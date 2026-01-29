Иран проведёт в Ормузском проливе военные учения с боевой стрельбой
1 4128
Иранские власти объявили, что 1 и 2 февраля вооруженные силы Исламской республики проведут в Ормузском проливе военные учения с боевой стрельбой. Как известно, через Ормузский пролив в настоящее время проходит около 20% мировых поставок нефти. Ранее командование военно-морскими силами КСИР пообещало перекрыть пролив и нанести "сокрушительные удары", если США атакуют Иран. В свою очередь Евросоюз внес КСИР в список террористических организаций.
Как сообщает информационное агентство Reuters, президент США Дональд Трамп склоняется к плану, предполагающему ликвидацию высшего руководства Ирана, чтобы после этого снова инициировать в стране массовые беспорядке, которые приведут к власти в Тегеране прозападные силы.
При этом речь идет как о точечных ударах по военному командованию и руководству структур безопасности, так и о более тяжелом сценарии, в рамках которого удары будут также наноситься по иранским баллистическим ракетам и объектам ядерного обогащения. Таким образом Трамп рассчитывает продемонстрировать иранским протестующим, что власть в Тегеране уязвима.
В то же время Иран в рамках дополнительных оборонительных мер добавил в боевую структуру своих четырех военных ведомств тысячу стратегических беспилотников. Беспилотники включают варианты для нанесения ударов, ведения наступления, РЭР и РЭБ, предназначенные для поражения стационарных и мобильных целей на суше, на море и в воздухе.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация