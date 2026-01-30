Проблемы и задержки при строительстве тайваньской ДЭПЛ «Хайкун»
ДЭПЛ «Хайкун» во время церемонии вывода из эллинга, сентябрь 2023 г. Фото АП Тайваня
Частично признанная Республика Китай (Тайвань) планирует построить для своих военно-морских сил серию дизель-электрических подлодок. Ранее её организации самостоятельно разработали собственный проект и даже построили головную подлодку «Хайкун». Однако отсутствие опыта и недостаток технологий негативно сказались на ходе этого проекта. Работы выбились из графика и столкнулись с массой различных проблем.
Трудности разработки
ВМС Тайваня планировали обновление подводного флота с начала двухтысячных годов. Сначала планировалось найти и закупить подходящие ДЭПЛ за рубежом. Подобные поиски продолжались более 10 лет и не дали желаемого результата. Одни иностранные подлодки отвергли из-за чрезмерной цены, а другие — из-за морального устаревания.
По результатам этих процессов в 2014 г. было объявлено о намерении разработать собственный проект ДЭПЛ и самостоятельно построить по нему нужное количество кораблей. Программа получила название Indigenous Defense Submarine («Собственная оборонительная подлодка»). После этого началась подготовка научной и технической базы. Кроме того, Тайваню пришлось обратиться за помощью к иностранным партнёрам.
Головным исполнителем работ должна была стать тайваньская CSBC Corporation. В 2016 г. вместе с Минобороны и другими организациями она основала специализированный Центр разработки подлодок. В тот же период были подписаны контракты на подготовку производственных мощностей и т.д.
Ввиду отсутствия собственного опыта, Тайвань обратился за помощью к иностранным государствам. Так, в апреле 2018 г. появился договор с США о предоставлении некоторых технологий. Кроме того, в частном порядке привлекались инженеры из нескольких стран, имеющих опыт в подводном кораблестроении.
В сухом доке перед спуском на воду. Фото Telegram / BMPD
В 2024-25 гг. широкую огласку получило участие в проекте IDS специалистов из Южной Кореи, ранее работавших в компании Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Оказалось, что они без разрешения передали Тайваню документацию по некоторым агрегатам для ДЭПЛ типа DSME-1400 или Nagapasa. В конце прошлого года южнокорейский суд приговорил их к тюремному заключению.
Таким образом, тайваньский Центр разработки подлодок использовал все доступные технологии, разную помощь и даже промышленный шпионаж. На такой базе за несколько лет он смог разработать первый собственный проект ДЭПЛ. Первые материалы по этому проекту, включая макет будущей субмарины, представили в мае 2019 г.
Тогда же Минобороны и CSBC подписали контракт на строительство головной подлодки нового типа. По условиям этого документа, подрядчик до конца 2020 г. должен был завершить проектирование, а затем подготовить и начать постройку. По открытым данным, на проектирование и строительство должны были потратить сумму, эквивалентную 3,3 млрд долларов США.
Проблемы строительства
Изначально планировалось, что новые ДЭПЛ по программе IDS будут строиться на заводе корпорации CSBC в г. Гаосюн. Однако существующая верфь не соответствовала сложности такого проекта, из-за чего было принято решение о её модернизации. Этот процесс стартовал в середине десятых годов и завершился торжественной церемонией в ноябре 2020 г. При этом обновление завода потребовало значительных затрат и увеличило общие расходы на модернизацию ВМС.
16 ноября 2021 г. на заводе в Гаосюне состоялась закладка первой подлодки нового типа. Согласно изначальным планам, постройка должна была занять менее двух лет. К концу 2023 г. собирались спустить субмарину на воду, а через несколько месяцев после этого начать испытания. Передача корабля ВМС планировалась в 2025 г.
Носовая часть подлодки с гидроакустическими средствами. Фото Telegram / BMPD
Головной вымпел проекта IDS получил имя «Хайкун». Подлодку назвали в честь гигантской рыбы из древнекитайского сборника рассказов и притч «Чжуан-цзы». Кроме того, название корабля можно прочитать по-китайски как «Нарвал».
Постройка подлодки на стапеле уложилась в заданные сроки. 28 сентября 2023 г. корабль вывели из эллинга и поставили в сухой док, после чего спустили на воду. Тогда же ему присвоили имя легендарной рыбы. На тот момент CSBC планировала выполнить все прочие планы и сдать подлодку до конца 2025 г.
