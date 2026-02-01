Фолклендская война - Back in Control



Транспортные вертолёты потопили, приходится идти по пересечённой местности пешком...



«Сэр Галахад» — кораблю явно не повезло...

5-я бригада на самом деле не видела, как работают аргентинские военно-воздушные силы: в течение пяти дней, что они там находились, из-за плохой погоды аргентинские ВВС не появлялись. Поэтому они не знали, насколько смертоносными могут быть эти ребята. Могу сказать, что если бы я был на борту того корабля, я бы лучше поплыл к берегу, чем остался там.



Британские парашютисты на Фолклендах



Просто, чтобы не путаться в горах на подходах к Порт-Стэнли...



Гора Лонгдон — явно не Эльбрус...



Сублейтенант Хуан Бальдини дрался до конца!



Британские парашютисты из 3-го парашютно-десантного батальона на горе Лонгдон



Инструктаж в горах



Результат попадания ПКР «Экзосет» в эсминец «Гламорган»



САС на горе Тамблдаун



Коммандос Королевской морской пехоты в Порт-Стэнли. Дошли!



Пленные в Порт-Стэнли

Значение Фолклендской войны было огромным как для уверенности Великобритании в своих силах, так и для нашего положения в мире. После Суэцкого фиаско в 1956 году британская внешняя политика представляла собой одно долгое отступление. Победа на Фолклендах изменила ситуацию.



Мнение фолклендцев? А кого оно интересует?