Азербайджан не позволит США использовать свою территорию для атак на Иран

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во время телефонного разговора с главой иранского внешнеполитического ведомства Аббасом Аракчи подтвердил, что Азербайджан не позволит использовать свою территорию и воздушное пространство для каких-либо военных операций против Ирана или других стран.

Между тем ситуация вокруг Ирана продолжает стремительно накаляться. США стягивают на Ближний Восток дополнительные силы ПВО и авиацию, в регион направляется американская АУГ. Все это определенно выглядит как демонстрация готовности к силовому сценарию. В качестве возможных целей американской агрессии называют представителей иранского политического и военного руководства, ядерные объекты и государственную инфраструктуру.

Однако при этом планы Трампа, касающиеся нападения на Иран, откровенно не вызывают энтузиазма даже у региональных союзников США. В арабских монархиях опасаются, что удар по Ирану запустит масштабную дестабилизацию и разожжет конфликт, который выйдет далеко за пределы Ближнего Востока.

Как сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на источники, Лондон также не спешит поддерживать возможный удар США по Ирану. Однако не исключается, что британские ВВС могут принять участие в отражении ответных ударов и защите союзников на Ближнем Востоке.

Даже Израиль недостаточно уверен в целесообразности начала нового противостояния с Ираном. Тель-Авив, мягко говоря, не уверен, что сможет защитить свои объекты от ракетных и беспилотных атак иранской армии.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:53
    ❝ Азербайджан не позволит США использовать свою территорию для атак на Иран ❞ —

    — А если США позволения не спросит? ...
    Андрей К
      Андрей К
      +1
      Сегодня, 09:56
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — А если США позволения не спросит? ...

      Тогда Джейхун Байрамов скажет, что США атаковали Иран с территории Азербайджана без их разрешения laughing
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:02
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 09:53
      А если США позволения не спросит?

      hi Ослик с мешками золота уговорит любого несогласного.
      А друг и соплеменник по крови биби уже давно проводник интересов матрасников и мелко бритов на БВ.
  Егоза
    Егоза
    0
    Сегодня, 09:54
    Азербайджан не позволит

    Возомнил о себе Алиев много! Как Трамп скажет, так и будешь прыгать.
  ЦШВС
    ЦШВС
    0
    Сегодня, 09:55
    Азербайджан не позволит- это даже не смешно.
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:58
    Позволять кому то гадить, большому соседу, со своей территории... идея так себе и это ещё мягко сказано.
  rytik32
    rytik32
    0
    Сегодня, 10:02
    В ходе недавнего ирано-израильского конфликта не только БПЛА, но даже пилотируемая авиация Израиля действовала в воздушном пространстве Азербайджана. Поэтому очень сомнительно, что в новом конфликте Азербайджан займет другую позицию.