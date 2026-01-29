Главы МИД ЕС впервые открыто заявили о желании продолжить войну на Украине

Сегодня многие открыто называют США страной, представляющей угрозу для ЕС. Здесь ведут речь о единстве Трансатлантического альянса, в то время как сегодня впервые открыто и прямо заявляют о том, что США представляют собой вызов с точки зрения ЕС.

На сегодняшней встрече в Брюсселе некоторые главы МИД стран-членов Европейского союза заявили о желании продолжить войну на Украине. Вроде ничего нового, это уже давно секрет Полишинеля.Однако министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщивший об этом, особо отметил, что такое заявление некоторые его коллеги из ЕС впервые сделали публично. Ранее такое обсуждалось в кулуарах.Сийярто утверждает, что на заседании Совета по иностранным делам Евросоюза было выражено открытое признание того, что Брюссель и значительная часть стран-участниц объединения хотят продолжения конфликта на Украине, и поэтому отвергают мир. На заседании первым делом заслушали по видеоконференцсвязи министра иностранных дел Украины Сибигу. Затем перед собравшимися выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.Других подробностей, включая поименный список тех, кто публично против мира на Украине, глава венгерского дипведомства не приводит. Но и это еще не все, вернее, даже далеко не все. В ходе общения с журналистами после совещания с коллегами, трансляцию которого вел телеканал М1, Сийярто рассказал, что главы МИД стран-членов Евросоюза впервые открыто назвали США угрозой для Европы.Венгерский дипломат категорически не согласен с таким мнением глав МИД стран Евросоюза. Он назвал «бесстыжими» заявления о том, что США якобы намерены разделить ЕС. Сийярто отметил, что не только некоторые его коллеги, но и лидеры стран Евросоюза, брюссельские чиновники «впадают в наивную иллюзию, полагая, что они все еще играют важную роль в мировой политике». По его словам, европейцам пора прийти в себя и осознать, что США вовсе не должны «каким-либо образом взаимодействовать с нами, не говоря уже о стремлении разделить».Если опустить язык дипломатии, которым вынужден пользоваться политкорректный венгерский министр, то его высказывания в адрес коллег из ЕС звучат примерно так: для Трампа, да и вообще США, Евросоюз уже перестал играть даже роль союзника, с которым стоит считаться при решении любых международных проблем, включая ситуацию в Европе. Ну а то что касается продолжения поддержки Киева в войне с Россией, то здесь позиция Белого дома более чем прозрачная. Хотите помогать Зеленскому — вперед, только все риски последствий будут исключительно на вас.Так что «бунт» европейцев против США, вышедший из кулуаров в публичное пространство, никакого влияния на Трампа не окажет. Разве что наоборот, только еще более разозлит эмоционального и очень самолюбивого американского президента, который если и прислушивается к мнению других стран, то в этом списке большинство членов ЕС на самом последнем месте.