Главы МИД ЕС впервые открыто заявили о желании продолжить войну на Украине

Главы МИД ЕС впервые открыто заявили о желании продолжить войну на Украине

На сегодняшней встрече в Брюсселе некоторые главы МИД стран-членов Европейского союза заявили о желании продолжить войну на Украине. Вроде ничего нового, это уже давно секрет Полишинеля.

Однако министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщивший об этом, особо отметил, что такое заявление некоторые его коллеги из ЕС впервые сделали публично. Ранее такое обсуждалось в кулуарах.



Сийярто утверждает, что на заседании Совета по иностранным делам Евросоюза было выражено открытое признание того, что Брюссель и значительная часть стран-участниц объединения хотят продолжения конфликта на Украине, и поэтому отвергают мир. На заседании первым делом заслушали по видеоконференцсвязи министра иностранных дел Украины Сибигу. Затем перед собравшимися выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.



Других подробностей, включая поименный список тех, кто публично против мира на Украине, глава венгерского дипведомства не приводит. Но и это еще не все, вернее, даже далеко не все. В ходе общения с журналистами после совещания с коллегами, трансляцию которого вел телеканал М1, Сийярто рассказал, что главы МИД стран-членов Евросоюза впервые открыто назвали США угрозой для Европы.

Сегодня многие открыто называют США страной, представляющей угрозу для ЕС. Здесь ведут речь о единстве Трансатлантического альянса, в то время как сегодня впервые открыто и прямо заявляют о том, что США представляют собой вызов с точки зрения ЕС.

Венгерский дипломат категорически не согласен с таким мнением глав МИД стран Евросоюза. Он назвал «бесстыжими» заявления о том, что США якобы намерены разделить ЕС. Сийярто отметил, что не только некоторые его коллеги, но и лидеры стран Евросоюза, брюссельские чиновники «впадают в наивную иллюзию, полагая, что они все еще играют важную роль в мировой политике». По его словам, европейцам пора прийти в себя и осознать, что США вовсе не должны «каким-либо образом взаимодействовать с нами, не говоря уже о стремлении разделить».

Если опустить язык дипломатии, которым вынужден пользоваться политкорректный венгерский министр, то его высказывания в адрес коллег из ЕС звучат примерно так: для Трампа, да и вообще США, Евросоюз уже перестал играть даже роль союзника, с которым стоит считаться при решении любых международных проблем, включая ситуацию в Европе. Ну а то что касается продолжения поддержки Киева в войне с Россией, то здесь позиция Белого дома более чем прозрачная. Хотите помогать Зеленскому — вперед, только все риски последствий будут исключительно на вас.

Так что «бунт» европейцев против США, вышедший из кулуаров в публичное пространство, никакого влияния на Трампа не окажет. Разве что наоборот, только еще более разозлит эмоционального и очень самолюбивого американского президента, который если и прислушивается к мнению других стран, то в этом списке большинство членов ЕС на самом последнем месте.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 19:30
    Затем перед собравшимися выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

    Фото в клетке,видимо, жыдо наркофюрер не теряет время, пока скумбрия 8 гривен блуждает по бутикам.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +4
      Сегодня, 19:40
      Не ждем, бьем............
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Сегодня, 19:53
        чиновники «впадают в наивную иллюзию, полагая, что они все еще играют важную роль в мировой политике». По его словам, европейцам пора прийти в себя и осознать

        А, зачем просыпаться в холодной казарме, когда под одеялом такой сладкий сон request
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +1
          Сегодня, 19:55
          Анабиоз.......... Б wink .......

          Ю
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +2
            Сегодня, 19:58
            Цитата: Mouse
            Анабиоз.......... Б wink .......

            Ю

            Пусть анабиоз, потом Орешником оживим.
            1. Mouse Звание
              Mouse
              +1
              Сегодня, 20:01
              Не... Трави тараканов! Дустом их, дустом...
              Не злой я smile
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 20:06
        Ранее такое обсуждалось в кулуарах.

