Зеленский: Спасибо тебе, Америка, за усилия по прекращению ударов по энергетике

15 687 137
Зеленский: Спасибо тебе, Америка, за усилия по прекращению ударов по энергетике

На Украине активно обсуждают причины, по которым Россия согласилась на недельное «энергетическое перемирие». Зеленский в своём обращении поблагодарил Вашингтон за оказанную услугу:

Спасибо тебе, Америка, за усилия по прекращению ударов в сфере энергетики. Реальная ситуация на наших энергетических объектах и в наших городах покажет, как обстоят дела.

При этом Зеленский никак не прокомментировал российский ответ на его заявление о «готовности встретиться с Путиным». Напомним, что российские власти заявили, что в случае готовности Зеленского встретиться с президентом России, он может сделать это в Москве.

Украинские эксперты тем временем комментируют согласие Владимира Путина на предложение Дональда Трампа по поводу отказа «от ударов по Киеву и другим городам в связи с по-настоящему суровыми морозами, которых украинцы не видели никогда».



В украинских медиа говорится, что «если в ближайшее время, во время второго раунда переговоров в Абу-Даби, не будет подписано мирное соглашение», то «недельная пауза в нанесении ударов по энергетике ничего не значит». Отмечается, что массированные ракетно-дроновые удары ВС РФ наносят максимум один-два раза в неделю, соответственно – недельная пауза просто даст возможность накопить средства огневого поражения.

В этой связи на украинских каналах призывают украинцев «ожидать массированный удар 3-4 февраля», когда «энергетическое перемирие, обещанное Путиным Трампу, закончится».

Украинская пресса, которая ранее обвиняла Россию в том, что она не идёт на энергетическое перемирие, теперь перешла к обвинениям в адрес России за то, что она на это пошла. «Логика» такая: если никакого прогресса на переговорах в ОАЭ не будет достигнуто, то Россия скажет: «вот видите, мы приняли условия о перемирии, а Украина на уступки идти не хочет».

Накануне Стив Уиткофф заявил, что «на переговорах удалось достичь такого прогресса, которого не было четыре года».
137 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +13
    Сегодня, 07:30
    ❝ На украинских каналах призывают украинцев «ожидать массированный удар 3-4 февраля» ❞ —

    — Всем успеть помыться и переодеться в чистое ...
    1. ANB Звание
      ANB
      +2
      Сегодня, 07:37
      . Всем успеть помыться и переодеться в чистое .

      Это если воду и свет дадут. За неделю успеют всё починить?
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +48
        Сегодня, 07:43
        Трамп ведь нарочно "слил" договорённости по энергетическому перемирию с целью нанести удар лично по Путину: посмотрите - он меня слушается. Налицо, что США продавили Россию в интересах Украины.
        Печально.
        1. kromer Звание
          kromer
          -2
          Сегодня, 07:49
          Цитата: Теренин
          Трамп ведь нарочно "слил" договорённости по энергетическому перемирию с целью нанести удар лично по Путину: посмотрите - он меня слушается. Налицо, что США продавили Россию в интересах Украины.


          Ну я бы не был так категоричен и пессимистичен. Еще неизвестно кто от этого выиграет.
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +23
            Сегодня, 07:52
            Цитата: kromer
            Цитата: Теренин
            Трамп ведь нарочно "слил" договорённости по энергетическому перемирию с целью нанести удар лично по Путину: посмотрите - он меня слушается. Налицо, что США продавили Россию в интересах Украины.


            Ну я бы не был так категоричен и пессимистичен. Еще неизвестно кто от этого выиграет.

            Тогда нужно было хотя бы обыграть этот очередной "жест доброй воли" информационно. Например, сделать заявление о том, что Зеля и его окружение, отказываясь идти на мирное соглашение, поставили жителей украинских городов на грань катастрофы и только добрый жест России их спасёт...
            Вместо этого начинается игра в молчанку и передача управления информационной повесткой в руки противника.
            1. Володин Звание
              Володин
              +18
              Сегодня, 07:56
              Цитата: Теренин
              Тогда нужно было хотя бы обыграть этот очередной "жест доброй воли" информационно. Например, сделать заявление о том, что Зеля и его окружение, отказываясь идти на мирное соглашение, поставили жителей украинских городов на грань катастрофы и только добрый жест России их спасёт...

              Полностью с Вами согласен. Но по какой-то неведомой причине у нас наверху не пользуются этими железобетонными информационными возможностями. Даже трибуна ООН всегда в распоряжении, но и там чаще всего что-то невнятное талдычим по бумажке.
              1. kromer Звание
                kromer
                0
                Сегодня, 08:04
                Цитата: Володин
                но и там чаще всего что-то невнятное талдычим по бумажке.


                Бумажка необходима. Там выверенный текст. Скажи своими словами и могут не так понять. wink
                1. Володин Звание
                  Володин
                  +20
                  Сегодня, 08:07
                  Цитата: kromer
                  Бумажка необходима. Там выверенный текст.

                  В том и проблема, что текст "настолько выверенный", что там нет ничего из того, что мы обсуждаем. Ни слова не сказано с высоких трибун о том, что Россия, мол, действительно на это пошла, потому что киевский режим ставит свой собственный народ на грань катастрофы, отказываясь подписывать мирный договор - и всё в этом духе. Вместо этого, к сожалению, либо "он отказался от комментариев", либо "переговоры требуют тишины".
                  1. kromer Звание
                    kromer
                    +4
                    Сегодня, 08:14
                    Цитата: Володин
                    В том и проблема, что текст "настолько выверенный", что там нет ничего из того, что мы обсуждаем.


                    Значит это не нужно государству. Алексей, (извините не знаю отчества) они же говорят не для СМИ. Кому нужно поймут, даже если дипломат вообще молчать на трибуне будет.

