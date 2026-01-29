Украинцы не верили, что это возможно. Россияне сделали то, чего от них многие не ожидали. И я думаю, что это благодаря вашей неукротимой энергии и настрою на разрешение конфликта.

Вот вы полагаете, что у нас здесь холодно. А на Украине, поговаривают, можно смело ещё процентов двадцать к этому накинуть – вот такие там морозы. Они никогда прежде таких не видели.

Украинские власти действительно почти не верили, что Россия пойдёт на это. И теперь они очень довольны обещанием Путина не обстреливать Киев и другие городах во время сильных морозов.