После подписания указа о ЧП в США Трамп заявил, что назовёт нового главу ФРС

Президент США Дональд Трамп решил посягнуть на «священную корову» так называемого глубинного государства – основу основ всей той системы, которая самими же США выстраивалась многие годы. Речь идёт о Федеральной резервной системе.

Следуя на показ документальной ленты о своей супруге Меланье, Трамп заявил, что в пятницу утром (по московскому времени это будет вечер) объявит о назначении нового главы ФРС.

Напомним, что действующим главой американского Федрезерва является Джером Пауэлл, который с подачи Трампа (а именно так он сам и считает) оказался втянутым в коррупционный скандал. Пауэлла обвиняют в нецелевом расходовании средств на ремонт в комплексе зданий ФРС. Официально срок полномочий Пауэлла на посту главы ФРС истекает в мае.

Основная загвоздка состоит в том, что президент США не имеет права заниматься назначением глав Федеральной резервной системы самостоятельно. Для этого ему нужно одобрение со стороны сената. Однако на данный момент Трамп объявил о введении в США чрезвычайного положения «в связи с угрозой со стороны Кубы», а потому, по большому счёту, может принимать любые решения именно самостоятельно.

В истории США бывало, когда президент снимал главу Федрезерва с должности. Например, в 1987 году Рональд Рейган принял такое решение в отношении Пола Волкера, который известен работой на понижении инфляции в США. Тогда же, в пылу борьбы за снижение инфляционных показателей в Соединённых Штатах значительно выросла безработица.

Действующий глава Федрезерва США называет действия Трампа политическим преследованием.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:48
    ❝ Трамп объявил о введении в США чрезвычайного положения «в связи с угрозой со стороны Кубы», а потому, по большому счёту, может принимать любые решения именно самостоятельно ❞ —

    — В диктатора решил поиграть Дональд Фредович ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 07:31
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:48
      В диктатора решил поиграть Дональд Фредович

      hi Почему бы аналогичный процесс не провести с ЦБ в РФ?
      Наверняка, большинство населения и бизнес поддержат такое решение, кроме спекулянтов-банкиров, жирующих и паразитирующих на сложной ситуёвине в стране.
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Сегодня, 08:03
      [quoteВ диктатора решил поиграть][/quote]А почему бы и нет! (Трамповская логика) Роль террориста же удалась, Мадуро выкрал, танкеры и нефть присваивает...
      1. solist2424 Звание
        solist2424
        0
        Сегодня, 08:49
        Я думал, в мире один президент-комик - Зеленский.
  2. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 06:58
    Действующий глава Федрезерва США называет действия Трампа политическим преследованием.

    Интернет говорит, что он тоже член республиканской партии
    Причём тут политика тогда?
    Что-то не поделили похоже

    Трамп объявил о введении в США чрезвычайного положения «в связи с угрозой со стороны Кубы»

    Кубинцские парашутисты высаживаюся у капитолия?
    1. Володин Звание
      Володин
      +4
      Сегодня, 07:05
      Цитата: Ivan№One
      Интернет говорит, что он тоже член республиканской партии. Причём тут политика тогда? Что-то не поделили похоже

      Причём тут партийность. ФРС они и не поделили.

      Они оба прекрасно знают, что без контроля над ФРС контроль над всей политической системой США невозможен. Не скажет же Пауэлл об этом вслух.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 07:14
        Цитата: Володин
        Не скажет же Пауэлл об этом вслух.

        Пока он не стал "экс" - будет молчать. А потом, кто знает, если Трамп его без должности оставит.
        Но вообще, глядя со стороны, можно сказать, что мы наблюдаем урок "как надо и как не надо управлять государством"
      2. Комментарий был удален.
      3. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 07:46
        Политическая система вторична. На первом месте экономическая система. От нее строится вся политота и все остальное.
        1. Володин Звание
          Володин
          +2
          Сегодня, 07:53
          Цитата: Младший рядовой
          Политическая система вторична. На первом месте экономическая система.

          В современном мире это одно целое. Одно от другого неотделимо. По большому счёту, всегда так было. Если у "пана атамана нема золотого запасу", то и в политике его дело - швах.
          1. solist2424 Звание
            solist2424
            0
            Сегодня, 08:52
            Если у "пана атамана нема золотого запасу", то и в политике его дело - швах.

            Не факт. У товарища Кима золота немного, но сказать может веско.
            1. Володин Звание
              Володин
              0
              Сегодня, 08:54
              Цитата: solist2424
              Не факт. У товарища Кима золота немного, но сказать может веско.

              Так у товарища Кима "не рынок")
              1. solist2424 Звание
                solist2424
                0
                Сегодня, 08:57
                Разговор был о том, что политическая система вторична. На примере Кореи я показал, что не всегда.
                1. Володин Звание
                  Володин
                  0
                  Сегодня, 09:04
                  Цитата: solist2424
                  Разговор был о том, что политическая система вторична. На примере Кореи я показал, что не всегда.

