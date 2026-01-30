В Германии: Если мы за экологию, почему покупаем неэкологичный газ у США?

В Германии: Если мы за экологию, почему покупаем неэкологичный газ у США?

Новые неудобные вопросы получило правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем. Связаны эти вопросы с одобрением планов компании Deutsche ReGas увеличить мощности терминала по сжижению/разжижению газа на острове Рюген.

Речь идёт о готовности указанной компании использовать терминальные мощности в объёме 13,5 млрд кубометров природного газа в год, что было одобрено Федеральным сетевым агентством. Это позволит им предложить дополнительные мощности по регазификации до двух млрд кубометров в год на период с 2028 по 2043 год включительно.



Немецкая пресса пишет о том, что на данный момент 96% объёмов СПГ, которые закупает Германия, идут из США. Это сланцевый газ, который получен методом гидроразрыва пласта. Немецкое правительство неоднократно высказывалось о том, что в системе закупок энергоресурсов важную роль играет экологичность.

«Немецкая ассоциация экологической помощи (DUH) считает расширение мощностей по производству СПГ на Рюгене излишним. По данным DUH, анализ данных Gas Infrastructure Europe показывает, что в 2025 году терминал работал лишь на 48 процентов своей мощности, что делает его самым низкоэффективным в Германии. Генеральный директор DUH Саша Мюллер-Крэннер заявил:

В прошлом году почти весь СПГ, поставленный в Германию, поступил из США. По нашим данным, на него пришлось 96 процентов от общего объема поставок СПГ. Поставки из США увеличились на 60 процентов по сравнению с предыдущим годом, с 65 ТВт-ч в 2024 году до 101 ТВт-ч в 2025 году. Это почти исключительно газ, добываемый методом гидроразрыва пласта, который особенно вреден для климата.

Правительству Мерца в связи с этим был адресован вопрос: значит ли это, что оно полностью отказывается от «зелёной повестки», которая пропагандировалась последние минимум 10-12 лет? Правительству ФРГ на это сказать нечего, поэтому всё вновь переходит в плоскость: «мы отказались от энергоносителей из России». На вопрос, состоящий в том, в чём эффективность отказа от зависимости от газа из России с переходом на зависимость от газа из США, Мерц и его однокабинетники уже не отвечают. Можно нарваться на гнев Трампа.
  1. zorglub bulgroz Звание
    zorglub bulgroz
    +1
    Сегодня, 08:32
    Почему Россия так упорно продает газ ЕС, который финансирует... вашего врага?
    Там есть военные спекулянты!
    1. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      +1
      Сегодня, 08:47
      По всей видимости, они ждут, когда Европейский союз рухнет из-за внутренних разногласий... Башар Асад говорил то же самое: «Нет, смотрите, террористы не способны на нападение, а в случае операции они столкнутся друг с другом». Что ж, все видели результат.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 09:23
        Асад больше умничал за российские подачки. В итоге страна профукана, и чего там будет дальше неизвестно. Хотя немного известно, учитывая арабские менталитеты.
    2. Винни76 Звание
      Винни76
      0
      Сегодня, 08:51
      Цитата: zorglub bulgroz
      Почему Россия так упорно продает газ ЕС, который финансирует... вашего врага?

      Потому что для войны нужны деньги и Европа фактически спонсирует отечественный бюджет, ВПК в том числе.
      На Украине часто ноют по этому поводу. Вы не оттуда, мил человек?
      1. АА17 Звание
        АА17
        0
        Сегодня, 09:36
        Потому что для войны нужны деньги и Европа фактически спонсирует отечественный бюджет, ВПК в том числе.


        Хотелось понять каким образом "Европа фактически спонсирует отечественный бюджет"?
        Как возвращаются деньги в РФ из Европы за проданный европейцам газ?
        Через какие российские банки?

        Если:
        1. "Для российских экспортеров снижен до нуля размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки, говорится в пресс-релизе кабмина РФ. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин."

        2. "Обзор от ИИ
        ЕС ввел санкции против 22 российских банков - Ведомости
        В 2025 году под санкциями находятся практически все крупные российские банки, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк и другие, под ударом оказались как подсанкционные банки (например, отключение от SWIFT, проблемы с Visa/Mastercard), так и новые организации в пакетах санкций ЕС, затрагивающие также банки Беларуси, Казахстана и Таджикистана, с полными запретами транзакций с ними.
        Основные группы банков под санкциями в 2025 году:
        Крупнейшие и системно значимые: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, «Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк, МТС Банк, Т-Банк.
        Включенные в новые пакеты санкций ЕС: «Ак Барс», Уралсиб, «Точка», «Синара», Росэксимбанк, Национальный Резервный Банк, «Мирбизнесбанк», «Кузнецкбизбанк», «Кубань Кредит».
        Белорусские банки: Белинвестбанк, Белагропромбанк, Банк Дабрабыт, Банк развития.
        Оператор платежной системы «Мир»: НСПК также находится под санкциями.
        Как это влияет:
        Отключение от SWIFT: Часть банков была отключена, что затрудняет международные переводы.
        Проблемы с картами: Карты Visa и Mastercard могут не работать за границей, в том числе в Евросоюзе.
        Ограничения операций: Полный запрет на финансовые операции с европейскими структурами для ряда банков.
        Для клиентов это означает сложности с трансграничными платежами и использованием карт, хотя внутренние операции обычно продолжают работать, опираясь на российскую платежную систему (МИР)."