        Уверен, что мы еще и не такое услышим. Видно некоторые с тормозов снялись и заявляют открыто. Может полагают, что ст.5 НАТО их убережет, а xoxлов никто спрашивать и не будет.
        1. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Сегодня, 20:22
          Услышать- то, услышим. В поползновение слабо верится...
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 19:59
      На фоне близости переговоров в Абу-Даби ястребы войны нар деп вр гончаренко и небезызвестный сибига через мелко бритов и гейропу обращается к официальным властям Молдовы с готовностью помочь в сохранении целостности, намекая на ПМР открытием второго фронта против России.
      В ПМР около 300 тыс жителей с российскими паспортами, поэтому РФ вправе применить все возможные способы и методы защиты своих граждан, не исключая повторения десанта на Гостомель.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 19:33
    Англичанка будет пролжать гадить до последнего украинца.
  3. Xroft Звание
    Xroft
    -1
    Сегодня, 19:34
    Собственно американцы начали этот конфликт и убили двух зайцев сразу.
    Теперь у нас вечный очаг под боком и Европа лишилась наших ресурсов тратя все излишки в оборонный комплекс Сша.

    Один гешефт. А мы...сидим ждем доброй воли, энергоперемирий и прочего
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 19:41
      Денюжки не хватает... Украина как последний плот....
  4. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 19:36
    Большинство европейских элит номиналы врагов Трампа в США, пожелаем им всем удачи, Запад корячит, и это хорошо.
  5. Развед Звание
    Развед
    0
    Сегодня, 19:41
    Война выгодна всем.
    Она выгодна ЕС. Пока война идёт, ВС РФ плотно увязли в украинских степях и не представляют реальной опасности для Европы. Посему поддержка Европы будет только продолжаться.
    Она выгодна США. Ибо война ослабевает военный потенциал России как потенциального противника Штатов и потенциального союзника Китая - потенциального противника США. Посему что бы там Трамп не болтал, и с этой стороны помощь будет продолжать поступать ВСУ в той или иной форме.
    Война выгодна отчасти и Зеле ибо помогает оставаться у власти.
    1. Михаил Сибирский Звание
      Михаил Сибирский
      -2
      Сегодня, 20:01
      Добавлю. Война выгодна российским ворам и барыгам, наживающимся на войне. Война невыгодна народу России, теряющему на фронте лучших сыновей , мужей и тратящего ресурсы на оружие, а не на благосостояние страны. Но очередной виток агрессии и русофобии Запада не оставляет другого выхода.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 20:30
        Цитата: Михаил Сибирский
        Война выгодна российским ворам и барыгам, наживающимся на войне. Война невыгодна народу России,

        То есть, СВО не надо было начинать, и пусть бы НАТО создавало свои базы на Донбассе, оставленном на милость укронацистам? Вон оно чё! Это барыги и воры, стало быть, решили позаботиться о нейтралитете Украины и возвращении исконно русских территорий. Просто удивительный коммент. request
        Цитата: Михаил Сибирский
        Но очередной виток агрессии и русофобии Запада не оставляет другого выхода.

        А он был раньше, этот выход? Потому и СВО началось, что другого выхода не оставалось.
    2. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 20:05
      Цитата: Развед
      Ибо война ослабевает военный потенциал России


      С чего это у России ослабевает военный потенциал?
      Армия почти в 2 раза выросла за время СВО.
      Про количество обстрелянных солдат в армии по сравнению с январём 2022 думаю не надо?
      Качество, опыт да много что выросло.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 20:36
        Цитата: kromer
        Качество, опыт да много что выросло.

        В том числе, создание и обкатка новых вооружений, так что ослабления военного потенциала РФ явно не наблюдается.
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 20:38
          Бесценный опыт, который можно получить только участвуя напрямую в боевых действиях скорее всего самое важное.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +1
            Сегодня, 20:46
            Цитата: kromer
            Бесценный опыт, который можно получить только участвуя напрямую в боевых действиях скорее всего самое важное.

            Боевой опыт, плюс совершенствование ВПК на основе этого опыта - всё важно для повышения военного потенциала. Ждём соответствующего успешного результата в противостоянии с укронацистами, руками которых с РФ воюет НАТО.
        2. kromer Звание
          kromer
          +1
          Сегодня, 20:41
          Самое интересное, что когда ищешь в чём ослабевает военный потенциал РФ сейчас, ничего не находишь.
          Даже ВПК в 3 смены стал работать.
      2. Развед Звание
        Развед
        -1
        Сегодня, 20:43
        Мы иногда не понимаем простую вещь.
        Сегодня воюют не армии. Не техника. И не солдаты.
        Воюют экономики. Особенно, если эта война надолго и на истощение.
        А теперь попробуйте отследить реальное состояние экономики России. Не по фиктивным отчётам Росстата и т.д. Есть масса других источников.
        И ещё. Я всегда помню, какие были союзники по коалиции у товарища Сталина. И какие (а главное сколько) сегодня у нас.
        1. kromer Звание
          kromer
          +1
          Сегодня, 20:46
          Цитата: Развед
          А теперь попробуйте отследить реальное состояние экономики России.


