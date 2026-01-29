Военкор Сладков: натовской блокаде Балтики можно препятствовать БЭК и торпедами

Военкор Александр Сладков, комментируя четко выраженное правительствами 14 государств намерение полностью перекрыть России выход в Балтийское море, предлагает решить эту проблему путем сопровождения наших торговых судов безэкипажными катерами.

В своем Telegram-канале Сладков предлагает создать в системе Балтийского флота дивизии войск Беспилотных Систем, в сферу ответственности которой будет входить обеспечение боевого сопровождения российского гражданского транспорта. При этом все недружественные страны можно предупредить, что эта дивизия будет иметь на вооружении БЭКи и дальнобойные торпеды, при этом четко обозначив, что любое нападение будет отражаться соответствующим манёвром и огневым поражением.



Ранее четырнадцать европейских стран во главе с Великобританией подписали коллективное заявление, из которого следует, что НАТО планирует полностью перекрыть Балтийское море для танкеров так называемого «теневого флота» России». Помимо имеющих выход к Балтийскому морю Дании, Швеции, Финляндии, Польши, Германии, Эстонии, Латвии и Литвы, в этом коллективном заявлении также участвуют Великобритания, Франция, Норвегия, Бельгия и Нидерланды.

В документе говорится, что любой российский танкер, который меняет флаги, отключает транспондер или работает без документов и страховки, будет считаться подписантами «судном без государства» и будет задерживаться и досматриваться в международных водах без разрешения России.
  ИгУ
    ИгУ
    +2
    Сегодня, 18:08
    Все операции по захвату танкеров проводились высадкой с вертолётов. Как он (Сладков) предлагает БЭКами и торпедами противостоять группам захвата с вертолетов?
    Не говоря уже о обеспечении устойчивой связи на таком расстоянии.
    СергейАлександрович
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 18:12
      Связь и заправку могут обеспечивать сами сопровождаемые танкеры. Не пытайтесь отыскать проблемы там где их нет.
      ИгУ
        ИгУ
        0
        Сегодня, 18:15
        Ну да могут.
        Только это будет уже не гражданское судно с непонятной принадлежностью со всеми вытекающими последствиями.
        Так что, проблема есть и большая.
        СергейАлександрович
          СергейАлександрович
          -1
          Сегодня, 18:17
          И на каком основании судно перестанет быть гражданским? Вы свои фантазии на суровую и конкретную действительность не распространяйте.
          ИгУ
            ИгУ
            0
            Сегодня, 18:25
            На том, что оно фактически становится кораблем снабжения (маткой) управляющим вооружением.
            Даже сигнал об атаке на танкер может послужить сигналом для начала атакующих действий для БЭКов.
            И да- за своими фантазиями следите, а со своими я сам разберусь.
            СергейАлександрович
              СергейАлександрович
              -3
              Сегодня, 18:29
              Кораблем снабжения будет, маткой? Ты смотри как фантазия бьёт ключом! Не остановишь.
              ИгУ
                ИгУ
                0
                Сегодня, 18:33
                Вы не знакомы с такими терминами как корабль снабжения и кора́бль-ма́тка?
                Учите матчасть жить сразу станет интереснее.
                СергейАлександрович
                  СергейАлександрович
                  -4
                  Сегодня, 18:36
                  Пытаться натянуть сову на глобус конечно можно. Но вот получится ли у вас, сомневаюсь. Пробуйте дальше. У вас даже найдутся соратники, большей частью со страны 404.
                  ИгУ
                    ИгУ
                    +1
                    Сегодня, 18:40
                    Ну наконец-то.
                    На втором ответе от вас я понял, что скоро вы будете писать про сову, глобус, ЦИПсО и т.д когда аргументы у вас закончатся.
                    Увы вы предсказуемы.
                    СергейАлександрович
                      СергейАлександрович
                      -1
                      Сегодня, 18:44
                      Извините, но ваша ничем не подтвержденная настойчивость наводит на такие мысли. Где хоть какие то аргументы? Ни одного не услышал, кроме неистового желания считать танкеры частью ВМФ. До этого надо додуматься, чтобы танкер к ВМФ отнести.
                      Вам будут аплодировать лишь на Украине и психованный рыжий.
  СергейАлександрович
    СергейАлександрович
    +3
    Сегодня, 18:09
    Очень даже неплохая идея сопровождать БЭКами. Нужны даже не Бэки с торпедами, а в первую очередь с ПЗРК, сбивать вертолеты с группами захвата. Причём, экипаж танкера заведомо непричастен!
    HUNTERDON
      HUNTERDON
      -1
      Сегодня, 18:21
      нет у нам такой возможности и в первую очередь - политической...
    Lako
      Lako
      0
      Сегодня, 18:38
      Чепуха полная. Думаете Натовцы не найдут способ с помощью РЭБ подавить системы управления БЭКов? И при скольки быллах на море эти катера смогут сопровождать танкера? И что, Россия уже настолько обеднела флотом, что неспособна обеспечить патрулирования боевыми кораблями даже Балтийского моря?
      СергейАлександрович
        СергейАлександрович
        -1
        Сегодня, 18:40
        Не найдут способ. Запустить полноценный РЭБ на море для них будет означать заглушить и самих себя. А Россия и в самом деле не слишком богата и будет не в состоянии обеспечить сопровождение по всему миру.
        Lako
          Lako
          0
          Сегодня, 18:45
          Я там ещё дописал. Вы представляете мореходные качества этих БЭКов. При какой высоте волны они смогут сопровождать танкера? Чепуха полная.
          СергейАлександрович
            СергейАлександрович
            -1
            Сегодня, 18:47
            А как украинские БЭКи по всему Черному морю свободно перемещаются? У них какие-то особые мореходные качества? А отличие БЭКов как раз в том, что и потерять иной раз не сильно жалко. Это расходник, случись что непредвиденное.
            Lako
              Lako
              0
              Сегодня, 18:53
              Ну во первых Чёрное море не Балтика. А во вторых, украинские БЭКи не чешут от Одессы через все море к Турецким берегам. А быстрее всего, что их просто спускают с торговых судов. Мне как то довелось немного походить по Балтике и я представляю погодные условия там осенью и зимой да и летом штилей немного.
      Добрый злыдень
        Добрый злыдень
        0
        Сегодня, 18:48
        Цитата: Lako
        И что, Россия уже настолько обеднела флотом, что неспособна обеспечить патрулирования боевыми кораблями даже Балтийского моря?

