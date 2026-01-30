Глава Пентагона не приедет на ключевой саммит НАТО

Как сообщает Politico, министр войны США Пит Хегсет не поедет в Брюссель на встречу министров обороны НАТО 12 февраля. Вместо него Вашингтон будет представлять его заместитель по оборонной политике Элбридж Колби.Фигура Колби для Европы более чем показательная. Он известен как сторонник сокращения американского военного присутствия за рубежом и курирует разработку плана вывода войск США из Европы.Именно он участвовал в создании новой оборонной стратегии Вашингтона. В ней европейское направление понижено в приоритетах, а фокус смещен на защиту территории США и противостояние Китаю.Ранее Колби также выступал за остановку военной помощи Украине, что в нынешних условиях звучит для европейских участников НАТО особенно неприятно.Примечательно, что это уже второй подряд случай, когда ключевые консультации Альянса проходят без высоких лиц от США. Ранее аналогичным образом поступил госсекретарь Марко Рубио, направив на встречу министров иностранных дел своего заместителя. В Брюсселе такие решения воспринимают как политический сигнал.Бывшие представители НАТО прямо указывают: отсутствие главы Пентагона на фоне войны и кризиса европейской безопасности выглядит как демонстративное дистанцирование. Формально Вашингтон остается в Альянсе, но по факту все чаще дает понять, что не готов и дальше нести прежнюю ответственность за безопасность континента.В этом контексте приезд Колби, который должен «объяснять союзникам новую стратегию», скорее подчеркивает суть происходящего. США не столько обсуждают с Европой общие планы, сколько уведомляют ее о смене курса – с требованием брать ответственность на себя. И для НАТО это, пожалуй, куда более важный сигнал, чем отсутствие одного конкретного министра.

