Турция продемонстрировала применение «революционной» САУ Arpan 155

Турецкая компания ASFAT выпустила видеоролик, демонстрирующий применение недавно принятой на вооружение (в ноябре 2025 года) самоходной гаубицы Panther Т-155 ТТА (также известной как Arpan 155).В 2022 году турецкие СМИ сообщили, что оборонка работает над переоборудованием буксируемых 155/52-мм гаубиц Panther в САУ. В роли подрядчика выступает ASFAT:В качестве платформы первоначально рассматривалось шасси 6x6, но в итоге было выбрано BMC 525-44 8x8 от местного производителя с турбодизелем на 600 л. с. (447 кВт), который позволяет передвигаться со скоростью до 80 км/ч, запас хода составляет 600 км.В ходе испытаний самоходка проехала более 20 тыс. км, в том числе по пересечённой местности, и произвела более 350 выстрелов. Этому тестированию и посвящено видео от ASFAT.Угол огня составляет -3°…+70° по вертикали и ±80° по горизонтали. Дальность стрельбы идентична буксируемой версии, достигая более 40 км при использовании боеприпасов увеличенной дальности (имеется собственный снаряд с донным газогенератором MOD 274). При применении активно-реактивных снарядов M549A1 дистанция огня сокращается до 30 км, в то время как классические фугасные боеприпасы M107 способны преодолевать лишь 18 км.Буксируемая самодвижущаяся (благодаря ВСУ) гаубица Т-155 Panther:Практическая скорострельность системы составляет 6 выстрелов в минуту. БК состоит из 24 снарядов. Вес машины 32-38 тонн в зависимости от комплектации. Экипаж состоит из 3 чел. (минимальный вариант для работы в режиме полной автоматизации: «ударил-убежал»), либо из 5 чел. (полноценный расчёт).Для самообороны установлен 7,62-мм пулемёт. САУ оборудуется интегрированной системой управления и поддержки ADOP-2000, цифровой СУО от Aselsan и цифровыми радиостанциями.В мае 2023 года турецкая армия заказала модернизацию 40 гаубиц Panther до стандарта Т-155 ТТА. Стоимость не раскрывается, но, согласно экспертным оценкам, составляет $2,5-3,5 млн. В настоящее время идёт реализация этого контракта.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»