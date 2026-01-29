Трамп: власти Украины не верили, что Россия прекратит удары, теперь они довольны

10 218 88
Трамп: власти Украины не верили, что Россия прекратит удары, теперь они довольны

Спецпредставитель Трампа по внешнеполитическим вопросам Стив Уиткофф прокомментировал заявление президента США о том, что после его личной просьбы не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели Владимир Путин дал на это согласие.

Напомним, что Трамп заявил о том, что его просьба была связана с надвигающимися на Украину морозами.

Комментарий от Уиткоффа:

Украинцы не верили, что это возможно. Россияне сделали то, чего от них многие не ожидали. И я думаю, что это благодаря вашей неукротимой энергии и настрою на разрешение конфликта.

Далее слово снова взял Трамп, заявив, что «это позитивный жест со стороны России».

Дональд Трамп:

Вот вы полагаете, что у нас здесь холодно. А на Украине, поговаривают, можно смело ещё процентов двадцать к этому накинуть – вот такие там морозы. Они никогда прежде таких не видели.

По словам Трампа, именно поэтому он решил звонить президенту России с предложением.

Президент США:

Украинские власти действительно почти не верили, что Россия пойдёт на это. И теперь они очень довольны обещанием Путина не обстреливать Киев и другие городах во время сильных морозов.

По заявлению Трампа, ракеты – это то, что сейчас меньше всего нужно украинским городам.

Российские официальные лица информацию о принятии инициативы Трампа о приостановке ударов по объектам на территории Украины пока не прокомментировали. Нет данных и о том, что Украина на обозначенную Трампом неделю тоже откажется от ударов по территории Российской Федерации.
88 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 21:07
    А на Украине, поговаривают, можно смело ещё процентов двадцать к этому накинуть – вот такие там морозы. Они никогда прежде таких не видели.


    Ну в этом да. Минус 10 на кухне и спальне раньше в Киеве была редкость. laughing
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +25
      Сегодня, 21:22
      Я реально в шоке… опять «жалеем братский народ»? Для меня он точно не Братский, когда ВГК начнёт жалеть своих Граждан, собственных избирателей?
      1. Mouse Звание
        Mouse
        -3
        Сегодня, 21:26
        Да фигли Трампа слушать?нашим парням не указ, дело знают....,
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +2
          Сегодня, 22:21
          Нашим парням не дают в руки калибры, искандеры и прочее. Иначе бы давно вломил кто-нибудь по банковской, сказал бы что случайно не те координаты ввел
      2. Артур Грудинин Звание
        Артур Грудинин
        +3
        Сегодня, 21:35
        Тут есть оговорка: до тех пор пока одна из сторон не нарушит перемирие. То есть если Киев запустит хоть один БПЛА по российскому НПЗ, Искандеры тут же полетят по электростанциям.
        1. HUNTERDON Звание
          HUNTERDON
          +11
          Сегодня, 21:40
          что за чушь. сегодня же ночью полетят на нпз. следите за новостями, сердобольные, боже , как устаешь от такого либерального правителя
          1. Комментарий был удален.
          2. alex_spb Звание
            alex_spb
            0
            Сегодня, 22:24
            сердобольные, боже , как устаешь от такого либерального правителя

            в конец достало уже это руководство, надо добивать укров, а не крутить жопой, добренькие какие... а о наших бойцах подумали?
        2. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +3
          Сегодня, 21:45
          Цитата: Артур Грудинин
          Тут есть оговорка: до тех пор пока одна из сторон не нарушит перемирие. То есть если Киев запустит хоть один БПЛА по российскому НПЗ, Искандеры тут же полетят по электростанциям.

          А зачем это? Кого впечатлить хотим?
          Вы на ЛБС ночевали на точке? Я ночевал, и бойцы наши там живут и ночуют. Кто о Них думает?
          Я для себя принял решение, ещё год смотрю, если ничего не меняется - сваливаю. Мне как участнику большинство стран закрыто, но есть и приемлимые варианты… тот же Вьетнам, детей буду в Австрии учить. Мне больно, но … ВГК которого Я выбрал не голосуя под Комсомольском, уже пусть что-то решит, Меня он разочаровал.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 22:33
            Цитата: Охотовед 2
            А зачем это? Кого впечатлить хотим?

