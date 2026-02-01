Фолклендская война - Back in Control
Транспортные вертолёты потопили, приходится идти по пересечённой местности пешком...
2-й парашютно-десантный батальон передали в 5-ю бригаду бригадного генерала Тони Уилсона, который хотел атаковать всеми силами на узком фронте у горы Харриет на юге, чтобы подготовить почву для штурма внутреннего периметра. Джулиан Мур считал этот образ действий опасным, поскольку наступление узким фронтом поставит войска под перекрёстный огонь с неприступных возвышенностей. В результате план Томпсона был принят с изменениями: 3-я бригада коммандос должна была наступать на севере Восточного Фолкленда, а 5-я бригада — на юге, что должно было сбить аргентинское командование с толку, не позволяя определить: где наносится главный удар? Потом бригады ударами с двух сторон захватывают высоты перед Порт-Стэнли. Вот только с логистикой при этом возникали большие проблемы: потопление «Атлантик Конвейера» продолжало напоминать о себе изрядными неудобствами.
На юге наступал 2-й парашютно-десантный батальон: южный фланг британского наступления был выдвинут вперёд и вскоре достиг посёлка Фицрой. Стоит отметить, что сначала парашютисты заняли дом Суон-Инлет, откуда по обычному гражданскому телефону позвонили в Фицрой, где спросили: «Ребят, у вас там мучачос не водятся?». Всё-таки фолклендцы — англичане, и британские войска могли рассчитывать на полное содействие местного населения. Проблема была в том, что в то время как 2-й батальон занимал Фицрой и соседний Блафф-Коув, вся остальная 5-я бригада ещё не покинула Сан-Карлос. Вертолётов для переброски не хватало, пешком идти далеко, и британское командование решило перебросить подкрепления (Шотландскую и Валлийскую гвардию) морем на десантных кораблях «Сэр Тристрам» и «Сэр Галахад»...
8 июня корабли прибыли в Блафф-Коув. На борту, кроме гвардейских подразделений, находились 16-й полевой госпиталь, 12-я батарея ПВО и прочие важные грузы. Разгрузка шла медленно и хаотично (только для выгрузки одного ЗРК «Рапира» потребовалось 18 рейсов вертолёта), но самое паршивое было, что облачность рассеялась и метеоусловия стали благоприятными для действий аргентинских ВВС, которым, в отличие от морских и сухопутных коллег, палец в рот класть не стоило!
«Сэр Галахад» — кораблю явно не повезло...
Первым разгрузили «Сэр Тристрам», затем принялись за «Сэр Галахад». Тем не менее к 13:10, когда прилетела группа из трёх «Скайхоков», несущих по три американские 500-фунтовые бомбы Mk82, там ещё оставались две роты валлийских гвардейцев в компании топлива для генераторов ЗРК «Рапира». Сколько бомб, две или три, попало в «Сэр Галахад», историки спорят по сей день, но для корабля это было без разницы: взрывы вызвали возгорание топлива для генераторов, ликвидировать начавшийся пожар не удалось, корабль выгорел полностью. От взрыва бомб и пожара погибло 48 человек: 32 валлийца, 5 членов экипажа корабля и 11 военнослужащих других подразделений (на борту кроме валлийцев были инженеры из 3-го отряда 20-й полевой эскадрильи 36-го инженерного полка), ещё 115 человек получили тяжёлые ожоги и ранения. В общем, больше народу одномоментно британцы за всю Фолклендскую войну не теряли...
Аргентинскому командующему генералу Марио Менендесу доложили о поражении «Сэра Галахада» и гибели множества англичан, поэтому он рассчитывал на снижение наступательного порыва британцев, но... Как впоследствии написал бригадный генерал Джулиан Томпсон:
Иными словами, меньше знаешь — крепче спишь, наступающие британские солдаты, по большей части, о гибели «Сэра Галахада» узнали уже после окончания боевых действий.
Британские парашютисты на Фолклендах
Тем не менее, понесённые потери заставили Мура передать 2-й парашютно-десантный батальон и остатки 1-го батальона валлийской гвардии обратно в 3-ю бригаду Томпсона. Надо сказать, что Гуз-Грин дал английским генералам почву для размышлений. Было решено больше днём с аргентинцами в бой не вступать, все атаки проводить исключительно в ночное время, а также работать только под прикрытием корабельной артиллерии. Для этого были выделены 4 корабля и 12 тысяч снарядов.
Просто, чтобы не путаться в горах на подходах к Порт-Стэнли...
Началось всё гладко: 45-й отряд коммандос захватил гору Ту-Систерс, а 42-й отряд коммандос — гору Маунт-Харриет. Впрочем, левтолстовское «гладко было на бумаге» характерно не только для российской армии. Теперь на пути британцев стояла аргентинская укреплённая позиция на горе Лонгдон. 22-й отряд САС с 3-го июня проводил разведку аргентинской позиции на этой высоте, установили, что аргентинцы установили с восточной, южной и юго-западной сторон минные поля (в проходе к горе Тамблдаун), а с оставшейся северо-восточной стороны позиция простреливалась с хребта Уайрлес-Ридж артиллерией и миномётами.
Гора Лонгдон — явно не Эльбрус...
Обороняли гору не призывники-новобранцы, а бойцы майора Эдуардо Каррисо-Сальвадореса, резервисты из 7-го механизированного полка: эти мучачос проходили тренировки в Патагонии и регулярно участвовали в учениях на границе с Чили, то есть были подготовлены к работе в условиях субантарктики. Позиции полка усиливал 1-й взвод пулемётной роты командос морской пехоты старшего лейтенанта Серхио Андреаса Дачари — два 12,7-мм «браунинга», взводу в усиление были приданы два 120-мм миномёта сержанта Аугусто Лопеса и взвод ПВО из 4-х расчётов ПЗРК «Блоупайп».
Гору было решено взять неожиданной ночной атакой 3-го парашютно-десантного батальона в ночь с 11 на 12 июня (злые языки говорят, что командование парашютистов собралось утереть нос коммандос морской пехоты, занявшим накануне горы Ту-Систерс и Маунт-Харриет, стоит ли верить злым языкам, пусть каждый решает сам). Поддерживать атаку должны были 79-я батарея 29-го артиллерийского полка морской пехоты и пушка фрегата «Авенджер». Вот только при выдвижении на рубеж атаки роты «В» майора Майкла Аргью капрал Брайан Милн подорвался на мине. Сам капрал выжил, но на его сослуживцев обрушился огонь всего аргентинского гарнизона горы. У роты «А» с наступлением тоже всё как-то не заладилось: её поливали из пары миномётов и крупнокалиберного «браунинга» солдаты 2-го взвода роты «В» 7-го пехотного полка (в пехоте у аргентинцев нет деления на батальоны — только у морпехов) сержанта Рауля Гонсалеса.
Сублейтенант Хуан Бальдини дрался до конца!
В общем, парашютисты залегли, прижатые огнём с аргентинских позиций. Наступление роты «В» захлебнулось на подступах к вершине Фулл-Бак: державших оборону бойцов 1-го взвода роты «В» 7-го полка суб-лейтенанта Хуана Доминго Балдини поддерживала пара «браунингов» капрала морской пехоты Карлоса Колемиля. На британцев градом сыпались миномётные мины и 12,7-мм пули, острых ощущений добавляли 8 ПТРК «Кобра».
После нескольких часов боя поддержку парашютистам стали оказывать шесть 105-мм орудий 79-й батареи морской пехоты и 4,5-дюймовая пушка фрегата «Авенджер». Англичане продолжили медленно продвигаться к вершинам Фулл-Бак и Флай-Халф с севера и северо-запада, а 6-й взвод начал обходить позиции аргентинского 3-го взвода роты «В» старшего лейтенанта Энрике Нейротти. Бой был жарким: убитые были и на той, и на другой стороне, у англичан ранило в ногу командира 4-го взвода лейтенанта Бикердайка, занявший его место сержант Йен Маккей погиб, также как капрал Йен Бейли. Мучачос потеряли суб-лейтенанта Хуана Бальдини: его пулемёт заклинило, от наседающих парашютистов он отстреливался из пистолета, выпустив 13 пуль. Был тяжело ранен командир 3-го взвода лейтенант Энрике Нейротти и его взводный сержант, оборону пришлось возглавить командиру роты капитану Луису Лопесу.
Британские парашютисты из 3-го парашютно-десантного батальона на горе Лонгдон
В общем, потрёпанные парашютисты были отброшены с занятых позиций аргентинской контратакой. Но траншеи продолжала обстреливать британская артиллерия, и это, как ни странно, оказало большее влияние на крепость аргентинской обороны, чем «внезапная» ночная атака. После обстрела в 3:00 в атаку вновь пошли 1-й и 2-й взводы роты «А» майора Коллета. Британцы... Нет, не вру, так всё и было! Пошли в штыковую. И ведь сработало: у аргентинцев на их FN FAL штыков не было, и рукопашной горячие латиноамериканские парни не выдержали.
К 6:00 незахваченные аргентинские позиции на горе ещё оставались, их поддерживали пулемётным и миномётным огнём, но командование решило, что бой проигран, и подполковник Оман Хименес приказал майору Каррисо Сальвадоресу отступать к основным силам 7-го пехотного полка. Решение спорное: аргентинское командование отправило гарнизону горы подкрепление — роту «А» 3-го механизированного полка. Грузовики, на которых передвигались солдадос, застряли в грязи, и им пришлось 11 километров идти пешком. Дошли, конечно, но до отхода бойцов Сальвадореса не успели. А ведь, обожди Хименес ещё немного с приказом, бой у горы Лонгдон аргентинцы вполне могли и выиграть. По крайней мере, за аргентинскую армию здесь совершенно не стыдно: мучачос дрались как львы — в британской роте «В» из 118 человек до боя после боя оставалось в строю только 70 бойцов!
Инструктаж в горах
Бой за гору Лонгдон продолжался 12 часов. Он стоил англичанам 29 человек убитыми и 47 — ранеными. Аргентинцы понесли вполне сравнимые потери: 31 убитый, 120 раненых и 50 пленных. У аргентинского командира после боя осталось 78 бойцов из 287...
С этим боем, который стал самым ожесточённым в Фолклендской войне, связана интересная легенда: парашютисты считали, что оборону на горе держали... американцы. Дело в том, что среди защитников аргентинских позиций было много выходцев из Буэнос-Айреса, которые в своё время насмотрелись американских боевиков и в горячке боя выкрикивали в сторону оппонентов услышанные там ругательства. А ещё после боя англичане расстреляли и закололи штыками несколько пленных аргентинцев и добивали раненых. Кстати говоря, оборона горы Лонгдон показала, что хорошо подготовленные и обученные призывники под командованием нормальных командиров вполне способны противостоять профессиональной армии. Что, в принципе, было ясно ещё со Второй мировой войны...
Британскому командованию стало ясно, что лобовой штурм горы Лонгдон лишил 5-ю бригаду боеспособности. Поэтому в ночь с 13 на 14 июня было решено атаковать хребет Уайрлесс-Риндж силами 3-й бригады. Для атаки был назначен 2-й парашютно-десантный батальон, действия которого должны были поддержать четыре лёгких танка: два «Скорпиона» и два «Скимитара», плюс артиллерия фрегата «Авенджер» и две батареи 105-мм пушек. Эти танки оказались очень полезны благодаря наличию ночных инфракрасных прицелов, благодаря которым первая аргентинская позиция на хребте была взята достаточно быстро. Со второй позицией было значительно сложнее — 2-й парашютно-десантный батальон потерял на ней трёх человек убитыми и 11 ранеными. Аргентинские потери составили около 100 человек убитыми и 17 пленными.
Результат попадания ПКР «Экзосет» в эсминец «Гламорган»
11 июня произошло ещё одно интересное событие. Свою ракету «Экзосет» получил эсминец «Гламорган». Эта ракета была снята с эсминца «Сеги» и выпущена из самопальной наземной ракетной установки ITB «Instalacion de Tiro Beretta», что примерно можно перевести как «мусорная огневая платформа». Двигавшийся со скоростью 20 узлов эсминец находился в 18 морских милях от берега. Ракету аргентинцам удалось запустить с третьей попытки (установка-то была на коленке слеплена), но удачно! «Гламорган» её приближение заметил, пытался отвернуть, но «летучая рыбка» угодила ему в левый борт, рядом с ангаром на корме.
