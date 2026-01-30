МИД РФ: Евросоюз со временем потребует от Армении антироссийского курса

МИД РФ: Евросоюз со временем потребует от Армении антироссийского курса

В МИД РФ убеждены, что форсированное сближение Еревана с ЕС неизбежно окажет негативные последствия как на союзнические отношения Армении с Россией, так и на дальнейшее развитие интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве.

Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью ТАСС, комментируя евроинтеграционные устремления Еревана, подчеркнул, что, исходя из стремительной трансформации Евросоюза в агрессивный военно-политический блок, стратегический курс которого направлен прежде всего на конфронтацию с Россией, не может не вызывать обеспокоенность интерес Армении к членству в этой организации.



При этом в Москве рассчитывают на то, что Армения как страна-член Евразийского экономического союза полностью осознает потенциальные крайне негативные последствия от форсированного сближения с ЕС для союзнических отношений с Россией. На определенном этапе сближения с ЕС Брюссель неизбежно потребует от Армении политической солидарности с превалирующим в объединении антироссийским курсом.

При этом Масленников выразил надежду, что власти Армении все же придут к осознанию того, что даже выполнение ими всех выдвинутых Евросоюзом требований не гарантирует членства в сообществе. Например, такие балканские страны, как Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория уже несколько десятков лет с готовностью выполняют весьма сомнительные и невыгодные для себя требования Брюсселя, при этом так и не приближаясь к реализации своей «евромечты».

Кроме того, полностью очевидно, что членство в ЕС абсолютно не гарантирует странам процветания. Яркими примерами этого являются прибалтийские республики, экономические и демографические показатели которых, несмотря на 20-летнее членство в ЕС, мягко говоря, не впечатляют.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 11:32
    А сейчас у Армении пророссийский курс??? Или членство Еврозийского союза гарантирует лояльность к Москве,вон Киргизия уже показала мастер класс.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 11:46
      Ропот 55
      Сегодня, 11:32
      А сейчас у Армении пророссийский курс???

      hi Даже без политики ещё до всяких пашинянов соросовского разлива на собственном опыте убедился в резком снижении качества одного из эталонов экономики и культуры армян - коньяка.
      А позднее узнал, что в 1998 г. лягушатники подмяли под себя активы и управление заводом "Арарат".
      Аналогичные процессы пришлось испытать и РФ после распада СССР и хищнической прихватизации народного достояния.
      На Ереван оказывают давление и наглосаксы, свежий пример - Зангезурский ж/д коридор имени рыжего нарцисса из Фашингтона.
      Продолжается подминание экономики Еревана с дальнейшим геополитическим влиянием на Закавказье, БВ, Центральной Азией.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 11:52
        ZovSailor hi , да сейчас на всех оказывают давление,и многие компании принадлежат импортным владельцам однако Армения уже давно ведёт себя так что назвать её партнёром не хочется,однако Москва делает вид что всё в порядке.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 12:38
          Ропот 55
          Сегодня, 11:52
          ZovSailor hi , да сейчас на всех оказывают давление,и многие компании принадлежат импортным владельцам однако Армения уже давно ведёт себя так что назвать её партнёром не хочется,однако Москва делает вид что всё в порядке.

          hi Верно с 2018 г., момента пашиняновской перестройки Кремль дружески похлопывал по плечу нерадивого вьюношу, а недавно на пресс конференции по итогам 2025 г. глава МИД РФ Лавров заявил: Армения не сможет перейти на стандарты ЕС без выхода из ЕАЭС. Члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) технически не могут перейти на стандарты Евросоюза и, если армянское руководство примет решение, соответствующее волеизъявлению народа, это будет их право.
          Точка, все фрукты, коньяки и прочий ширпотреб можно предлагать в гейропу,страдающую от товаров бандерштата, поскольку страны ЕАЭС поставят барьер заградительных пошлин.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 12:40
            ZovSailor, думаю они с радостью перейдут,и фиолетово им на последствия и прочие потери.
  2. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    +1
    Сегодня, 11:32
    пусть создают союз, это ускоряет и так шедший развал ЕС
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:33
    ❝ Евросоюз со временем потребует от Армении антироссийского курса ❞ —

    — Скорее всего, Армения, как «независимая и суверенная» страна, сама проявит инициативу ...
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 11:34
    исходя из стремительной трансформации Евросоюза в агрессивный военно-политический блок

    Ситуация сравнима со второй половиной июня 1941 года.
  6. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 11:40
    Недавно была информация что Армения запретила переезд на ПМЖ россиянам....тогда почему Россия не сделала зеркальный ответ? Сейчас Кубань как маленькая армения стала...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 11:48
      НАМ hi ,там много почему,почему с преступлениями которые совершают на нашей земле особо "ценные" не тягают послов на ковер,почему строят там за гос счёт то что строят,почему проводят праздники их национальных блюд,почему квартирки раздают,почему их диаспоры имеют такую власть.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 12:18
        Цитата: Ропот 55
        почему строят там за гос счёт то что строят,почему проводят праздники их национальных блюд,почему квартирки раздают,почему их диаспоры имеют такую власть.

        Когда в стране появляются орды мигрантов, то такая страна считается вымирающей.
        Посмотрите на "старушку" Европу, где такие страны как Германия и Франция, уже на треть состоят из мигрантов. Мигранты плодятся, а аборигены вымирают и через 100 лет аборигены будут жить в резервация, как сейчас индейцы живут в США.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 12:30
          carpenter hi , не будут они жить,это не те люди чтоб жить в мире и согласии устроят аналог Варфоломеевской ночи и всё. У нас вон священнослужитель заикнулся об этом и моментально прилетело.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      -1
      Сегодня, 12:11
      Цитата: HAM
      Сейчас Кубань как маленькая армения стала...

      Она всегда такой была, армяне были второй нацией на Кубани, когда России там и близко не было, - черкесогаи в Черкесии, сейчас первая нация русские а не адыги, а армяне как были второй так и остались.
      1. bondov Звание
        bondov
        0
        Сегодня, 12:42
        армяне были второй нацией на Кубани, когда России там и близко не было,
        После разгрома Хазарского каганата в 965 киевским князем Святославом территория перешла под власть Киевской Руси и на ней было образовано Тмутараканское княжество... в состав Российской Империи Кубань вошла в конце18 века.... покажите переписи населения или ссылки на них,
        согласно которым, армяне и иные южно-кавказские азиаты были второй нацией... нации, кстати, появились в европе где-то в 19 веке ...в на южном кавказе - только в советский период... да хоть какую-нибудь перепись, проведенную незадолго до вхождения в Российскую Империю покажите...
        думаю, проблемки будут с этим...
        1. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 12:48
          Почитай историю хотя бы Армавира,
          - армянского аула, или про черкесогаев.
          1. bondov Звание
            bondov
            0
            Сегодня, 12:57
            я не про историю, а про результаты переписи, может покажешь?... никакой армении там никогда не было, согласно определению Крижанича, славянский полиглот, ученый - армяне, евреи, цыгане, шотландцы - бродячие народы... т.е. сегодня живут тут, а завтра - там...
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 12:14
      Цитата: HAM
      Сейчас Кубань как маленькая Армения стала...

      Кубань - маленькая Армения...А пошерстить Россию и можно выскрести маленькие Азербайджан, Дагестан, Чечню, Таджикистан, Узбекистан...А скоро может объявиться маленькая Украина, Молдавия, не говоря уже про «большую, суверенную» Прибалтику, «нейтральную» Скандинавию, «гиеновидную» Польшу, «петушиную» Францию и «гадливую» Британию...
      Уже враги открыто говорят, что не будь у России ЯО, вся эта «вагинобратия» набросилась бы на Россию, где реального русского населения осталось чуть больше (а по другим подсчётам 80-90 млн.) 100 млн...
      Как дальше планируете жить, господа буржуи?! Так и будете откупаться от врагов ресурсами страны, золотом и жизнями россиян, держа электорат в узде на обещаниях и посулах?
  7. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +4
    Сегодня, 11:42
    В МИД РФ убеждены, что форсированное сближение Еревана с ЕС неизбежно окажет негативные последствия как на союзнические отношения Армении с Россией

    Вот это поворот! Ну кто бы мог подумать! Наконец-то вытащили голову из понятно какой точки. Дошло наконец, что у нас только Белорусия и КНДР в друзьях остались.
    Ну и как кремль будет влиять на Пашиняна? Какими посулами завлекать гордых армян? Или наоборот будет стращать Николу жуткими и чудовищными карами?
    Он же нашего гаранта, да собственно и саму Россию ненавидит, а европу и США откровенно боится!
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +1
      Сегодня, 12:01
      Ага, будет стращать - изрисовать все лицо красными фломастерами. laughing
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 11:43
    Их выбор... они самые выбрали тех, кто их ведёт куда то туда...
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 12:02
      Цитата: rocket757
      они самые выбрали тех, кто их ведёт куда-то туда...

