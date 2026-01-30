После подписания указа о ЧП в США Трамп заявил, что назовёт нового главу ФРС
Президент США Дональд Трамп решил посягнуть на «священную корову» так называемого глубинного государства – основу основ всей той системы, которая самими же США выстраивалась многие годы. Речь идёт о Федеральной резервной системе.
Следуя на показ документальной ленты о своей супруге Меланье, Трамп заявил, что в пятницу утром (по московскому времени это будет вечер) объявит о назначении нового главы ФРС.
Напомним, что действующим главой американского Федрезерва является Джером Пауэлл, который с подачи Трампа (а именно так он сам и считает) оказался втянутым в коррупционный скандал. Пауэлла обвиняют в нецелевом расходовании средств на ремонт в комплексе зданий ФРС. Официально срок полномочий Пауэлла на посту главы ФРС истекает в мае.
Основная загвоздка состоит в том, что президент США не имеет права заниматься назначением глав Федеральной резервной системы самостоятельно. Для этого ему нужно одобрение со стороны сената. Однако на данный момент Трамп объявил о введении в США чрезвычайного положения «в связи с угрозой со стороны Кубы», а потому, по большому счёту, может принимать любые решения именно самостоятельно.
В истории США бывало, когда президент снимал главу Федрезерва с должности. Например, в 1987 году Рональд Рейган принял такое решение в отношении Пола Волкера, который известен работой на понижении инфляции в США. Тогда же, в пылу борьбы за снижение инфляционных показателей в Соединённых Штатах значительно выросла безработица.
Действующий глава Федрезерва США называет действия Трампа политическим преследованием.