Поскольку попала ракета не под прямым углом, она заскользила по палубе и, взорвавшись, проделала в ангарной палубе дыру 3,0 х 4,6 метров и ещё одну 1,5 х 1,2 метра в районе камбуза. На корабле начался пожар: корпус взорвавшейся ракеты с работающим двигателем угодил в ангар, где стоял полностью вооружённый и заправленный вертолёт «Уэссекс», который благополучно взорвался. Пожар потушили, но погибло 13 членов экипажа, ещё один скончался от ран на следующий день, корабль был выведен из строя и больше до конца конфликта не воевал.
САС на горе Тамблдаун
Пока парашютисты брали хребет Уайрлесс-Ридж, 2-й Шотландский гвардейский полк начал штурм горы Тамблдаун — последней аргентинской позиции на пути к Пуэрто-Архентино, которому вскоре предстояло вновь стать Порт-Стэнли. «Закончить это дело до зимы» британцам не удалось, так что штурмовать гору гвардейцы были вынуждены в страшную метель, сопровождавшуюся шквальным огнём с аргентинских позиций. В бою погибли 9 англичан, 43 человека были ранены. Но задержка с захватом горы не позволила гуркхам дойти до горы Уильям: когда взошло солнце, они были замечены на открытой местности и обстреляны.
Коммандос Королевской морской пехоты в Порт-Стэнли. Дошли!
Тем не менее развязка была уже близка: аргентинцы под огнём корабельной артиллерии начали отходить с позиций в направлении Пуэрто-Архентина, вскоре 45-й отряд коммандос был в километре от столицы островов. Правда, дальше морпехи продвинуться не могли — уткнулись в минные поля. От городка в ходе штурма могло камня на камне не остаться, но аргентинцы «поплыли» психологически: британская пропаганда, транслируемая по всем каналам и призывающая сдаваться, начала брать своё.
14 июня Марио Менендес понял, что пора сдаваться. В 21:30 генерал-майор Джулиан Мур поехал в Порт-Стэнли принимать капитуляцию. 15 июня британцы стали разоружать аргентинцев и выводить их в аэропорт, где сообразили временный лагерь военнопленных. Интересно, что пленных аргентинцев было больше, чем взявших их в плен англичан: к 20 июня с островов репатриировали 10250 военнопленных. 5000 из них вывезла с Фолклендов та самая «Канберра», которая привезла сюда британских морпехов с парашютистами. Марио Менендеса репатриировали в числе последних: 14 июля.
Пленные в Порт-Стэнли
Подводя итоги Фолклендской войны, можно было бы дать пафосную цитату из Маргарет Тэтчер, вроде этой:
Но здесь «воровка молока» соврамши. Никак для Великобритании эта война ситуацию не изменила. Продолжилось падение влияния Соединённого королевства в мире, Королевский флот сегодня может только мечтать о таком количестве боевых единиц, какое Вудворт увёл на юг в 1982 году, Королевские ВВС сегодня летают исключительно на американских машинах, плюс деиндустриализация, наплыв мигрантов... К тому же до сего дня, несмотря на дыры в бюджете, Великобритания вынуждена держать на краю света военную базу, защищающую ненужные, по сути дела, острова. Если от этой войны какая-то страна и выиграла, так это Аргентина: через три дня после капитуляции Менендеса Леопольдо Галтьери был вынужден уйти в отставку, в 1983 году хунта в стране кончилась окончательно — с тех пор ни одного военного правительства!
Мнение фолклендцев? А кого оно интересует?
P.S. А что до самих островов, то... шансы стать Мальвинскими у них есть: Великобритания слабеет, а аргентинцы, несмотря на десятилетия бардака и инфляции, осуждение членов хунты к пожизненным срокам и резкое отстранение от порочной практики «полётов смерти», продолжают считать острова своими. Так что вероятность того, что какой-либо местный политикан решит поднять свой падающий рейтинг очередной операцией «Розарио», есть. А вот вероятности того, что Соединённое Королевство сумеет отправить в субантарктику ещё одно оперативное соединение а-ля 1982 год, — нет. Фолклендская война стала последней предсмертной конвульсией Британской империи.
