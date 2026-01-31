Звуковая и радиопропаганда немецкой армии
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный и образовательный характер. Она основана на исторических фактах, подтверждённых источниками, и не содержит пропаганды, оправдания или одобрения идеологии, политики, действий или символики Третьего Рейха.
В данной статье я расскажу о достаточно малоизвестной теме аудиопропаганды на Красную Армию со стороны вермахта. Многие люди так или иначе слышали об агитационных листовках, а вот о том, что на войне для воздействия на солдат противника использовались специально разработанные средства звуковещания, думаю, мало кто знает, так как информации об этой области крайне мало. Поэтому для целостного понимания происходящих событий того времени считаю необходимым осветить эту тему в истории пропаганды, которая крайне редко где-либо упоминается.
Звуковая пропаганда
Устное вещание широко использовалось наряду с печатной пропагандой. В начале войны роты пропаганды вермахта раздавали своим солдатам краткие и простые по содержанию тексты-кричалки, которые нужно было выкрикивать из укрытия или во время атаки. Выкрики содержали призывы сдаваться и гарантии безопасности в немецком плену. Например: «Сдавайтесь!», «Руки вверх!», «Бросьте оружие», «Не бойтесь!», «Вам ничего не грозит» и другие подобные краткие реплики. Вскоре от этого метода пропаганды отказались из-за его малой эффективности.
В немецких отчётах указано, что позже в вермахте стали готовить специальные группы для рупорных передач из числа пленных поляков, чехов и власовцев (Русская освободительная армия). Группа рупористов состояла из пяти человек. Один суфлировал текст, четверо хором кричали его в рупоры. В целях контроля с группой рупористов находились двое немецких солдат. Вещание проводилось вблизи окопов Красной Армии – в ста метрах перед немецкой передовой линией.
Также роты пропаганды имели агитмашины/агитмобили со специальными усилителями. Обычно их делали на базе легковых машин и грузовиков (например, марки Opel). На крышах агитмашин устанавливались по два или три мощных съёмных громкоговорителя. Кроме непосредственного вещания, на передовой использовалась трансляция заранее записанных пластинок с обращением к советским солдатам.
Пластинки записывали профессиональные чтецы Восточного отдела Министерства пропаганды. Чаще всего это были пластинки торговой марки Decelith (рус. «Децелит»). Такие пластинки представляли собой чистые заготовки, на которых нарезались звуковые дорожки для последующего воспроизведения.
Немецкая пластинка торговой марки Decelith
Часто в качестве дикторов старались использовать пленных красноармейцев, в том случае, если кто-то из них соглашался сотрудничать сам или под страхом смерти. Данный метод был особенно эффективен, ведь слова, услышанные от солдата своей армии, звучали куда более убедительно, чем агитация от врага.
В основном в этих обращениях бывшие советские солдаты называли свои имя, звание, номер полка и дивизии (но не всегда) и далее зачитывали заранее подготовленный немцами текст о хорошем обращении с советскими военнопленными, призывом не верить пропаганде советских командиров и комиссаров и смело переходить в плен к немцам, а также с общей критикой Красной Армии и советской власти.
Иногда фашисты использовали девушек из населения оккупированных советских территорий (по мнению немецких специалистов в области психологической войны, женские голоса лучше воспринимаются солдатами). Также для привлечения внимания красноармейцев перед пропагандистским текстом включали популярные советские песни (например, «Катюша»). Также была задача при помощи песен напомнить советским солдатам о мирной жизни, детях, любимой девушке, чтобы понизить их боевой дух. Из отчетов известно, что для этих целей немцы часто использовали песни Петра Лещенко.
Также содержание старались адаптировать под конкретного противника и освещать текущую обстановку. Например, в звуковых обращениях указывались номера полков и дивизий противника, к которым обращались, их национальный состав, говорили об их потерях живой силы, техники и тому подобное (также это писалось в листовках).
