Куба, любовь моя...

359 6
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, заявив, что Куба представляет собой угрозу национальной безопасности для Соединенных Штатов. Его указ был опубликован 29 января на сайте Белого дома.

Настоящим объявляю национальное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой,

— говорится в тексте указа.



По словам главы Белого дома, ситуация с Кубой является «необычной и чрезвычайной угрозой как для национальной безопасности, так и для внешней политики Соединенных Штатов».

Это взято из ленты новостей. И сразу вспомнилось, как точно так же Донни вещал насчет Венесуэлы. И все знают, чем закончились угрозы новоявленного кандидата на роль «царя горы». Надо признать, что Трамп действует решительно и смело, не оглядываясь на мифическое международное право, на которое так любит кивать наша власть. Придумывается точно такой же многополярный мир, хотя в нашем мире пока есть только один гегемон – Четвертый рейх в лице США.

Что же остается России? Мы пока еще претендуем на роль мировой державы, но закостенелость в политике, а также крайняя нерешительность там, где требуются смелые и рискованные решения, мешают нам стать хотя бы подобием того, чем был СССР на пике своего могущества. В те годы вряд ли бы какая-то Франция посмела захватить наш танкер, и те же Штаты пять раз бы подумали, прежде чем указывать нам, что и как делать.

Как все это относится к Кубе? Самым прямым образом. Если прямо сейчас не помочь Кубе, то в ближайшие дни или недели Трамп не будет колебаться и нанесет удар по этой стране. Или кто-то думает, что новоявленного фюрера будут сдерживать какие-либо нравственные препоны и международное право? Право силы и кулака, вот что движет сейчас Трампом, особенно когда он показал, как можно легко и просто украсть целую страну.

Что может сделать Россия? Да хотя бы нефтью. В обмен на базы. Неужели нам помешают пара баз на Кубе, одна военно-морская, а вторая для ВКС? А еще можно возобновить работу базы электронной разведки. Разумеется, мое предложение дилетантское и непрофессиональное, но кто мешает доработать это в военных и политических кругах? И может, пришла пора поддерживать союзников не на заскорузлых и устарелых площадках типа ООН, а в реальности? Время покажет, пойдет ли Россия на то, чтобы оставаться в числе мировых держав, или же она скатится в разряд региональных, которым дозволяется что-то делать только с указки гегемона. Я очень надеюсь, что мир увидит, что слова не расходятся с делом, а это немаловажно. Ибо с тем, кто не может увязывать дела со словами, никто, простите меня за тавтологию, дела иметь не будет.
  1. Дырокол Звание
    Дырокол
    -1
    Сегодня, 03:25
    точно так же Донни вещал насчет Венесуэлы. И все знают, чем закончились угрозы новоявленного кандидата на роль «царя горы»

    Выкрали одиозного водителя автобуса. Более ничего в стране не изменилось, власть у Чавистов, которым пришлось изменить вектор с Китая на США. А на Кубе и выкрадывать то некого, кто вообще знает последнего правителя Кубы? Какой смысл его воровать, он никому не известен и ничего из себя не представляет.
    Максимум будет очередная сделка.
    П.С: Трамп с Ираном обещал разобраться....
  2. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 03:59
    Надо признать, что Трамп действует решительно и смело, не оглядываясь на мифическое международное право, на которое так любит кивать наша власть. Придумывается точно такой же многополярный мир, хотя в нашем мире пока есть только один гегемон – Четвертый рейх в лице США.

    1.Не любит никто никуда кивать.
    2. По правилам Интернет - войн мы уже победили; кто первый обозвал противника фашистом (сравнил с Гитлером; 4 рейхом и т.п.), тот и победил.
    Что может сделать Россия? Да хотя бы нефтью. В обмен на базы. Неужели нам помешают пара баз на Кубе, одна военно-морская, а вторая для ВКС? А еще можно возобновить работу базы электронной разведки. Разумеется, мое предложение дилетантское и непрофессиональное, но кто мешает доработать это в военных и политических кругах?

    1. Помешает. потому что не нужны нам там базы, потому что у нас в другом месте все силы работают.
    2. А можно вместо баз что-то существенное, доход приносящее? Например, отели в собственность/аренду на 100 лет? Никель? Энергосети? АЭС доделать? Продавать лекарства, Жигули, одежду - да все, хоть цемент и хлеб, там нет ничего. Но так, чтобы денежки от покупателей получать, а не ждать их "когда дадут"? Нет? Очень жаль... crying

