на 580 л. с., который позволяет этому примерно 29-тонному транспортёру разгоняться до 74 км/ч.



Защиту машины можно повысить, добавив дополнительные броневые панели. В качестве основного вооружения может выступать 12,7-мм пулемёт, установленный в дистанционно управляемом боевом модуле, хотя в базовой версии техника не имеет бортовых средств поражения.

Единственным пользователем PMMC G5 являлась Норвегия, которая закупила 51 единицу (стоимость не раскрывается, ориентировочно $100-150 млн) в 2018 году в версии ACSV: вместо десантного отсека размещена открытая грузовая рама для установки сменных контейнеров или специализированного оборудования – радаров, ПУ ПВО, кранов и т.д. На днях вторым оператором стали Нидерланды, получившие, как сообщалось, первый ЗРПК Skyranger 30 на базе ACSV G5.

  1. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 16:19
    Как получат, так и прое... профукают...
    Постараемся....
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:22
    Рабочий пепелац, даже ЗРК на них установить можно...
    Что б это стало замены, значимых вооружение, их надо много...
    Вопрос, как всегда один, за чей счёт банкет...
  3. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    0
    Сегодня, 16:24
    В последствии нужно припомнить гансам и их последователям , всё по высшей мере.
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 16:28
    Эх, если бы только БТРы...
    Планы Германии на 2026 год:
    Производство ракет для ПВО
    Германия запускает собственное производство ракет к Patriot, и первые изделия могут быть готовы к концу 2026 или началу 2027 года — эти ракеты предполагаются для поставок Украине позже в 2026–27 гг.
    IRIS-T
    Производитель Diehl Defence увеличивает выпуск пусковых установок и ракет IRIS-T SLM/SLS, которые активно используются в Украине; рост производства рассчитан на ближайшие годы (включая 2026).
    Конкретных подтверждённых дат поставок ПВО на 2026 искомого типа IRIS-T или Patriot пока нет в официальных релизах, но немецкая промышленность наращивает производство именно под запрос Киева.
    🚀 Долгосрочные проекты / предположительные поставки
    🛠️ Производство для Украины в Европе
    Германия и Украина согласовали создание линии по производству дальнобойного оружия (компонентов и ракет) к середине 2026 года, что откроет возможность украинскому производству и частичным поставкам тоже в 2026–27 гг.
    📦 Финансирование и выделенные бюджеты (важно для поставок)
    В бюджете Германии на 2026 год заложена рекордная помощь Украине ~11,5 млрд €. Эти деньги конкретно планируются на закупку артиллерии, дронов, бронетехники и замену систем ПВО (Patriot, IRIS-T и др.).
    В правительстве также обсуждается увеличение помощи ещё на ~3 млрд € в 2026 году, что может ускорить закупки техники и боеприпасов.
    По внутреннему документу Министерства обороны, выделено около 9 млрд € на 2026 и 9 млрд € на 2027.
    🔎 Что именно планируется доставить в 2026–2027 (конкретно по технике)
    Аналитические источники и военные порталы дают такие ориентиры, но частично на уровне ожиданий и предварительных планов (официальных подробных графиков поставок пока нет):
    📍 Оборонные системы
    ~3–4 единицы ПВО IRIS-T SLM предположительно будут поставлены Украине в 2026 году (нет официального подтверждения от правительства, но такие оценки публикуются экспертами).
    🚁 Танки и бронетехника
    Продолжаются планы поставок или финансирования танков Leopard и бронетехники, хотя точное количество по годам не опубликовано. Аналитики считают, что значительная часть этих обязательств будет реализована именно в 2026–27 гг., поскольку немецкая промышленность постепенно выполняет заказы.
    Дроны
    Продолжение поставок разведывательных и ударных дронов (Vector, HF-1 и другие) ожидается и в 2026 году на основе уже растущих контрактов, поскольку дроны — ключевая часть помощи на этот год.
    🔥 Артиллерия и боеприпасы
    Планируется продолжение поставок артиллерийских систем и боеприпасов к ним, но числа пока не разглашаются правительством. Аналитики ожидают, что поставки крупнокалиберных артиллерийских снарядов останутся значительными в 2026 году. am
  5. геолог Звание
    геолог
    0
    Сегодня, 16:40
    Похож на АТС. Меня в школу на таком возили во время распутицы.