            Да хозлы точно ударят, русские ответят, а Запад вой поднимет - "Россия начала !"
            Так зачем подписывать идиотское соглашения. Если бить, то как в боксе, пока не упадёт.
        3. Shuman Звание
          Shuman
          0
          Сегодня, 21:48
          Средства ПВО за сутки сбили 111 БПЛА самолетного типа.

          Источник: Главное из брифинга Минобороны 29 января 2026 года, https://news.mail.ru/svo/69609835/
        4. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 22:24
          А как раньше было?
          https://www.gazeta.ru/army/news/2025/04/07/25497380.shtml
          Вооруженные силы Украины нарушили российско-американские договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам, за прошедшие сутки зафиксировано шесть атак на объекты российской энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

          Апрель 2025 года. Будем фиксировать их нарушения, в блокнотик записывать
      3. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 21:57
        Просто США хотят, чтобы последний украинец не кончался. И они ручки нагреют, и экономика России дополнительно напряжется. Ничего нового здесь нет.
      4. Техник_Харлан Звание
        Техник_Харлан
        0
        Сегодня, 22:23
        Пока это только говорильня Трампа, а он известный балабол. Никаких подтверждений от нашей стороны нет, да и не будет, я думаю. Инфошум не более.
      5. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        Сегодня, 22:33
        Цитата: Охотовед 2
        опять «жалеем братский народ»?

        Этот "братский народ" любую нашу добрую инициативу принимает за слабость. Завтра на вех каналах будут верещать о своей "перемоге над руснёй".
  2. Тарелка Звание
    Тарелка
    +24
    Сегодня, 21:09
    В чём смысл? Всё говорило о том, что Украина снова проигрывает начатый ей же раунд инфраструктурной войны. Нанесены критические повреждения, судя по новостям, уже вскоре можно обрушить систему... и вдруг вот это вот?! Зачем? Чтобы что? Чтобы показать себя белыми и пушистыми? Так сами же по Украине зарядили ракетами прям под Новый год (чему я был приятно удивлён). Чего терять теперь?
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      -1
      Сегодня, 21:17
      Цитата: Тарелка
      В чём смысл? ...

      По информации пресс‑службы Кремля, Трамп предложил сторонам конфликта ввести 30‑дневный мораторий на атаки по энергетическим объектам.
      Путин поддержал инициативу и дал российским военным соответствующее распоряжение.
      В заявлении подчёркивается, что шаг рассматривается как мера для снижения напряжённости и создания условий для возможного дипломатического диалога.
      В ходе разговора российский лидер также отметил необходимость прекращения принудительной мобилизации на Украине и остановки программы перевооружения украинских вооружённых сил.
      По его словам, эти факторы препятствуют деэскалации.
      Отдельно Путин указал, что ключевым условием для предотвращения дальнейшего обострения остаётся прекращение иностранной военной помощи Киеву, включая передачу разведданных.
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        +6
        Сегодня, 21:22
        Это не отвечает на вопрос, что потребовала власть себе в обмен. Здесь даже обещаний никаких не написано. Для меня сейчас это выглядит так, будто элита даже личной выгоды не ищет (а это плохо, когда элита не хочет наращивать свои капиталы), а просто иррационально ищет хоть какое-то одобрение у Трампа в силу каких-то своих коллективных психических комплексов.
        1. Комментарий был удален.
        2. ettore Звание
          ettore
          +7
          Сегодня, 21:41
          Цитата: Тарелка
          Для меня сейчас это выглядит так, будто элита даже личной выгоды не ищет (а это плохо, когда элита не хочет наращивать свои капиталы), а просто иррационально ищет хоть какое-то одобрение у Трампа в силу каких-то своих коллективных психических комплексов.

          В России в кабинетах нет элиты, вся элита на ЛБС и снабжающем их тылу.
          1. ian Звание
            ian
            +3
            Сегодня, 22:08
            Цитата: ettore
            В России в кабинетах нет элиты, вся элита на ЛБС и снабжающем их тылу.

            Жаль только, что не она управляет страной, а та неэлита которая как раз в кабинетах.... request
        3. Техник_Харлан Звание
          Техник_Харлан
          +1
          Сегодня, 22:26
          Что Вы подразумеваете под элитой? Олигархи и торгаши - это не элита. Элита воюет и много работает на благо страны и Победы.
      2. Володин Звание
        Володин
        +2
        Сегодня, 21:22
        Вся эта информация пресс-службы Кремля от 18 марта 2025 года.
        1. Андрей К Звание
          Андрей К
          0
          Сегодня, 21:28
          Цитата: Володин
          Вся эта информация пресс-службы Кремля от 18 марта 2025 года.

