Спасибо тебе, Америка, за усилия по прекращению ударов в сфере энергетики. Реальная ситуация на наших энергетических объектах и в наших городах покажет, как обстоят дела.

На Украине активно обсуждают причины, по которым Россия согласилась на недельное «энергетическое перемирие». Зеленский в своём обращении поблагодарил Вашингтон за оказанную услугу:При этом Зеленский никак не прокомментировал российский ответ на его заявление о «готовности встретиться с Путиным». Напомним, что российские власти заявили, что в случае готовности Зеленского встретиться с президентом России, он может сделать это в Москве.Украинские эксперты тем временем комментируют согласие Владимира Путина на предложение Дональда Трампа по поводу отказа «от ударов по Киеву и другим городам в связи с по-настоящему суровыми морозами, которых украинцы не видели никогда».В украинских медиа говорится, что «если в ближайшее время, во время второго раунда переговоров в Абу-Даби, не будет подписано мирное соглашение», то «недельная пауза в нанесении ударов по энергетике ничего не значит». Отмечается, что массированные ракетно-дроновые удары ВС РФ наносят максимум один-два раза в неделю, соответственно – недельная пауза просто даст возможность накопить средства огневого поражения.В этой связи на украинских каналах призывают украинцев «ожидать массированный удар 3-4 февраля», когда «энергетическое перемирие, обещанное Путиным Трампу, закончится».Украинская пресса, которая ранее обвиняла Россию в том, что она не идёт на энергетическое перемирие, теперь перешла к обвинениям в адрес России за то, что она на это пошла. «Логика» такая: если никакого прогресса на переговорах в ОАЭ не будет достигнуто, то Россия скажет: «вот видите, мы приняли условия о перемирии, а Украина на уступки идти не хочет».Накануне Стив Уиткофф заявил, что «на переговорах удалось достичь такого прогресса, которого не было четыре года».