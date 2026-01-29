Иран проведёт в Ормузском проливе военные учения с боевой стрельбой

Иранские власти объявили, что 1 и 2 февраля вооруженные силы Исламской республики проведут в Ормузском проливе военные учения с боевой стрельбой. Как известно, через Ормузский пролив в настоящее время проходит около 20% мировых поставок нефти. Ранее командование военно-морскими силами КСИР пообещало перекрыть пролив и нанести "сокрушительные удары", если США атакуют Иран. В свою очередь Евросоюз внес КСИР в список террористических организаций.

Как сообщает информационное агентство Reuters, президент США Дональд Трамп склоняется к плану, предполагающему ликвидацию высшего руководства Ирана, чтобы после этого снова инициировать в стране массовые беспорядке, которые приведут к власти в Тегеране прозападные силы.



При этом речь идет как о точечных ударах по военному командованию и руководству структур безопасности, так и о более тяжелом сценарии, в рамках которого удары будут также наноситься по иранским баллистическим ракетам и объектам ядерного обогащения. Таким образом Трамп рассчитывает продемонстрировать иранским протестующим, что власть в Тегеране уязвима.

В то же время Иран в рамках дополнительных оборонительных мер добавил в боевую структуру своих четырех военных ведомств тысячу стратегических беспилотников. Беспилотники включают варианты для нанесения ударов, ведения наступления, РЭР и РЭБ, предназначенные для поражения стационарных и мобильных целей на суше, на море и в воздухе.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 20:04
    Ещё бы давних друзей матрасников и исраэлевцев - мужественных парней в сандалиях пригласить на военные учения для создания предварительных позывов медвежьей болезни при проблемах 650 гальюнов на АВИКе Линкольн.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:07
    Нефтетрейдеры спекулянты скорректировалм нефть Urals до 56,28 $ ,рост цены с начала года 9,06 % .Это уже что то отходим от 40 $ .Сейчас должно быть 43 - 44 $ - не густо ,терпимо .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 20:14
      Извиняюсь ,а что " золотари" знают ( те которые золотом торгуют) золото отскочило вниз за эти сутки на 2,4 - 2,5 %..Друзья трампа однозначно заработают .Трамп именно завтра проведёт брифинг с журналистами на неназванную тему .
  3. bondov Звание
    bondov
    0
    Сегодня, 20:16
    Трамп заявлял неоднократно, что если бы не он, а Байден был бы у власти, то израиль был бы уничтожен... однако, если Трамп начнет войну, то именно он уничтожит израиль... а, возможно, что и евреев вообще... в штатах усиливается антисемитизм - зафиксированы нападения на синагоги, и вообще, в западном мире...
    на мусульманском Востоке вообще для евреев места нет... исключение, похоже, Владимир Владимирович, приглашавший евреев в РФ - это-то в уже полу мусульманскую страну... последствия можно предвидеть...
    Хотя, как он сам - Трамп - признает, его переговорная тактика, а может и туповатая стратегия, - это поднять ставки как можно выше, но затем возможно и отступление...
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 20:18
    Удивительно, что они этого не сделали еще летом.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 20:18
    В случае американского удара сильно запищат все эти разжиреашие на нефти арабы! wink
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 20:22
      В случае удара США по Ирану они откроет нам возможность топить всё что связано с Украиной в Черном море, ровно по тем лозунгам что и Трамп.
  6. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 20:23
    Пока что только слова. Ирану надо быть готовым, действительно нанести удары о которых говорят.