          Это тоже прошлогодняя?:
          Romanov Лайт ]ࣩࣩࣩࣩ࣯ࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩ
          Romanov Лайт ]ࣩࣩࣩࣩ࣯ࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩ
          29.01.2026 Поступает информация о том, что сегодня с 7 утра в ВС России введен запрет на огневое поражение: - по любым объектам в Киеве и Киевской области; - по любым объектам инфраструктуры по всей Украине. /соответствует ли данная информация действительности…
          К сожалению - правда.

          28.01.2026 в войска на высшем командном уровне поступил документ, содержащий в т.ч. следующее:

          Исключить поражение объектов в пределах г. Киев и Киевской области, а на всей территории Украины объектов энергетикой инфраструктуры (электроподстанции, теплоэлектроцентралий, гидроэлектростанций, газовых хранилищ, нефтебаз и хранилищ ГСМ) с 28 января 2026 г. до особых указаний.

          /устно распространяется внутренняя информация о том, что якобы ограничение действует до 03.02.2026.
          При этом в самом Документе конкретных сроков окончания запрета на удары - не указано.
          1. Vasia Звание
            Vasia
            -7
            Сегодня, 21:33
            Цитата: Андрей К
            Это тоже прошлогодняя?:
            Romanov Лайт ]ࣩࣩࣩࣩ࣯ࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩ
            Romanov Лайт ]ࣩࣩࣩࣩ࣯ࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩ
            29.01.2026 Поступает информация о том, что сегодня с 7 утра в ВС России введен запрет на огневое поражение: - по любым объектам в Киеве и Киевской области; - по любым объектам инфраструктуры по всей Украине. /соответствует ли данная информация действительности…
            К сожалению - правда.

            Romanov Лайт стал уже пресс-службой Кремля? lol
            1. Андрей К Звание
              Андрей К
              -3
              Сегодня, 21:37
              Цитата: Vasia
              Romanov Лайт стал уже пресс-службой Кремля? lol

              Можно сидеть и ждать то что скормит пресс служба, можно порыться в сети и самому поискать ответы.
              Не факт что 100% правда, но хоть что-то.
            2. Stas157 Звание
              Stas157
              -1
              Сегодня, 22:08
              Цитата: Vasia
              Romanov Лайт стал уже пресс-службой Кремля?

              Вы считаете, что и Трамп наврал про согласие Кремля?
          2. Володин Звание
            Володин
            +1
            Сегодня, 21:33
            Это нет. А то, что вы привели выше, прошлогоднее.
            1. Андрей К Звание
              Андрей К
              0
              Сегодня, 21:39
              Цитата: Володин
              Это нет. А то, что вы привели выше, прошлогоднее.

              Ну по ходу да, убедили.
              Не покопался глубже - признаю hi
          3. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            -1
            Сегодня, 21:41
            Цитата: Андрей К
            Romanov Лайт

            А это кто?
          4. Техник_Харлан Звание
            Техник_Харлан
            0
            Сегодня, 22:27
            Ссылку можно, пожалуйста?
      3. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        -1
        Сегодня, 21:34
        Цитата: Андрей К
        По информации пресс‑службы Кремля, Трамп предложил сторонам конфликта ввести 30‑дневный мораторий на атаки по энергетическим объектам.

        Интернеты говорят ,что это новость с сайта БелНовости. Скроншот ниже.
        А по ссылке, на которую ссылаются БелНовости, сообшение от РИА Новости – внимание! – от 18 марта 2025 года. Второй скриншот.
        Ну, и что это было?
        1. Андрей К Звание
          Андрей К
          +5
          Сегодня, 21:41
          Цитата: nik-mazur
          Ну, и что это было?

          Это было, что я купился request
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            +2
            Сегодня, 21:50
            Цитата: Андрей К
            Это было, что я купился

            Зачёт. За такое можно и плюсик поставить.
            1. Андрей К Звание
              Андрей К
              +1
              Сегодня, 21:54
              Цитата: nik-mazur
              Зачёт. За такое можно и плюсик поставить.

              Стар я для зачётов и плюсиков, а батя, Царствия ему Небесного, учил ошибки признавать hi
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                0
                Сегодня, 21:55
                Цитата: Андрей К
                Стар я для зачётов и плюсиков

                Других способов выразить признательность здесь нет.
                1. Андрей К Звание
                  Андрей К
                  +1
                  Сегодня, 21:59
                  Цитата: nik-mazur
                  Других способов выразить признательность здесь нет.

                  Тогда я Вам уже выразил признательность доступными здесь плюсиками hi
              2. Техник_Харлан Звание
                Техник_Харлан
                +1
                Сегодня, 22:29
                Правильный и хороший у Вас был батя.
        2. Тарелка Звание
          Тарелка
          +3
          Сегодня, 21:48
          Чёрт, а я тоже сначала подумал, что похоже на новость из марта 25-го, но наткнулся на Белновости, и дальше по ссылкам не пошёл - поверил.
          1. Stas157 Звание
            Stas157
            0
            Сегодня, 22:20
            Цитата: Тарелка
            Чёрт, а я тоже сначала подумал, что похоже на новость из марта 25-го, но наткнулся на Белновости

            Да какие там Белновости? Все российские таблоиды пестрят новостью о том, что Трамп попросил Путина воздержаться от ударов. Наберите в Яндексе и увидите.
      4. Андрей Апкадыров Звание
        Андрей Апкадыров
        +1
        Сегодня, 21:48
        Да, помним месячное перемирие в марте прошлого года. И чем оно закончилось тоже помним
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          -1
          Сегодня, 21:51
          Цитата: Андрей Апкадыров
          И чем оно закончилось тоже помним

          Ничем, вроде бы?
          1. Андрей Апкадыров Звание
            Андрей Апкадыров
            +3
            Сегодня, 21:52
            Ну как это ничем, ударами по нашим НПЗ
            1. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              -4
              Сегодня, 21:54
              Цитата: Андрей Апкадыров
              как это ничем, ударами по нашим НПЗ

              А без перемирия этих ударов не было? Это, кстати, и называется кончиться ничем.
          2. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 22:28
            Кончилось ударами по нашей стратегической авиации. После этого полетели ракеты
          3. kromer Звание
            kromer
            0
            Сегодня, 22:39
            Цитата: nik-mazur
            Ничем, вроде бы?


            Тем что оно началось вечером, а ночью закончилось. laughing
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 21:56
      Цитата: Тарелка
      В чём смысл?

      Смысл есть только в том случае, если бандерлоги что то подшаманят за эту неделю за счёт трансформаторов поставленных из Баку, то всё это надо выбить на следующей неделе.
      Всё остальное от лукавого и не имеет никакого смысла, поскольку только с выносом тепла и комфорта у куевского населения начала закрадываться мысль о том, что с войной пора завязывать и соглашаться на выполнение территориальных требований России, а тут... им сейчас по новой нарисуют то, что Россию можно прогибать.
      То что они ничего соблюдать не будут, это к бабке не ходи.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 22:05
        Смысл есть еще один. Если это перемирие реальность, а не выдуманная чепуха. Если сейчас бандерлоги не удержатся и что то запустят по нашим нпз и другим энергетическим объектам, то после ответа России, народ укропии реально может на дыбы встать, ибо тут уже будет видно по какой причине на самом деле, они сидят без света и гадят в пакеты. Не зря наши всегда говорили что бьют В ОТВЕТ.
        1. Техник_Харлан Звание
          Техник_Харлан
          0
          Сегодня, 22:31
          К сожалению, им этого никто не скажет. Информационную блокаду никто не отменял.
        2. Младший рядовой Звание
          Младший рядовой
          0
          Сегодня, 22:35
          Цитата: Уарабей
          народ укропии реально может на дыбы встать, ибо тут уже будет видно по какой причине на самом деле, они сидят без света и гадят в пакеты.

