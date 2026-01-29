В Санкт-Петербурге задержан начальник представительства Минобороны РФ

В Санкт-Петербурге правоохранителями задержан начальник 178-го представительства Минобороны РФ капитан 2-го ранга Владимир Никитин по делу о получении взятки в особо крупном размере при приёмке продукции для гособоронзаказа.

По информации следствия, вознаграждение было получено Никитиным от представителя некой коммерческой организации за беспрепятственное подписание документов по приемке используемой в рамках гособоронзаказа электронной компонентной базы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Никитин заключен под стражу. Ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы и штрафа в размере до 70-кратной суммы полученной взятки.



Ранее сообщалось, что ущерб по делу о взятках в отношении ранее задержанного экс-руководителя Высшего военного училища в Краснодаре генерала Юрия Кузнецова может вырасти в 23 раза — со 100 миллионов до 2,3 миллиардов рублей. Следствием установлено, что из выделенных на работы по реконструкции вуза 7 миллиардов рублей 2,3 миллиарда бесследно исчезли — вероятнее всего, они были украдены Кузнецовым и его подельниками.

Уже доказано, что через банкоматы в регионе через контрагентов было обналичено около 165 миллионов рублей. Еще около 327 миллионов из бюджета учебного заведения обвиняемый обналичил через местного бизнесмена Мартиросяна, являвшегося бывшим подчиненным. Кроме того, в коррупционных схемах активно участвовала супруга Кузнецова, расселявшая прикомандированных военных в принадлежащем ей отеле по ценам, значительно превышающим среднерыночные. Несмотря на то, что генерал за 13 лет службы задекларировал доход в 47 миллионов рублей, в собственности его семьи находится несколько особняков в Подмосковье, участки земли в Краснодаре, а также золотые коллекционные монеты с изображением президента США Джо Вашингтона.
  Сибирь55
    Сибирь55
    0
    Сегодня, 16:42
    А взяткодателей тоже подтянут?
    Ропот 55
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 16:44
      Сибирь55 hi ,не знаю как сейчас по закону а раньше заявивший взяткодатель освобождался от ответственности. Так что если этот сдал того то этому ничего не будет,хотя закон могли и поменять.
      kromer
        kromer
        0
        Сегодня, 17:03
        Цитата: Ропот 55
        Так что если этот сдал того то этому ничего не будет,хотя закон могли и поменять.


        Закон не поменяли, но заявителей тоже регулярно приземляют на нары.
    Schneeberg
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 16:48
      Цитата: Сибирь55
      А взяткодателей тоже подтянут?
      Сюда надо тов. Сталина подтянуть!
    Ivan№One
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 17:01
      Так они поди его и сдали
      Капитана 2 ранга, епт
      Не сиделось ему на теплом месте в кабинете
  Fachmann
    Fachmann
    +4
    Сегодня, 16:44
    Ох, иногда создаётся впечатление, что конца этому не будет... negative
    Ропот 55
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 16:48
      Fachmann hi ,Китай вон стреляет за такое а перестрелять не может,а у нас другие наказания.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 16:45
    Гниет система, уже страх наказания не останавливает таких чиновников от взятки...с некоторыми судьями такая же история...как же остановить эту заразу мздоимства в этой среде???
    cpls22
      cpls22
      +3
      Сегодня, 16:54
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      .как же остановить эту заразу мздоимства в этой среде???

      Очевидно, что сам механизм отбора людей на большие должности способствует селекции в эту сторону. Что-то в механике социальных лифтов надо менять.
  Ропот 55
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 16:46
    Шёл четвертый год С.В.О. а как хапали так и хапают.
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:47
    задержан начальник 178-го представительства Минобороны РФ капитан 2-го ранга Владимир Никитин по делу о получении взятки
    Как!!!! Опять????
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:52
    А у него по штату должен был быть пистолет ?Я так понял у нас только из за молодых жён стреляются 60 - 70 летние мужья.Воруют как в не себя ,а она всё равно насторону.
  Inженегr
    Inженегр
    0
    Сегодня, 16:53
    Этож насколько хреново у этой некой коммерческой организации было с заказанной элементной базой?
    Вот честно, подозреваю ее вообще не было и даже не предвиделось.
  Monster_Fat
    Monster_Fat
    0
    Сегодня, 16:56
    Коллекционные монеты с профилем Джорджа Вашингтона выглядят, особенно зловеще.....
  kromer
    kromer
    0
    Сегодня, 17:02
    при приёмке продукции для гособоронзаказа.


    Дегенерат. За гособоронзаказом сейчас контроль ужесточают чуть ли не каждые 3 месяца. Рано или поздно всплыло бы.
  Ivan№One
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 17:04
    некой коммерческой организации

    Некой?
    Думается у той к которой его такого нехорошего и приписали заказы оборонные проверять и принимать?
    У кого ещё приемщик мог взятку требовать/просить?
  moreman78
    moreman78
    0
    Сегодня, 17:04
    Цитата: Inженегр
    Этож насколько хреново у этой некой коммерческой организации было с заказанной элементной базой?
    Вот честно, подозреваю ее вообще не было и даже не предвиделось.

    Так откуда ж взятся этой элементной базе, если все электронная промышленность похерена! Это только по телевизору доклады красивые идут об импортозамещении, а на деле как ставили китайские или тайваньские микросхемы и элементы так и продолжают.