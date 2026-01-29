«Несерьезно относятся»: Каллас недовольна составом российской делегации в ОАЭ

«Несерьезно относятся»: Каллас недовольна составом российской делегации в ОАЭ

Глава евродипломатии Кая Каллас убеждена, что российская делегация на переговорах в ОАЭ «несерьезно» относится к переговорному процессу и на самом деле притворяется, демонстрируя стремление к мирному урегулированию украинского кризиса.

В частности, неудовольствие Каллас вызывает то, что на переговорах в Абу-Даби Россию представляют военные, «у которых нет никакого мандата на заключение мира как такового». По словам главы европейской дипломатии, для ЕС чрезвычайно важно видеть готовность России к реальным переговорам. При этом, судя по всему, таковыми Каллас считает согласие Москвы на предлагаемые Украиной и Европой условия. В то же время Каллас по сути признала, что в конечном итоге Киеву, чтобы достичь мира, придется пойти на территориальные уступки ради мира.



По всей видимости, внезапный выпад Каллас в адрес российской делегации обусловлен недавним заявлением главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, отметившего, что Москва полностью исключила возможность переговоров о прекращении СВО на Украине с главой внешнеполитического ведомства Евросоюза. Песков также назвал Каллас и других европейских некомпетентными.

Ранее глава российской переговорной группы, начальник ГРУ Минобороны РФ Игорь Костюков сообщил, что у украинской делегации в Абу-Даби чрезвычайно грустное настроение. Кроме того, Костюков рассказал, что переговоры с представителями Киева ведутся на русском языке.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 20:25
    Совсем ку кус.... её мнением кто то интересовался? fool
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +1
      Сегодня, 20:31
      Не серьезно была представлена делегация ЕС -от слова ни как
  2. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 20:27
    российская делегация на переговорах в ОАЭ «несерьезно» относится к переговорному процессу и на самом деле притворяется, демонстрируя стремление к мирному урегулированию украинского кризиса


    Эстонцы что то начали подозревать. laughing
  3. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 20:27
    Как так, Кая не утверждала российскую делегацию.
  4. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 20:28
    Кроме того, Костюков рассказал, что переговоры с представителями Киева ведутся на русском языке.


    Вот це зрада для скакунов. laughing
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 20:29
    Пусть скажет спасибо, что вообще приехали. Могли послать в пешее эротическое путешествие)))
    1. dzvero Звание
      dzvero
      0
      Сегодня, 20:36
      Могли послать в пешее эротическое путешествие)))

      Как бы таки да:
      Ранее глава российской переговорной группы, начальник ГРУ Минобороны РФ Игорь Костюков сообщил, что у украинской делегации в Абу-Даби чрезвычайно грустное настроение.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 20:31
    Уберите крысу с подиума.... Где их таких клонируют?....
  7. Bulrumeb Звание
    Bulrumeb
    -1
    Сегодня, 20:34
    глава российской переговорной группы, начальник ГРУ Минобороны РФ Игорь Костюков сообщил, что у украинской делегации в Абу-Даби чрезвычайно грустное настроение.
    Грустное, не грустное, но что-то трубят про то что Россия согласилась не бить по энергетике скакунов.
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 20:44
      Цитата: Bulrumeb
      Грустное, не грустное, но что-то трубят про то что Россия согласилась не бить по энергетике скакунов.


      Посмотрите пару новостей назад. Там Лавров чётко сказал, что это украинский фейк.
  8. -ш- Звание
    -ш-
    +1
    Сегодня, 20:39
    а по её мнению РФ надо соглашаться со всем что требует запад, киев и омерика? тогда будет серьёзно?)
  9. Улисс Звание
    Улисс
    +1
    Сегодня, 20:39
    Прошу простить за вопрос.. Почему нас должно волновать мнение этой мартышки??
  10. 26rus Звание
    26rus
    +2
    Сегодня, 20:40
    А что, кто-то интересовался мнением этой чухонки? Вроде как и наши, и амеры ясно заявили, что она в данном деле никто и звать её никак.