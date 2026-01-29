Управляемые через Starlink БПЛА ВС РФ нанесли удары по трассе в 50 км от фронта

Российские войска беспилотных систем все чаще стали применять ударные беспилотники для атаки вражеских целей в глубоком тылу противника. Вроде не новость, если не учитывать тот факт, что управляют наши операторы дронами через американскую систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.

До недавнего времени этой привилегией могли пользоваться только украинские военные, что давало им значительные технические преимущества в области связи и нанесения ударов. Одним из первых с тревогой о том, что ВС РФ перехватили инициативу у ВСУ и запускают БПЛА с использованием «Старлинк» сообщил на тот момент считающийся экспертом в области беспилотной авиации украинский военный Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш».





По его словам, управляемые через Starlink беспилотники ВС РФ могут летать достаточно низко над землей, тем самым избегая воздействия систем РЭБ и пеленгования с помощью РЛС. Бескрестнов отметил, что российские военные в основном используют оснащенные оборудованием «Старлинк» дроны самолетного типа «Молния».

С недавнего времени по приглашению нового главы украинского военного ведомства Бескрестнов стал советником по технологическим направлениям обороны. В его задачи входит разработка технических решений по противодействию российским разведывательным и ударным дронам.

Но вот беда, из украинского эксперта получился весьма скверный пропагандист. Справедливости ради, он и ранее, будучи медийным экспертом, довольно объективно рассказывал в том числе о достижениях ВС РФ в области применения беспилотной авиации.

Теперь, в роли чиновника Минобороны, «Флэш» вновь с тревогой поднял тему использования российскими военными Starlink для управления БПЛА. Управляемые через американскую систему спутниковой связи российские беспилотники «Молния» нанесли несколько ударов по трассе Павлоград — Покровск (Красноармейск) на расстоянии 50 километров от фронта, сообщил Бескрестнов. Он призвал украинских военных быть внимательными при перемещении важных грузов в светлое время суток.



Судя по снимкам и видео с места атаки российских БПЛА, наши операторы отработали по вражескому легковому и грузовому автотранспорту весьма результативно. Данная трасса активно используется ВСУ для логистики в сторону передовой.







В настоящее время Министерство обороны Украины пытается как-то решить эту проблему. Глава ведомства Федоров написал в своем аккаунте соцсети, что «вместе со SpaceX уже решает проблему» использования Starlink на российских БПЛА.

Благодарен президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илону Маску за скорую реакцию и начало работы над разрешением ситуации.

Сложно предположить, как это будет реализовано технически. Ранее Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского «слюнявым идиотом» в ответ на его вопрос, почему владелец SpaceX не остановит «использование Starlink русскими». Американский бизнесмен отметил, что Starlink — это основа системы связи как раз для украинских военных.

Между тем противник паникует не на шутку. В украинских пабликах размещена карта, на которой указано расстояние, преодолеваемое российскими ударными дронами БМ-35, оснащенными Starlink, для ударов совсем уже в глубоком тылу.



  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:59
    То-то подляки орут що-бы отключили "Старлинк" , боятся що и им прилетит.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 17:59
    «вместе со SpaceX уже решает проблему» использования Starlink на российских БПЛА.


    проблема сложная. сами xoxлы эти терминалы продают (нам!!!) в товарном количестве. выход один - обрубить весь старлинк по всей украине. Вот тогда мы прилетим на ГлоНАСС. lol
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +2
      Сегодня, 18:11
      Цитата: alexboguslavski
      Вот тогда мы прилетим на ГлоНАСС. lol

      К сожалению, на ГЛОНАСС можно только по стационарным объектам прилетать. А российская спутниковая связь намного менее широкополосна, нежели старлинк.
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 18:12
        Значит по симкам Киевстара.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 18:09
    Тот кто нам мешает тот нам и поможет.
    Технически Старлинк обрубить на территории БД обрубить не получится, а вот использовать в своих интересах можно.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 18:15
      С клавы снял... wink
      Кто нам мешает, тот нам и поможет!
  4. General Failure Звание
    General Failure
    -2
    Сегодня, 18:18
    Старлинк ли? Украм в любом вопросе веры нет. Они чаще врут чем дышат.

    Да и не старлинком единым. Организовать некоторое (не очень большое) количество каналов связи через российские спутники - не то чтобы великая наука, а проблема загоризонтного управления уже давно назрела и перезрела. Могли что-нить и придумать.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 18:52
      Да и не старлинком единым

      Гугл:
      По данным на конец 2025 года, на орбиту было выведено более 10 000 спутников Starlink, из которых более 8400 аппаратов функционировали обеспечивая глобальный интернет

      >8400 спутниковую
      Это цифра говорит сама за себя, не так ли?

      Сколько у нас на орбите?
  5. spectr Звание
    spectr
    0
    Сегодня, 18:29
    Сложно предположить, как это будет реализовано технически.

    Ничего сложного. Скорее вопрос во времени, насколько быстро это можно внедрить. Я на вскидку уже два решения вижу. Но скорее всего это будет работать с доработанными терминалами. И может для Украины не успеют сделать, но в целом думаю со временем введут возможность отключать терминалы группами, на указанном участке территории.
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -1
    Сегодня, 18:41
    США против войны с Россией - это пчёлы против мёда.
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:44
    К сожалению Маску президентом США не стать, на законодательном уровне. Но мы можем его избрать в президенты Гренландии и Венесуэлы. Голосуем?