          Неудачная шутка. Всю оппозицию предусмотрительно зачистили. Политтехнологии, знаете ли. У кого были деньги, смылись за бугор. Оставшиеся будут туалетничать в пакеты.
    3. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      -1
      Сегодня, 22:23
      К капитализму предъявлять претензии бессмысленно.
  3. Single-n Звание
    Single-n
    +7
    Сегодня, 21:10
    Ждем комментарии от турбоурякалок. Или они скромно не заметят эту новость?
    1. alovrov Звание
      alovrov
      +11
      Сегодня, 21:12
      Канеш не заметят, альтернативно одарённые ещё два часа назад тут ус... рались что фсё это фейк)))
    2. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 21:16
      Эта компашка "генералов" в такие новости не заходит.
      Может вождь ацтеков придет с лекцией, что ещё ничего не доказано
    3. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 21:19
      А вот заметили... Раздухорились, что потеплело? Подкинуть?
    4. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      -3
      Сегодня, 21:39
      Цитата: Single-n
      Или они скромно не заметят эту новость

      Мы уже пробили эту новость в гуглояндексе и теперь скромно попросим ссылку на пресс-службу Кремля. Потому что, так понравившаяся вам новость, ведёт на сайт БелНовости, а тот почему-то ссылается на РИА Новости (которые, почему-то, обозначены как МИА Россия сегодня) от 18 марта 2025 года. Что требует каких-то объяснений. Но у вас же они есть? Или нет?
      1. alovrov Звание
        alovrov
        0
        Сегодня, 21:43
        На официальный аккаунт Трампа подпишитесь и не страдайте хнёй. Заодно и пургоносца слушать не надо, американцы все быстрее и доходчивей пишут.
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          -1
          Сегодня, 21:53
          Цитата: alovrov
          На официальный аккаунт Трампа подпишитесь

          Это да – человек остановивший восемь войн никогда не соврёт.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +1
            Сегодня, 22:30
            Ну то есть удары по вражеской энергоинфраструктуре продолжатся? Раз в кремле не комментируют?
      2. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        +1
        Сегодня, 22:34
        на сайт БелНовости

        lol
        от 18 марта 2025

        what
        С английским как? На уровне школы?laughing
    5. Stas157 Звание
      Stas157
      +1
      Сегодня, 22:24
      Цитата: Single-n
      они скромно не заметят эту новость?

      Один заметил уже. И авторитетно заявляет, что дескать - это враньё от Белновостей!
  4. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 21:14
    Блин, вот же тем, кто минусовал тут весь день все комментарии про это... соглашение, неудобняк сейчас?
    Или удобняк?
    1. Mouse Звание
      Mouse
      -1
      Сегодня, 21:32
      Сами чем занимаетесь? Слово против не скажи?
      1. Mouse Звание
        Mouse
        -2
        Сегодня, 21:35
        Вот-вот.... wassat ............
  5. Shelest2000 Звание
    Shelest2000
    +5
    Сегодня, 21:15
    Хотелось сказать что-то емкое, но... Без комментариев...
  6. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -3
    Сегодня, 21:20
    Блин,плюется.Это все,что надо
    Знать
  7. james Звание
    james
    +8
    Сегодня, 21:22
    Очередной договорянячек с гешефтом для украины и позором для России
  8. BAI Звание
    BAI
    +5
    Сегодня, 21:22
    Зря все это затеяли. Хох.лам дай палец - откусят руку.
    Такие переговоры во время Отечественной даже представить невозможно
  9. alovrov Звание
    alovrov
    +3
    Сегодня, 21:23
    Ну главное что власти украины довольны. А то только расстраиваться начали, а тут им очередной подарочек.
    1. Александр 3 Звание
      Александр 3
      +2
      Сегодня, 21:38
      Бандерлоги никогда не оценят наш жест доброй воли.Они тут же нагадят.
      1. alovrov Звание
        alovrov
        0
        Сегодня, 21:45
        Это всем понятно. Ну кроме некоторых. Тех которых все время обманывают.
        1. Комментарий был удален.
      2. G.M.V Звание
        G.M.V
        +1
        Сегодня, 21:56
        Они конечно оценят! Только оценка не всех обрадует - они наверн покрутят пальцем у виска))
        Судя по комментарию что они не верили в возможность согласия Россия на этакую .... щедрость или хз что! Уж сами-то они, в зеркальной ситуации, непременно б продолжили бить!
  10. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +8
    Сегодня, 21:32
    короче с этими поддавками война 10-тилетиями будет идти..гребанное позорище.
    1. Техник_Харлан Звание
      Техник_Харлан
      0
      Сегодня, 22:33
      Успокойтесь, нет ещё никакого заявления с нашей стороны. А Трамп может выдавать в эфир всё что угодно, например, про 8 войн им завершенных.
  11. pexotinec Звание
    pexotinec
    +2
    Сегодня, 21:48
    Думаю это до первого прилета от чубатых, они же не остановятся. Как уже достали эти договорняки.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 22:04
      Ну они могут и подождать, пока у них там морозы на следующей неделе будут
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 22:32
      Вы забыли как всю прошлую весну наше родное Минобороны "фиксировало" каждый день прилёты дронов по нашей инфраструктуре в нарушение договоренностей с Трампом?
  12. murtadaz Звание
    murtadaz
    +1
    Сегодня, 21:49
    Не верю своим глазам...
  13. ettore Звание
    ettore
    +1
    Сегодня, 21:50
    Опять ВВП жестить начал.
  14. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +2
    Сегодня, 21:56
    А солнцеликий всё обманываться рад, всё ищет кому в руки свой влажный нос дать, натруженный нос, за который водят и водят, водят и водят.
  15. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    +3
    Сегодня, 22:01
    Просто супер теперь зеля приподнесет как очередную победу и что Россию амеры прогнут по-любому как только будет надо
  16. Андрей Апкадыров Звание
    Андрей Апкадыров
    0
    Сегодня, 22:08
    Хрен с этой энергетикой, пусть хоть порты довыносят, иначе доброжелатели напоставляют подарков
  17. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    +2
    Сегодня, 22:10
    Значит там плохая погода? А кто хоть раз отреагировал на обстрелы Донецка и погибших детей? Кто ответит за десятки погибших жителей курской области? Кто ответит за расстрел мирных жителей? Наши люди Россияне погибли. А нам теперь какой то рыжий клоун предложил остановиться и дать врагу собраться с силами и дальше наших пацанов убивать? Аууу он спи когда бомбил Иран или украл Мадуро он хоть о чем то думал?
  18. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 22:12
    Россияне сделали то, чего от них многие не ожидали. И я думаю, что это благодаря вашей неукротимой энергии

