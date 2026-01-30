«Куба угрожает нацбезопасности США»: Трамп объявил чрезвычайное положение
Дональд Трамп продолжает делать шаги, которые вызывают немало вопросов в самих США. Своим решением американский президент ввёл в Соединённых Штатах чрезвычайное положение «в связи с угрозой нацбезопасности, исходящей от Кубы». По утверждению Трампа, такое решение им принято в связи с тем, что кубинские власти «сотрудничают с рядом враждебных США режимов». В этом списке Белого дома Иран, Китай, Россия, «Хизбалла» и ХАМАС.
Одновременно с этим Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении всех тех стран, которые поставляют нефть на Кубу.
Американская пресса:
В условиях, когда Куба потеряла значительные объёмы импорта нефти из-за вторжения американцев в Венесуэлу, ситуация для Острова Свободы может оказаться по-настоящему критической. У Кубы и до этого были значительные проблемы с энергоносителями, что напрямую сказывается на промышленных возможностях страны и на благосостоянии её граждан.
Теперь же Трамп вводит, по сути, окончательную торговую блокаду острова, угрожая ещё и тем, кто попытается с Кубой заниматься обычной торговлей. И в своём стиле Трамп начинает использовать тарифы как оружие, рассматривая варианты применения после этого и оружия летального – как это было в Венесуэле.
Противники Трампа в США полагают, что президент столь активен на «внешнем контуре» в связи с желанием отвлечь внимание американцев от происходящего в самих Соединённых Штатах. Одна из горячих точек США сегодня – Миннесота, куда Трамп согнал тысячи агентов миграционной и пограничной службы и где эти агенты застрелили уже двоих американских граждан с начала года. Причём свою операцию в Миннесоте Трамп останавливать явно не собирается.