                    Цитата: Володин
                    потому что киевский режим ставит свой собственный народ на грань катастрофы,


                    Ну я надеюсь это то не новость для всех. Так зачем им лить "из пустого в порожнее".
                    1. Володин Звание
                      Володин
                      +14
                      Сегодня, 08:16
                      Поэтому информационное противостояние это и не наше. Носом ткнуть - тоже не наше. Не умеем, не берёмся. Считаем, что все и так всё знают. Но "все" ничего не знают, особенно когда в их гаджетах круглые сутки CNN и т.п., где 24/7 "подлые русские бьют прямо по жилым домам Киева". А русские молчат, соответственно в понимании большинства иностранных обывателей - "сказать на это русским нечего".
                      1. kromer Звание
                        kromer
                        +1
                        Сегодня, 08:21
                        Вспоминается картинка-прикол. Наши солдаты в 1945 году на фоне рейхстага. Один другому говорит: а информационную то войну мы немцам проиграли.
                        Так и здесь, армия тихо-медленно, но идёт вперёд. И это главное.
                      2. Володин Звание
                        Володин
                        +10
                        Сегодня, 08:22
                        Цитата: kromer
                        Так и здесь, армия тихо-медленно, но идёт вперёд. И это главное.

                        что мешает идти вперёд не только армии - вот что мы тут обсуждаем.
                      3. Т.А.В. Звание
                        Т.А.В.
                        +11
                        Сегодня, 08:42
                        Знаете, армия идёт вперед вопреки всему. Все-таки впр оторваны от реальности и не считаются со своим народом, поэтому и молчат.
                        Идеи нет, конкретной цели тоже. Общество раздельно и попыток спаять его также не предвидится. К чему идем?
                      4. Василий_Островский Звание
                        Василий_Островский
                        +4
                        Сегодня, 09:18
                        Цитата: Т.А.В.
                        Идеи нет, конкретной цели тоже. Общество раздельно и попыток спаять его также не предвидится. К чему идем?

                        Был советский анекдот:
                        - ЦК КПСС: Мы идем к коммунизму!
                        - Народ: А мы куда?
                      5. Tusv Звание
                        Tusv
                        0
                        Сегодня, 10:04
                        Цитата: Василий_Островский
                        Был советский анекдот:
                        - ЦК КПСС: Мы идем к коммунизму!
                        - Народ: А мы куда?

                        Ясень пень в светлое американское будущее.
                        Но!
                        - Девиз ПВОшника и Ракетчика: "Наша цель - Коммунизм"
                        Я хоть и ПВОшник, но Девиз Металлурга: "Наша сила в Наших плавках" - мне больше по душе
                      6. Тарелка Звание
                        Тарелка
                        -2
                        Сегодня, 09:20
                        Цитата: Т.А.В.
                        Идеи нет, конкретной цели тоже. Общество раздельно и попыток спаять его также не предвидится. К чему идем?

                        Зачем вам какие-то идеи? У всех одна идея есть - хочется жить завтра лучше, чем вчера. Этого достаточно для объединения людей. А сложные идеологии это слишком уязвимый конструкт, как показала практика Советского Союза. Такое нельзя закладывать в основу государства.
                      7. kromer Звание
                        kromer
                        +6
                        Сегодня, 08:55
                        Информация для населения это хорошо. Но вот свежий пример из вчерашнего дня. Весь день разгоняется по информационным каналам, что Россия согласилась на информационное перемирие. Вечером выходит Лавров и говорит, что данные слухи ложь и никакого перемирия нет (он то знает это точно). А в это время Путин разговаривает с Трампом и соглашается на энергетическое перемирие на неделю, о чём через час сообщила пресса. Ну и с каким бледным видом ужинал в итоге Лавров? Будет он впредь что то опровергать? Оно ему после этого надо?
                      8. Володин Звание
                        Володин
                        +6
                        Сегодня, 08:56
                        Так мы это в целом и обсуждаем))
                      9. Тарелка Звание
                        Тарелка
                        +2
                        Сегодня, 09:11
                        Чего-то я не понял - а зачем Путину так подставлять Лаврова, держа его в неведении? Или он и сам от себя не ожидал такого перемирия?)
                      10. kromer Звание
                        kromer
                        -1
                        Сегодня, 09:14
                        Цитата: Тарелка
                        Чего-то я не понял - а зачем Путину так подставлять Лаврова, держа его в неведении? Или он и сам от себя не ожидал такого перемирия?)


                        А никто никого не подставлял нарочно, так получилось.
                      11. Александр Расмухамбетов Звание
                        Александр Расмухамбетов
                        0
                        Сегодня, 10:02
                        А у них по басне Крылова лебедь,рак и щука и так 26 лет подряд.
                      12. Geosun Звание
                        Geosun
                        +1
                        Сегодня, 09:07
                        Цитата: Володин
                        информационное противостояние это и не наше.

                        Так смысла нет. Там нашу прессу читают и слушают единицы. А их мультимедиа любую информацию повернут в нужную им сторону. С ними вообще нет смысла разговаривать и доводить свою позицию. Надо просто делать свое дело и всё.
                      13. Володин Звание
                        Володин
                        +5
                        Сегодня, 09:10
                        Цитата: Geosun
                        Так смысла нет. Там нашу прессу читают и слушают единицы.

                        Выступления в ООН транслируются в прямом эфире СМИ десятков стран. Кроме того, если у нас так много "дружественных стран", можно было бы договориться об интервью для их медиа: от Китая до Сербии и Бразилии. Опять не используем в отличие от противника.
                      14. Geosun Звание
                        Geosun
                        0
                        Сегодня, 09:20
                        Цитата: Володин
                        транслируются в прямом эфире СМИ

                        только слушает их единицы. Вы вообще представляете себе условного бюргера, слушающего трансляцию ООН?
                      15. Володин Звание
                        Володин
                        0
                        Сегодня, 09:37
                        Я говорю о возможностях. В складывающей ситуации нужно использовать любую. Для справки: средний ежедневный просмотр трансляций ООН составляет 4,9 млн человек. Это без репостов и ретрансляций внешними медиа.
                      16. Тарелка Звание
                        Тарелка
                        0
                        Сегодня, 09:15
                        Можно вести англоязычные каналы на Ютубе со своей повесткой, в западных соцсетях работать с пользователями, вести там какие-нибудь блоги участников СВО, делать группы наших военных журналистов - какая-нибудь интересующая аудитория да найдётся. Тут главное избежать бана до набора более менее существенной аудитории, а дальше они этим баном только себе же хуже сделают.
                        P.S. И это я молчу о работе с местной оппозицией, которой надо - условно - не мира во всём мире, а банально трубу починить во дворе. Через это тоже можно лодку качать потихоньку.
                      17. Тарелка Звание
                        Тарелка
                        +2
                        Сегодня, 09:11
                        Цитата: Володин
                        Считаем, что все и так всё знают.

                        У нас же не любят работать с населением других стран. У нас уже давно прослеживается такой подход: "Договоримся с местным верховным лидером, и всё в шоколаде". При этом почему-то упорно игнорируется тот факт, что западная система власти сильно деперсонализирована, не говоря уж об игнорировании возможностей качать напрямую население или хоть как-то с ним работать.
                      18. Володин Звание
                        Володин
                        +1
                        Сегодня, 09:11
                        Цитата: Тарелка
                        У нас же не любят работать с населением других стран. У нас уже давно прослеживается такой подход: "Договоримся с местным верховным лидером, и всё в шоколаде"

                        Это в точку.
                      19. 30 вис Звание
                        30 вис
                        0
                        Сегодня, 10:02
                        Цитата: Володин
                        А русские молчат, соответственно в понимании большинства иностранных обывателей - "сказать на это русским нечего".

                        Плебс требует хлеба и зрелищ . Точка . Включите телевизор . Там поют , плящут , переливают в разговорах из пустого в порожнее ..Смеются , шутят , поют . . В крайнем случае обсуждают Лирису Долину . " Мерзавка какая понимаешь !" Приём назыется выпустить пар в свисток .. Ну и хлеб . Хлеб есть .Жуйте молча . А всё остальное не вашего ума дело .
              2. Теренин Звание
                Теренин
                +14
                Сегодня, 08:06
                Цитата: Володин
                Цитата: Теренин
                Тогда нужно было хотя бы обыграть этот очередной "жест доброй воли" информационно. Например, сделать заявление о том, что Зеля и его окружение, отказываясь идти на мирное соглашение, поставили жителей украинских городов на грань катастрофы и только добрый жест России их спасёт...

                Полностью с Вами согласен. Но по какой-то неведомой причине у нас наверху не пользуются этими железобетонными информационными возможностями. Даже трибуна ООН всегда в распоряжении, но и там чаще всего что-то невнятное талдычим по бумажке.

                Не касаясь военной стороны, считаю, что сложившуюся ситуацию можно оценивать как ещё одно крупное информационное поражение нашего политического руководства.
                1. Володин Звание
                  Володин
                  +9
                  Сегодня, 08:09
                  Цитата: Теренин
                  ещё одно крупное информационное поражение политического руководства.

                  Да тут даже не поражение как таковое, а ситуация такая, что "просто не явились на информационную войну". Опять же - по каким-то неведомым причинам.
                  1. Теренин Звание
                    Теренин
                    +8
                    Сегодня, 08:25
                    Цитата: Володин
                    Цитата: Теренин
                    ещё одно крупное информационное поражение политического руководства.

                    Да тут даже не поражение как таковое, а ситуация такая, что "просто не явились на информационную войну". Опять же - по каким-то неведомым причинам.

                    hi
                    А, почему лично я возмущаюсь? Очень просто. Потому, что мне не объяснили обоснованность этих действий.
                    Если власть со мной, как гражданином не считается, то в ответ получает зеркальность на основе взаимности (один из основополагающих принципов межгосудартственного общения) request
            2. kromer Звание
              kromer
              -9
              Сегодня, 08:01
              Цитата: Теренин
              Тогда нужно было хотя бы обыграть этот очередной "жест доброй воли" информационно.


              Ну как я заметил, Путин вообще редко рассказывает о чём либо. Видать контрразведчик это навсегда. wink
              Он даже когда битый час по телевизору говорит, вроде сказал многое, а по факту ничего конкретного.
              Да и для кого он будет рассказывать? Для меня? А я простите кто чтоб мне рассказывать? Никто и звать никак. wink
              1. Стирбьорн Звание
                Стирбьорн
                +11
                Сегодня, 08:14
                Цитата: kromer
                Да и для кого он будет рассказывать? Для меня? А я простите кто чтоб мне рассказывать? Никто и звать никак.
                А он избранный президент, а не царь. Перед избирателями надо ответ держать. Конституция так гласит wink
                1. kromer Звание
                  kromer
                  -7
                  Сегодня, 08:15
                  Цитата: Стирбьорн
                  Конституция так гласит


                  Спасибо, поржал. wink
            3. LIONnvrsk Звание
              LIONnvrsk
              +2
              Сегодня, 08:27
              Цитата: Теренин
              Тогда нужно было хотя бы обыграть этот очередной "жест доброй воли" информационно.

              Ну да, ну да. Предлагаю анонс такого обыграша (из цитат Трампа):
              "Я лично попросил президента Путина... Он согласился это сделать. ...это было очень приятно".
            4. papas-57 Звание
              papas-57
              0
              Сегодня, 08:36
              "Тогда нужно было хотя бы обыграть этот очередной "жест доброй воли" информационно". Типа: Мы так решили пожалев простых жителей Украины и попросили Трампа зто озвучить.
          2. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +12
            Сегодня, 08:03
            Я представляю,как костерят верховногр гроссмейстера военные...
            1. kromer Звание
              kromer
              -2
              Сегодня, 08:06
              Цитата: dmi.pris1
              Я представляю,как костерят верховногр гроссмейстера военные...


              Которые на пенсии? Действующие костерить не будут. Чревато.
            2. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              -4
              Сегодня, 08:08
              да никак, у военных и простого народа других дел и мыслей полно
            3. carpenter Звание
              carpenter
              -2
              Сегодня, 08:27
              Цитата: dmi.pris1
              Я представляю,как костерят верховногр гроссмейстера военные...

              Ну неделю покостерят, а потом можно опять долбить то, что хозлы восстановили.
            4. Ныробский Звание
              Ныробский
              0
              Сегодня, 09:31
              Цитата: dmi.pris1
              Я представляю,как костерят верховногр гроссмейстера военные...

              А военным то чего истерить по этому поводу? Остановка ударов коснулась только энергетического сектора, в то время как все остальные боевые действия ведутся в прежнем режиме. Ладно бы, если на полгода подписывались, а то всего неделя. Правильно в статье указывается, за эту неделю бандерлоги что то восстановят за счёт поставленных из-забугорья комплектующих, разведка доработает по целям, которые необходимо уничтожить в приоритетном порядке, а ВКС накопит средства поражения этих целей и планомерно их окучит. Истерить то зачем?
              С другой стороны, если бандерлоги продолжат наносить удары по нашей энергетике, то Трампа с его Уиткофом и Кушнером можно в это дерьмо носом тыкать.
          3. Sovetskiy Звание
            Sovetskiy
            +3
            Сегодня, 08:56
            Цитата: kromer
            Еще неизвестно кто от этого выиграет.

            Да, да. lol
            Утро "энергетического перемирия" ознаменовалось кучей СМСок от МЧС о беспилотной угрозе мне на телефон. lol
          4. Василий_Островский Звание
            Василий_Островский
            +3
            Сегодня, 09:14
            Апрель 2022 года тоже был жестом доброй воли, дальше весь год это повторялось неоднократно...
            И кто выиграл?
            1. kromer Звание
              kromer
              -4
              Сегодня, 09:19
              Цитата: Василий_Островский
              Апрель 2022 года тоже был жестом доброй воли, дальше весь год это повторялось неоднократно...
              И кто выиграл?


              Сколько тогда было наших войск на Украине? 100 тысяч. Плюс 2 корпуса ДНР и ЛНР. Ну 250 тысяч максимум. А длина ЛБС? Даже сейчас такой длины нет. Что было бы с нашими ударь тогда укры бригадами в слабые места отрезая наших от основных сил ... результат понятен.
              Не теми силами пришли на СВО.
              1. Василий_Островский Звание
                Василий_Островский
                +2
                Сегодня, 09:29
                Какими силами пришли, такими и справлялись. Элиты с ВПР показали, что не армия на букву Г, а элита на эту букву.
                Армия с трудами, бардаком и потерями училась воевать, а элиты - учились драпать... 22 год - черное пятно на этих "лучших представителях народа"...
                Солдаты и офицеры отдали всё, что могли. Поговорите с теми, кто там был, а не в газетах писал про жесты туда и сюда... Элиты их предали. Это медицинский факт.

                А мертвые сраму не имут...
                1. kromer Звание
                  kromer
                  -1
                  Сегодня, 09:39
                  Цитата: Василий_Островский
                  Какими силами пришли, такими и справлялись.


                  Справлялись? В Купянске стояли взвод ОМОна и взвод СОБРа ... всё. Это гарнизон?

                  [
                  Цитата: Василий_Островский
                  Элиты их предали. Это медицинский факт.


                  И до сих пор предают. Обещали «Киев за три дня» (кто обещал,когда?), не взяли Киев. Да и вообще снарядов не дают, по басурманам клятым ядеркой не шарашут с утра до ночи, «Науку побеждать» не читают. Вкупе мудростями Клаузевица фон Макиавелли ибн Сунь-Вынь-Мольтке.
                  1. Василий_Островский Звание
                    Василий_Островский
                    0
                    Сегодня, 09:44
                    Купянск - это уже следствие киевского позора... всё последующее того года - следствие именно первого позорного "жеста"...
                    Ёрничать на тему того года позорно втройне
          5. Обычный Звание
            Обычный
            +1
            Сегодня, 09:19
            Ну так что, вчера читать мое сообщение не стали, высмеяли и меня и других высмеивали ,а я ведь вчера об этом и написал, что не был бы столь категоричным ,а оно вон как вышло. Да столь стремительной карьере как у вас позавидовал бы сам Олег Попов. Радуйте и дальше нас всех вашими аналитическими прогнозами laughing
            1. kromer Звание
              kromer
              -1
              Сегодня, 09:28
              Цитата: Обычный
              Ну так что, вчера читать мое сообщение не стали, высмеяли и меня и других высмеивали


              Ну не высмеял, а отказался читать, а это моё право. Вы сообщили о том что в истории СВО уже есть 30 дневное перемирие. Правда "забыли" сообщить, что оно даже официально закончилось через неделю, а по факту через несколько часов. Но для набрасывания на вентилятор к чему Вам такие мелочи сообщать, они же ломают картину предательства российской власти.
              К чему я это объясняю Вам не знаю. Понимаю же, что Вы все равно будете искать только отрицательное.
              1. Обычный Звание
                Обычный
                0
                Сегодня, 10:00
                Так дело не в том сколько оно продлилось, а сам факт того, что уже верили им. Но вы вчера на пару с другом Терениным вдоволь высмеивали окружающих, кто сомнительно отнесся к такому развитию событий, вам что, тексты ваши скопировать? И то что поверили в "фейк" и прочие шутки отпускали в адрес людей, я то всего лишь напечатал, что не стал бы быть столь категоричным и в качестве примера привел аналог.
                А сегодня читаю у вас о том, что еще надо посмотреть кому еще это выгодней. Как вы быстро сменили ход своих рассуждений то)) Какой фирмы кроссовки носите, что так быстро на лету переобуваетесь?)
                Скажу одно, что после такого приземления в лужу, ни один серьезный человек не захочет с вами вести дискуссию, это такой зашквар на всю Ивановскую))) Впредь будьте бдительней в предварительных оценках, и не будьте заносчивым.
                Я не отрицательное ищу, а ненавижу предательства. У меня сын там, на СВО, пошел 4 год. В ноябре шурин погиб. Их предательства не прощу.
          6. alexboguslavski Звание
            alexboguslavski
            +2
            Сегодня, 09:22
            Цитата: kromer
            Еще неизвестно кто от этого выиграет.


            Чего тут неизвестного. Неделя такого перемирия позволит Украине накопить порядка 1500 дальних БПЛА-камикадзе. И даже если наше ПВО сработает с эффективностью 95%% (а это очень хороший показатель), то до целей долетят 75 штук. Мы вроде тоже экономим БК, вот только самих средств поражения за неделю больше не станет, а это время на перезарядку, а оно на вес золота.
            1. kromer Звание
              kromer
              +1
              Сегодня, 09:30
              Цитата: alexboguslavski
              Чего тут неизвестного.