          Ну раз у Вас есть деньги на интернет и гаджет, чтобы написать здесь, то на хлеб точно хватает.
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 19:48
    Что то на первой фотографии у всех как одежда как с чужого плеча... Походу в секонде прибарахлились.
  7. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    -2
    Сегодня, 19:48
    А почему нет? Видно же, что Путина можно продавливать. А следовательно можно и заставить его слить СВО и еще деньги забрать. Что они теряют?
  8. Русь Звание
    Русь
    +1
    Сегодня, 19:49
    . некоторые главы МИД стран-членов Европейского союза заявили о желании продолжить войну на Украине.

    Этим некоторым жим, жим не давит? Так мы прибавим.... yes
  9. Десница ока Звание
    Десница ока
    -1
    Сегодня, 19:54
    Главы МИД ЕС впервые открыто заявили о желании продолжить войну на Украине

    Да ладно?!, а мы не знали...))) В хвост ( европейский и украинский), абсурдно ( вопреки законам природы и здравому смыслу) виляющий штатовской собакой, делающей, якобы, все для мира, но продолжающей и даже наращивающей свою прибыль на войне, но желающей
    якобы прекратить эту войну, вопреки хвосту ( который только и страдает от этой войны, в том числе по полной - укры и европейцы, в первую очередь) - только наши недалекие профаны и верят... ))) Жаль, что их абсолютное большинство,в том числе, в наших правящих и управляющих пропагандой кругах....(((
    Ну что ж пожнем ( и уже жнем) тогда сполна, если с разумом и здравомыслием проблемы у глупого и ведомого эгрегора...)))
  10. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 19:55
    Это откровения бесноватых... Их одержимость идеей поставить Россию на колени может дорого стоить не только им, но и всему континенту... да и всему миру по большому счету!
  11. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    0
    Сегодня, 19:55
    Ну так загнать 404 в каменный век. Ни какого энергоперемирия.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      Сегодня, 20:13
      Глупец...))) Да они всех гражданских укров, если что примут у себя в европах, лишь бы мясорубка, в которой гибнут сотни русских и укров ( ну на них им точно плевать) будет продолжать крутиться.... Ведь, с этого, любого пятачка - оставшегося за укр. хунтой куска ( кусков земли) можно продолжать долбить по РФ, всем, что у них, коллективного запада есть.. А потом, когда укры начнут заканчиваться ( впрочем и сейчас уже), туда будут перебрасывать всевозможных наемников и представителей регулярных сил запада.., не боясь, что это станет каким то прецедентом для них, способным вывести их из зоны нынешнего комфорта - безнаказанности и вседозволенности по отношению к любым агрессивным действиям против РФ...)
  12. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 20:11
    Главы МИД ЕС впервые открыто заявили о желании продолжить войну на Украине
    ЕС получит войну на своей территории, ибо не зря сказано - "Бойтесь своих желаний".
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:14
    Цитата: Младший рядовой
    Англичанка будет пролжать гадить до последнего украинца
    Она украинцами гадит?
  14. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 20:38
    V NATO není žádný stát pro druhého žádný spojenec, je to špatné pojmenování. Všichni jsou jen součástí útočného vojenského společenství s různými zájmy. Ti nejvíce ochotní stále válčit na Ukrajině radostně tančí na hrobech všech obětí této nesmyslné války. Hanba všem jako Starmer, Macaron, Merz i Tusk.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 20:38
      В НАТО ни одно государство не является союзником другого, это ошибочное утверждение. Все являются частью наступательного военного сообщества с разными интересами. Те, кто больше всего желает продолжать воевать на Украине, радостно ликуют на могилах всех жертв этой бессмысленной войны. Позор всем, кто похож на Стармера, Макарона, Мерца и Туска.