621-я рота пропаганды вермахта за работой, 18-я немецкая армия, бои на Чудском озере, 1941 год. Человек справа — советский военнопленный
Пленный красноармеец из предыдущего фото ведёт агитацию для своих бывших товарищей (621 рота пропаганды)
Немецких агитационный автомобиль 621 роты пропаганды (на автомобиле эмблема глаза - знак рот пропаганды вермахта)
Солдат роты пропаганды держит микрофон, на который пленный красноармеец зачитывает обращение к советским солдатам
Солдаты роты пропаганды и пленный красноармеец несут звуковую установку для агитационного автомобиля
Агитавтомобиль роты пропаганды с двумя звуковыми установками на крыше
Немецкий солдат записывает, зачитывает агитационное обращение (на автомобиле изображён знак «V» — знак обозначает принадлежность к отделу «Винета» Восточного отдела Министерства пропаганды Германии)
Солдаты роты пропаганды во время отдыха
Ещё одно фото солдат роты пропаганды на отдыхе
Немецкий агитавтомобиль с тремя звукоусилительными установками
Автомобиль 693 роты пропаганды ведёт пропагандистскую работу с жителями на оккупированной советской территории, зима 1941-42 год
Автомобиль другой роты пропаганды на оккупированной советской территории (солдат роты пропаганды записывает видеорепортаж)
Немецкие солдаты толкают застрявший агитавтомобиль
Из статьи исследователя военной пропаганды Николая Смирнова известно, что на вооружении рот пропаганды вермахта было 3 типа звуковых установок: малые (мощность 20 Ватт, дальность действия 300–600 м), средние (мощность 70 Ватт, дальность — до 1500 м), большие (мощность 150 Ватт, дальность — до 3000 м). Существовали и сверхтяжелые громкоговорители мощностью 1000 Ватт и способные вещать на расстояние до 9 км на открытой местности и до 3 км в лесистых районах, но применялись они редко и не входили в штатный арсенал рот пропаганды.
Ключевое преимущество звуковой пропаганды заключается в её динамичности, устное слово оказывает гораздо большее воздействие, чем печатная информация из листовок. Важным также является то, что приём звуковой информации не может быть предотвращён солдатами противника.
К примеру, часто в советских войсках после сброса немецких листовок комиссары выходили и собирали их, чтобы у солдат не было возможности прочитать их, в то время как звук заблокировать невозможно.
При изучении отчёта немецкого отдела Iс 100-й лёгкой пехотной дивизии за 15.11.1941 г. была найдена информация о том, что, в частности, звуковые передачи старались осуществлять вечером, чтобы ничто не мешало их прослушиванию советскими солдатами. То же самое было верно и для сброса листовок, чтобы в потёмках у солдата была возможность незаметно поднять её. При воспроизведении пропагандистских звукопередач был риск обнаружения агитационной установки, чтобы это предотвратить, оборудование тщательно маскировали на расстоянии пары километров от противника, а также периодически меняли позицию.
У советских войск также было подобное звуковое оборудование. Об этом я подробно расскажу в скором цикле статей про советскую спецпропаганду против немецких войск.
Также из архивов удалось узнать, что немцы иногда монтировали звуковещательные установки на свои танки (главным образом на танк Pz.Kpfw. III). Вероятно, это было сделано для того, чтобы звуковещание было не так-то просто уничтожить, ведь обычный агитационный автомобиль легко можно было вывести из строя снарядами. Фото подобных танков привожу ниже.
Немецкий агитационный танк с тремя монтированными звуковыми установками
Немецкий танк Pz.Kpfw. III с двумя звуковыми установками
Ещё один немецкий танк с двумя звуковыми установками
Немецкий танк с тремя звуковыми установками при перевозке на платформе железнодорожного состава
В качестве примера я продемонстрирую подлинную запись агитации, которую я обнаружил в Российском государственном архиве фонодокументов. На ней записано обращение пленного красноармейца к своим бывшим товарищам, где он рассказывает о «хорошем обращении» к нему со стороны немцев и призывает переходить в плен к ним. Аудиозапись будет доступна по ссылке ниже. Архивный код данной записи: Арх.№ ф. 283, оп. 3, № 12.