              А Вы знаете что Трамп предложил Путину в обмен на перемирие?
              Ну так сообщите нам, не стесняйтесь.
              1. alexboguslavski Звание
                alexboguslavski
                0
                Сегодня, 09:43
                Предлагаю попросить Трампа, чтобы он не давал оружия, денег и разведданных хoхлам. А также не захватывал наши танкеры. Погода у нас тоже не очень, не только в Киеве холодно. Я к тому, что раз Трамп может попросить, значит и мы имеем право? lol
          7. Михаил Нашарашев Звание
            Михаил Нашарашев
            -1
            Сегодня, 09:42
            Все и так ясно как белый день, кто проявил силу, а кто слился на фу-фу. Очередной шаг доброй воли))) сколько их еще будет…,
          8. Sky Strike fighter Звание
            Sky Strike fighter
            0
            Сегодня, 09:50
            Вот что по этому поводу пишут с той стороны фронта.

            . Трамп и Зеленский сообщили о начале «морозного» воздушного перемирия, которое вступает в силу с 00 часов 30 января и якобы продлится 7 дней.

            В Раде уточнили, что «запрет на удары» распространяется только на Киев и Киевскую область, а Россию атаковать можно. С Банковой разносят нарратив, что Москва испугалась заявления бесноватого об «убийстве 50 тысяч россиян в месяц».


            https://svpressa.ru/war21/article/500690/
            1. kromer Звание
              kromer
              +1
              Сегодня, 09:53
              Про Киевскую область речи не шло, только про Киев.
              Из недели сутки уже почти прошли. А что будет с Киевым через неделю. думаю тут будет что почитать.
              1. Sky Strike fighter Звание
                Sky Strike fighter
                0
                Сегодня, 10:00
                Только удивляют в который уже раз очередные односторонние жесты доброй воли. Что в лоб,что по лбу.Никаких выводов не делается из прошлого опыта.
          9. Личное мнение Звание
            Личное мнение
            0
            Сегодня, 09:52
            Ну ладно, Путин не мог отказать Трампу в этом вопросе, тем более когда это подано в гуманитарном ключе.Но почему это нельзя было увязать с отключением старлинк, передачи американцами разведанных , и поставками вооружений, пусть только на эту неделю.
            1. kromer Звание
              kromer
              0
              Сегодня, 09:56
              А Вы не считаете, что это не соразмерно? Может за неделю Киевского спокойствия сразу Аляску в состав РФ Трамп вернёт?
        2. Grosser Звание
          Grosser
          0
          Сегодня, 09:12
          wer weis was die alles so vorhaben?
        3. Per se. Звание
          Per se.
          +2
          Сегодня, 09:12
          Цитата: Теренин
          Печально.
          Продавили ещё в 2014, и это даже не печально, а позорно.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 08:21
        Цитата: ANB
        Это если воду и свет дадут. За неделю успеют всё починить?

        Что починят, через неделю можно и уничтожить.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 09:13
          Что б хоть как то починить/заменить/создать обходные, новые маршруты подачи электроэнергии, надо приложить Массу усилий, ресурсов и по времени это не может быть быстро...
          Про тепло снабжение и говорить не о чем, там все на много сложнее, затратнее, долго...
          Кстати, ресурсы для ремонта надо ещё и иметь, а это только из за бугра.... дать то дадут, но само оно не приедет и себя не сделает.
          Это просто реальная оценка ситуации и ничего более.
        2. Василий_Островский Звание
          Василий_Островский
          +2
          Сегодня, 09:34
          Цитата: carpenter
          Что починят, через неделю можно и уничтожить.

          Это так, но эффект пропагандистский и экономический потерян... Все разрушения энергетики именно в дни пиковых напряжений самые эффективные. И экономически - сыпятся трансформаторы, сети и т.п., и восстановление очень затруднено.
          Каждый день спокойствия врага - наши потери в людях, технике, да и про моральный дух нельзя забывать...
      3. sgrabik Звание
        sgrabik
        0
        Сегодня, 10:04
        Это вряд ли, хотя конечно зря мы согласились на эту просьбу Трампа, война есть война и нас в подобной ситуации никто бы не пожалел, по жёстче надо быть, по жёстче.
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +27
      Сегодня, 08:01
      Остался вопрос, а за что гибнут бойцы и население России..... за личные просьбы Трампа ??? Тогда шахматист просто не на своем месте, лично я разочарован в его бездействии и болтовне.
      1. Комментарий был удален.
      2. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        0
        Сегодня, 09:37
        На поле боя газеты читать некогда, а вот команды "туда не бить, сюда не стрелять" воспринимаются мгновенно, и однозначно...
        Наше ВПР может так растратить доверие в рядах армии, а это пострашнее, чем электората...
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 08:05
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 07:30 Всем успеть помыться и переодеться в чистое

      hi Великодушие Православных россиян безгранично, чего не наблюдалось в 1945 г. при взятии Берлина и капитуляции фашистов.
    4. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 09:08
      Кстати, вот такой типичный компромисс, который ВДРУГ, не удовлетворяет как раз тех, кому в нем реально участвовать приходится...
      А полосатики... так они посредники, которые больше всего с этого поиметь хотят!!! Это, как раз, они умеют лучше всех, пожалуй!
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +5
    Сегодня, 07:34
    Одессу отдайте. Тогда еще неделю пособлюдаем перемирие.
    1. Горизонт Звание
      Горизонт
      +7
      Сегодня, 08:00
      Путь в Одессу лежит через Херсон. Тот самый Херсон, который в 2022 г. украм обратно подарили.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +5
    Сегодня, 07:35
    «от ударов по Киеву и другим городам в связи с по-настоящему суровыми морозами, которых украинцы не видели никогда».

    Брешут!! Были морозы и до этого, еще официально для детей освобождение было. "Если больше 20 градусов - в школу можно не идти". Сама так прокололась, минус 21 градус, а я в школу явилась. Только из Москвы приехали, не знали о такой "льготе"
    Хорошо, "энергетическое перемирие" на неделю. А если не по энергетике бить? Мосты там, ж/д дороги... Это то можно?
    1. kromer Звание
      kromer
      +4
      Сегодня, 07:46
      Цитата: Егоза
      Сама так прокололась, минус 21 градус, а я в школу явилась


      Так зато на фоне неучей, вот как грамотно пишете.

      Цитата: Егоза
      А если не по энергетике бить? Мосты там, ж/д дороги... Это то можно?


      Нужно!
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 07:39
    Пусть не благодарит ,нам и своих на новых территориях надо подумать.Смотрим ,выдержит Украина такие морозы .Генерал Мороз проверит энергосистему Украины .Что самое обидное для 404 ых ,линия холода практически совпадает по ЛБС .Холод будет 3- 4 дня ,даже Польша не поможет у них тоже дубарь .
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +9
      Сегодня, 07:43
      Это разве мороз? Нормальная зимняя погода.
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +4
        Сегодня, 07:49
        Цитата: th.kuzmichev
        Это разве мороз? Нормальная зимняя погода.

        Сейчас в Киеве -7, в Одессе +5.
      2. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 07:59
        Вон что там на неделе в киеве
        Для них это морозы
      3. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 07:59
        Согласен ,я пережил в Мурманске дубарь - минимум 39,2 .Помню солдатики на остановках костры жгли .
        1. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          +5
          Сегодня, 08:25
          Мы в -40 без костров обходимся, кроме машины плохо заводятся, других проблем нет))
        2. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +5
          Сегодня, 08:46
          У нас в казарме в Новосибе батареи лопались в 80-х помню при морозе -48 был на втором курсе военного училища, как сейчас помню . Пару раз себе уши отмараживал и ноги на лыжных гонках со стрельбой. Вот это было кадетство laughing
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +3
      Сегодня, 07:58
      Генерал Мороз парень суровый. Наполеон с Гитлером с ним не справились. Наше МО вроде как целенаправленно и по плану долбит, но отмалчиваются они круче партизан.
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 08:26
      2 февраля западный ресурс показывает севернее Запорожья- 28 .Посмотрим .
    4. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      +1
      Сегодня, 09:40
      Не стесняйтесь, так и скажите, что генерал Мороз просто на нашем довольствии стоит... )
      Да вот только что там, что здесь - одни и те же славяне, которым мороз не в новинку...
  5. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +5
    Сегодня, 07:42
    Опять политики военным руки вяжут, похоже грядёт очередной "Минск".
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      +11
      Сегодня, 07:51
      Ошибаетесь,грядет очередной 91 год, и он,к сожалению не за горами....я не пророк,но все к этому идёт....
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 08:10
        даже 1% нету, с чего вы взяли? где увидели?
    2. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Сегодня, 08:32
      *Опять политики военным руки вяжут, похоже грядёт очередной "Минск".

      думается к этому и идет. иначе я не вижу причин идти на это *недельное перемирие*, как пролог к *Минску*.
      экономике видимо совсем песец, и замириться надо *любой ценой*,
      отсюда и заявление Уиткофа, и стыдливое молчание ВВП.
  6. kromer Звание
    kromer
    +5
    Сегодня, 07:43
    Украинская пресса, которая ранее обвиняла Россию в том, что она не идёт на энергетическое перемирие, теперь перешла к обвинениям в адрес России за то, что она на это пошла.


    В этих двух предложениях вся суть украинства.
  7. ИгУ Звание
    ИгУ
    +16
    Сегодня, 07:45
    Спасибо Трампу о том, что он информирует россиян о ключевых решениях российских политиков (скромных молчунов для своего электората)!!!
    Теперь и Зеленский подключился.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +6
      Сегодня, 07:55
      Мне кажется, некоторые просто не поняли, что уже давно 21 век - информационный век.
      Если ты что-то не говоришь, то говорят другие за тебя.
      Простая вроде мысль, но до некоторых видимо не доходит.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +6
        Сегодня, 08:11
        Цитата: Ivan№One
        Мне кажется, некоторые просто не поняли, что уже давно 21 век - информационный век.
        Если ты что-то не говоришь, то говорят другие за тебя.
        Простая вроде мысль, но до некоторых видимо не доходит.

        Так и есть yes , молчали в расчёте на то, что другая сторона конфликта не проговорится. А она не могла не сделать этого и упустить такой великолепный шанс нанести имиджевый удар по Москве.
  8. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +9
    Сегодня, 07:48
    Да, это очень серьёзный удар. Не знаю, что именно побудило согласиться на это унизительное для нас "предложение", но можно сказать точно- оправдания найти будет очень и очень непросто. Если, вообще возможно.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +6
      Сегодня, 07:57
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Да, это очень серьёзный удар. Не знаю, что именно побудило согласиться на это унизительное для нас "предложение", но можно сказать точно- оправдания найти будет очень и очень непросто. Если, вообще возможно.

      Это точно не способствуют сохранению доверия в обществе к действиям политического руководства страны.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +3
        Сегодня, 08:11
        большинство населения даже об этом не узнает про перемирие)))))
    2. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      +2
      Сегодня, 08:54
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      оправдания найти будет очень и очень непросто

      А кто перед нами оправдываться собирается?
      Так у нас не принято.
      Потом скажут, что мы победили, радуйтесь.
  9. ruha ruhov Звание
    ruha ruhov
    +1
    Сегодня, 07:49
    «Логика» такая: если никакого прогресса на переговорах в ОАЭ не будет достигнуто, то Россия скажет: «вот видите, мы приняли условия о перемирии, а Украина на уступки идти не хочет».

    Это типа получается, что они не останавливают удары по энергетике или это не ощутимо для нас?
  10. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 07:49
    Правильно, пусть подремонтируют и можно снова бить.
  11. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +4
    Сегодня, 07:51
    Эта гни/a похоже очень рада
    Раз врагу хорошо, То кому тогда плохо?
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 08:01
      Цитата: Ivan№One
      Эта гни/a похоже очень рада
      Раз врагу хорошо, То кому тогда плохо?

      Да what трудная загадка: кто же тут выглядит абсолютной геополитической тряпкой? request
  12. Goscha Звание
    Goscha
    +2
    Сегодня, 07:56
    Напомним, что российские власти заявили, что в случае готовности Зеленского встретиться с президентом России, он может сделать это в Москве.
    Как у человека, родившегося в СССР, такое предложение у меня вызывает оторопь. Это проблема большинства людей, кто помнит ВОВ, кто мыслит ,, как совок ", но если копнуть ещё дальше по времени, то придётся вспомнить и ПМВ, где воевали два брата ( двоюродных), наш Николай и их Вильгельм. И никто не удивлялся...
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +2
      Сегодня, 08:01
      Для обоих братьев это печально кончилось
      Для одного особенно
      1. Goscha Звание
        Goscha
        +3
        Сегодня, 09:17
        Плохо то, что наши горе-руководители плохо помнят историю или думают с ними-то такого не случится или же думают что их на Западе ждут с наворованными миллионами...
    2. ПавелКоссе Звание
      ПавелКоссе
      +4
      Сегодня, 08:45
      ПМВ, где воевали два брата ( двоюродных), наш Николай и их Вильгельм. И никто не удивлялся...
      /////
      Респект!! А я вот уже четвертый год не могу понять, что мне это напоминает? И взялись воевать, и ой как не хочется. Не хочется - зачем влезли..? Так же 1914-м, наверное, было. Про последующие аналогии комментировать не хочется...
  13. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +5
    Сегодня, 07:56
    Силен рыжий Толик! Зато, теперь знаем совладельца днепровских мостов
  14. Scaffold Звание
    Scaffold
    +3
    Сегодня, 08:06
    За следующим Пригожиным уже пойдет вся страна.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 08:13
      никто не куда не пойдет)))) народ занят своими проблемами
  15. Гардамир Звание
    Гардамир
    -2
    Сегодня, 08:08
    В комментариях почи ни одного человека из России.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 08:30
      а кто тогда пишет комментарии?)))))))))))
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 08:34
      Цитата: Гардамир
      В комментариях почи ни одного человека из России.

      Я из России. Живу в Московской области. И не только я. А остальные просто РУССКИЕ ЛЮДИ!!
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        +1
        Сегодня, 09:13
        Представьте семью, которая не обсуждает, что есть, что надевать. Но целыми днями говорят о соседях.
        1. Егоза Звание
          Егоза
          0
          Сегодня, 09:59
          Цитата: Гардамир
          Представьте семью, которая не обсуждает, что есть, что надевать. Но целыми днями говорят о соседях.

          Элементарно! Зарплата не растет, об изменениях в платежках сообщили, все прекрасно понимают, что есть и что надевать - ничего нового не будет. Так что остается? Поговорить о соседях!!!! fellow
  16. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    +2
    Сегодня, 08:11
    Пластилин для Трампа, мягкий, податливый, легко фиксируется в любом положении
  17. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 08:14
    Если через неделю наши ВКС ударят по отремонтированной инфраструктуре, то тогда можно согласиться с решением Путина...если это опять перемирие в стиле Минска или Стамбула то это категорически неприемлемо.
  18. navigator777 Звание
    navigator777
    +4
    Сегодня, 08:18
    Очередное предательство, своих солдат небойс в 20 градусный мороз, продолжит кидать на убой.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -7
      Сегодня, 08:32
      да да, всех предали, все плохо, пора сдаваться- это все ваши комментарии))))))))
  19. Scaffold Звание
    Scaffold
    +1
    Сегодня, 08:21
    Цитата: Nastia Makarova
    никто не куда не пойдет)))) народ занят своими проблемами

    "Не куда" пишется по-другому! Как - подсказывать не буду, посмотри сам в букваре для 1-го класса.
  20. navigator777 Звание
    navigator777
    -1
    Сегодня, 08:25
    Цитата: Scaffold
    Цитата: Nastia Makarova
    никто не куда не пойдет)))) народ занят своими проблемами

    "Не куда" пишется по-другому! Как - подсказывать не буду, посмотри сам в букваре для 1-го класса.

    Вы не на тот форум зашли, здесь вам не русский язык изучают. Простыми словами неxeр учителя включать...
  21. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +4
    Сегодня, 08:36
    Нас можно поздравить! Теперь ухляндия снова будет праздновать очередную "пэрэмогу", выпустит марочку с Путиным у кочегарки жевто-блакитного колеру, рейтинг зелегниды улетит в небеса, Трамп получит очередную нобелевку за энергетический мир, а Вася в окопе будет вытряхивать мышей из сапога и материться, материться, материться....
  22. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 08:37
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    Всем успеть помыться и переодеться в чистое
    И прочитать молитву!
  23. ПавелКоссе Звание
    ПавелКоссе
    +3
    Сегодня, 08:42
    Здесь сразу несколько комментариев:

    1. Если уж действительно согласились на перемирие из гуманитарных соображений (мы согласились, а не потому, что нас продавил трамп), нужно было самим и объявить. Иначе вышло так, что трамп, пританцовывая объявил это перемирие убив 3-х (!) зайцев. И украм подсобил, и себя "любимого" пропиарил, и продемонстрировал податливость российского руководства.

    2. Нашему бы руководству думать больше о наших гражданах, которые также мёрзнут в окопах. Но это наши граждане. И если, воспользуясь вот этим "перемирием", враг сделает лишний десяток снарядов, которые нашим же солдатам на голову и прилетят, то... какая-то логика, наверное, в этом есть, но для меня не очевидная.

    3. Где-то постоянно всплывает афоризм (уж не помню кто первым сказал): "Хочешь мира - готовься к войне". Наше же руководство из этого контекста выбрала только первую половину. Даже в условиях войны думает как бы её остановить. Ну, элементарно, в принципе, можно. По-ленински, как в Брест-Литовске... Просто прекратить воевать, и с врагом расплатиться репарациями, как в том же 1917-м расплатитились той же украиной, и заодно донецкими республиками (тогдашними) и Новороссией (включая Одессу).