    Чьей "неукротимой энергии"? Зеленского? belay
  19. james Звание
    james
    +2
    Сегодня, 22:16
    Кац, решил сдаться подавшись на уговоры?
  20. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 22:22
    Российские официальные лица информацию о принятии инициативы Трампа о приостановке ударов по объектам на территории Украины пока не прокомментировали.

    Время покажет, можно и не комментировать.
    ---
    Но если Трамп просил, то Путину надо было сказать: да- да конечно, и тут же дать указание Герасимову усилить удары.
  21. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 22:26
    Что то я Уважаемые перестаю понимать ситуацию... Путин то в итоге за кого?! Эти ки нам столько "подарков" сделали, а мы в итоге их жалеем?!
  22. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    +1
    Сегодня, 22:31
    Берегись Белгород, накопят лохлы беспилотников за неделю или на сколько там договорились.
  23. Paul Zewike Звание
    Paul Zewike
    0
    Сегодня, 22:33
    Это - какой-то позор! (C)
  24. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +1
    Сегодня, 22:37
    Впервые за четыре года хинзирам расшатали систему, которую можно было круто обвалить в морозы, вызвав экономический и коммунальный коллапс, на ликвидацию которого ушла бы куча средств, не говоря о куче сопутствующих ништяков. В который раз с нашей стороны поражает отсутствие системности: хинзир ведёт с нами войну во всю мощь оголтелого националистического государства, даже скамит на теракты подростков, то есть буквально пытается выполоть нашу популяцию, в ответ мы воюем с ним то с одной завязанной рукой, то с одним закрытом глазом, в полубезумной джентльменской политике отправляя сигналы тем, кому на наши уступки вообще плевать, более того – каждая из них кажется врагу проявлением слабости. Блин, их новый министр только что заявил, что цель хинзиров убивать в месяц по 50 000 русских – уже один этот высер достаточное обоснование, чтобы хинзиры вечно мёрзли.
    На людей своих класть, в том числе, которые вырывают победу любой ценой, а вот просьбу рыжего клоуна, который нам санкции ставит, выбивает экономический стул, поставляет оружие врагу – пожалуйста.
    Солдаты и мирные граждане, по которым прилетит очередной дрон, который мог быть не собран, потому что сборщик в первую очередь думает в какой пакет сходить по большому, скажут спасибо.