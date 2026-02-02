Куба, любовь моя...
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, заявив, что Куба представляет собой угрозу национальной безопасности для Соединенных Штатов. Его указ был опубликован 29 января на сайте Белого дома.
— говорится в тексте указа.
По словам главы Белого дома, ситуация с Кубой является «необычной и чрезвычайной угрозой как для национальной безопасности, так и для внешней политики Соединенных Штатов».
Это взято из ленты новостей. И сразу вспомнилось, как точно так же Донни вещал насчет Венесуэлы. И все знают, чем закончились угрозы новоявленного кандидата на роль «царя горы». Надо признать, что Трамп действует решительно и смело, не оглядываясь на мифическое международное право, на которое так любит кивать наша власть. Придумывается точно такой же многополярный мир, хотя в нашем мире пока есть только один гегемон – Четвертый рейх в лице США.
Что же остается России? Мы пока еще претендуем на роль мировой державы, но закостенелость в политике, а также крайняя нерешительность там, где требуются смелые и рискованные решения, мешают нам стать хотя бы подобием того, чем был СССР на пике своего могущества. В те годы вряд ли бы какая-то Франция посмела захватить наш танкер, и те же Штаты пять раз бы подумали, прежде чем указывать нам, что и как делать.
Как все это относится к Кубе? Самым прямым образом. Если прямо сейчас не помочь Кубе, то в ближайшие дни или недели Трамп не будет колебаться и нанесет удар по этой стране. Или кто-то думает, что новоявленного фюрера будут сдерживать какие-либо нравственные препоны и международное право? Право силы и кулака, вот что движет сейчас Трампом, особенно когда он показал, как можно легко и просто украсть целую страну.
Что может сделать Россия? Да хотя бы нефтью. В обмен на базы. Неужели нам помешают пара баз на Кубе, одна военно-морская, а вторая для ВКС? А еще можно возобновить работу базы электронной разведки. Разумеется, мое предложение дилетантское и непрофессиональное, но кто мешает доработать это в военных и политических кругах? И может, пришла пора поддерживать союзников не на заскорузлых и устарелых площадках типа ООН, а в реальности? Время покажет, пойдет ли Россия на то, чтобы оставаться в числе мировых держав, или же она скатится в разряд региональных, которым дозволяется что-то делать только с указки гегемона. Я очень надеюсь, что мир увидит, что слова не расходятся с делом, а это немаловажно. Ибо с тем, кто не может увязывать дела со словами, никто, простите меня за тавтологию, дела иметь не будет.