    4. Где-то вчера здесь же была статья, где ссылались на Лаврова (вчерашнего), который заявил, что все разговоры о "перемириях" фэйк, разгоняемый украинской пропагандой. Но трамп...? И опять же по характеру сегодняшних публикаций похоже, что, таки, продавили. И это тоже минус нашему руководству. Дескать, ну позвонили, ну согласился... На что это вообще похоже? Из разряда: "Один хороший человек попросил"..? И это безусловно вносит раскол в российское общество. В стране, которая воюет уже четвёрый год, это явно не то что нужно .
  24. Валюша Звание
    Валюша
    +7
    Сегодня, 08:44
    Выигрывает тот, кто идёт вперёд к цели, а не тот кто играет в молчанку, отсиживается, втихую договариваясь с врагом в надежде, что его не тронут.
  25. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 08:54
    Подмыться и оправиться а третьего февраля получить удовольствие!
  26. navigator777 Звание
    navigator777
    +3
    Сегодня, 08:58
    Цитата: Nastia Makarova
    да да, всех предали, все плохо, пора сдаваться- это все ваши комментарии))))))))

    А вы одобряете такой подход наших властей? Вас устраивает, что вот вот враг сложится, но ему опять дают передышку?
  27. sgr291158 Звание
    sgr291158
    +2
    Сегодня, 09:00
    А Украина так и будет продолжать наносить удары по нашей гражданке, что то про это ничего не сказано.
  28. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +3
    Сегодня, 09:00
    Значит эта пауза ещё как, фашистов необходимо добить пока сильный мороз, ради жизни на земле.
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      +1
      Сегодня, 09:53
      Давно уже понятно, что шахматист не заинтересован их добивать.
  29. Sergool Звание
    Sergool
    +1
    Сегодня, 09:02
    Заводы и военные объекты, пункт принятия антироссийских решений, под договорённости не проходят.
  30. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    0
    Сегодня, 09:05
    Вся Окраина: "Cпасибо тебе Зеленский, за писец энергетике!"

    Ух и дэбил!
  31. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +1
    Сегодня, 09:14
    Интересно что наши офф.лица молчат, видимо россиянам не положено знать, правда это или нет?
  32. Dave36 Звание
    Dave36
    +1
    Сегодня, 09:17
    Трезво..Если и так, неделя - это доразведка целей, еще лучше. Восстановить за неделю не возможно, по масштабу разрушений. Если действительно это так - Мид в любом случае озвучит. Другое дело - война продолжится в более интенсивном сценарии сто процентов.
  33. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +3
    Сегодня, 09:17
    Ну и зря прекратили. Что мало жестов доброй воли с 2014 года было? Все эти жесты рассматриваются как слабость.
  34. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    0
    Сегодня, 09:21
    Это вброс, информационная "бомба" про "морозное перемирие по просьбе Трампа", или
    реальность..?
    Официального заявления не было.
    1. Валюша Звание
      Валюша
      +3
      Сегодня, 09:26
      Официально наши власти могут только молчать. Неофициально - грозно предупреждать всех врагов
  35. Ronrew Звание
    Ronrew
    +4
    Сегодня, 09:24
    Вот, что пишет, находящийся в заключении И.И. Стрелков (И.В. Гиркин).
    "Завершающийся первый месяц 2026 года никаких существенных изменений в обстановку для России не привнёс: несмотря на судорожные попытки Кремля «продвинуть компромисс на приемлемых для себя условиях» — позицию коалиции Вашингтон — Киев не удалось сдвинуть ни на миллиметр — по сути, она остаётся на тех же самых требованиях, что и в начале переговоров. Если отмести «мишуру» и пустые обещания, то в «осадке» остаётся требование: «перемирие без дополнительных условий на достигнутых позициях». И с этой «мёртвой точки» Киев (тайно поддерживаемый США) сдвинуть не удаётся (и далее тоже не получится, как нет перспективы существенно сдвинуть на запад линию фронта).
    Между тем — судя (в том числе) и по Вашим сообщениям — российская «переговорная позиция» медленно, но верно «отползает», приближаясь к рубежу «согласия вообще на всё, — лишь бы и «украина» тоже на это согласилась». (Под «гарантии США», естественно, хотя «гарантии Трампа» «дырявого цента не стоят» — и только полный кретин этого не понимает).
    Но и здесь, — даже если РФ «дожмут» и она согласится отказаться от ещё не освобождённой части Донбасса в качестве уже теперь единственного «предварительного требования» для прекращения огня, — итогового «компромисса» не получится, т. к. — по мере «роста уступчивости» РФ — будут непрерывно расти и аппетиты «уважаемых Киевских партнёров» (уж я-то их «как облупленных» знаю по этой части). И никакое (насквозь фальшивое) «давление США» не поможет «от слова ни разу» просто потому, что «украина» «УЖЕ В КАРМАНЕ» у США и она — лишь «инструмент для укрощения Москвы». (Впрочем, я уже писал об этом, наверное, десятки раз).
    «Беззубость» нашего руководства, между тем, прямо провоцирует «партнёров» вообще не считаться ни с какими «приличиями» в отношении России. «Охота на танкеры» не встретила НИКАКОГО РЕАЛЬНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ (не говоря уже об ответе) и нарастает с каждым днём. Скоро остатки нашего «теневого флота» будут просто вынуждены «встать на прикол» или заниматься каботажными рейсами, прижимаясь к немногочисленным военно-морским базам (что совершенно обезценит их использование).
    То, что нас «душат» и «будут душить» всё сильнее и сильнее — ясно, наверное, уже самым «непроходимым оптимистам». Но вот выхода из данного «рукотворного тупика» не предвидится по чисто субъективным причинам: категорическому неумению признавать собственные ошибки (не говоря уже об их исправлении) со стороны недалёких, тщеславных, слабых, но очень-очень жадных людей, волею / попущением Божиим «залезших на трон» несчастной нашей России.
    (Если бы я был сейчас «в интернете», то поставил бы ссылку на клип из «Приключений Буратино» с песенкой Лисы и Кота «на дурака не нужен нож...")."
  36. Роман 11 Звание
    Роман 11
    +2
    Сегодня, 09:51
    я так и не понял, трамп попросил или приказал путину прекратить удары по энергетике свидомитов... охрененная война, напоминает чеченские, может ещё брататься с зеленкиным станем... "по просьбе трампа".

    перевожу:
    "вова, я тут решил не вводить 500% -ые пошлины против китая и индии... пока не вводить... но и ты что-то должен сделать для вселенского блага, для всей атмосферы конечно не надо, но вот маленькую просьбу - изволь, не надо свидомых морозить, замерзнут
  37. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +2
    Сегодня, 09:52
    Комитет Сената США одобрил законопроект против «теневого флота» России.
    Мы это получаем в обмен?
    Что мы получили ?
    До сих пор много жителей Курской области в плену у лохлов и они их не возвращаются . Может быть, их в обмен отдали?