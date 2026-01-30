В прошлом году почти весь СПГ, поставленный в Германию, поступил из США. По нашим данным, на него пришлось 96 процентов от общего объема поставок СПГ. Поставки из США увеличились на 60 процентов по сравнению с предыдущим годом, с 65 ТВт-ч в 2024 году до 101 ТВт-ч в 2025 году. Это почти исключительно газ, добываемый методом гидроразрыва пласта, который особенно вреден для климата.

Новые неудобные вопросы получило правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем. Связаны эти вопросы с одобрением планов компании Deutsche ReGas увеличить мощности терминала по сжижению/разжижению газа на острове Рюген.Речь идёт о готовности указанной компании использовать терминальные мощности в объёме 13,5 млрд кубометров природного газа в год, что было одобрено Федеральным сетевым агентством. Это позволит им предложить дополнительные мощности по регазификации до двух млрд кубометров в год на период с 2028 по 2043 год включительно.Немецкая пресса пишет о том, что на данный момент 96% объёмов СПГ, которые закупает Германия, идут из США. Это сланцевый газ, который получен методом гидроразрыва пласта. Немецкое правительство неоднократно высказывалось о том, что в системе закупок энергоресурсов важную роль играет экологичность.«Немецкая ассоциация экологической помощи (DUH) считает расширение мощностей по производству СПГ на Рюгене излишним. По данным DUH, анализ данных Gas Infrastructure Europe показывает, что в 2025 году терминал работал лишь на 48 процентов своей мощности, что делает его самым низкоэффективным в Германии. Генеральный директор DUH Саша Мюллер-Крэннер заявил:Правительству Мерца в связи с этим был адресован вопрос: значит ли это, что оно полностью отказывается от «зелёной повестки», которая пропагандировалась последние минимум 10-12 лет? Правительству ФРГ на это сказать нечего, поэтому всё вновь переходит в плоскость: «мы отказались от энергоносителей из России». На вопрос, состоящий в том, в чём эффективность отказа от зависимости от газа из России с переходом на зависимость от газа из США, Мерц и его однокабинетники уже не отвечают. Можно нарваться на гнев Трампа.