        Увы, да...
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    -2
    Сегодня, 18:09
    Военкор Александр Сладков, комментируя четко выраженное правительствами 14 государств намерение полностью перекрыть России выход в Балтийское море, предлагает решить эту проблему путем сопровождения наших торговых судов безэкипажными катерами.


    А я предлагаю ядерный удар по столицам этих 14-ти государств. Что эффективнее будет?
    spectr
      spectr
      -1
      Сегодня, 18:54
      А еще Путин, например, может выступить с заявлением. Что в связи с обострившейся обстановкой на море и для защиты интересов страны, в том числе и торговых, он дал распоряжение ВМФ в случае необходимости сразу бить на поражение.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:11
    Сладкову Александру надо подальше держаться от ВМФ России. А то можно и в другом месте репортажи писать bully
    tralflot1832
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 18:18
      Завезут осенью на удалённую базу ВМФ, а заберут весной .Умники и умницы всё делается ,норвежский баренсерунок * не даст соврать Как и финские шведские сми .
      И давайте порадуемся за спокойную Швецию, где ответственность за тяжёлые преступления будет снижена до 13 лет.В Осло самое популярное имя в прошлом году Маххамад .Фины каким-то образом ездят на работу в Россию.
      tralflot1832
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 18:32
        Пусть арестовывают свои же танкера .Раньше надо было раньше . wassat
    ulembeck
      ulembeck
      -1
      Сегодня, 18:28
      Ой, а что у нас уже не так со свободой мысли и слова?
  Грац
    Грац
    0
    Сегодня, 18:18
    а что чвк нельзя на танкера взять, дайте им пзрк, дайте пулеметы, турельные установки с пушками 25мм
    HUNTERDON
      HUNTERDON
      -1
      Сегодня, 18:23
      да поднимут цены на топливо внутри страны, делов то )
    СергейАлександрович
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 18:27
      С каким нибудь французским фрегатом собрались с танкера воевать? Они танкер на дно сразу отправят за одну только попытку сопротивления. А вот БЭКи с ПЗРК и торпедами крайне опасны и анонимны. А сам танкер будет как бы и ни при чем.
    ulembeck
      ulembeck
      0
      Сегодня, 18:33
      а что чвк нельзя на танкера взять, дайте им пзрк, дайте пулеметы, турельные установки с пушками 25мм