        П.С.
        Получается, что деньги за проданный российский газ в Европу оседают на частных счетах в европейских банках.
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 08:56
      Можно предположить/сказать, что наше руководство не было готово переориентировать экспорт энергетических ресурсов/товара куда то туда, где у нас недоброжелателей/врагов поменьше... но как то оно слишком часто происходит подобное. Наверно, есть объективные причины этого, но ведь и прочих, субьективных/не хороших, не меньше, а то и больше.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:34
    С 1 февраля все СПГ терминалы в Германии будут не лишними ,при минусах ветроэнергогенерация стремится к нулю.Вспомните детство,минус дым из печной трубы резко вверх .Красиво смотрелось. laughing
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +2
      Сегодня, 08:42
      детство, оно у всех разное. у нас и минус. и ветер. и влажность.
      одно другому не мешает.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 09:04
        Климат, условия для эффективного использования новых, "экологичных" методов получения электроэнергии... везде разные, да и частота проявления форс мажорных явлений, все везде по разному.

        У нас СТЕП, вроде ветру есть где разгуляться... ан нет, сезонное, при том заметны изменения, сдвиги и типичные периоды сильных, постоянных ветров, стали совсем не типичными.
        Сам хотел сделать и использовать ветряк, но как то за предыдущие годы, насмотрелся на уже установленные/действующие ветряк и не уверен, что оно хоть как то отобьет затраты на такую установку.
        А раньше не далеко и ветряная мельница была, работала...
        1. seamen2 Звание
          seamen2
          +1
          Сегодня, 09:14
          *У нас СТЕП, вроде ветру есть где разгуляться... ан нет, сезонное*

          и у нас. дует круглый год. с недолгими периодами затишья.

          *А раньше не далеко и ветряная мельница была, работала*...
          у нас насосы-ветряки были. воду на бахчи качали. последний такой видел в 90-х.
          просто они стали не нужны, вместо них поливали трактора *дождевалки*.

          *Сам хотел сделать и использовать ветряк*.
          стар.мех поставил себе такой. из минусов-оттяжки на участке, и приходят чиновники--мол не платишь энергосбытовой компании, раз электричество свое, но плати *за использование природных ресурсов* -- это они ветер имеют в виду..
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 09:21
            У нас большой ветряк просто так не поставишь, бюрократические вопросы, ограничения, правила...
            Как правило такие ставят вдали от населенных пунктов, на чабанских точках, на отдельно стоящих объектах...
            Есть один тип ветряков, карусельного типа, который можно поставить в частной секторе, в личном подобном хозяйстве.... мощности не большие, но по мелочи, аккумуляторы зарядить, например, они позволяют и глаза никому не мозолят...
            1. seamen2 Звание
              seamen2
              +1
              Сегодня, 09:32
              *У нас большой ветряк просто так не поставишь, бюрократические вопросы, ограничения, правила*...

              он и ставил его давно. в 2016 мы работали вместе, а поставил еще раньше. сто метров высотой.
              А сейчас со всем сложнее стало..например имеется советская пятиэтажка 1976 г.
              мужичок один возьми и остекли балкон, установил на нем двухконтурный котел, да и отключился от центрального отопления на зависть всему дому. Потому что проще было это сделать 15 лет назад.

              *Есть один тип ветряков, карусельного типа, который можно поставить в частной секторе, в личном подобном хозяйстве.... мощности не большие, но по мелочи, аккумуляторы зарядить, например, они позволяют и глаза никому не мозолят.*..

              да, на YouTube есть небольшой фильм об этом. умельцы ставят и довольны. там и заводские, и переделки своими руками. проблема..в соседях. из-за жужжания ветряков. оно им мешает настолько, что грозятся из ружья расстрелять, натравить чиновников и прочее.
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 09:43
                Делая для себя необходимо соблюдать правила, не мешать соседям... тут ничего менять нельзя, не в пустыне живём.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 08:35
    Если мы за экологию, почему покупаем неэкологичный газ у США?
    Потому что американский газ несёт в себе молекулы свободы, а российский нет! wink
  4. михаил3 Звание
    михаил3
    +1
    Сегодня, 08:39
    И чего возмущаются? Кто ж не знает, что молекулы свободы грязные? Западная свобода такая, в грязи, крови и пакости. Вы сами ее выбрали, так что платите и не чирикайте)
    1. пылесос Звание
      пылесос
      0
      Сегодня, 08:46
      Запад 3 года назад верещал вместе с "ЗЕ" , что газ из России "Токсичный" вредный, Бербок балаболка.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:47
    Лишь бы немцы не решились покупать наш газ с Арктик СПГ 2 .Начнут пить водку и ходить в шапка ушанках с советскими какардами. wassat Мадонна в графстве Кент уже отличилась .У 404 ых вчера вой стоял.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:49
    Это почти исключительно газ, добываемый методом гидроразрыва пласта, который особенно вреден для климата.
    Ну так это полосатики у себя всякую неэкологичную дичь творят, но ведь ЭТО ДРУГОЕ!
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 09:27
      Да-да. "Это другое" - универсальная формула. Под все подходит.
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 09:07
    полностью отказывается от «зелёной повестки», которая пропагандировалась последние минимум 10-12 лет?
    И кто это за все время платил? Это целый сговор. Молчат немцы, мигрантов побаиваются.
  8. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 09:26
    Потому что германией руководят предатели интересов немецкого народа.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 09:30
      Зачем Вы так бизнесменов обзываете? laughing
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 09:26
    ❝ Если мы за экологию, почему покупаем неэкологичный газ у США? ❞ —

    — Потому что США ваша экология побоку ...
  10. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    0
    Сегодня, 09:59
    Хорошо бы за подрыв северных потоков ответить по суду с наложением санкций. эта акция отрезала нас от доходов и позволило ам находясь за лужей устанавливать на другом континенте свои правила, это недопустимо