Аугусто Сандино в памяти никарагуанского народа
Аугусто Николас Кальдерон Сандино (был известен также как Аугусто Сесар Сандино. – П.Г.) родился 18 мая 1895 г. В XX в. он стал самым знаменитым патриотом Никарагуа, прославившимся своей ролью в сопротивлении американской оккупации в 1927–1934 гг., а также созданием и руководством партизанским отрядом – «маленькой безумной армией» – из крестьян и рабочих. Эта армия подняла знамя достоинства не только для Никарагуа, но и для всей Латинской Америки, отстаивая борьбу за социальную справедливость для рабочих, крестьян и ремесленников.
Несмотря на историческую значимость, наследие Сандино игнорировалось, клевета и дискредитация продолжались 45 лет, пока его заслуги и роль в нашей истории наконец-то не были признаны. После длительного процесса изменений на политическом и идеологическом ландшафте [нашей] страны и обретения исторической легитимности, обусловленной этими изменениями, [в том числе] зрелым историческим пониманием вклада Сандино, [теперь] никто не ставит под сомнение его неоспоримые национальные и патриотические заслуги.
Однако сегодня больше внимания уделяется его идеологическому отношению к тому или иному политическому движению в стране. Часто можно услышать, что «Сандино был либералом», и гораздо реже, что «Сандино был социалистом», «аграрием» или нечто подобное. Тем не менее, учитывая исторические условия [того] времени, в котором жил и действовал Сандино, как [можно] было бы наиболее справедливо определить и интегрировать его [идеологическое наследие] в современность? Ответить [на этот вопрос] не просто. Однако сразу следует отметить, что Сандино обладал эклектичным мышлением, находившимся под влиянием различных идеологических, политических и духовных течений, сформировавших в итоге его сложную идеологию. Он смог придать ей целостность и смысл, учитывая исторические задачи, стоявшие перед ним в то время, и его непреодолимое стремление к прогрессу.
Сандино находился под влиянием и черпал вдохновение в либеральной мысли и идеологии начала XX в., в националистическом опыте Бенхамина Селедона (никарагуанский юрист, политик, дипломат, национальный герой Никарагуа. – П.Г.), аграрных, в националистических и анархистских идеях, а также в либеральном социализме во время своего пребывания в Мексике и спиритуалистических идеях, особенно теософских, имевших для него большое значение во время его национально-освободительной партизанской борьбы.
Учитывая этот обширный и разнообразный спектр влияний, можно ли по-прежнему называть Сандино либералом, социалистом или кем-либо еще? Очевидно, что это не так, поскольку в противном случае мы лишили бы [нашего] героя его истинного [исторического] значения или впали бы в корыстную предвзятость тех, кто стремится продвинуть свою собственную повестку дня, независимо от того, искажают ли они истинные убеждения и цели Сандино [или нет].
Бесспорно, либеральная идеология повлияла на Сандино, поскольку он родился и рос до 15 лет в условиях либеральной революции, возглавляемой Хосе Сантосом Селайей (никарагуанский юрист, военный и политик, в 1893–1909 гг. – президент Никарагуа. – П.Г.). Это было начало XX в., когда либерализм был прогрессивен в своих принципах, [в том числе] в антиклерикализме, и имел определенные националистические оттенки.
Однако либерализм обладал и демократическими недостатками, учитывая [его] авторитарный характер, проявленный им в то время и впоследствии укрепившийся в либерализме. Это националистическое призвание, ярко продемонстрированное Бенхамином Селедоном, позднее было отброшено, особенно после Пакта Эспино–Негро (4 мая 1927 г.) (Договор, прекративший при посредничестве США гражданскую войну в Никарагуа. – П.Г.), по которому либералы объединились с иностранными интервентами (США. – П.Г.) и вынудили Сандино выступить против них и против [американских] интервентов.
Аугусто Сандино со своим штабом
Сандино объединился с либералами через свою Сеговскую колонну, используя свой собственный флаг во время Конституционалистской войны (май 1926 г. – май 1927 г.), полагая, что либералы победят консерваторов и тем самым отстранят от власти иностранных интервентов. Однако события показали обратное: теперь, начиная с мая 1927 г., «либералы» объединились с теми, кто оккупировал Никарагуа в 1912 г. (То есть с американцами. – П.Г.).
Таким образом, Сандино столкнулся не только с интервенцией Соединенных Штатов, но и с либеральным правительством Монкады (1929–1932) (Хосе Мария Монкада Тапиа – никарагуанский журналист, военный, политик, президент Никарагуа в 1929–1933 гг. – П.Г.).
Политические события постепенно убедили Сандино в существовании в стране либерализма, утратившего целостность подхода Селедона. Но мексиканский опыт сильного национализма, борьба за симпатии крестьянства и землю (с учетом последствий Мексиканской революции 1910 года), а также профсоюзная организация рабочих (связанная с мексиканскими анархистскими профсоюзами) расширили кругозор Сандино, позволив ему, благодаря собственному опыту, преодолеть первоначальное либеральное влияние и развить революционную мысль, опираясь на различные прогрессивные идеи, которые он смог усвоить и последовательно использовать в исторических условиях Никарагуа, не впадая в догматизм и ригидность.
Таким образом, приняв и используя лучшие и наиболее прогрессивные идеи, существовавшие в [Латинской] Америке того времени, Сандино сумел сформировать и создать революционную идеологию и [приобрести] опыт, опираясь на лучшие из всех этих веяний [времени] и творчески используя их для достижения социальной и национальной трансформации Никарагуа. Поэтому было бы наиболее точно определить Сандино в идеологическом отношении как революционера, принявшего не только концепцию свободы, отстаиваемую либералами, но и концепцию социальной справедливости, защищаемую левыми и прогрессивными кругами той эпохи, в сочетании с национализмом и латиноамериканизмом, которые он последовательно проводил, основываясь на своем знании [родной] страны и [всего] латиноамериканского региона. К этому добавилась борьба за аграрную реформу, побуждаемая событиями Мексиканской революции. [Эта реформа] стала одним из важнейших требований латиноамериканских обществ, боровшихся с наследием колониализма и установлением капиталистических отношений.
Аугусто Сандино (в центре) со своими соратниками
Идеологическая позиция Сандино важна как критерий для тех, кто с разных точек зрения считает его своим. Это означает, что те, кто придерживается антинациональных или антинародных взглядов и позиций, или кто не разделяет истинных концепций справедливости и социального равенства («искупление угнетенных»), дистанцируются от [наследия] Сандино, как бы много они ни говорили от его имени.
Благодаря своему широкому кругозору, Сандино смог разработать многовекторную революционную идеологию, которая может принести пользу и в наши дни.
19 мая 2004 г.
Комм. П.Г.: Книги Аугусто Сандино при жизни в свет не выходили. Его письменное наследие состоит из манифестов, писем, прокламаций и других документов, составленных им в 1927–1933 гг., важнейшими из которых являются «Манифест к моим никарагуанским соотечественникам», «Руководство по организации армии для защиты национального суверенитета Никарагуа», а также «Манифест к никарагуанцам, центральноамериканцам и индо-испанской расе». Эти и другие документы были изданы в посмертных сборниках, в т.ч. в 2-томнике под названием «Живая мысль», составленном Серхио Рамиресом.
Аугусто Сандино. Живая мысль. Манагуа, 1984 (на испанском языке)
