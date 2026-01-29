Лавров прокомментировал слухи о якобы поддержке РФ идеи об энергоперемирии

Глава МИД России прокомментировал те слухи, которые сегодня появились по поводу так называемого «энергетического перемирия». Информацию (или дезинформацию) о том, что Россия согласилась поддержать инициативу о взаимном отказе от ударов по энергообъектам, начали распространять украинские источники. Журналисты попросили прокомментировать эти публикации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Глава пресс-службы Кремля комментировать слухи не стал.

Сергей Лавров дал определённой конкретики по этому поводу.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, перемирие, которого так добивается киевский режим во главе с Зеленским, для России неприемлемо.

Дело в том, что Киев настаивает именно на перемирии, а не на долгосрочном мире со снятием первопричин конфликта. Российская сторона неоднократно говорила о том, что никакие временные перемирия проблему не решат, а потому нужно добиваться именно прочного мира, а не того, что Киев и его спонсоры готовы использовать в качестве передышки.

Одновременно с этим российские официальные лица выразили скепсис по поводу заявлений американской стороны о том, что неразрешённым среди всех пунктов предполагаемого мирного договора остается лишь один – вопрос территории.

Несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщают, что противник настаивает на передаче Запорожской АЭС под «контроль американцев». Российская сторона не видит в этом никакого смысла, особенно с учётом того, что ЗАЭС находится на территории Российской Федерации, что закреплено в Конституции РФ.
  1. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    0
    Сегодня, 18:52
    Вот и отлично! Тем более ранее Зеленский заявлял, что дескать РФ должна прекратить наносить удары по критической инфраструктуре украины в одностороннем порядке и якобы принудить её к этому должны западные партнёры киева.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:52
    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, перемирие, которого так добивается киевский режим во главе с Зеленским, для России неприемлемо.


    Будем посмотреть (с) Ближайшие пара ночей покажет, кто есть ху.
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 19:00
      Цитата: alexboguslavski
      Будем посмотреть (с) Ближайшие пара ночей покажет, кто есть ху.


      На фоне этой новости уже показало. Вам лично Хасавюртом уже не пахнет?)))
  3. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 18:53
    Информацию (или дезинформацию) о том, что Россия согласилась поддержать инициативу о взаимном отказе от ударов по энергообъектам, начали распространять украинские источники.


    Ну вот. А мы этот фейк полдня обсуждали. laughing
  4. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 18:56
    российские официальные лица выразили скепсис по поводу заявлений американской стороны о том, что неразрешённым среди всех пунктов предполагаемого мирного договора остается лишь один – вопрос территории.

    Не только по АЭС. Там вообще ни по одному вопросу не договорились.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:59
    перемирие, которого так добивается киевский режим во главе с Зеленским, для России неприемлемо.

    Вот.... А тут уже волосы на голове рвать начали, не лысые еще́? winked
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 19:00
    Я за перемирие. Какелы проводят референдумы по Черноморью, на предмет вхождения в России, а мы их пару дней не бомбим. Мораторий на Орешник неделя. Все чинно и благородно.