К концу 2023 г. подрядчик провел все основные монтажные и пусконаладочные работы. В ближайшее время подлодку собирались отправлять на испытания. Впрочем, на тот момент «Хайкун» не успела получить все требуемые агрегаты. В частности, отсутствовала часть электроники. Например, в мае 2024 г. сообщалось о задержке с поставкой мачты с оптико-электронной станцией, заменяющей традиционный перископ. В тот период появлялись сообщения и о других проблемах строительства, требовавших внимания.
На стадии испытаний
Несмотря на отсутствие части агрегатов, на рубеже 2023-24 гг. подлодка «Хайкун» начала испытания. В течение нескольких недель или месяцев провели предварительные проверки оборудования и механизмов. Затем началась подготовка к выходам в море.
В феврале 2024 г. подлодка впервые отошла от причала и вышла в море. В дальнейшем неоднократно совершались новые выходы для проверки работы энергетической установки и прочих систем, определения основных характеристик и т.д. Также к середине 2024 г. состоялись первые погружения на ограниченную глубину.
Подобные выходы продолжаются до сих пор. В целом испытания проходят без серьёзных замечаний, но не обходится без проблем. Так, в июне 2025 г. в море произошла поломка гидравлического привода руля. Как сообщала иностранная пресса, экипажу пришлось использовать ручной привод и помощь буксиров, чтобы вернуться в порт.
Корма корабля, рули и закрытый гребной винт. Фото Telegram / BMPD
После необходимого ремонта, «Хайкун» совершила несколько новых выходов. Очередной этап таких испытаний начался недавно, 25 января 2026 г. Его цели и продолжительность пока не раскрывались. Однако можно ожидать, что ДЭПЛ в ближайшее время вернётся в Гаосюн и будут сделаны новые выводы.
Нетрудно заметить, что корпорация CSBC не уложилась в плановые сроки сдачи. 2025 год уже завершился, однако испытания субмарины пока не завершены. Сколько времени они ещё потребуют, неизвестно. В самом лучшем случае, её удастся передать заказчику только в 2026-м. По очевидным причинам, заказчик и исполнитель не спешат уточнять причины таких задержек и желаемые сроки завершения работ.
Планы на будущее
В конце прошлого десятилетия, когда составлялись планы по программе IDS, головную подлодку собирались ввести в эксплуатацию не позднее конца 2025 г. Как теперь выясняется, из-за различных проблем на всех стадиях программы, уложиться в эти сроки не удалось. Передача ДЭПЛ «Хайкун» заказчику пока остаётся делом неопределённого будущего — хотя и приближающегося.
Следует отметить, что ВМС Тайваня не собираются ограничиться только одной новой подлодкой. По проекту IDS планируют построить ещё семь кораблей. Тем не менее, к выполнению таких планов пока не приступали, и неясно, когда ими займутся.
Строительство серии прямо зависит от успехов работ по головному кораблю. Когда «Хайкун» подтвердит расчётные характеристики и покажет требуемую надёжность, Минобороны сможет выдать контракты на строительство следующих ДЭПЛ.
Подлодка в море. Фото CSBC Corp.
Можно ожидать, что такие заказы разместят в ближайшие месяцы, однако точная дата пока остаётся неизвестной. С учётом опыта испытаний головной подлодки, ВМС могут заказать доработку проекта IDS, из-за чего серийные субмарины будут некоторым образом отличаться от неё. Подобное улучшение проекта должно занять некоторое время и повлиять на общие сроки строительства.
Как долго будет строиться серия из восьми новых ДЭПЛ, не сообщалось. Возможно, тайваньское военное ведомство пока не может оценить требуемые сроки. Также под вопросом стоимость строительства. Проектирование и постройку восьми кораблей ранее оценивали в 10 млрд долл. США. Фактическая стоимость с учётом изменения сроков и других факторов может быть выше.
При помощи восьми новых ДЭПЛ типа IDS флот Тайваня планирует радикально обновить свои подводные силы. Сейчас в их составе числятся всего четыре субмарины двух проектов. Самыми новыми являются два вымпела типа «Хайлун», построенные в Нидерландах около 40 лет назад.
Вследствие этого общее состояние подводных сил следует считать неудовлетворительным. При этом принятие в строй каждой ДЭПЛ нового проекта IDS будет положительно влиять на качественные показатели подводного флота. Кроме того, серия из восьми кораблей улучшит и количественные.
Однако практика показала, что достижение таких целей является весьма сложной для Тайваня задачей. Даже используя помощь зарубежных стран и готовую конструкторскую документацию, тайваньская промышленность не уложилась в назначенные сроки по головному кораблю. Удастся ли исправить эту ситуацию в дальнейшем — большой вопрос.
Информация