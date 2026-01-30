Российские снаряды в два раза дешевле: цена боеприпасов производства Украины

Российские снаряды в два раза дешевле: цена боеприпасов производства Украины

В октябре прошлого года было объявлено, что компания «Украинская бронетехника» начала производство 105- и 155-мм артснарядов и 120-мм танковых боеприпасов на территории страны по лицензии от чешского концерна Czechoslovak Group (CSG).

Задача CSG состоит лишь в том, чтобы бесперебойно поставлять взрыватели, пороховые заряды и капсюли для их сборки украинской стороне, которая получила всю необходимую техническую документацию, производственные технологии и базу знаний.



Первоначальная цель заключалась в изготовлении 100 тыс. 155-мм и 50 тыс. 105-мм снарядов в год. Ожидается, что в ближайшие годы этот объем многократно увеличится, а вклад украинской оборонки в цепочку поставок вырастет с первоначальных 50% до 80%. Например, на местном уровне планируется запустить производство взрывателей, сначала путем выпуска компонентов, а затем и комплектных узлов.

Основным изделием, выпускаемым на этом производстве, является широко используемый 155-мм снаряд M107. Он был разработан в 1950-х годах на основе более старого M102, который, в свою очередь, является развитием французского снаряда образца 1917 года (modèle 1917), предназначенного для 155-мм гаубицы Шнайдера.



Дальность огня при использовании M107 из гаубицы с длиной ствола L/39 (например, M777) составляет около 18,5 км. Этого недостаточно на современном поле боя. По этой причине компания «Украинская бронетехника» начала производство более современного снаряда L15, который был разработан в Британии в 1980-х годах. При ведении огня из L/39 он имеет дальность стрельбы около 24,7 км. В более длинноствольном орудии L/52 (САУ CAESAR, PzH 2000, Krab, «Богдана» и прочие) это значение увеличивается до примерно 30 км.

CSG ведёт работу по налаживанию производства двух моделей более современных боеприпасов с максимальной дальностью 30 и 40 км.

В «Украинской бронетехнике» сообщили, что стоимость выпускаемого ими M107 составляет примерно €2500, а L15 (без газогенератора) – около €3000. Как отмечают местные журналисты, для сравнения, в России цена комплекта из снаряда, порохового заряда и взрывателя для САУ 2С19 «Мста» составляет 94–98 тыс. руб. ($1250), а дальнобойного – 124 тыс. руб. ($1500). То есть российские боеприпасы оказались в два раза дешевле.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    0
    Сегодня, 10:41
    В «Украинской бронетехнике» сообщили, что стоимость выпускаемого ими M107 составляет примерно €2500, а L15 (без газогенератора) – около €3000.

    Ну так в цене этих снарядов заложены расходы на белый порошок нарика, семерых европейцев с "ложкой" и прочие хотелки причастных.
    А если серьёзно, то мерить изделие по его цене не всегда правильно.
    У лохлов указана цена за снаряды с газогенератором, а товарищ Евгений Юджин сравнивает их с нашими без оного.
    Маленько суть разные вещи и цена соответствующая.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 11:06
      А если серьёзно, то мерить изделие по его цене не всегда правильно.

      да, можно считать затраты в деньгах, а можно в натуральных единицах, т.е. в трудоемкости их производства...
      а это, трудоемкость, и есть основное при сравнении...
      а деньги, сколько к ним приклеено - никто не знает...
    2. владимир 290 Звание
      владимир 290
      -1
      Сегодня, 11:34
      " снаряды с газогенератором" - у нас это называется активно-реактивные снаряды, а в статье видимо компьютер переводил
      1. Андрей К Звание
        Андрей К
        +2
        Сегодня, 11:57
        Цитата: владимир 290
        " снаряды с газогенератором" - у нас это называется активно-реактивные снаряды, а в статье видимо компьютер переводил

        Позвольте не согласиться.
        Не знаю что имел ввиду автор статьи, но активно-реактивные снаряды и снаряды с газогенератором как бы не одно и то же.
        Читаем с Вами ненавистную свободную энциклопедию и выясняем, что:
        Активно-реактивный снаряд - один из видов артиллерийских снарядов, в котором объединены свойства активного и реактивного снарядов.
        Начальную скорость активно-реактивного снаряда (АРС) сообщают газы, образующиеся от сгорания метательного заряда в каморе орудия. На траектории начинает работать реактивный двигатель, сообщая снаряду дополнительную скорость.
        Несмотря на некоторое сходство, АРС не следует путать со снарядами с донными газогенераторами, поскольку у последних газогенератор, не сообщая снаряду значительной дополнительной скорости, предназначен только для снижения аэродинамического сопротивления за счёт устранения разрежения, образующегося за донной частью снаряда.
      2. Андрей К Звание
        Андрей К
        0
        Сегодня, 12:05
        Цитата: владимир 290
        ... у нас это называется активно-реактивные снаряды...

        Активно-реактивные снаряды - это «Excalibur» у США и «Краснополь» у нас.
        Цена и у того и у другого - не один десяток тысяч условных единиц hi
  2. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    +2
    Сегодня, 10:44
    Разведке есть работа по поиску мест производства,затем удар.Надеюсь так и будет.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 10:52
      Цитата: О. Бендер
      Разведке есть работа по поиску мест производства,затем удар.Надеюсь так и будет.
      Всё что хорошо умеют делать в 404, это пилить деньги и пасти свиней. Поэтому и цена в 2500-3000 УЭРО. Ну и никто не говорил о том что это массовое производство реально работает. Там эффективные менеджеры то же умеют бирки переклеивать.
    2. некромонгер Звание
      некромонгер
      +1
      Сегодня, 10:54
      это будет не так быстро и не так просто,их выпускают на обычном заводе и вывозят на обычных фурах или вагонах,здесь нужна аналитика и агентурная работа
    3. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 11:49
      нет не будет))))) их не на укре изготавливают
  3. topol717 Звание
    topol717
    +1
    Сегодня, 10:47
    То есть российские боеприпасы оказались в два раза дешевле.
    А если они посчитают за какую цену РФ может покупать снаряды в КНДР, то вообще офигеют.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:50
    И что слюну пускать? За вас, все проплатят....
    Зе вон как мастерски подаяние выпрашивает....
  5. Kvakosavrus Звание
    Kvakosavrus
    +2
    Сегодня, 10:58
    Какая разница? Да хоть в десять, украинцы сами за них же не платят. Важнее вопрос - почему эти производства работают?
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 11:49
      а почему производства не могут работать в европе?
  6. rubator Звание
    rubator
    -1
    Сегодня, 10:58
    а в РФ есть комплексы орудие+снаряды с дальностью 30-40 км? не учитывая Краснополь конечно, цена которого заметно отличается от указанной в статье.
    1. владимир 290 Звание
      владимир 290
      +1
      Сегодня, 11:53
      И причем здесь Краснополь, он из чего выстрелишь на столько и полетит. А насчет 30-40 км вопрос очень дискуссионный. Во первых есть и другие средства поражения на такую дистанцию (например Ураганы, Смерчи и т.д. и тп), во вторых каждому подразделению (ну и далее соединению, объединению) ставится задача на определенную глубину, соответственно у него есть штатные средства поражения для этого и при необходимости придаются или поддерживают подразделения от более высокого начальника. В третьих существует сильный износ орудий при стрельбе полным зарядом, поэтому без необходимости этого не делают. А 30-40км это как раз полный заряд, да еще и активно-реактивный снаряд, учитывайте рассеивание снарядов (обычных) на такое расстояние. Вот и вопрос есть ли сейчас необходимость в массовом применении ствольной артиллерии на 30-40 км и сколько будет вся эта музыка стоить, если заменять на новые.
  7. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 10:58
    Помнится, в советское время залп одной башни корабельных орудий 152 мм на крейсере "Мурманск" оценивался как запущенный в воздух трактор...
    Судя по всему (упомянутая раскладка по закупкам боеприпасов) - сейчас снаряды сильно дешевле... или трактора подорожали...
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 11:06
      Припоминаю.
      Выстрел из 122 мм миномёта - хромовый сапог - 12,5 рублей
      Из гаубицы - 2 сапога - 25 рублей.
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +3
        Сегодня, 11:32
        Уточнил стоимость в открытых источниках:
        ... полный выстрел (снаряд и пороховой заряд) 152 мм орудия Б-38 в башне МК-5-бис крейсера проекта 68-бис была ~ 200 рублей,

        значит по цене трактора был полный залп из 12 орудий = 12х200+2400 советских рубликов, а не одной башни )))

        Трактор МТЗ-5 стоил 1500-2500 рублей в зависимости от назначения
        Трактор Т-40 примерно так же
        Кировец от 5000 до 10000 тысяч

        Хлеб - 15-20 копеек, з/п инженера 120 рэ... Москвич 5500 рэ... стаканчик мороженного 7 копеек...
  8. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 11:03
    Военная хроника от 28 января:
    В сеть попали документы с аналитикой производства боеприпасов для Российской армии за последнее время. Кто слил все данные по закупкам МО - пусть выясняют в ФСБ.
    Большая часть снарядов 122-мм и 152-мм сейчас снаряжаются "мобилизационной смесью" ТА-20 из тротила и алюминиевой пудры, традиционного гексала нет. Это временный компромисс между ценой и могуществом боеприпаса.
    Несмотря на оттягивание артиллерии дальше от передовой, от производства дальнобойных активно-реактивных боеприпасов 152-мм и 203-мм решено отказаться. Был сделан выбор в пользу массовости и ущерб чуть большей дальности полета снаряда.

    Всё больше внимания к 82-мм и 120-мм минометам. Закупка мин растет год от года, при этом растет и цена одного боеприпаса.
    Высокоточные снаряды до сих пор производятся ограниченными партиями, так 152-мм «Краснополей-М2» заказано 21000 штук за 2 года. Высокоточный 122-мм «Китолов» - 1900 за 2 года. Стоимость одного "Краснополя" равняется 25 - 65 обычным 152-мм ОФ64 снарядам, "Китолов" еще дороже. В армию поставляется не более 1% высокоточных снарядов.
  9. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 11:05
    Может у нас и дешевле.
    Только мы делаем на свои деньги, а бандерлоги на чужие. Я даже удивлён, что у них так дёшево? Неужели воровать перестали?
  10. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 11:11
    В «Украинской бронетехнике» сообщили, что стоимость выпускаемого ими M107 составляет примерно €2500, а L15 (без газогенератора) – около €3000.

    Пока банкет оплачивает евро спонсор цена не существенна.