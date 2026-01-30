Под ударами ВС РФ противник отступил на восточную окраину Волчанских Хуторов

Российские войска продвигаются на ряде направлений СВО. Одно из таких направлений – север Харьковской области.

Поступают сообщения о том, что подразделения российской армии выбили противника из большей части населённого пункта Волчанские Хутора. Это восточный пригород ранее освобождённого Волчанска.



К настоящему моменту остатки противника остаются на восточной окраине Волчанских Хуторов. По ним работает артиллерия и дроноводы, нанося огневое поражение и не позволяя закрепиться.



Одновременно с этим продвижение на севере Харьковщины идёт с северо-востока, со стороны ранее перешедшего под контроль Вооружённых сил России населённого пункта Дегтярное. Там противник выбит из Круглого и из значительной части села Песчаное, что неподалёку от границы с Белгородской областью.

Сложной продолжает оставаться ситуация в районе Купянска. Несмотря на нашумевший доклад главы Генштаба Валерия Герасимова об освобождении Купянска-Узлового, на большинстве транслируемых в сети интерактивных карт «красного» закраса у Купянска-Узлового нет. Противник считает, что ГШ ВС РФ на фоне подготовки к новому раунду переговоров занимается «введением в заблуждение», чтобы в случае «обмена территориями» якобы обменять то, что «армия России не контролирует».