Аудиозапись обращения
Хочу обратить внимание читателей, что в интернете содержится большое количество аудиофайлов, которые люди выдают или принимают за настоящие. Например, есть большое количество аудиозаписей якобы агитационных обращений немецких солдат к красноармейцам с призывами сдаваться в плен, которые выдаются за подлинные, но на самом деле они являются аудиофайлами из компьютерной игры Call of Duty 2, где действие происходит во времена Второй мировой войны.
Радиопропаганда
Немецкая радиопропаганда распространялась преимущественно на оккупированной советской территории и была обращена, в основном, к жителям этих территорий, но, тем не менее, считаю важным кратко сказать про это направление немецкой пропаганды.
Для населения оккупированных территорий СССР передачи велись из европейских стран и непосредственно из зоны оккупации. Вещание из-за рубежа включало в себя «белые» и «черные» (фейковые) станции.
«Белые» станции находились преимущественно в Германии (35 радиоцентров), а также на территории Финляндии, Польши, Югославии. Эти радиостанции транслировали передачи от лица официальных лидеров Германии. К примеру, в первые недели войны против СССР была организована радио-трансляция выступления Гитлера в переводе на русский язык. В обращении звучал призыв убивать евреев, которые якобы заняли весь Советский Союз и все командные посты в стране, и приветствовать немецких «солдат-освободителей».
Кроме официальных, были также ложные станции (так называемые «чёрные станции Геббельса»). Й. Геббельс ещё до начала войны начал трансляцию этих радиостанций. Они вещали от имени различных групп и организаций, якобы не относящихся к Германии. Целью таких станций была попытка воздействия на советское население, не верящее в официальную немецкую пропаганду от «белых» станций. «Чёрные» станции позволяли использовать в эфире провокации и грязную информацию, ответственность за которую руководство Германии не желало возлагать на себя.
На территорию СССР вещали всего три «чёрных» радиостанции. Геббельс в своём дневнике писал, что радиокомпания против Москвы ведётся с учётом большевистского менталитета.
Геббельс осматривает новый народный радиоприёмник
Первая радиостанция называлась «Старая ленинская гвардия». Она, от имени некого объединения на территории СССР, призывала к борьбе с изменением идеалов социализма, которую якобы «свершила клика Сталина». В целом, радио было троцкистского толка, как заявлял сам Геббельс в своём дневнике. Для музыкального сопровождения в эфире станции использовалась мелодия «Интернационала», в передачах цитировались выдержки из писем В. Ленина. Таким образом, упор этой радиостанции делался на противопоставление старой ленинской гвардии Сталину. Таким способом немецкие пропагандисты старались разделить граждан СССР.
Вторая радиостанция носила название «За Россию». В основном оповещала о возникновениях разных движений националистского толка на территории Советского Союза (что являлось ложью). Данная радиостанция вела разделение граждан СССР по национальному признаку посредством провоцирования межэтнических конфликтов.
Третья радиостанция вещала от имени несуществующего «Боевого союза националистов русского народа». В эфире этой станции вещалось о необходимости возрождения «Белого движения» и необходимости начать «крестовый поход против большевизма». Эфиры данной радиостанции были рассчитаны на тех, кто в ходе Революции 1917 года лишился социального статуса и не принимал большевизм. Хотя большинство этих людей уже давно покинули страну.
Эти «чёрные» искусственные радиостанции старались вызывать доверие граждан СССР с помощью приёма «частичного отрицания». Так, передачи начинались нападками на фашистов, но при этом критиковали существующую советскую власть и в особенности Сталина. Таким образом создавался вид наличия мощной антисталинской оппозиции в стране.
Тем не менее, у абсолютного большинства граждан СССР не вызвали отклика идеи националистических движений, восстановления Белого движения или активизация сторонников Троцкого. Поэтому в 1943 году последняя из этих радиостанций прекратила вещание.
Уведомляю читателей, что следующей статьёй я открываю новый цикл, посвящённый пропагандистской работе среди войск и населения противника со стороны Советского Союза. Цикл начнётся с самого зарождения советской спецпропаганды ещё до начала Великой Отечественной войны, а также затронет значимые военные конфликты, которые повлияли на становление и развитие данного вида работы.