      Не куда-то туда, а на заклание или на бойню, как баранов, так было, есть и будет в капиталистическом обществе, где правит закон джунглей.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 12:40
        Если они этого не хотят понимать, то кто им доктор!?
        Сами, все сами...
  9. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Сегодня, 11:46
    Армения очень пожалеет о своих дрыганиях на запад через одно место...
    И в ближайшей, и в длительной перспективе...
    Русофобия и попытка гадить большому соседу доведут до цугундера... пусть на Финляндию посмотря, если 404 и молдаване не указ....
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 12:07
      Василий Островский hi ,не пожалеет уверяю, поколение которое помнит СССР и хорошо относится к русским уходит,а молодежь мечтает о "райском саде" и если им пообещают безвиз да в ПМЖ кинуться быстрее собственных танков. А надо будет и на свой "майдан" выйдут.
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +2
        Сегодня, 12:12
        К сожалению, скорее так и будет...
        История никого ничему не учит... да и учиться никто не хочет...
        Был у меня диалог с обычным украинцем в декабре... ну не хочет он думать ни назад, ни вперед. Только про "сейчас"... а как успокоился, стали рассуждать - он на пятую точку и сел... и потом говорит: блин, а сейчас-то что делать? назад дороги нет, впереди пятая точка... в общем, остался он в глубоких раздумьях...
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 12:16
          Василий Островский,ну так и будет, молодежи думать не чем,они видят "сладкие " картинки и "мед" в уши им льют,идеальный образ Запада создан, модель поведения заложили, и они будут ему следовать. Как там у класиков, хочешь победить врага воспитай его детей. И это работает.
          1. Василий_Островский Звание
            Василий_Островский
            0
            Сегодня, 12:30
            Как ни печально - но все грубейшие просчеты высшего ВПР будут отзываться на судьбе страны десятилетиями, если не столетиями.
            Оно, руководство, снесло идею, не дав другую. Капитализм в нашем исполнении - не идея, а способ обогащения и разворовывания страны.
            И до сих пор идею боятся предложить, да и нет её, элиты - идейные импотенты...
            И да, новое поколение уже сформировалось. Безыдейное. Вести его можно хоть куда, что и требовалось власти. Выправить это можно только трудами и временем, десятки лет уйдут...
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 12:34
              Василий Островский,а будет ли это время,а про десятилетия и столетия которые нам аукаться будут,нас все меньше и меньше а других все больше и больше
              1. Василий_Островский Звание
                Василий_Островский
                +1
                Сегодня, 12:38
                Из понимания, что все эти процессы длительны, не следует, что нам ничего делать не стоит. Обязательно нужно - в том числе и на таких площадках. Что мы с Вами и делаем )
                Если ничего не делать - ничего и не будет меняться.
                Я верю в будущее. Иначе - зачем жить?
                1. Ропот 55 Звание
                  Ропот 55
                  0
                  Сегодня, 12:43
                  Василий Островский,а я к сожалению уже эту веру потерял, особенно в свете последних событий и выходя на улицу вижу другое будущее население которое придёт на смену нам.
                  1. Василий_Островский Звание
                    Василий_Островский
                    0
                    Сегодня, 12:53
                    Александр, крепитесь )
                    Вспомните Михаила Евдокимова: "Ну не все в деревне дураки!", полегчает ))) проверено
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:47
    А зачем мигрантам в Европе нужны ещё одни мигранты ? Армяне об этом
    не задались.Хочешь в Европу - едь ,если с умом все нормально.Проживёшь ,а жить начнут только второе поколение - дети ,внуки .
    Местные Сочинские Армяне ,на дух не переносят Ереванских.Ереванские даже умудряются сочинских обманывать .
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 12:10
      tralflot1832 hi ,а зачем Е.С. столько мигрантов,белые-христиане- гетеросексуалы вырождаются,вот и происходит замещение. Так что и армяне если поторопится оттяпуют себе кусок "райского сада".
  11. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 11:59
    При этом в Москве рассчитывают на то, что Армения как страна-член Евразийского экономического союза полностью осознает потенциальные крайне негативные последствия от форсированного сближения с ЕС для союзнических отношений с Россией.

    Да Москва видела и осознавала, как рассыпается СЭВ, ВД и СССР в целом, что может произойти с КО, если Прибалтика взбеленится и выйдет из состава СССР, как и остальные республики и даже не удосужилась выставить им условия выхода. Мало того, представляя своим гражданам, что теперь и капиталисты, и нацисты и прочая гниль из вступивших в НАТО - наши «братья», они ведут нас в неизвестное завтра, не объясняя никому и не подтверждая полезность и правоту своих решений. А самое противное то, что сначала говорят одно, потом обещают другое, а в итоге делают третье...
  12. AdAstra Звание
    AdAstra
    +2
    Сегодня, 11:59
    А сейчас он, типа, пророссийский? Вот, действительно, иногда лучше жевать чем говорить, а лучше идти на пенсию, цветочки выращивать.
  13. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 12:27
    При этом Масленников выразил надежду, что власти Армении все же придут к осознанию того, что даже выполнение ими всех выдвинутых Евросоюзом требований не гарантирует членства в сообществе.
    Блажен кто верует.
    Не придут они к осознанию, потому что те, кто финансировал "цветную революцию" и протаскивал их на трон, ставили перед ними другую задачу, а именно работать на разрыв отношений с Россией и они эту задачу неуклонно воплощают.
    Они не путают личную шерсть с государственной, поскольку чем шустрее они демонтируют российско-армянские отношения, тем сильнее лоснится их шерсть.
  14. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 12:47
    полностью очевидно, что членство в ЕС абсолютно не гарантирует странам процветания. Яркими примерами этого являются прибалтийские республики, экономические и демографические показатели которых, несмотря на 20-летнее членство в ЕС, мягко говоря, не впечатляют.

    Совершенно не очевидно. Продолжительность жизни во ВСЕХ странах ЕС выше, чем в России.