Трамп: Я попросил Путина не обстреливать Киев неделю из-за погоды, он согласился

Американский президент заявил о том, что он поговорил по телефону с российским коллегой. По словам Дональда Трампа, он попросил Владимира Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в связи с плохой погодой.

По словам Трампа, он заявил о том, что на Украине будет по-настоящему суровая морозная погода.



Президент США:

Он (президент России) согласился с этим.

Тем временем из Львовской области приходят сообщения о том, что глава Львова и областное руководство призвали местных жителей «подготовиться к грядущей ночи». Из сообщений:

Рекомендуем львовянам зарядить пауэрбанки, организовать запасы воды. На случай вероятной российской атаки на энергообъекты.

Напомним, что некоторое время назад Сергей Лавров, комментируя предложения о так называемом «энергетическом перемирии», заявил, что перемирие, предлагаемое киевским режимом во главе с Зеленским, для России неприемлемо.

На этом фоне в США ситуацию с переговорным процессом прокомментировал Стив Уиткофф. По словам Уиткоффа, в ходе переговоров был достигнут «значительный прогресс».

Уиткофф:

Украинцы сами сказали, что с момента переговоров в Женеве достигнут такой прогресс, которого не было за предыдущие четыре года войны. В воскресенье, как вы знаете, переговоры прошли в Абу-Даби. Там были Джаред (Кушнер) и (министр вооружённых сил США) Дэн Дрисколл. Мы считаем, что там продвинулись очень хорошо. Переговоры будут продолжены на следующей неделе. Там будут обсуждаться территориальные вопрос, и уже сейчас между сторонами происходит много позитива.
  1. -ш- Звание
    -ш-
    0
    Сегодня, 20:40
    ты лучше скажи что в ответ с тебя попросил он за это?
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      0
      Сегодня, 20:51
      Цитата: -ш-
      ты лучше скажи что в ответ с тебя попросил он за это?

      Наверное услуга за услугу - неужто отключат систему наведения дронов, летящих в российские города? feel
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 20:44
    ...они там издеваются уже что-ли над всеми??? погода то плохая тут причём?????

    ...Рейхканцелярия, 1945 год. Гансы звонят нашим: Погода плохая да и канализацию забило - третьи сутки сантехника в окопах найти не можем - не стреляйте пока что.... wassat
  3. Million Звание
    Million
    +4
    Сегодня, 20:46
    Еще бы он не согласился.
    Может Трамп попросит пенсионный возраст назад вернуть?
  4. Single-n Звание
    Single-n
    +1
    Сегодня, 20:47
    Шо, опять?
    Хотя тут есть лазейка. Линии ЛЭП, подстанции и многие электростанции ВНЕ городов. Такч то смотрим чего там наш верховный наверховодит.
  5. Glenn Звание
    Glenn
    +2
    Сегодня, 20:47
    А почему мы об этом от Трампа узнаем?
  6. Валюша Звание
    Валюша
    +1
    Сегодня, 20:48
    Если это правда, то кроме мата нет слов.
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 20:48
    Трамп: Я попросил Путина не обстреливать Киев неделю из-за погоды, он согласился
    а ВВП в курсе, что его просили?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 20:51
      ..дык Рыжий вроде божился что ВВП обещал. Хотя... what
      Доня натрындит - недорого возьмёт (с)
  8. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 20:50
    Ох... неть!! Это, что прикол такой ? Врагу холодно, пожалейте? А наши люди- не люди? Убивать наших можно, а их люди мерзнуть не должны? Я наверное, что то не понимаю.
  9. Комментарий был удален.
  10. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 20:50
    Завтра утром точно узнаем, балабол Трамп, или как. Хотя Путин в любом случае виноват в этом будет laughing