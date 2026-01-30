МИД РФ: Евросоюз со временем потребует от Армении антироссийского курса
В МИД РФ убеждены, что форсированное сближение Еревана с ЕС неизбежно окажет негативные последствия как на союзнические отношения Армении с Россией, так и на дальнейшее развитие интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве.
Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью ТАСС, комментируя евроинтеграционные устремления Еревана, подчеркнул, что, исходя из стремительной трансформации Евросоюза в агрессивный военно-политический блок, стратегический курс которого направлен прежде всего на конфронтацию с Россией, не может не вызывать обеспокоенность интерес Армении к членству в этой организации.
При этом в Москве рассчитывают на то, что Армения как страна-член Евразийского экономического союза полностью осознает потенциальные крайне негативные последствия от форсированного сближения с ЕС для союзнических отношений с Россией. На определенном этапе сближения с ЕС Брюссель неизбежно потребует от Армении политической солидарности с превалирующим в объединении антироссийским курсом.
При этом Масленников выразил надежду, что власти Армении все же придут к осознанию того, что даже выполнение ими всех выдвинутых Евросоюзом требований не гарантирует членства в сообществе. Например, такие балканские страны, как Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория уже несколько десятков лет с готовностью выполняют весьма сомнительные и невыгодные для себя требования Брюсселя, при этом так и не приближаясь к реализации своей «евромечты».
Кроме того, полностью очевидно, что членство в ЕС абсолютно не гарантирует странам процветания. Яркими примерами этого являются прибалтийские республики, экономические и демографические показатели которых, несмотря на 20-летнее членство в ЕС, мягко говоря, не впечатляют.
