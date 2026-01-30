«Куба угрожает нацбезопасности США»: Трамп объявил чрезвычайное положение

Дональд Трамп продолжает делать шаги, которые вызывают немало вопросов в самих США. Своим решением американский президент ввёл в Соединённых Штатах чрезвычайное положение «в связи с угрозой нацбезопасности, исходящей от Кубы». По утверждению Трампа, такое решение им принято в связи с тем, что кубинские власти «сотрудничают с рядом враждебных США режимов». В этом списке Белого дома Иран, Китай, Россия, «Хизбалла» и ХАМАС.

Одновременно с этим Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении всех тех стран, которые поставляют нефть на Кубу.



Американская пресса:

Указ в первую очередь окажет давление на Мексику, правительство которой является нефтяным узлом для Кубы и постоянно выражает солидарность с противником США, даже несмотря на то, что президент Клаудия Шейнбаум стремится к укреплению отношений с Трампом.

В условиях, когда Куба потеряла значительные объёмы импорта нефти из-за вторжения американцев в Венесуэлу, ситуация для Острова Свободы может оказаться по-настоящему критической. У Кубы и до этого были значительные проблемы с энергоносителями, что напрямую сказывается на промышленных возможностях страны и на благосостоянии её граждан.

Теперь же Трамп вводит, по сути, окончательную торговую блокаду острова, угрожая ещё и тем, кто попытается с Кубой заниматься обычной торговлей. И в своём стиле Трамп начинает использовать тарифы как оружие, рассматривая варианты применения после этого и оружия летального – как это было в Венесуэле.

Противники Трампа в США полагают, что президент столь активен на «внешнем контуре» в связи с желанием отвлечь внимание американцев от происходящего в самих Соединённых Штатах. Одна из горячих точек США сегодня – Миннесота, куда Трамп согнал тысячи агентов миграционной и пограничной службы и где эти агенты застрелили уже двоих американских граждан с начала года. Причём свою операцию в Миннесоте Трамп останавливать явно не собирается.
    юрий Л
    Так что, скоро Куба станет островом американской Свободы?
    Victor_B
    Ох, не отцепится-таки он от Кубы...
    И чего прицепился?
    Нефти-то там нету...
      ARIONkrsk
      Цитата: Victor_B
      Ох, не отцепится-таки он от Кубы...
      И чего прицепился?
      Нефти-то там нету...

      Видимо дело принципа, они считают все около себя своим задним двором и зоной повышенного интереса, жаль что наша власть не столь принципиальна и не считает Украину зоной своих интересов.
      ваш вср 66-67
      Цитата: Victor_B
      Ох, не отцепится-таки он от Кубы

      Трамп вообще берега попутал!
      Аукнется ему это все.
      Не промажут в следующий раз...
    Евгений 1988
    Куба до революции была борделем и казино США, снова хотят, а мы снова утремся, потом начнут писать, что Куба союзники и не была и Россия ничего не топеряла.
    Владимир Владимирович Воронцов
    ❝ Куба угрожает нацбезопасности США ❞ —

    — Yankees, бедолаги, как они живут, не живут, а выживают – "кругом враги, кругом угрозы" ...
    Тот же ЛЕХА
    Трампу надо перебить повестку дня в Минеаполисе... Куба как раз подходит для кровопускания.