      Это нарушит сферическое международное право в вакууме!
  Артур Грудинин
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 18:24
    Вот об этом я как раз недавно говорил. Снарядить ракетами, БЭКами, ПВО и прочим.
    СергейАлександрович
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 18:31
      Значит, идея пришлась по душе уже многим.
  Monster_Fat
    Monster_Fat
    0
    Сегодня, 18:31
    А, что насчёт тех, кто довёл ситуацию до теперешнего состояния? winked имеются в виду: гении геополитики и международных отношений? А Сладкова... и прочих "ястребов", надо посадить на организацию и воплощение его идеи...может глупости произносить меньше времени будет- хоть делом займутся... yes
  drags33
    drags33
    +1
    Сегодня, 18:33
    Похоже все идет к большой войне... Гейропейцы совсем обезумели в своем желании поставить Россию на колени. Видимо, придется адекватно отвечать всеми средствами, что у нас имеются...
  spectr
    spectr
    0
    Сегодня, 18:41
    В документе говорится, что любой российский танкер, который меняет флаги, отключает транспондер или работает без документов и страховки, будет считаться подписантами «судном без государства» и будет задерживаться и досматриваться в международных водах без разрешения России.

    С учетом ранее введенных санкций на покупку российской нефти, больше похоже, что нас от Африки пытаются отсечь.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:55
    Давно надо было создавать структуры по типу хуситов. Дать им ПКР и ни одна скотина в Балтике не дернется.
  Десница ока
    Десница ока
    0
    Сегодня, 18:57
    четырнадцать европейских стран во главе с Великобританией подписали коллективное заявление, из которого следует, что НАТО планирует полностью перекрыть Балтийское море для танкеров так называемого «теневого флота» России». Помимо имеющих выход к Балтийскому морю Дании, Швеции, Финляндии, Польши, Германии, Эстонии, Латвии и Литвы, в этом коллективном заявлении также участвуют Великобритания, Франция, Норвегия, Бельгия и Нидерланды.

    И, перекроют.., вернее, будут задерживать суда нашего теневого флота ( считай нашу собственность), даже не сомневаюсь. А после, через какое-то время, те наши нефте и иные компании, которые арендуют эти суда, а так же арендодатели станут просто отказываться перевозить рос. нефть и тп., потому что это будет слишком рискованно и невыгодно, учитывая все риски, которые будут отражаться так же, на конечной стоимости наших ресурсов, перевозимых таким образом ( с помощью теневого флота).
    И, понятное дело, наши элиты, шепчащие и Путину - как надо ( а он вижу слушает их), сделают все, применят все свои способности убеждения и тп., что бы уверить его, что не стоит отвечать захватчикам наших судов силой... Ибо это обязательно спровоцирует третью мировую, ядерную войну! Поэтому, по нам, нашей сообственности, стране, судам и тп., всему коллективному Западу можно бить всем чем угодно и дальше, захватывать вооруженным путем наши суда, собственность и тд., не боясь никакого ядерного удара по себе, а нам просто под страхом смерти наверное, запрещено отвечать как либо, военным способом по агрессорам, ибо мы абсурдно боимся, что если вдруг нанесем им какой либо ущерб вооруженным путем, то они обязательно начнут бить по нам сразу ядерным оружием, так как они о самоуничтожении, даже не переживают, в отличие от нас. ))) laughing
    Так что, Сладков может даже не мечтать, о том, что мы посмеем ударить ( даже автоматной очередью), по кому либо из западной коалиции или их вассалам даже, ибо наши какие-то имеющие абсолютное влияние на принятие внешнеполитических решений "властьимущие", уже показали, какую стратегию ( оборонительную и аккуратную, на уровне дна - трусливую) уготовили нашей стране, в качестве ответов Западу на любую их агрессию - терпеть и не отвечать адекватно.., а то вдруг - ядерная война!))))
    Позорище.... Очень я разочарована наблюдая все это, как нас имеют по разному, а мы лишь утираемся и причитаем - пусть бьют как хотят и чем хотят, мы будем терпилами до последнего, а то не дай бог ответим и сразу запад готовый к самоубийству ( что есть абсурд полный) начнет ядерную войну с нами, ибо это только по нам можно бить Западу, не опасаясь ядерного ответа ( так как изучили нашу власть трепещащую вдоль и поперек), а вот если мы посмеем, то сразу последует ядерная война....
    Тьфу....
  Попуас
    Попуас
    0
    Сегодня, 18:58

    Военкор Александр Сладков, комментируя четко выраженное правительствами 14 государств намерение полностью перекрыть России выход в Балтийское море, предлагает решить эту проблему путем сопровождения наших торговых судов безэкипажными катерами.
    В таком случае "посейдонами" сопровождать надо НАТОвские суда.. wink чтоб не дергались hi