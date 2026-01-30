В Германии: Если мы за экологию, почему покупаем неэкологичный газ у США?
Новые неудобные вопросы получило правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем. Связаны эти вопросы с одобрением планов компании Deutsche ReGas увеличить мощности терминала по сжижению/разжижению газа на острове Рюген.
Речь идёт о готовности указанной компании использовать терминальные мощности в объёме 13,5 млрд кубометров природного газа в год, что было одобрено Федеральным сетевым агентством. Это позволит им предложить дополнительные мощности по регазификации до двух млрд кубометров в год на период с 2028 по 2043 год включительно.
Немецкая пресса пишет о том, что на данный момент 96% объёмов СПГ, которые закупает Германия, идут из США. Это сланцевый газ, который получен методом гидроразрыва пласта. Немецкое правительство неоднократно высказывалось о том, что в системе закупок энергоресурсов важную роль играет экологичность.
«Немецкая ассоциация экологической помощи (DUH) считает расширение мощностей по производству СПГ на Рюгене излишним. По данным DUH, анализ данных Gas Infrastructure Europe показывает, что в 2025 году терминал работал лишь на 48 процентов своей мощности, что делает его самым низкоэффективным в Германии. Генеральный директор DUH Саша Мюллер-Крэннер заявил:
Правительству Мерца в связи с этим был адресован вопрос: значит ли это, что оно полностью отказывается от «зелёной повестки», которая пропагандировалась последние минимум 10-12 лет? Правительству ФРГ на это сказать нечего, поэтому всё вновь переходит в плоскость: «мы отказались от энергоносителей из России». На вопрос, состоящий в том, в чём эффективность отказа от зависимости от газа из России с переходом на зависимость от газа из США, Мерц и его однокабинетники уже не отвечают. Можно нарваться на гнев Трампа.
