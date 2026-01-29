В Санкт-Петербурге задержан начальник представительства Минобороны РФ
В Санкт-Петербурге правоохранителями задержан начальник 178-го представительства Минобороны РФ капитан 2-го ранга Владимир Никитин по делу о получении взятки в особо крупном размере при приёмке продукции для гособоронзаказа.
По информации следствия, вознаграждение было получено Никитиным от представителя некой коммерческой организации за беспрепятственное подписание документов по приемке используемой в рамках гособоронзаказа электронной компонентной базы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Никитин заключен под стражу. Ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы и штрафа в размере до 70-кратной суммы полученной взятки.
Ранее сообщалось, что ущерб по делу о взятках в отношении ранее задержанного экс-руководителя Высшего военного училища в Краснодаре генерала Юрия Кузнецова может вырасти в 23 раза — со 100 миллионов до 2,3 миллиардов рублей. Следствием установлено, что из выделенных на работы по реконструкции вуза 7 миллиардов рублей 2,3 миллиарда бесследно исчезли — вероятнее всего, они были украдены Кузнецовым и его подельниками.
Уже доказано, что через банкоматы в регионе через контрагентов было обналичено около 165 миллионов рублей. Еще около 327 миллионов из бюджета учебного заведения обвиняемый обналичил через местного бизнесмена Мартиросяна, являвшегося бывшим подчиненным. Кроме того, в коррупционных схемах активно участвовала супруга Кузнецова, расселявшая прикомандированных военных в принадлежащем ей отеле по ценам, значительно превышающим среднерыночные. Несмотря на то, что генерал за 13 лет службы задекларировал доход в 47 миллионов рублей, в собственности его семьи находится несколько особняков в Подмосковье, участки земли в Краснодаре, а также золотые коллекционные монеты с изображением президента США Джо Вашингтона.
