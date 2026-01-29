Трамп: власти Украины не верили, что Россия прекратит удары, теперь они довольны
Спецпредставитель Трампа по внешнеполитическим вопросам Стив Уиткофф прокомментировал заявление президента США о том, что после его личной просьбы не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели Владимир Путин дал на это согласие.
Напомним, что Трамп заявил о том, что его просьба была связана с надвигающимися на Украину морозами.
Комментарий от Уиткоффа:
Далее слово снова взял Трамп, заявив, что «это позитивный жест со стороны России».
Дональд Трамп:
По словам Трампа, именно поэтому он решил звонить президенту России с предложением.
Президент США:
По заявлению Трампа, ракеты – это то, что сейчас меньше всего нужно украинским городам.
Российские официальные лица информацию о принятии инициативы Трампа о приостановке ударов по объектам на территории Украины пока не прокомментировали. Нет данных и о том, что Украина на обозначенную Трампом неделю тоже откажется от ударов по территории Российской Федерации.