                  Справедливости ради, ни я ни вы не в курсе, сколько реально золотого запаса у Кима. Содержать такую армию и так насыщать её новым вооружением без "золотого запасу", а чисто на голом энтузиазме, тоже вряд ли получилось бы.
                  1. solist2424 Звание
                    solist2424
                    +1
                    Сегодня, 09:06
                    Что ж, возразить нечего.
    2. solist2424 Звание
      solist2424
      0
      Сегодня, 08:50
      Что-то не поделили похоже

      Дайте попробую угадать... Деньги?
    3. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 08:59
      Цитата: Ivan№One
      Кубинцские парашутисты высаживаюся у капитолия?
      Объявление ЧП в связи с угрозой со стороны Кубы - чисто юридический трюк. Теперь можно без всяческих бюрократических проволочек обложить таможенными тарифами страны, поставляющие на Кубу нефть и/или нефтепродукты. А иначе это пришлось бы протаскивать через Конгресс.
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 07:01
    Мда. У нас - такое похоже в принципе невозможно, как бы не измывался над экономикой страны глава ЦБ.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +4
      Сегодня, 07:10
      Наш ЦБ и ФРС США, совсем разные структуры. Находиться в подчинении или управлять процессами тоже дело разное.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 07:07
    Трамп реально крут. Посягнул на святое. Больше ему голову отстрелить не пытались, значит он дипстейтом договорился. Очень интересно события разворачиваются.
    1. faterdom Звание
      faterdom
      0
      Сегодня, 10:03
      Смысла нет. С таким вице-президентом никакого "Освальда" не будет, и для заказчиков все станет резко хуже.
  5. Altai2026 Звание
    Altai2026
    +2
    Сегодня, 07:21
    Трамп играет в опасные игры!кенеди например собирался чеканить монеты от государства борясь с фрс ,чем все закончилось?!а насчет режима ЧП из за кубы так вы кубинок видели ???настоящие СексБомбы факт!)))))
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 07:30
      Кстати, на счет Кеннеди. Трамп обещал рассекретить все эти дела. Но не торопится. Видать там бомба под все американское мироустройство. Вот с Гренландией Трампу надо поторопиться.
  6. rotfuks Звание
    rotfuks
    +1
    Сегодня, 08:23
    Президент США Дональд Трамп решил посягнуть на «священную корову» так называемого глубинного государства – основу основ всей той системы, которая самими же США выстраивалась многие годы. Речь идёт о Федеральной резервной системе.
    Я в этой связи вспомнил как 35-й президент США Джон Ф. Кеннеди тоже в 1963 году посягнул на эту «священную корову» о быстро получил пулю в голову от Ли Харви Освальда. После этого другие президенты предпочитали не трогать эту «священную корову». Но бесстрашный Дони решил таки на нее посягнуть.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 08:33
    Цитата: Altai2026
    собирался чеканить монеты от государства
    Со своим профилем? wink
  8. михаил3 Звание
    михаил3
    +2
    Сегодня, 08:36
    главой американского Федрезерва является Джером Пауэлл, который с подачи Трампа (а именно так он сам и считает) оказался втянутым в коррупционный скандал. Пауэлла обвиняют в нецелевом расходовании средств на ремонт в комплексе зданий ФРС
    То есть Пауэлла прихватили "за патрон". Причина демонстративно смешная. Посмотрим, Трамп реально так силен стал, или сольется как обычно у него бывает? Чрезвычайное положение из-за Кубы!! это пушка вообще)
    1. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +1
      Сегодня, 09:50
      Ну, по инерции все сначала думали, что он реально решил на Кубу нападать, а оказывается он не совсем прямолинеен, во всяком случае, на три хода продумал laughing
      Хлопнуть Мадуро, устроить ажиотаж вокруг Гренландии, Ирана и начать поднимать шум вокруг Кубы с объявлением ЧП... пока все занимались обсуждением войн, он просто меняет главу ФРС, чего никак не смог бы сделать в других условиях winked
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 09:54
    Цитата: solist2424
    Дайте попробую угадать... Деньги?

    Да, уж, явно - не бабу... request
  10. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 09:58
    Пусть пробует.
    Сначала, конечно, кино про Меланью, а потом, увидев, что кубинская угроза не рассосалась - точняк, надо выгнать главу ФРС (лучше даже посадить за шпионаж в пользу Кубы), поставить своего друга, можно Виткова...и тогда денег на все хватит: и на Кумпол, и на Линкор, и на Стену, и на влоружение миграционки тяжелым вооружением.
    Но мы в ответ на такой беспредел тоже молча смотреть не станем: снимем Наби и назначим Бабакова!