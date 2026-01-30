Глава Пентагона не приедет на ключевой саммит НАТО

Как сообщает Politico, министр войны США Пит Хегсет не поедет в Брюссель на встречу министров обороны НАТО 12 февраля. Вместо него Вашингтон будет представлять его заместитель по оборонной политике Элбридж Колби.

Фигура Колби для Европы более чем показательная. Он известен как сторонник сокращения американского военного присутствия за рубежом и курирует разработку плана вывода войск США из Европы.

Именно он участвовал в создании новой оборонной стратегии Вашингтона. В ней европейское направление понижено в приоритетах, а фокус смещен на защиту территории США и противостояние Китаю.

Ранее Колби также выступал за остановку военной помощи Украине, что в нынешних условиях звучит для европейских участников НАТО особенно неприятно.

Примечательно, что это уже второй подряд случай, когда ключевые консультации Альянса проходят без высоких лиц от США. Ранее аналогичным образом поступил госсекретарь Марко Рубио, направив на встречу министров иностранных дел своего заместителя. В Брюсселе такие решения воспринимают как политический сигнал.

Бывшие представители НАТО прямо указывают: отсутствие главы Пентагона на фоне войны и кризиса европейской безопасности выглядит как демонстративное дистанцирование. Формально Вашингтон остается в Альянсе, но по факту все чаще дает понять, что не готов и дальше нести прежнюю ответственность за безопасность континента.

В этом контексте приезд Колби, который должен «объяснять союзникам новую стратегию», скорее подчеркивает суть происходящего. США не столько обсуждают с Европой общие планы, сколько уведомляют ее о смене курса – с требованием брать ответственность на себя. И для НАТО это, пожалуй, куда более важный сигнал, чем отсутствие одного конкретного министра.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:05
    Министр войны США Пит Хегсет не поедет в Брюссель на встречу министров обороны НАТО 12 февраля. Вместо него Вашингтон будет представлять его заместитель по оборонной политике Элбридж Колби ❞ —

    — Всё правильно – они министры обороны, он – войны, а вот заместитель по обороне, всё логично ...
  2. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +1
    Сегодня, 11:06
    Ну так жена своего мужа макрон ,еще когда говорила про смерть мозга нато!ничего не изменилось...
  3. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +4
    Сегодня, 11:12
    США стали отдаляться от НАТО. Похоже, это старый сценарий: разжечь конфликт и остаться в стороне, продавая оружие.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:16
    ЕС и так сойдет.... smile .......
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 11:38
      Цитата: Mouse
      ЕС и так сойдет.... smile .......

      И НАТО "нэ натто".
  5. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 11:20
    Примечательно, что это уже второй подряд случай, когда ключевые консультации Альянса проходят без высоких лиц от США. Ранее аналогичным образом поступил госсекретарь Марко Рубио, направив на встречу министров иностранных дел своего заместителя. В Брюсселе такие решения воспринимают как политический сигнал.


    Всё правильно. Барин в пивную к своим холопам сам не пойдёт.
  6. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 11:27
    Где звучит этот тревожный звоночек?Таки, всё отлажено и оптимизировано, деньги выделяются, оружие покупаются,по указу, пиндocтaн не успевает отгружать в Польше.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 11:46
      жевуч уже давно стоит без поставок
  7. Павел Дрябин Звание
    Павел Дрябин
    +1
    Сегодня, 11:59
    Хотели американцы победоносную войну к европе, не сложилось, не срослось, теперь пытаются создать видимость что вообще не при делах, играют в плохого и хорошего полицейского, надеюсь наши политики смотрели голливудские фильмы где очень часто дядя сэм играет в эту примитивную игру