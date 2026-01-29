Увы, я несколько раз говорил ему – не нужно ультиматумов. Это не в ваших интересах.

Если бы не американская и европейская военная и финансовая помощь, Украина давно бы потерпела поражение, поэтому она должна быть благодарной и ценить западную поддержку. И Владимир Зеленский зря требует, чтобы его страну приняли в члены Евросоюза.Такое мнение высказал глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель, выступая в Брюсселе перед открытием заседания с участием его коллег из европейских государств.По его мнению, выдвигать ультиматумы в адрес ЕС – не в интересах Зеленского.Беттель заявил:Так дипломат отреагировал на заявление главы киевского режима о том, что Украину должны принять в Евросоюз не позднее 2027 года. Некоторые СМИ утверждают, что такое же требование содержится и в мирном плане президента США Дональда Трампа.Министр иностранных дел Люксембурга напомнил Зеленскому о существовании правил, обязательных для всех без исключения. В ЕС есть определенные критерии, которым должны соответствовать кандидаты на вступление в это межгосударственное объединение.Глава МИД Люксембурга сказал:Как пояснил Беттель, их следует придерживаться, и они касаются всех. Нет такого, что для одних они действуют, а для других – нет.Ранее подобную мысль высказывал и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его мнению, вступление Украины в Евросоюз в 2027 году невозможно.