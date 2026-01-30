Турция продемонстрировала применение «революционной» САУ Arpan 155

Турция продемонстрировала применение «революционной» САУ Arpan 155

Турецкая компания ASFAT выпустила видеоролик, демонстрирующий применение недавно принятой на вооружение (в ноябре 2025 года) самоходной гаубицы Panther Т-155 ТТА (также известной как Arpan 155).

В 2022 году турецкие СМИ сообщили, что оборонка работает над переоборудованием буксируемых 155/52-мм гаубиц Panther в САУ. В роли подрядчика выступает ASFAT:



Arpan 155 обеспечивает высокую огневую мощь и тактическую маневренность – революционное преимущество мобильной артиллерии.

В качестве платформы первоначально рассматривалось шасси 6x6, но в итоге было выбрано BMC 525-44 8x8 от местного производителя с турбодизелем на 600 л. с. (447 кВт), который позволяет передвигаться со скоростью до 80 км/ч, запас хода составляет 600 км.

В ходе испытаний самоходка проехала более 20 тыс. км, в том числе по пересечённой местности, и произвела более 350 выстрелов. Этому тестированию и посвящено видео от ASFAT.

Угол огня составляет -3°…+70° по вертикали и ±80° по горизонтали. Дальность стрельбы идентична буксируемой версии, достигая более 40 км при использовании боеприпасов увеличенной дальности (имеется собственный снаряд с донным газогенератором MOD 274). При применении активно-реактивных снарядов M549A1 дистанция огня сокращается до 30 км, в то время как классические фугасные боеприпасы M107 способны преодолевать лишь 18 км.

Буксируемая самодвижущаяся (благодаря ВСУ) гаубица Т-155 Panther:



Практическая скорострельность системы составляет 6 выстрелов в минуту. БК состоит из 24 снарядов. Вес машины 32-38 тонн в зависимости от комплектации. Экипаж состоит из 3 чел. (минимальный вариант для работы в режиме полной автоматизации: «ударил-убежал»), либо из 5 чел. (полноценный расчёт).

Для самообороны установлен 7,62-мм пулемёт. САУ оборудуется интегрированной системой управления и поддержки ADOP-2000, цифровой СУО от Aselsan и цифровыми радиостанциями.

В мае 2023 года турецкая армия заказала модернизацию 40 гаубиц Panther до стандарта Т-155 ТТА. Стоимость не раскрывается, но, согласно экспертным оценкам, составляет $2,5-3,5 млн. В настоящее время идёт реализация этого контракта.

  1. Buyan Звание
    Buyan
    +5
    Сегодня, 07:19
    Везде стали втыкать "революционная"... может подсказать - "аналогов нет" wassat
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 08:18
      может подсказать -
      можно продолжить: шок, сенсация... laughing
      1. rotfuks Звание
        rotfuks
        +1
        Сегодня, 08:29
        можно продолжить: шок, сенсация
        Слово ШОК с некоторых пор зарезервировано за Украиной. У них даже на ютубе в заглавии большинства видео присутствует это слово.
        1. Gomunkul Звание
          Gomunkul
          +1
          Сегодня, 08:37
          Слово ШОК с некоторых пор зарезервировано за Украиной.
          Ну да, они с некоторых пор ставят себя выше всех... Это у них массовый психоз, их лечить надо, и карантин по бешенству вводить.
    2. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      0
      Сегодня, 08:23
      Ну, тут всё "традиционно"-"аналоговнет", это только то, что касается разработок РФ. То, что касается разработок других стран подаётся исключительно или с ироничным уклоном, или в уничитиженом тоне- типа: "да куда им убогим до нашего "аналоговнет"". Турбопатриотам такое нравится....
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 09:54
        Да ладно, турбопатриоты явление повсеместное и поскольку, это ядрёный электорат для нероторых лиц и партий, для того, что б лишний раз их взбодрить, говорят, пишут разное...
        На счёт артиллерийский установки... делают как все, кто это может сделать. Ничего выдающегося, ничего, принципиально нового... рабочая система.
  2. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 07:22
    но в итоге было выбрано BMC 525-44 8x8

    Покажите индийцам с их 4×4
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 08:56
      им в горы карапкаться нужно на них..а тут как наша Мальва - по равнине кататься, только орудие дальнобойнее..но тут есть Гиацинт-К
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:39
    Цитата: Buyan
    "аналогов нет"
    Это применимо только к нам wink