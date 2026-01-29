Трамп: Я попросил Путина не обстреливать Киев неделю из-за погоды, он согласился

Он (президент России) согласился с этим.

Рекомендуем львовянам зарядить пауэрбанки, организовать запасы воды. На случай вероятной российской атаки на энергообъекты.

Украинцы сами сказали, что с момента переговоров в Женеве достигнут такой прогресс, которого не было за предыдущие четыре года войны. В воскресенье, как вы знаете, переговоры прошли в Абу-Даби. Там были Джаред (Кушнер) и (министр вооружённых сил США) Дэн Дрисколл. Мы считаем, что там продвинулись очень хорошо. Переговоры будут продолжены на следующей неделе. Там будут обсуждаться территориальные вопрос, и уже сейчас между сторонами происходит много позитива.

Американский президент заявил о том, что он поговорил по телефону с российским коллегой. По словам Дональда Трампа, он попросил Владимира Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в связи с плохой погодой.По словам Трампа, он заявил о том, что на Украине будет по-настоящему суровая морозная погода.Президент США:Тем временем из Львовской области приходят сообщения о том, что глава Львова и областное руководство призвали местных жителей «подготовиться к грядущей ночи». Из сообщений:Напомним, что некоторое время назад Сергей Лавров, комментируя предложения о так называемом «энергетическом перемирии», заявил, что перемирие, предлагаемое киевским режимом во главе с Зеленским, для России неприемлемо.На этом фоне в США ситуацию с переговорным процессом прокомментировал Стив Уиткофф. По словам Уиткоффа, в ходе переговоров был достигнут «значительный прогресс».Уиткофф: