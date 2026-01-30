После ударов БПЛА в днепропетровском Синельниково отменены рейсы поездов

Синельниково в Днепропетровской области в течение всего утра оставалось под плотным воздействием ударных БПЛА. По сообщениям с мест, ночью по району железнодорожной станции были нанесены удары «Геранями» – прозвучало порядка семи взрывов.

Уже к утру стало понятно, что работа узла нарушена: «Укрзализныця» объявила об отмене движения поездов на направлении Синельниково-1-Павлоград-1 и Синельниково-1-Днепр-Главный, указав на временные ограничения в течение дня.

Характер поражения указывает на системную работу по транспортной инфраструктуре. Синельниково – важный железнодорожный узел, обеспечивающий переброску грузов и техники вглубь региона. Не случайно на фоне ударов фиксируются и сообщения об участившихся поражениях военной техники и бензовозов на автодороге Покровск (Красноармейск) – Павлоград, которая используется как альтернативный маршрут снабжения.

Около 08:00 несколько аппаратов типа «Молния»/БМ-35 фиксировались в районе железнодорожной станции Письменное.

К 10:10 по Синельниково вновь поступили сообщения о взрывах – по предварительным данным, работали «Герани» и БМ-35. В течение всего утра в районе станции слышен характерный гул и повторяющиеся детонации.

Как итог, удары носят не разовый характер, а направлены на последовательное выведение из строя железнодорожного узла и сопутствующих маршрутов снабжения, через которые ВСУ поддерживают группировку на восточном направлении.