    Что же остается России? Мы пока еще претендуем на роль мировой державы, но закостенелость в политике, а также крайняя нерешительность там, где требуются смелые и рискованные решения, мешают нам стать хотя бы подобием того, чем был СССР на пике своего могущества.
    АААА!
    Аж скрепы свело. wassat
    Тут только анекдот поможет: ""Имею желание купить дом, но не имею возможности...
    Имею возможность купить козу, но не имею желания."
    Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями    !"
    drinks
    Вот когда желания с возможностями совпадут... если совпадут...
    request
  3. Велизарий Звание
    Велизарий
    0
    Сегодня, 05:31
    Ну до захвата Кубы,слава богу, пока далеко,но положение Кубинской революции действительно самое сложное со времен Карибского кризиса.Фанатичная ненависть Трампа к "марксистам" (под которыми он понимает всех в диапазоне от американских леволибералов до коммунистов),плюс возрождение доктрины Монро согласно который США должны контролировать все Западное полушарие привели к резкому обострению отношений США и Кубы. Логика Трампа простая-жизнь или кошелек. Или мы "заключаем сделку" способствующую переходу Кубы в светлую капиталистическую гавань (под контролем США разумеется), или мы вас просто уморим голодом и оставим без энергии установив морскую блокаду.
    "Советовать" тут руководителям Кубы бессмысленно -они лучше нас знают что надо делать,разумным выглядит тут просто терпеть,максимально указывая на незаконность действий США . Агрессия против Кубы маловероятна, им нужно просто "пересидеть" Трампа,хотя сделать это будет и трудно. Что касается того,кто им может помочь ? Никто не поможет.Возможно КНР с лекарствами,но с энергией-никто.Парадоксально,но исходя из принципа враг моего врага-мой друг, возможно попробовать апеллировать к внутренней американской публики,пресловутым американским леволибералам и социалистам.
    P/S Идея автора о помощи со стороны РФ выражает симпатия автора к Кубе , что я ,конечно,разделяю. Но реально кроме пустых слов РФ не сделает ничего,поскольку
    а) Ничего в данном случае сделать не может.Не до жиру-быть бы живу.
    б) Трамп для властей РФ куда ближе и понятнее чем власти Кубы.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 05:33
    Трамп прекрасно видит что Россия связана по рукам и ногам СВО на Украине.
    Замечательный момент чтобы делать в мире что угодно со своими противниками... Трамп почувствовал кураж.
    Вот почему СВО нельзя затягивать и как можно быстрее надо разделаться с укронациками.
    Россия сейчас находится в уязвимом положении и помочь Кубе ничем не сможет кроме заявлений Марии Захаровой и Лаврова.
  5. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 05:48
    Что может сделать Россия?

    К сожалению, уже ничего! Разве что очередной раз "начертить красную линию" и "отсыпать озабоченностей"...
  6. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    0
    Сегодня, 06:42
    Неужели нам помешают пара баз на Кубе, одна военно-морская, а вторая для ВКС?

    Радиоэлектронный центр в Лу́рдесе — главный советский, а затем и важнейший российский зарубежный центр радиоэлектронной разведки. Был расположен в южном пригороде Лурдес кубинской столицы Гаваны. Строительство началось в 1962 году, сдан в эксплуатацию в 1967 году, использовался по назначению до 2002 года.
    Центр находился в ведении управления радиоэлектронной разведки ГРУ.
    Аппаратура центра позволяла перехватывать сообщения в СВЧ-диапазоне, передаваемые с американских спутников, а также контролировать переговоры между вышками СВЧ-связи. Задачами центра было получение информации с правительственных и военных линий связи региона Северной Америки, сбор данных об американских шифрах их анализ и декодирование. Центр играл ключевую роль в получении разведывательной информации во время холодной войны. Оборудование неоднократно модернизировалось. Возможности центра позволяли перехватывать данные с американских спутников связи, линий радиосвязи, а также сообщения из американского центра управления полётами НАСА в близлежащем американском штате Флорида.
    А теперь отгадайте, как звали того, кто закрыл это центр?
    После ликвидации КГБ СССР 24 декабря 1991 г. 16 управление КГБ СССР вошло в состав вновь созданного Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ) (FAGCI), созданного по аналогии с АНБ США. При этом центр радиоразведки в Лурдес сохранил свои основные задачи. Ошибочно считается, что в постсоветское время центр использовался и для промышленного шпионажа.
    Аренда базы обходилась России в сумму от 90 млн (1992) до 200 млн (1996—2000) долларов США ежегодно. Оплата производилась поставками продовольствия, древесины, нефтепродуктов и военной техники. Кроме того, Кубе был предоставлен доступ к получаемой центром информации, имеющей отношение к её безопасности. Содержание военнослужащих, численность которых доходила до полутора тысяч человек, обходилось ещё в 100 млн долларов США ежегодно.
    В контексте политической ситуации 1990-х годов необходимость поддержки российских военных баз за границей была поставлена под сомнение. Из-за экономических трудностей после кризиса 1998 года и слабых темпов экономического роста в 2000—2001 годах, а также идя навстречу требованиям правительства США, 17 октября 2001 года президент Владимир Путин объявил на совещании в Минобороны о ликвидации военных баз в Лурдесе и Камрани.
    Вывод базы был осуществлён в августе 2002 года.
    Больше никогда американцы не позволят России строить свою базу на Кубе. Прилетят и все разбомбят.