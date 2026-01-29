Трамп: Я попросил Путина не обстреливать Киев неделю из-за погоды, он согласился
Американский президент заявил о том, что он поговорил по телефону с российским коллегой. По словам Дональда Трампа, он попросил Владимира Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в связи с плохой погодой.
По словам Трампа, он заявил о том, что на Украине будет по-настоящему суровая морозная погода.
Президент США:
Тем временем из Львовской области приходят сообщения о том, что глава Львова и областное руководство призвали местных жителей «подготовиться к грядущей ночи». Из сообщений:
Напомним, что некоторое время назад Сергей Лавров, комментируя предложения о так называемом «энергетическом перемирии», заявил, что перемирие, предлагаемое киевским режимом во главе с Зеленским, для России неприемлемо.
На этом фоне в США ситуацию с переговорным процессом прокомментировал Стив Уиткофф. По словам Уиткоффа, в ходе переговоров был достигнут «значительный прогресс».
Уиткофф:
